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Вашингтон не розглядає всерйоз відключення РФ від SWIFT або обмеження експорту нафти і газу, - Bloomberg

Вашингтон не розглядає всерйоз відключення РФ від SWIFT або обмеження експорту нафти і газу, - Bloomberg

США наразі не розглядають всерйоз ідеї санкцій щодо Росії, які зачіпають доступ до SWIFT або експорт нафти та газу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США і Європейський союз працюють над пакетом санкцій, який включав би обмеження можливостей Москви конвертувати валюту", - передає воно.

При цьому агентство зазначає, що варіанти з санкціями в енергетичному секторі і з обмеженням доступу до системи SWIFT все ж таки обговорюються, однак за словами джерела, "лише періодично спливають переговори між адміністрацією та банками, оскільки вони уточнюють, наскільки можливе застосування цього заходу".

Читайте: В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв

Також агентство повідомляє, що варіант із системою SWIFT вважається найважчим заходом і викликає великі розбіжності серед учасників обговорення різних варіантів санкцій проти РФ.

Раніше Bloomberg також повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з представниками найбільших банків країни щодо можливих обмежувальних заходів проти Росії. За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій, аналогічними тим, що сталися в 2018 році, коли антиросійські санкції призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.

Також читайте: Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT

Автор: 

росія (65934) санкції (12073) США (23343) SWIFT (159)


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Топ коментарі
+9
Згодом виявиться, що це черговий росіянський фейк
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28.01.2022 20:21
+7
1) США не могут единолично отключить СВИФТ. Им придётся договариваться с десятком стран и что то давать им взамен. 2) У РФ под 900 млрд $ внешнего товарооборота. У Ирана всего ВВП было в полтора раза меньше, когда его отключали. За такие деньги найдутся и те кто подключиться к Российскому аналогу, и те кто предложат для взаиморасчётов свои (Китай например). И получится что РФ от платёжных систем США не отключат, а их СВИФТ потеряет почти трлн $ торговых операций в год.

Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
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28.01.2022 21:59
+6
Козломордий вброс.
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28.01.2022 20:34
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Блюмберг вместе с майором мельниченко подложил жучек под овальным диваном Байдена
в овальном кабинете
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28.01.2022 20:19 Відповісти
Блумберг уже давно сливной бачек ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.01.2022 21:39 Відповісти
Деньги будут ходить пешком, как и экономика
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28.01.2022 20:20 Відповісти
Знову кацапам код морзе вчити треба.
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28.01.2022 20:26 Відповісти
они могут у себя без кода морзе, МФО хватит.
А вот за границу - будут проблемы
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28.01.2022 20:28 Відповісти
Так самі ж кацапи сказали про повернення до факсів і телетайпів, а далі морзянка, поштові голуби, рельса, береста.
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28.01.2022 21:34 Відповісти
Найбільший енергоконцерн (RWE - найбільший у ФРН постачальник електроенергі Німеччини) вважає Nord Stre

Північний поток- 2 непотрібним...
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28.01.2022 21:52 Відповісти
а еще есть банковская почта и фельдегерская.

насчет факса - это он загнул.

а вот если телетайп западный банк не захочет использовать, тогда как?.
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28.01.2022 20:27 Відповісти
на телеге можно перевозить или просто мешками носить
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28.01.2022 20:30 Відповісти
да.
но для получения денег за товар, вывезенный за пределы московии, надо будеть везти воз залюты.
а потом покупая что-то - везти воз назад.
итд
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28.01.2022 20:37 Відповісти
Куба та Венесуела відмовилися розміщувати на своїй території російські військові бази.

Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
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28.01.2022 21:46 Відповісти
Згодом виявиться, що це черговий росіянський фейк
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28.01.2022 20:21 Відповісти
А може у Вашингтоні подивились пресуху Зеленського?
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28.01.2022 20:37 Відповісти
ждут пока мы их отключим от дыхательного аппарата...
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28.01.2022 20:23 Відповісти
Так вони це пояснювали одразу - що у разі відкритого наступу. Де тут має бути сенсація?
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28.01.2022 20:25 Відповісти
Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные - запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают производители.
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28.01.2022 20:27 Відповісти
Козломордий вброс.
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28.01.2022 20:34 Відповісти
гЫгант сссссср сдох 30 лет назад и Засраха сдохнет точно также ,но с большой кровью при дележке оставшихся ресурсов после мегаразграбления кооп. озеро...
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28.01.2022 21:21 Відповісти
Неудивительно. SWIFT американцы просто не могут отключить, это не их, а европейская система. Нефть и газ из рф Штаты хоть и покупают, но не в таких уж больших объёмах, чтобы отказ как-то серьёзно навредил *****.
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28.01.2022 21:16 Відповісти
Европа не откажется от российского газа и нефти.На что спорим.Европа прежде всего бизнесс.
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28.01.2022 21:19 Відповісти
Хрюсский ,идешнах на полусогнутых ,растирая сопли и слюни по ипалу ,как вофка Тупин после *гЭополитической катастрофы*
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28.01.2022 21:23 Відповісти
Где-то по другому😀?
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28.01.2022 21:41 Відповісти
Отключить SWIFT могут только если Германия-Франция будут продвигать такой шаг лично, но они этого не сделают потому, что российские олигархи-воры Путина не смогут больше вывозить ворованные российские деньги в европейские банки Франкфурта, Ниццы, открывать бизнес в Куршавелях и т.д. и т.д.
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28.01.2022 21:39 Відповісти
Да как бы могут и Штаты
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28.01.2022 22:00 Відповісти
Не марьте. Накладаються санкції, на компанію, яка володіє SWIFT та на компанії, які її послугами користуються, і все. Втратити все, чи частину, і не дуже велику прибутків. Було Би Бажання у США. Саме так написано в попередньому проекті санкцій США стосовно цієї платіжної системи.
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29.01.2022 11:09 Відповісти
Да бл............ ,кончайте шутить, а то у некоторых кондражик начнется. Вся надежда была, а тут такой облом.
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28.01.2022 21:40 Відповісти
Жители параллельной реальности могут эту новость не читать, и всех делов.
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28.01.2022 21:43 Відповісти
Евро - тоже сойдут.
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28.01.2022 22:00 Відповісти
санкции это миф, реально значение имеет армия Украины, способность населения оказывать сопротивление, это то, о чем )(уйло будет думать принимая решение, все остальное от лукавого)
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28.01.2022 21:54 Відповісти
1) США не могут единолично отключить СВИФТ. Им придётся договариваться с десятком стран и что то давать им взамен. 2) У РФ под 900 млрд $ внешнего товарооборота. У Ирана всего ВВП было в полтора раза меньше, когда его отключали. За такие деньги найдутся и те кто подключиться к Российскому аналогу, и те кто предложат для взаиморасчётов свои (Китай например). И получится что РФ от платёжных систем США не отключат, а их СВИФТ потеряет почти трлн $ торговых операций в год.

Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
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28.01.2022 21:59 Відповісти
Держи свои 15 рублей и ******.
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28.01.2022 22:01 Відповісти
Им тоже плохо будет, если газ нефть подорожает, свифт это отказ от доллара. Запад не может такого допустить из-за какой-то Украины.
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28.01.2022 22:46 Відповісти
Рассматривает но не всерьез?
Нафига тратить драгоценное время.
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29.01.2022 10:28 Відповісти
 
 