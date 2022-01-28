Росія має продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається нападати на Україну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує від РФ дій щодо деескалації ситуації поблизу кордонів із Україною на підтвердження заяв про відсутність планів агресії проти нашої країни.
Про це Зеленський заявив на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія на сьогодні комунікує, що вона за Мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить із різних засобів масової інформації від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова", - сказав Зеленський на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві.
Зеленський висловив подив щодо того, чому РФ сконцентрувала таку кількість військових біля кордонів із Україною і так часто проводить навчання. "Які навчання? Вони ж усе вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія - навіщо наразі навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих кордонах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це справді небезпечно... Може бути будь-яка провокація. Велике скупчення військ - просто великі ризики", - наголосив президент.
Президент також застеріг російську сторону від залякування українців, наголосивши на безперспективності цього, і закликав її до діалогу.
"Навіщо ти це робиш? Залякуєш? Що за мазохізм? У чому задоволення від цього? Що хтось боїться? Ми не боїмося. Але ж живуть люди, звичайні люди, старі люди, у своїх будинках живуть, вони не військові. Навіщо це? У чому сенс?... Зростають покоління, які це все пам'ятатимуть і не забудуть. Тому конкретика, предметні речі. У вас є запитання? Давайте сідати і розмовляти", - резюмував Зеленський.
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визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
"убийца" хотя бы отозвался "кто как обзывается, тот тем является",
а ты язык в ..опу засунул
реально - писюнист
Какие планы!!!!!
8 год война!!!!
Захвачены территории, убиты тысячи украинцев!
Ссы-ло самовлюбленное.
про це мріяв криворізький хлопчик...😀
отож бачимо результат 🙂