Вашингтон не розглядає всерйоз відключення РФ від SWIFT або обмеження експорту нафти і газу, - Bloomberg
США наразі не розглядають всерйоз ідеї санкцій щодо Росії, які зачіпають доступ до SWIFT або експорт нафти та газу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"США і Європейський союз працюють над пакетом санкцій, який включав би обмеження можливостей Москви конвертувати валюту", - передає воно.
При цьому агентство зазначає, що варіанти з санкціями в енергетичному секторі і з обмеженням доступу до системи SWIFT все ж таки обговорюються, однак за словами джерела, "лише періодично спливають переговори між адміністрацією та банками, оскільки вони уточнюють, наскільки можливе застосування цього заходу".
Також агентство повідомляє, що варіант із системою SWIFT вважається найважчим заходом і викликає великі розбіжності серед учасників обговорення різних варіантів санкцій проти РФ.
Раніше Bloomberg також повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з представниками найбільших банків країни щодо можливих обмежувальних заходів проти Росії. За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій, аналогічними тим, що сталися в 2018 році, коли антиросійські санкції призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.
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в овальном кабинете
А вот за границу - будут проблемы
Північний поток- 2 непотрібним...
насчет факса - это он загнул.
а вот если телетайп западный банк не захочет использовать, тогда как?.
но для получения денег за товар, вывезенный за пределы московии, надо будеть везти воз залюты.
а потом покупая что-то - везти воз назад.
итд
Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
Сами то США могут отказаться покупать у РФ углеводороды. А остальной мир - они хрен заставят сделать то же самое.
Нафига тратить драгоценное время.