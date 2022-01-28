Якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО, - Зеленський
Україна готова до співпраці у сфері оборони в альтернативних НАТО форматах. Війна в Україні несе небезпеку для країн НАТО.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не хочу говорити в кожній відповіді про НАТО, але про інші безпекові союзи ми не чуємо. Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський. Він наголосив, що ці питання опрацьовуються і вони є дуже важливими.
На думку президента, деякі країни вважають, що Україну не варто брати НАТО, бо її доведеться захищати.
"Якщо буде війна, скажіть, будь ласка, армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде (її) захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я вам хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони розраховують на те, щоб "не ризикувати, не брати Україну". Але якщо буде повномасштабна війна, про яку ми зараз говоримо, і вона розпочнеться, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ибо
Это отсрочит конец росийской империи в исполнении рф
это отсрочит возврат украинских территорий
русский лидер Х-ло успеет убить еще много русских людей, что не важно, важно то, что еще убьет несколько украинцев
нестабильность в мире продолжет нарастать, что замедлит развитие цивилизации
ну да, пу и есть такая страна
и формат будь-який есть - ссср
На якому етапі співробітництво?
З одного боку наче і правильні є деякі речі,але виглядає наче ми,Україна,чекаєм доки прийде старший,сильний,вирішить за нас проблеми і хай валить.,а як же незалежність і самодостатня держава?
Ну тоді зніми черевика і по трибуні ним з воплем "Пачіму ми єще не в нате?" - на більше не здатне
Смотреть это тяжело.
Огромная несдержанность в словах; непреодолимая вера в свою звезду - при отсутствии профессиональных знаний. Непреодолимая вера в собственную харизму. Акцент на гэги больше, чем на смыслы. Мимика Хлестакова. Вопросы иностранных корреспондентов, порой очень продуманные, не понимаются и получают поверхностную трактовку.
Ну прочтите новостные ленты за последние несколько недель; аккумулируйте полученную информацию - и посмотрите эти вопросы и эти ответы. Это несопоставимые уровни понимания ситуации.
Я вполне понимаю, что возможно, у меня скудный по сравнению с президентом уровень осведомленности с информацией, как по объему, так и по уровню.
Но ведь есть реальность. В которой уровень вопросов и уровень проблем - несопоставимы с уровнем восприятия и уровнем ответов. Ну это очевидно, нет?
Это трагикомическая история.
И трагического в нем становится все больше.
Я бы предпочел, чтобы было иначе.
По крайней мере, в комическом президент Украины разбирается гораздо лучше.
(цитата)
Но ведь есть реальность........ .
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
С первым предложением я согласен, а вот со вторым..... .
Откуда вы черпаете информацию о "реальности", как не из сми,неужели вы так доверяете сми?
думаю автор хотел сказать что даже в СМИ, особенно в новостных лентах, можно почерпнуть какую-то общую информацию... а у президента должно быть такой информации больше... но к сожалению ему по фиг))))
(просто нормально сказано и без скабрезностей)
потом просто выключил звук и наблюдал за мимикой... иногда по губам (а он старается выговорить (как профи разговорного жанра) все буквы)))) понимая о чем он говорит..
поэтому и совпала с моим восприятием эта цитата)))
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Что бы вы посоветовали английскому правительству"
Да, это очень мудрый вопрос.