Зеленський про допомогу іноземних держав: "Інвестуйте зараз, покажіть, що ви вірите в Україну"
Президент України Володимир Зеленський закликав іноземні держави здійснювати інвестиції в українську економіку, щоб продемонструвати її підтримку нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.
"Інвестуйте зараз у державу, покажіть, що ви вірите в Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що можуть зробити НАТОвські партнери, включно з Австралією, щоб ще більше допомогти Україні в даний час час.
Він назвав найважливішими сигналами, коли в Україну йдуть інвестиції з тих чи інших країн.
"Питання не в розмірі, але якщо бізнес тієї чи іншої країни хоче захистити нашу країну і вірить у стабільність нашої країни, і підставляє справді плече, а не підставляє ногу, як кажуть, хоче бути дружнім потужним партнером, тоді цей бізнес приходить. Навіть якщо сьогодні він не зароблятиме 10-15-25-100% прибутку – прибуток у майбутньому. Це ставлення до України", - наголосив президент.
"І тому, якщо ми говоримо про Австралію чи інших партнерів, welcome!", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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лохівсил" лише при згадці про можливість військового вторгнення стався великий відтік інвестицій, а економіку вже треба стабілізувати???
- Альо! Спасибо!
Інвестуйте,а потім інвест няні зроблять з вами як з тим інвестором з Канади,і його сонячними станціями)
Президент вам кажуть у вас корупція,крадуть по простому, дати тим хто обкрадає це самому шукати щипача щоб віддати гаманець...
Ну таке тільки в казці про Буратіно)
Але в Україну, де на чолі ЄрЗе, МЗЧ і бені - вони не повірять ніколи.
ЗІ: чому заблокована діяльністьантикорупційної структури? Чому не призначається керівник САП? Чому знесена судоова реформа? Чому досі діє "вовчий суд"?
І не питайте, чому інвестори не вірять...
И вова с готовностью указывает тупому Белому Дому на ошипки , тычет мордой тк- сказать...
За шо Украине єто х.з....
срочное медицинское освидетельствование Зе
с контролем медиков США
есть юристы, ау, как это сделать
Кому ти цю маячню липиш???
Ти ж, наркоша, не з своїми придурошними виборцями розмовляєш…
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Канадская компания TIU, 3 года назад построившая солнечную электростанцию в Никополе, демонтировала оборудование и покидает город.
Об этом идет речь в материале https://ukrainian.voanews.com/a/tiu/6371806.html Голоса Америки .
"Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Мы решили уйти оттуда", - сказал гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.
меня просто ... печатать то .что всем известно.потому что придется все это печатать до утра .. следующего дня и никогда не поспеешь все описать. ибо они так и столько портачат что не поспеишь . Ничего не пишу от себя.Все это тут описано на сайте.сайтах.новостях.
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/28/681043/
ДАЙТЕ ЗЕЛЕНСКОМУ СЕЛЁДКИ!
так и это... - ой войска у границы..помогайте скорее...ой оружие не надо - лучше инвестиции
Вот собственно и сама новость.
https://vancouverok.com/news/v-kanade-zapustili-peticiyu-o-vklyuchenii-vakciny-sputnik-v-v-spisok-odobrennyh
@oleg6581
·
https://twitter.com/oleg6581/status/1487130857961836548 2 ч
з ФБ
Никто при этом ЗЕлёном ******** в Украину ни цента не вложит.
Нужны новые выборы Рады и Президента.....
ОНО, реально больное....