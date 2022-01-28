Зеленський: Непорозуміння з Байденом у нас немає. А секрети можуть бути

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що у нього немає непорозуміння з американським лідером Джо Байденом, але можуть бути секрети від нього.

Про це Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли кажуть, що в нас є якесь непорозуміння, у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна та США мають дуже відкриті відносини, але при цьому вони з Байденом можуть мати секрети.

"Що такого ми знаємо, чого не знає президент Байден? Я думаю, що у мене як у президента незалежної країни можуть бути свої секрети. Так само, як і в президента Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.

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"Наші спецслужби діляться багатьма речами. Але ти щоденно тримаєш руку на пульсі. Є різного характеру перехоплення інформації", – додав президент України.

Нагадаємо, 27 січня Зеленський поговорив з главою США Джо Байденом. Після цього CNN з посиланням на неназваного "українського високопосадовця" повідомило, що розмова нібито "пройшла не добре". ОП та МЗС це заперечують.

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