Якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО, - Зеленський

Україна готова до співпраці у сфері оборони в альтернативних НАТО форматах. Війна в Україні несе небезпеку для країн НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не хочу говорити в кожній відповіді про НАТО, але про інші безпекові союзи ми не чуємо. Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський. Він наголосив, що ці питання опрацьовуються і вони є дуже важливими.

На думку президента, деякі країни вважають, що Україну не варто брати НАТО, бо її доведеться захищати.

"Якщо буде війна, скажіть, будь ласка, армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде (її) захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я вам хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони розраховують на те, щоб "не ризикувати, не брати Україну". Але якщо буде повномасштабна війна, про яку ми зараз говоримо, і вона розпочнеться, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - заявив Зеленський.

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