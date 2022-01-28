Зеленський: Непорозуміння з Байденом у нас немає. А секрети можуть бути
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що у нього немає непорозуміння з американським лідером Джо Байденом, але можуть бути секрети від нього.
Про це Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли кажуть, що в нас є якесь непорозуміння, у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна та США мають дуже відкриті відносини, але при цьому вони з Байденом можуть мати секрети.
"Що такого ми знаємо, чого не знає президент Байден? Я думаю, що у мене як у президента незалежної країни можуть бути свої секрети. Так само, як і в президента Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.
"Наші спецслужби діляться багатьма речами. Але ти щоденно тримаєш руку на пульсі. Є різного характеру перехоплення інформації", – додав президент України.
Нагадаємо, 27 січня Зеленський поговорив з главою США Джо Байденом. Після цього CNN з посиланням на неназваного "українського високопосадовця" повідомило, що розмова нібито "пройшла не добре". ОП та МЗС це заперечують.
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этот ссикун и тут нагадил своей похвальбой
Через негативний вплив ряду зовнішніх чинників на енергетичний баланс український супутник дистанційного зондування землі «Січ-2-1» (він же - «Січ-2-30»), запущений ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал (США) https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ 13 січня 2022 року , наразі працює у режимі енергоощадження. Оновленням щодо статусу апарату https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652 поділився офіційний аккаунт КБ «Південне» у Facebook.
Як пояснили у КБ «Південне», ряд зовнішніх чинників, пов'язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання саме цих двох факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата. Інакше кажучи, наразі сонячні панелі повернуті не у той бік, тому апарат не отримує необхідного обсягу енергії для забезпечення належного функціонування всіх бортових систем.
вот тупое.. про его офшори все знают в Вашингтоне..
Байден сказал:
я знаю твои Зе оффшерные счета
я знаю, что ты окружил себя людьми завербованными пу
Ну а про секреты конечно ерунда - просто ему нечем аргументировать, почему глядя на одно и тоже он и Байден видят разное. Потому ссылается на какие-то секретные данные, которые не покажет, секрет!
This guy is either playing the 4D chess match of the century or he's just a total idiot.
Всі знають що ти на гачку і в путєна і в бабусі бєні, лялька обмарафєчєна…
@V_Omelyan
Підсумок прес-конференції:
Зеленський дуже незадоволений діями Заходу, які не дозволяють йому здати Україну путіну.
А у нас есть!!!.. недоразумение по имени зеленский !!!!! И секрета в этом нет...
Бубочку європейські посли розкусили ще в 2019 і характеристику дали точну
https://ukrmir.info/bolshoj-zhirnyj-minus-dlya-strany-posol-es-v-ukraine/ приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это - не мои слова, его. «Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать»,
В. Зеленский:
"Самый большой риск для Украины - дестабилизация внутри нашего государства. Экономика - один из факторов. Но единство власти, доверие президенту, должны будут понять, что есть бывшие президенты, а не нынешние, нас объединяет народ, стабильная ситуация, риск эскалации будет меньше. Неуправляемость ситуации может привести к эскалации на стороне соседнего государства. Риск вызван политической деятельностью людей, которые занимаются своим личным пиаром. Не вижу большой пробки на улицах. Нужно смотреть, когда это происходит. Какой-то мужик уехал за границу отдыхать - и все спокойно, и приехал - сразу заворша! Люди пришли в парламент или заблокировали ОП! И им пофиг, есть ли сейчас covid19, им нужно срочно проголосовать за лишние деньги, чтобы предотвратить covid19 и тд - эти люди все равно!
Я очень рад, что я не вне политики пришел в политику! Честно, сначала был в шоке! Им все равно, что происходит! Война есть война, ОК! Давайте разберемся с этим! Бизнес есть бизнес! Но они ежедневно делают "непохожие дела, шаги и разделение"!
Разделение нашей страны! Извините, что уделяю столько внимания этой теме! Не очень люблю говорить о прошлом, считаю этих людей потомками того, что было, потомками процессов, которые были в советское время! Эти люди - представители олигархата. К сожалению! Делают бизнес из ничего, с образованием, руками и головой! И кстати именно такие люди защищают на фронте нашего государства! Потому что защищают заработанное сами - не просто приватизировали что-то за копейки! Нет, эти люди с самого начала что-то заработали своими руками! А они сейчас защищают будущее, так давайте поговорим о будущем!
Паниковский спрашивает у Балаганова:
-Шура, вы знаете кем был Зеленский до выборов ?
-Нет
-Он играл членом на балалайке на углу Прорезной и на рояле в кафе -шантане Бени
-А теперь ?
- Он у них гарант их конституции. Вот так , Шура
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7161018507271717?__cft__[0]=AZVo-X9EsQyhainNXQ6vVpzHQFXk5-eG8_KqWkEy_ngJD9psFcmt8-Y-QH5-sEbiyXtP05BBQJlFzF_11pO2Hso9PxZ7wh2RfQUo4wQMKi3TAsgjN2DBn6aaLQGRz_8AVJQ&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·
Результати прес-конференції з іноземцями:
1. Ви занадто гучно нас рятуєте! Навіть якщо нападе Путін, навіщо дратувати нас цією інформацією, інвестори про це не здогадаються.
2. Тисяча Джавелінів це ще не привід призначити прокурора САП.
3. Не розгойдуйте кришку!
Наше зелене нещастя тільки протидіє та заважає
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4854747744562989&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWAQkei4zwCq0FZS92wfXUddhXFAlfKTaYSbJ-DDwdeSBgg8CQRfFGLPEoq-JMBIPNcS3j41YVDtq1-VVjBuDeTbaZ-aC1hCCr2vpmWpqfkNwGFim3wBTSgGgs82WxbfZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Ще раз переглянув цей зелений треш. Ми не просто зганьбились перед всім світом. Ми банально принизили всіх хто сьогодні нам допомагає.
Зеленський продемонстрував що Україна з ним перетворилась на бананову республіку…
Ось лише кілька висловів «найвеличнішого» від яких в'януть вуха у всіх міжнародних журналістів:
«Найбільший ризик для України - дестабілізація всередині нашої держави. Економіка - один з факторів. Але єдність влади, довіра до президента, має буде розуміння, що є колишні президенти, а не діючі, ми об"єднані народом, стабільною ситуацією, і ризики ескалації буде меншою».
«Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати - і все спокійно, а приїхав - одразу заворушення!».
"Війна може бути. На жаль. І давайте ставити три крапки. Але точно не ставити одну крапку. І сказати, що вона буде. Тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це сміливий народ".
«Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України. Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі - не знаю, як, до речі, англійською - "Не дивись вгору". Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми"
Це лише 4 епізоди потоків непотребу.
Знаю, що завтра нас рознесуть всі ЗМІ.
На нас образяться в США та Великій Британії.
Україна знов, як в часи перемовин з Трампом, стане головною темою для насмішок.
Мабуть все ж цій владі повертатись в Квартал. Раз і назавжди.