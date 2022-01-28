УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 308 91

Зеленський про допомогу іноземних держав: "Інвестуйте зараз, покажіть, що ви вірите в Україну"

Зеленський про допомогу іноземних держав:

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземні держави здійснювати інвестиції в українську економіку, щоб продемонструвати її підтримку нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.

"Інвестуйте зараз у державу, покажіть, що ви вірите в Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що можуть зробити НАТОвські партнери, включно з Австралією, щоб ще більше допомогти Україні в даний час час.

Він назвав найважливішими сигналами, коли в Україну йдуть інвестиції з тих чи інших країн.

"Питання не в розмірі, але якщо бізнес тієї чи іншої країни хоче захистити нашу країну і вірить у стабільність нашої країни, і підставляє справді плече, а не підставляє ногу, як кажуть, хоче бути дружнім потужним партнером, тоді цей бізнес приходить. Навіть якщо сьогодні він не зароблятиме 10-15-25-100% прибутку – прибуток у майбутньому. Це ставлення до України", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні

"І тому, якщо ми говоримо про Австралію чи інших партнерів, welcome!", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) інвестиції (2077) інвестори (445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Оно реально тупое
показати весь коментар
28.01.2022 19:08
+43
А Коломойський буде інвестнянею.
показати весь коментар
28.01.2022 19:09
+39
Оно нереально тупое...это феерический идиот...😀
показати весь коментар
28.01.2022 19:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оно реально тупое
показати весь коментар
28.01.2022 19:08 Відповісти
Оно нереально тупое...это феерический идиот...😀
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
Ефект Данінга-Крюгера. Іншими словами: якщо людина ДЛББ, вона не може усвідомити це. Тому що ві ДЛББ
показати весь коментар
28.01.2022 19:37 Відповісти
так природа их защищает от разочарования.....
показати весь коментар
28.01.2022 20:22 Відповісти
в нирване все спокойно )))
показати весь коментар
28.01.2022 20:23 Відповісти
У него свой коксовый мир.😁😁😁
показати весь коментар
28.01.2022 19:24 Відповісти
Чтобы мои друзяшки смогли это всё украсть и я мог прижать бизнес с помощью ДБР и прокуратуры.
показати весь коментар
28.01.2022 19:08 Відповісти
Канадці вже "інвестонули" https://www.slovoidilo.ua/2021/12/28/novyna/ekonomika/kanadskyj-investor-zhornuv-proyekt-********, https://www.slovoidilo.ua/2021/12/28/novyna/ekonomika/kanadskyj-investor-zhornuv-proyekt-********
показати весь коментар
28.01.2022 19:08 Відповісти
А Коломойський буде інвестнянею.
показати весь коментар
28.01.2022 19:09 Відповісти
НЕ так. Зелене гівно і є інвестнянею для Бені.
показати весь коментар
28.01.2022 19:32 Відповісти
ой йой... заклейте ему рот....
показати весь коментар
28.01.2022 19:09 Відповісти
Ви інвестуйте, а ми будемо красти.
показати весь коментар
28.01.2022 19:09 Відповісти
само-то это недоразумение скоко касок с прицелами купило?
показати весь коментар
28.01.2022 19:09 Відповісти
Бюджетных средств бене уже не достает. Надо искать другие источники.
показати весь коментар
28.01.2022 19:09 Відповісти
Вова, поясни: як так сталося, що під час активних бойових дій на сході України економіка росла і надходили інвестиції, а після "просто пєрєстать стрєлять" і "розведення лохів сил" лише при згадці про можливість військового вторгнення стався великий відтік інвестицій, а економіку вже треба стабілізувати???
показати весь коментар
28.01.2022 19:10 Відповісти
А шо ворьё уже сидит ? Суды стали честными ? Кто же будет инвестировать ,Володя ПРОСНИСЬ родной ...
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
знайшов з ким родичатись
показати весь коментар
28.01.2022 19:17 Відповісти


- Альо! Спасибо!
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти


показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
та як він посмів! тут корова ахметова, пороха та інших, і вони її будуть доїти.
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
Знов собі VPN поміняв? Ти так і не сказав в минулій темі, де пропадав 1,5року! Це правда, що грязьгаз качав для *****?
показати весь коментар
28.01.2022 19:15 Відповісти
хз зачем после каждого публичного выступления этого существа столько новостей о содержимом его словесного поноса. порция хрипов про инвестиции - вообще ржач, инвестняни средь бела дня у инвесторов предприятия отжимают, а оно - "вэлкам"
показати весь коментар
28.01.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 19:13 Відповісти
Верят в Украину, но к тебе нарику никакого доверия нет.
показати весь коментар
28.01.2022 19:13 Відповісти
)))))))
Інвестуйте,а потім інвест няні зроблять з вами як з тим інвестором з Канади,і його сонячними станціями)
Президент вам кажуть у вас корупція,крадуть по простому, дати тим хто обкрадає це самому шукати щипача щоб віддати гаманець...
Ну таке тільки в казці про Буратіно)
показати весь коментар
28.01.2022 19:13 Відповісти
Там из Никополя инвесторы привет передавали, кстати. Инвестиционный климат просто сказка.
показати весь коментар
28.01.2022 19:13 Відповісти
В Україну інвестори, може, і вірять...
Але в Україну, де на чолі ЄрЗе, МЗЧ і бені - вони не повірять ніколи.

ЗІ: чому заблокована діяльністьантикорупційної структури? Чому не призначається керівник САП? Чому знесена судоова реформа? Чому досі діє "вовчий суд"?
І не питайте, чому інвестори не вірять...
показати весь коментар
28.01.2022 19:13 Відповісти
еГО журналюги уже тролят, - Господин президент, где по Вашему ошибается Белый Дом?
И вова с готовностью указывает тупому Белому Дому на ошипки , тычет мордой тк- сказать...
За шо Украине єто х.з....
показати весь коментар
28.01.2022 19:15 Відповісти
- Да. Инвестируйте! И побольше!...

показати весь коментар
28.01.2022 19:16 Відповісти
по моему буба в командировке от скабеевой с соловьёвым в Украине..
показати весь коментар
28.01.2022 19:16 Відповісти
Завгар ведёт переговоры а Оно мяукает какую то хрень не понятно кому в стиле Лукашенко.
показати весь коментар
28.01.2022 19:17 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 19:21 Відповісти
Инвесторы в бандитскую власть не инвестируют.
показати весь коментар
28.01.2022 19:23 Відповісти
так ты елажев зачем за это ЗЕгавно голосовал - ты и выбрал...!
показати весь коментар
28.01.2022 19:29 Відповісти
Я вимагаю заткнути йому пащу і категорично заборонити будь яке спілкуванння вживу зі ЗМІ. Особливо з іноземними. Нехай краще відосікі шльопає. Бо нахер просремо все.
показати весь коментар
28.01.2022 19:25 Відповісти
..а ви, Зеля Ностра, переставайте 314здити і кошмарити чесний бізнес.. виродки-паразити.. - и к вам потянутся, когда отдадите Беню в руки справедливого правосудия и перестанете прессовать Пороха и других патриотов Украины
показати весь коментар
28.01.2022 19:25 Відповісти
надо писать петицию -
срочное медицинское освидетельствование Зе
с контролем медиков США

есть юристы, ау, как это сделать
показати весь коментар
28.01.2022 19:26 Відповісти
Так шо, гигантские инвестиции из Омана уже освоили?
показати весь коментар
28.01.2022 19:26 Відповісти
экономически развитые страны в воров не вкладываются и не инвестируют как бы, от слова совсем
показати весь коментар
28.01.2022 19:29 Відповісти
Значит дела плохи...
показати весь коментар
28.01.2022 19:32 Відповісти
Необходимо прежде всего чтобы в стране работало правовое поле и другие институции вот тогда инвесторы начнут посещать Украину.
показати весь коментар
28.01.2022 19:35 Відповісти
Інвестувати в економіку, де податки встановлюють гєтьманцев та третякова???
Кому ти цю маячню липиш???
Ти ж, наркоша, не з своїми придурошними виборцями розмовляєш…
показати весь коментар
28.01.2022 19:35 Відповісти
Мы все спи..дили. оборонку.зарплаты заморозили.цены поднялись на 20-50% .коммунальные услуги выросли на те же 20-50% . слили спец. операции.отдали ценных. удерживаемых по делу НМ17. инвест няня прогнала канадца . и таких .подобных там тоже до утра.перетянули всех сватов .кумовьев .жен на высшие. должности .жены .без должностей присутствуют на спец .докладах. мужья жен с рф паспортами и связями в ед.рос.
Гогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР

Канадская компания TIU, 3 года назад построившая солнечную электростанцию в Никополе, демонтировала оборудование и покидает город.

Об этом идет речь в материале https://ukrainian.voanews.com/a/tiu/6371806.html Голоса Америки .

"Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Мы решили уйти оттуда", - сказал гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.
меня просто ... печатать то .что всем известно.потому что придется все это печатать до утра .. следующего дня и никогда не поспеешь все описать. ибо они так и столько портачат что не поспеишь . Ничего не пишу от себя.Все это тут описано на сайте.сайтах.новостях.
показати весь коментар
28.01.2022 19:37 Відповісти
А чего же ты, падла ************* в офшорах держишь? Чего не вкладываешь в Украину?
показати весь коментар
28.01.2022 19:40 Відповісти
Какие инвесторы??? Какие инвестиции??? После того как он обосрался со стряпанием дела на Порошенко , после того как национальный банк обязал Украинские банки раскрыть банковскую тайну, или тайну банковского вклада, ни один здравомыслящий инвестор в экономику Украины не вложит ни копейки. Ни один здраво мыслящий инвестор ни за что на свете не будет связываться с Украинской банковской системой. Страну где тибе могут на ровном месте пришить какой нибудь криминал , где в суде ты бесправный, а потом любой судебный исполнитель может наложить арест на щет в банке, ни один инвестор связываться не будет, а будет обходить стороной. И в этом ни Байден с Борисом Джонсоном виноваты. Виноват один нарко зависимый инфантильный идиот, которого Украинский народ по недоразумению сделал своим президентом. Как говорил он. Ми зробили це разом.
показати весь коментар
28.01.2022 19:42 Відповісти
Справедливости ради, стоит заметить, что обосрался он задолго до дела Порошенко. Уже говорили, что основную часть инвестиций составляет реинвестирование и зеленая энергетика. Новых инвестиций точно ждать не стоит. Я боюсь, что из-за неадекватной позиции таких, как Гетьманцев уйдет IT-сектор. Да, в процентах от своего дохода они платят мало, но в абсолютном выражении - достаточно (тем более гораздо лучше, чем ничего). При этом по факту бОльшая часть таких фирм принадлежит иностранцам. И регистрировали они их в Украине, потому что им было выгодно это делать, а не из патриотических соображений. А им все равно, где платить налоги. То же касается и сотрудников этих фирм, которые в большинстве своем зарегистрированы ,как ФОПы.
показати весь коментар
28.01.2022 20:39 Відповісти
Недоразумение-это когда в темноте один носок серый, а другой красный надел. Я до сих пор помню, одержимые лица своих знакомых, которые в 2019 мчались на избирательные участки, чтобы привести эту мразь к власти. Это был осознанный выбор 73%.
показати весь коментар
29.01.2022 00:19 Відповісти
Інвестуйте в Україну. А то щось Беня вже давно ні у кого нічого не віджимав.
показати весь коментар
28.01.2022 19:46 Відповісти
Сказало чмо которое вывели 40лямов баксов на Кипр из этой страны
показати весь коментар
28.01.2022 20:11 Відповісти
Они верят не в Украину, а в деньги. И другое от них ожидать наивно.
показати весь коментар
28.01.2022 20:25 Відповісти
"Байден, чому ми досі не в НАТО?Байден, дай грошей!"
показати весь коментар
28.01.2022 20:25 Відповісти
очень багатые инвесторы поверили зеленскому )))

показати весь коментар
28.01.2022 20:26 Відповісти
Нужно БОЛЬШЕ золота (голосом из варкрафта)
показати весь коментар
28.01.2022 20:26 Відповісти
На нас напали! © оттуда ж
показати весь коментар
28.01.2022 20:27 Відповісти
деньги дебилам не игрушка. вам упырям никто ничего не даст. вы их жрете эти деньги.
показати весь коментар
28.01.2022 20:26 Відповісти
Они ними подтираются .в них купаются и топят камины
показати весь коментар
28.01.2022 20:36 Відповісти
Это чмо снова поляков не пригласило...
показати весь коментар
28.01.2022 20:27 Відповісти
инвестируйте поскорее, а то нам уже, практически, нечем харчеваться....кормовая база практически на нуле...

Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря

В официальном сообщении НАБУ сказано, что Бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн


Непростая математика. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива не смог посчитать, сколько будет вместе 8+14+4
показати весь коментар
28.01.2022 20:27 Відповісти
То зарплата по совместительству была, а не взятка.
показати весь коментар
28.01.2022 20:32 Відповісти
ЗЕДЕГЕНИРАТ В Никопле на территории феросплавного завода уходят Канадские инвесторы.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/28/681043/
показати весь коментар
28.01.2022 20:30 Відповісти
За два года разворовал всю страну, разогнал инвесторов, а теперь ИНВЕСТИРУЙТЕ?
ДАЙТЕ ЗЕЛЕНСКОМУ СЕЛЁДКИ!
показати весь коментар
28.01.2022 20:31 Відповісти
Зато оно практически призналось,что бегает за Порохом,потому что ревнует порохоботов к нему и не чувствует себя единственным действующим президентом...капец.
показати весь коментар
28.01.2022 20:31 Відповісти
Ты целуй меня везде - я ведь взрослая уже. Но инвесторы Моникой брезгуют. Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
показати весь коментар
28.01.2022 20:32 Відповісти
Інвестуйте для збагачення Бені та інших близьких олігархів ,де боротьба з корупцією ?,де судова реформа ?,де боротьба з олігархами не на словах ,а на ділі ?,де реформа СБУ ?,чому не працює АМК ? ітп.
показати весь коментар
28.01.2022 20:35 Відповісти
Заройте ваши денежки на Поле Чудес в стране Дураков.
показати весь коментар
28.01.2022 20:36 Відповісти
Няни есть, а инвестиций нет. Вот беда))!
показати весь коментар
28.01.2022 20:40 Відповісти
Когда вывозят семьи вряд ли завезут денюшку.
показати весь коментар
28.01.2022 20:41 Відповісти
Дулю тобі, імбецильне
показати весь коментар
28.01.2022 20:41 Відповісти
оно напоминает мне бомжа - подайте денежку на хлеб!.... на тебе хлеб!... не-не мне лучше денежку!!!
так и это... - ой войска у границы..помогайте скорее...ой оружие не надо - лучше инвестиции
показати весь коментар
28.01.2022 20:41 Відповісти
Деловые люди не верят в слова. Им нужны реальные дела, реальные условия для бизнеса. Если в Украине можно просто так арестовать счета крупнейшего инвестора в Кривом Роге, без "всяких формальностей", то кто будет вкладывать в нашу страну? Слова президента в этом случае звучат издевательски по отношению к иностранным инвесторам.
показати весь коментар
28.01.2022 20:53 Відповісти
Лицемір! А вивести грошики з офшорів сам не збирається, і свої подільників нахмановичів з 95 Кварталу не тормошить. А ви, інвестуйте, а ми рейдернемо
показати весь коментар
28.01.2022 20:56 Відповісти
У этой шайки лейки все не так, Секретарем совета безопасности работает ( на постоянке) гангстер из Луганска, кстати, из тех кто носил малиновые пиджаки и крутил наперстки. Самый главный в парламенте среди слуг корифан вора в законе а инвестняня не просто няня, а вооружена и очень опасна.
показати весь коментар
28.01.2022 21:12 Відповісти
Создавать условия для бизнеса - это работа власти и их обязанность перед своим народом. Если не хотят работать для этого, тогда говорят цветастые и глупые слова.
показати весь коментар
28.01.2022 21:13 Відповісти
Так ти чмо дешевий кидала де прокурор САП?
показати весь коментар
28.01.2022 21:15 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 21:18 Відповісти
кто тебе поверит -как там бизнес-няни ::??
показати весь коментар
28.01.2022 21:24 Відповісти
Вот очередная забота...ну в смысле озабоченности из Канады. Особенно понравилось, мотивация. Ну в смысле на Западе геи (читай п...ы), а мы все высокоскрепные. Но учить мы своих деток и будем, как и жить на загниващем гейском Западе.
Вот собственно и сама новость.
https://vancouverok.com/news/v-kanade-zapustili-peticiyu-o-vklyuchenii-vakciny-sputnik-v-v-spisok-odobrennyh
показати весь коментар
28.01.2022 21:26 Відповісти
Інвестуйте, що нам було що піз...ть.
показати весь коментар
28.01.2022 22:22 Відповісти
Олег небайдужий


@oleg6581

·
https://twitter.com/oleg6581/status/1487130857961836548 2 ч



з ФБ

показати весь коментар
28.01.2022 23:07 Відповісти
Да кто захочет инвестировать в страну где грабят, кидают и не дердат слова, последний пример канадская компания с солнечными панелями кому ЗЕля обещал личную защиту и которую Коломойский довёл до банкротства...
Никто при этом ЗЕлёном ******** в Украину ни цента не вложит.
показати весь коментар
28.01.2022 23:31 Відповісти
БАБЛА!!!!!!!!
показати весь коментар
29.01.2022 03:03 Відповісти
Про яку довіру інвесторів може говорити президент з "опущеним" рейтингом серед своїх виборців, не кажучи про решту народу.
показати весь коментар
29.01.2022 05:35 Відповісти
Какие инвестиции могут прийти в Украину, если Президент имеет офшоры, коррупция процветает - Украина занимает по коррупции 122 место в мире, нет судебной Системы, преследуется оппозиция, страна идет к авторитарному правлению.
Нужны новые выборы Рады и Президента.....
показати весь коментар
29.01.2022 16:13 Відповісти
Су........аааа....
ОНО, реально больное....
показати весь коментар
30.04.2022 00:05 Відповісти
 
 