Кулеба обговорив із делегацією Конгресу США пакет стримування російської агресії. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з головою комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом і за участі членів Конгресу Марка Гріна, Вікторії Спарц, Тома Маліновскі, Амі Бера, Коліна Оллреда, Сари Джейкобс, Девіда Сисилліна, Огаста Флюгера, Мікі Шерріл та Кріссі Хулахан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Дмитро Кулеба наголосив, що єдність міжнародної спільноти із Україною сьогодні має ключове значення для збереження і захисту миру, справедливості та безпеки в усьому євроатлантичному просторі.

Міністр нагадав, що на початку грудня він закликав усіх іноземних партнерів запланувати візити до України на січень-лютий 2022 року. Постійна присутність високих іноземних гостей в нашій державі відіграє важливу роль у стримуванні Росії та загалом знижує напругу. У цьому контексті він висловив вдячність членам Конгресу США за вчасний і важливий візит.

"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Ключовою темою переговорів стало втілення Україною, США та європейськими партнерами комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії. Співрозмовники обговорили зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, пакет жорстких санкцій проти Кремля, поглиблення безпекової взаємодії з Україною, підтримку США та партнерів стабільності економіки та фінансової системи України на тлі економічних викликів російської ескалації.

Дмитро Кулеба нагадав про єдиний спосіб, яким Росія може довести відсутність намірів нової військової операції проти України: продовження нею дипломатичних переговорів у рамках усталених форматів.

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Глава української дипломатії підкреслив, що наша держава віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Він зауважив, що завершенням російської агресії проти України буде не лише деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, політико-дипломатичним шляхом.

Члени делегації підтвердили одностайну підтримку США України та українського народу у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності своєї держави, готовність Сполучених Штатів конкретними діями посилювати безпеку України та сприяти стабільності економічної та фінансової системи нашої держави.

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