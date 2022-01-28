Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі і нічого не повідомили нам, - Денісова
Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок та не поінформували про це українську сторону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила в телеграмі.
За інформацією омбудсмена, двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.
"За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - заявила Денісова.
Вона додала, що у Головному управлінні Нацполіції в Херсонській області за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).
Уповноважена ВР з прав людини заявила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.
Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України та закликала міжнародні правозахисні організації тримати ситуацію на контролі.
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я понимаю, ХАЙП, побольше русских троллей, побольше русских (убеждённых путинцев), интересно читать, но зачем они что-то модерируют на цензоре?
просто и в статье (а они говорят это первоисточник) ошибочно указано Черное море вместо Азовского.... ибо и пункт от куда они вышли в море и пункт куда их прибило - в Азовском море
(только это я хотел указать - на ошибку)
а что рашкины - суки - это не оспоримо
Сможете или русскоязычная челюсть не позволит?
шльопанцяхластах. Планували шляхом обману провезти на територію анексованого "острова свободи" замасковану під чорноморську тюльку балістичну ракету на дні свого човна. В якості цілі в польотній програмі ракети було закладено кабінет путлєра в кремлі, а на корпусі ракети намальований портрет Степана Андрійовича.
https://www.youtube.com/watch?v=JxdC2egQ6Cs