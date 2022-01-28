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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО, - Зеленський

Якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО, - Зеленський

Україна готова до співпраці у сфері оборони в альтернативних НАТО форматах. Війна в Україні несе небезпеку для країн НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не хочу говорити в кожній відповіді про НАТО, але про інші безпекові союзи ми не чуємо. Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський. Він наголосив, що ці питання опрацьовуються і вони є дуже важливими.

На думку президента, деякі країни вважають, що Україну не варто брати НАТО, бо її доведеться захищати.

"Якщо буде війна, скажіть, будь ласка, армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде (її) захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я вам хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони розраховують на те, щоб "не ризикувати, не брати Україну". Але якщо буде повномасштабна війна, про яку ми зараз говоримо, і вона розпочнеться, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - заявив Зеленський.

Також читайте: Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) НАТО (6518)


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Топ коментарі
+19
Правильно, вовчик. И поэтому НАТО поддерживает Украину. Украину, а не тебя и твою зеленую шоблу.
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28.01.2022 19:38
+15
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28.01.2022 20:59
+10
очікує велика європейська міграційна та гуманітарна криза,так правильніше було б сказати..
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28.01.2022 19:33
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28.01.2022 19:32 Відповісти
очікує велика європейська міграційна та гуманітарна криза,так правильніше було б сказати..
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28.01.2022 19:33 Відповісти
наверное, звучит парадоксально, но похоже, все будут жалеть, если Россия не нападёт на Украину как можно скорее

ибо

Это отсрочит конец росийской империи в исполнении рф

это отсрочит возврат украинских территорий

русский лидер Х-ло успеет убить еще много русских людей, что не важно, важно то, что еще убьет несколько украинцев

нестабильность в мире продолжет нарастать, что замедлит развитие цивилизации
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28.01.2022 22:01 Відповісти
Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський Джерело:

ну да, пу и есть такая страна
и формат будь-який есть - ссср
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28.01.2022 19:37 Відповісти
Нет. РИ.
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28.01.2022 20:59 Відповісти
да, так точнее
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28.01.2022 21:07 Відповісти
Можливо ліпше щоб він знову поїхав кудись відпочивати, вроді вже замелюється.
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28.01.2022 19:38 Відповісти
Правильно, вовчик. И поэтому НАТО поддерживает Украину. Украину, а не тебя и твою зеленую шоблу.
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28.01.2022 19:38 Відповісти
НАТО придёт, порядок наведёт
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28.01.2022 19:46 Відповісти
Садись в тазик со льдом, хрюсское животное,срака горит...
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28.01.2022 21:03 Відповісти
GB ж пропонувала GB+PL+UA
На якому етапі співробітництво?
З одного боку наче і правильні є деякі речі,але виглядає наче ми,Україна,чекаєм доки прийде старший,сильний,вирішить за нас проблеми і хай валить.,а як же незалежність і самодостатня держава?
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28.01.2022 19:59 Відповісти
Про ГУАМ чуло, найвеличніше? Польща-Литва-Україна навіть окрему бригаду створили. Теж не чув?

Ну тоді зніми черевика і по трибуні ним з воплем "Пачіму ми єще не в нате?" - на більше не здатне
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28.01.2022 20:04 Відповісти
Ти диви, опірився... Мабуть йому вже видали пісталєт ...
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28.01.2022 20:13 Відповісти
будет на границах, но не в самих странах НАТО...
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28.01.2022 20:30 Відповісти
Цуко, когда ето чмо от передоза сдохнет, или где может бьіть доступ к его телу, чтобьі путем его умерщвление прекратить ето позорище
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28.01.2022 20:55 Відповісти
вов4ик, ты не устал? не поехать ли тебе еще раз отдохнуть как сделала рада самоустранившись?
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28.01.2022 20:55 Відповісти
Очень надеюсь,что зесрань наконец поняла почему зекрысу никуда не приглашают и не поздравляют с др ...
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28.01.2022 20:56 Відповісти
Куйню несёшь какую то сектант! Или кацап…
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28.01.2022 21:02 Відповісти
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28.01.2022 20:59 Відповісти
это оно НАТО угрожает что ли?
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28.01.2022 20:59 Відповісти
Вова ты прямо капитан Очевидность, скажи ещё что вода мокрая а снег холодный… кто тебе эти тексты пишет? Неужели йуля мендель вернулась
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28.01.2022 20:59 Відповісти
сирожалещ там практикует, не могут они сфокусироваться длруг на дружке.
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28.01.2022 21:18 Відповісти
Що воно меле? Наркоман, що ти мелеш? За три роки так й не навчився йолопе говорити та мислити хоча б на рівні вчителя початкових класів у сельский школі.
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28.01.2022 20:59 Відповісти
Молодец Вовочка, если шо, мы будем у их границ. Между прочим вооруженными, попробуй остановить.
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28.01.2022 21:03 Відповісти
ты будешь?
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28.01.2022 21:07 Відповісти
Вот тут тебя розачарую, не добегу, слишком далеко.
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28.01.2022 21:26 Відповісти
откуда стартуешь?
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28.01.2022 21:39 Відповісти
Из самой дальней точки, где нету порохоботов, им ближе, успеют.
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28.01.2022 21:52 Відповісти
Во как вас Петя достал, свинорусов Аж ха Усралом очкуетесь. Приезжай, быстрее сдохнешь мокша
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29.01.2022 05:56 Відповісти
перша ледь.... працює.... у Партугалії

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28.01.2022 21:05 Відповісти
Украинцам от этого будет легче? Ты за Украину думай, дебильное.
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28.01.2022 21:05 Відповісти
Смотрю пресс-конференцию президента Зеленского для иностранных журналистов.
Смотреть это тяжело.
Огромная несдержанность в словах; непреодолимая вера в свою звезду - при отсутствии профессиональных знаний. Непреодолимая вера в собственную харизму. Акцент на гэги больше, чем на смыслы. Мимика Хлестакова. Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные, не понимаются и получают поверхностную трактовку.
Ну прочтите новостные ленты за последние несколько недель; аккумулируйте полученную информацию - и посмотрите эти вопросы и эти ответы. Это несопоставимые уровни понимания ситуации.
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность. В которой уровень вопросов и уровень проблем - несопоставимы с уровнем восприятия и уровнем ответов. Ну это очевидно, нет?
Это трагикомическая история.
И трагического в нем становится все больше.
Я бы предпочел, чтобы было иначе.
По крайней мере, в комическом президент Украины разбирается гораздо лучше.
(цитата)
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28.01.2022 21:11 Відповісти
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность........ .
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

С первым предложением я согласен, а вот со вторым..... .
Откуда вы черпаете информацию о "реальности", как не из сми,неужели вы так доверяете сми?
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28.01.2022 21:45 Відповісти
это цитата...
думаю автор хотел сказать что даже в СМИ, особенно в новостных лентах, можно почерпнуть какую-то общую информацию... а у президента должно быть такой информации больше... но к сожалению ему по фиг))))
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28.01.2022 21:53 Відповісти
Хотелось бы общаться с людьми,а не с цитатами.
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28.01.2022 21:56 Відповісти
но не хотелось бы отдуваться за чужие цитаты ))
(просто нормально сказано и без скабрезностей)
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28.01.2022 21:58 Відповісти
Вы сами хоть смотрели брифинг,а если смотрели,то что вас там так "напрягло"?
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28.01.2022 22:03 Відповісти
честно? пытался несколько раз по несколько минут...(ну...ну очень сумбурно и... артистично)))
потом просто выключил звук и наблюдал за мимикой... иногда по губам (а он старается выговорить (как профи разговорного жанра) все буквы)))) понимая о чем он говорит..
поэтому и совпала с моим восприятием эта цитата)))
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28.01.2022 22:21 Відповісти
Оценка этого брифинга будет завтра в иносми,вот и почитаем как они оценивают .
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28.01.2022 22:32 Відповісти
Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Что бы вы посоветовали английскому правительству"
Да, это очень мудрый вопрос.
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28.01.2022 21:53 Відповісти
принудительное обследование ? Не несет угроз испытуемому, пожалуй можно.
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28.01.2022 21:20 Відповісти
Хвора потвора
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28.01.2022 21:21 Відповісти
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28.01.2022 21:22 Відповісти
Нічого дивного, що богато журналістів відверто посміхалися з відповіді Великого Зе
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28.01.2022 22:05 Відповісти
 
 