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Новини
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Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі і нічого не повідомили нам, - Денісова

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі і нічого не повідомили нам, - Денісова

Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок та не поінформували про це українську сторону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила в телеграмі.

За інформацією омбудсмена, двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.

"За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - заявила Денісова.

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі і нічого не повідомили нам, - Денісова 01

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Вона додала, що у Головному управлінні Нацполіції в Херсонській області за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).

Уповноважена ВР з прав людини заявила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.

Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України та закликала міжнародні правозахисні організації тримати ситуацію на контролі.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) затримання (4352) рибалки (104) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+10
Цікаво, як з Генічеська можна було вийти в Чорне море ?
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28.01.2022 19:38
+4
Генічеськ буде першим містом, яке захоплять рашисти. Цікаво, чи в місті уведено комендатська година, чи готуються військові відбивати десант, який може прорватися з Криму на легких човнах через Сиваш? На мою думку, в Генічеську та Арабатській Стрілці зараз має бути більше військових аніж місцевих.
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28.01.2022 19:41
+4
не... ну выходить частным образом в море понимая что может что то сломаться....а там ветер, а там занесёт в рашкины територии и что? ещё их не хватало освобождать...пусть тогда идиоты ласты одевают на свои лапы и шлёпают по воде сидя на корыте своём....мне честно на них наср..... тут проблемы и ужасы всякие поважнее полно....
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28.01.2022 19:52
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Цікаво, як з Генічеська можна було вийти в Чорне море ?
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28.01.2022 19:38 Відповісти
Генічеськ буде першим містом, яке захоплять рашисти. Цікаво, чи в місті уведено комендатська година, чи готуються військові відбивати десант, який може прорватися з Криму на легких човнах через Сиваш? На мою думку, в Генічеську та Арабатській Стрілці зараз має бути більше військових аніж місцевих.
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28.01.2022 19:41 Відповісти
На журфаке географию не преподают😁. Только устный счёт, для быстрого ориентирования.
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28.01.2022 19:44 Відповісти
вот тебе так сразу все военные секреты и расскажи)
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28.01.2022 19:45 Відповісти
самое смешное что и Щелкино куда их прибило....тоже в Азовском море )))
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28.01.2022 20:07 Відповісти
а где же єти UA рашенайпи из под впн, которіе напомнят мне, что Крим ето Україна, война идет восьмой год, с трусливо засунутім язіком, на вопрос, почему какие-то непонятные бандиты задерживают украинских рыбаков на украинской территории

я понимаю, ХАЙП, побольше русских троллей, побольше русских (убеждённых путинцев), интересно читать, но зачем они что-то модерируют на цензоре?
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28.01.2022 21:54 Відповісти
я хреново высказался видать (пардон)
просто и в статье (а они говорят это первоисточник) ошибочно указано Черное море вместо Азовского.... ибо и пункт от куда они вышли в море и пункт куда их прибило - в Азовском море
(только это я хотел указать - на ошибку)
а что рашкины - суки - это не оспоримо
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28.01.2022 22:01 Відповісти
вы всё абсолютно верно указали, все вас поняли, сам жрал красную рыбу, приготовленную за полчаса, выловленную в Геническе. Это комментарий скорее в вашу поддержку, просто какие бешеные псы отлавливают мои комментарии и модерация цензора это пропускает
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28.01.2022 22:06 Відповісти
Мабуть хтось прочистив рів між Азовським і Чорним морями- Перекоп так не дарма назвали, там дійсно був рів на перешийку
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28.01.2022 22:20 Відповісти
какого хрена эти рыбалки на своём корыте шастают по морю...и ясно не соображают куда плыть и где они находятся,.. так блин и найдётся кто чтобы добавить проблем за освобождения их(( мотор заглох.... гребите придурки вёслами...руками...ногами....
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28.01.2022 19:46 Відповісти
Большие вёсла нужны однако😁.
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28.01.2022 19:48 Відповісти
не... ну выходить частным образом в море понимая что может что то сломаться....а там ветер, а там занесёт в рашкины територии и что? ещё их не хватало освобождать...пусть тогда идиоты ласты одевают на свои лапы и шлёпают по воде сидя на корыте своём....мне честно на них наср..... тут проблемы и ужасы всякие поважнее полно....
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28.01.2022 19:52 Відповісти
Рашкины территории?! Продолжите фразу "путин ...!"
Сможете или русскоязычная челюсть не позволит?
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28.01.2022 20:01 Відповісти
не умнічай..... а у тебе яка щелепа.... невже українська, так чого пишиш російською? коли написав що занесе кудись в рос. води .то щей подумав що хтось да щось гавкне про це... .і я був правий . так що гуляй лісом ...
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28.01.2022 20:17 Відповісти
даже якщо вона почнэ носыты осэлэць и шаровары з вышыванкою я йий нэповирю никахда
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28.01.2022 19:47 Відповісти
Кацапская свинота набирает себе заложников для торга.
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28.01.2022 19:48 Відповісти
Чекаємо на "зізнання" після обробки їх у катівні, що вони "диверсанты"
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28.01.2022 19:49 Відповісти
Диверсанти в синіх шльопанцях ластах. Планували шляхом обману провезти на територію анексованого "острова свободи" замасковану під чорноморську тюльку балістичну ракету на дні свого човна. В якості цілі в польотній програмі ракети було закладено кабінет путлєра в кремлі, а на корпусі ракети намальований портрет Степана Андрійовича.
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28.01.2022 20:03 Відповісти
Если завтра фермер случайно зайдет на территорию ЛДНР, ему будет тоже пипец. Это прифронтовые зоны. Там бизнес не делают...
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28.01.2022 20:00 Відповісти
все ждут войну с украиной, но война будет не там... скриньте

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28.01.2022 20:05 Відповісти
Чому не повідомили? Бо хотіли завербувати, або завербували.
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28.01.2022 20:20 Відповісти
террорестическая организация имеет право на это?
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28.01.2022 20:56 Відповісти
поперлись с геническа в черное море в оккупированное
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28.01.2022 20:58 Відповісти
До речі, в 13-му також з рибалок розпочиналось...
https://www.youtube.com/watch?v=JxdC2egQ6Cs
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28.01.2022 21:55 Відповісти
Цікаво чим не догодила омбутсмен дезентерії - чи вона недогодила Путлеру... і за це її намагаються звільнити.
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28.01.2022 22:55 Відповісти
 
 