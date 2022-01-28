УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13160 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 034 42

Росія має продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається нападати на Україну, - Зеленський

Росія має продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається нападати на Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від РФ дій щодо деескалації ситуації поблизу кордонів із Україною на підтвердження заяв про відсутність планів агресії проти нашої країни.

Про це Зеленський заявив на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія на сьогодні комунікує, що вона за Мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить із різних засобів масової інформації від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова", - сказав Зеленський на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві.

Також читайте: Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

Зеленський висловив подив щодо того, чому РФ сконцентрувала таку кількість військових біля кордонів із Україною і так часто проводить навчання. "Які навчання? Вони ж усе вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія - навіщо наразі навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих кордонах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це справді небезпечно... Може бути будь-яка провокація. Велике скупчення військ - просто великі ризики", - наголосив президент.

Президент також застеріг російську сторону від залякування українців, наголосивши на безперспективності цього, і закликав її до діалогу.

"Навіщо ти це робиш? Залякуєш? Що за мазохізм? У чому задоволення від цього? Що хтось боїться? Ми не боїмося. Але ж живуть люди, звичайні люди, старі люди, у своїх будинках живуть, вони не військові. Навіщо це? У чому сенс?... Зростають покоління, які це все пам'ятатимуть і не забудуть. Тому конкретика, предметні речі. У вас є запитання? Давайте сідати і розмовляти", - резюмував Зеленський.

Читайте: Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський про загрозу вторгнення РФ в Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) росія (65934)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Мордашку наел нехилую. Война войной, а пожрать и остальное по расписанию.
показати весь коментар
28.01.2022 18:31
+15
За 3 года президенства ЗЕ ряху яку отъел
показати весь коментар
28.01.2022 18:32
+12
То он об шлагбаум НАТО ударился...
показати весь коментар
28.01.2022 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мордашку наел нехилую. Война войной, а пожрать и остальное по расписанию.
показати весь коментар
28.01.2022 18:31 Відповісти
зелох верит только кацапам и фуйлу

визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
показати весь коментар
28.01.2022 18:40 Відповісти
это ему дерьмак протеин по 3 раза в день в рот даёт ) говорит, - жри! скумбрия по 8 есть дешёвый и богатый на них продукт ))
показати весь коментар
28.01.2022 19:02 Відповісти
Да разве это мордашка, это самое настоящее рыло, разжиревшее на государственных харчах, так и смотри, вот-вот треснет.
показати весь коментар
28.01.2022 19:04 Відповісти
Вова тебя обозвали ПИАНИСТОМ (писюнистом)

"убийца" хотя бы отозвался "кто как обзывается, тот тем является",
а ты язык в ..опу засунул

реально - писюнист
показати весь коментар
28.01.2022 19:32 Відповісти
ряжу скумбрией по 8 грн нажрал...
показати весь коментар
28.01.2022 19:36 Відповісти
За 3 года президенства ЗЕ ряху яку отъел
показати весь коментар
28.01.2022 18:32 Відповісти
то флюс.
показати весь коментар
28.01.2022 18:35 Відповісти
Не защищай зелёного пузыря - он того не стоит
показати весь коментар
28.01.2022 18:43 Відповісти
Да нет, то он с голодухи так опух!
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
Добре, калорійне харчування коштом xxL*в
показати весь коментар
28.01.2022 18:35 Відповісти
То он об шлагбаум НАТО ударился...
показати весь коментар
28.01.2022 18:43 Відповісти
А видосик где?
показати весь коментар
28.01.2022 18:34 Відповісти
та есть же видосик ... называется "Вовка в тридевятом царстве"
показати весь коментар
28.01.2022 19:32 Відповісти
Він ніяк не може визначитись, то немає ознак нападу, тепер давайте йому підтвердження, ідіот.
показати весь коментар
28.01.2022 18:38 Відповісти
Пиз-ц ид-от!!!!
Какие планы!!!!!
8 год война!!!!
Захвачены территории, убиты тысячи украинцев!
Ссы-ло самовлюбленное.
показати весь коментар
28.01.2022 18:38 Відповісти
У Гундоса сьодні бенефіс....

про це мріяв криворізький хлопчик...😀
показати весь коментар
28.01.2022 18:39 Відповісти
Наркологи кажуть , що у наркош , звірячий апетит , та ще й нашару 🤣
отож бачимо результат 🙂
показати весь коментар
28.01.2022 18:41 Відповісти
пора бубе на тяжёлое переходить...шоб спал дольше.
показати весь коментар
28.01.2022 18:44 Відповісти
А вдруг не проснётся наша бубАчка , что тогда?😆
показати весь коментар
28.01.2022 18:46 Відповісти
в дом хрустальный...
показати весь коментар
28.01.2022 18:48 Відповісти
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
показати весь коментар
28.01.2022 18:45 Відповісти
и тебе не хворать бородатая железнодорожница...!
показати весь коментар
28.01.2022 18:52 Відповісти
сєрлещ звичайний руснявий пропагандон.
показати весь коментар
28.01.2022 18:59 Відповісти
Для теорії ігор не має значення нападе - не нападе. Війна це така річ, що не вимагає згоди суперника. Має значення, хто зробить хід першим, і яку стратегію потрібно обрати для перемоги.
показати весь коментар
28.01.2022 18:58 Відповісти
Это....ребенок!
показати весь коментар
28.01.2022 19:02 Відповісти
нет... это актеришка разговорного жанра, возомнивший себя Наполеоном, а по факту - самовлюбленный , скудоумный наркоман, впавший в детство... не умеющий сфокусировать мысль и с беднейшим набором фраз, которые тяжело совместить и увязать в бессмысленном и полупафосном словоблудии...
показати весь коментар
28.01.2022 19:33 Відповісти
Володя, у тебя депутаты коррумпированные.
показати весь коментар
28.01.2022 19:28 Відповісти
сьогодні Слугу олігархічного народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря
показати весь коментар
28.01.2022 19:31 Відповісти
Серьезный ультиматум.
показати весь коментар
28.01.2022 19:32 Відповісти
ага , там наверно все уже сдаются
показати весь коментар
28.01.2022 19:33 Відповісти
мульти матом )))
показати весь коментар
28.01.2022 19:34 Відповісти
Шизофреник! То у него РФ не нападает, теперь нападает... Что он курит? Дайте ему селёдки по 4 грн!
показати весь коментар
28.01.2022 19:35 Відповісти
у письмовому вигляді
показати весь коментар
28.01.2022 19:38 Відповісти
Не ну он тут на ***** просто наехал)) сейчас он разбежится выполнять приказы Зеленского
показати весь коментар
28.01.2022 19:45 Відповісти
Що воно верзе. Іди навчись трохи історії. Можливо тоді щось трошки зрозумієш для чого це робиться. Але це вже діагноз і надії мізерні.
показати весь коментар
28.01.2022 20:01 Відповісти
Так ти тільки що розповідав що це Захід панікує, а твої розвідники не бачать російських військ на кордоні.
показати весь коментар
28.01.2022 21:13 Відповісти
Вовочка кацапи ніколи на Україну не нападали ми ж братья))) історія не дасть збрехати якщо ти її вчив звісно...
показати весь коментар
28.01.2022 22:03 Відповісти
Имбицыл, Путин уже напал,анексироовал Крым и Донбас, то что ты обещал за год вернуть, что ты блеешь, ***** !!!!??
показати весь коментар
28.01.2022 23:33 Відповісти
 
 