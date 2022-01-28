Зеленський про допомогу іноземних держав: "Інвестуйте зараз, покажіть, що ви вірите в Україну"

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземні держави здійснювати інвестиції в українську економіку, щоб продемонструвати її підтримку нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.

"Інвестуйте зараз у державу, покажіть, що ви вірите в Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що можуть зробити НАТОвські партнери, включно з Австралією, щоб ще більше допомогти Україні в даний час час.

Він назвав найважливішими сигналами, коли в Україну йдуть інвестиції з тих чи інших країн.

"Питання не в розмірі, але якщо бізнес тієї чи іншої країни хоче захистити нашу країну і вірить у стабільність нашої країни, і підставляє справді плече, а не підставляє ногу, як кажуть, хоче бути дружнім потужним партнером, тоді цей бізнес приходить. Навіть якщо сьогодні він не зароблятиме 10-15-25-100% прибутку – прибуток у майбутньому. Це ставлення до України", - наголосив президент.

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"І тому, якщо ми говоримо про Австралію чи інших партнерів, welcome!", - додав Зеленський.