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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В разі вторгнення РФ може захопити міста та значні території України. Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін (оновлено)

В разі вторгнення РФ може захопити міста та значні території України. Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін (оновлено)

Адміністрація США, як і раніше, не визначила, чи має намір Росія нападати на Україну, проте вважає, що з військової точки зору Москва тепер має все для здійснення такої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення використати свої збройні сили проти України. Зараз у нього, поза сумнівом, є така можливість. І в його розпорядженні є безліч варіантів, включаючи захоплення міст та значних територій, але також, звичайно, дії або провокаційні політичні акти, такі як визнання територій, що відкололися", - сказав глава Пентагону.

При цьому, за словами глави Пентагону, "конфлікт не є неминучим".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі, зі свого боку, зазначив на брифінгу, що "правильним варіантом у цій ситуації має бути дипломатія".

Міллі наголосив, що у разі збройного конфлікту Росії навряд чи вдасться досягти своїх завдань легко, оскільки українські Збройні сили за останні роки стали боєздатнішими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

Автор: 

Пентагон (1436) росія (65949) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+30
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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28.01.2022 21:09
+24
Так бункерная бабушка з половими органами дєдушкі тожє пока нє знаєт-понтонуться охота,але ссикотно..
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28.01.2022 20:42
+21
Ваша военная помощь нужна сейчас и надолго, когда у Украины такой сосед куйло.
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28.01.2022 20:45
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Значить це залежить і від того, як поведе себе Зеленський
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28.01.2022 20:41 Відповісти
якби від нього щось залежало,штати не гнали б 45 літаків з досить таки гідним озброєнням .мабуть та є якись важелі керування сітуацією
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28.01.2022 20:54 Відповісти
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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28.01.2022 21:09 Відповісти
отож
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28.01.2022 21:11 Відповісти
Це значить, що на цей колаборантский цирк вже ніхто не звертає увагу. Американці працють, безпосередньо, з тими, хто з 2014 захищав Україну, з українцями.
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29.01.2022 10:40 Відповісти
..та хйло і само не знает ещё
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28.01.2022 20:41 Відповісти
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28.01.2022 20:51 Відповісти
Знає, бо вже медбати на кордоні з запасами крові, а це значить, що наказ вже підписаний.
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29.01.2022 14:12 Відповісти
А чого ви тоді дипломатів своїх додому відправляєте?
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28.01.2022 20:42 Відповісти
Щоб продемонструвати ***** розуміння рівню загрози.
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28.01.2022 21:33 Відповісти
Так бункерная бабушка з половими органами дєдушкі тожє пока нє знаєт-понтонуться охота,але ссикотно..
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28.01.2022 20:42 Відповісти
Ну так.................... Хто його знає шо в Путіна в голові!
На всяк випадок дайте ше зброї!
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28.01.2022 20:43 Відповісти
Наш бубачька знает, потому шашлыки маринует.
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28.01.2022 20:43 Відповісти
Он маринует свою скумбрию в ленкином дупле, ведь сегодня же выходной.)
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29.01.2022 09:43 Відповісти
Ой не факт))) Покуда ленка была на сейшелах, он был в компании дерьмака)))
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29.01.2022 11:56 Відповісти
Ваша военная помощь нужна сейчас и надолго, когда у Украины такой сосед куйло.
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28.01.2022 20:45 Відповісти
Пишут, что привезенные ПТРК работают так, что танкистов репатриировать не будут в виду отсутствия трупиков...какая никакая экономия семейным бюджетам
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28.01.2022 20:47 Відповісти
Ну все ясно. Пупкин всех переиграл. Пропаганда в РФ трубит в литавры.
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28.01.2022 21:01 Відповісти
Это дерьмо,разве что для "внутри-ватного" пользования,а по-факту -в чём он всех переиграл?
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28.01.2022 21:06 Відповісти
Очень просто. Скажут Запад заднюю врубил. Мол Штаты толкали Землю на войну а он испугался и не захотел. Да уже трубят. Короче вся рашинская пропаганда исходит из того что якобы Запад строит им подлянки и что то замышляет. Ментальная проекция.
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28.01.2022 21:13 Відповісти
Да пусть что хотят там говорят. Какая разница?
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28.01.2022 21:24 Відповісти
Нічого особистого, але в літаври не можна дути, бо це, як би Вам пом'якше, це барабан. Але й він може стати корисним на війні, можна, наприклад бити в нього палицями задля підняти тривогу. Та й взагалі це і є військовий інструмент, тобто створений для війни.
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28.01.2022 22:24 Відповісти
28 января 2003 - президенты России и Украины Путин и Кучмы подписали Договор о российско-украинской государственной границе
-это памятка тем, кто собирается что-то подписывать с Путиным
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28.01.2022 21:06 Відповісти
США еще не знают, зато Зе уже знает

а о вагнергейте - все наоборот
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28.01.2022 21:06 Відповісти
Дістали з цим нападе чи нападе. Яка вже різниця коли при владі клоуни і ніхто крім нас? Будемо вирішувати проблеми в разі їх виникнення: першим чергом на ніж зелену та ОПЗЖну погань та бити окупанта, а поки чистимо зброю та превіряємо набої!
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28.01.2022 21:07 Відповісти
Не международная политика, а ромашка какая то, нападёт, не нападёт.
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28.01.2022 21:11 Відповісти
очень тяжело...вернее почти не возможно предугадать поведения маньяка... или загнанной в угол крысы...
очень страшно, что только от заскока одного человека маньяка зависит мир у нас и ... в Европе..
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28.01.2022 21:27 Відповісти


в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
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29.01.2022 14:16 Відповісти
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28.01.2022 21:14 Відповісти
Да не будут они нападать. Они стоят у наших границ чтоб защитить Донбасс. Они думают что Украина пойдет силовым путем.
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28.01.2022 21:30 Відповісти
На кого ця лапша розрахована?
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28.01.2022 21:37 Відповісти
НА фавафы фываф.
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28.01.2022 21:41 Відповісти
защитить данбас,до і після ,як госдура прийме закон про признання лнрднр,а потім про анексію?а-ля Крим.
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28.01.2022 21:48 Відповісти
звісно, будуть!

ви дитина? чі досить старенький? ВІН ВЖЕ НАПАВ! давно, вже вісім років як, ви розумієте, що війна - не прогулянка весела по садочку з квітами
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28.01.2022 22:11 Відповісти
ріст ракової ********* тільки продовжиться аж поки вона не буде знищена! або рак вбиває організм, або організм вбиває рак - іншого не дано!
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29.01.2022 09:38 Відповісти
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28.01.2022 21:38 Відповісти
"британці інформацією про Мураєва зірвали операцію Кремля та Банкової. Кремль давно готував Мураєва на прем'єра для Зеленського. Росія навіть заборонила Мураєву в'їзд до РФ. Кандидатура узгоджена через Єрмака як альтернатива Медведчуку. Відставку Шмигаля Банкова планувала на початок лютого, потім новий уряд мав пройти через Раду Голоси є! Вже приготували кэш 250 зрадникам (по $100 тыс.). Вся ця метушня з військами на кордоні та ультиматумом мала захистити Зеленського від бунту. Далі поїздка Зеленського до Путіна, мир, дружба. Британці зірвали цей сценарій".

14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".

Мураєв уже підготував нам капітулянтську конституцію з "широкою культурною автономією регіонів", "особливим статусом кожного регіону" і вже збирається її пропагувати. Більше того, у нього вже, судячи з повідомлень зі східних областей, є армія пропагандистів та агітаторів. Тому в Лондоні та Вашингтоні, напевно, уважно відстежують, як на все це відреагує Київ.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208
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28.01.2022 21:43 Відповісти
І є голоси щоб прийняти таку конституцію? 200 слуг та 50 опзжешників, мало
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29.01.2022 09:17 Відповісти
А россия разве не вторглась уже в 2014?
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28.01.2022 21:47 Відповісти
с такой репой и неудивительно......
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28.01.2022 21:55 Відповісти
Звісно може... але взяти Київ треба 1000000 загарбників стріляти можуть не тільки в нас але і в мордорі... кацапи 140 млн... буде 75... Китаю приготуватися східні кордони чисті...
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28.01.2022 22:02 Відповісти
Да сцыкло нападать напрямую не будет. Планирует 21-22 февраля ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре, а потом будет смотреть на реакцию.
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28.01.2022 22:13 Відповісти
Захопити вони зможуть тільки міста Дамбасу. Бо їх обороняти нема сенсу. Там такі ж путлеревскі дебіли, як і в Лугандоні. Треба не втрачати людей. Бо будуть стріляти у спину і здавати кординати ворогу! Ця земля Україні знадобиться пізніше, без даундонбаського населення.
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28.01.2022 22:13 Відповісти
Никто не знает.... Это нормально, зачем об этом говорить, знаете? Я нет....
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28.01.2022 23:56 Відповісти
Коли ти знаеш, що злодії можуть залізти в твою хату, ти принаймі закриеш вікна і приготуеся ножа затопиш,а не будеш готувати м`ясо на шашлик..., бо коли злодії прийдуть то м`ясо заберуть...для цього і говориться
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29.01.2022 14:37 Відповісти
улыбнуло

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29.01.2022 00:07 Відповісти
Нууууу.....Остина знаем давно, но здесь можно и....поспорить. Ну во первых, это не та война, которую знает история. Это даже не аналог Буря в пустыне. Это масштабное применение ОТРК и авиации, в первую очередь. Вы не забывайте, русские не умеют воевать, они умеют только косить. Масштабные разрушения обязательны, и тем более для городов. Особенно жестоко будут бомбится именно города, поскольку там очень легко организовать сопротивление. Но!!! первоначально первый удар будет по складам, аэродромам и инфраструтуре. Поэтому когда говорят военные, что у нас есть запасы, то на момент Х их может вообще не быть, даже из того, что передали. Единственный момент, техника, которая простояла месяцы в поле, просто так не заведется, тем более российская. Какой бы хваленной она не была. Это фактор времени. Легко и вальяжно вы это увидите, ихние мучения. Вот это и есть подготовка. Но прежде чем они ее заведут, им надо дня три, а может и неделю только бомбиться, учитывая, прошлые проценты попадаемости.
Это серьезный процесс, со сканированием местности, рекогсцинировкой и т.д.
Поэтому захватить даже Харьков не так просто. Это серьезные разрушения, и заводов в первую очередь. И харьковчанам, нравится им или нет придется защищаться, другого выхода нет. А патаму чта они делали танки для укрофажиздов!!!! Они там фсье нацики......
Имейте это в виду!!!!
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29.01.2022 07:12 Відповісти
Завязывай с тяжелыми наркотиками
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29.01.2022 08:24 Відповісти
Слабаки в Пентагоне, не то, что местные иксперды с цензоровского форума - все знают, что и как будет, некоторые даже конкретные даты называют
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29.01.2022 08:26 Відповісти
А зачем им нападать, когда здесь у власти их полезный зелёный идиот.
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29.01.2022 09:13 Відповісти
Превентивні, упереджувальні заходи політичного характеру щодо "РФФ"(чи "РРФ"), як віроломного агресора, завжди існували, і повинні діяти зараз! Про такі не раз говорили Істинно Великі Українці (Л.Г.Лук'яненко, С.І.Хмара, М.М.Горинь...). Останній час додав ще одну потужну можливість: звернення шведів та фіннів щодо вступу до НАТО. Чому США, Британії, Японії... і, найперше, Україні не вхопитись за цю справу? Адже її реалізація - це катастрофа для Московської імперії. Варто нагадати, що на території колишньої "Карело-Фінської ССР" практично нема етнічних москвинів (вони там не приживаються), а 87% фіннів (в Давній Русі їх називали корелою) та більшість депортованих туди українців записані "русскімі". Але всі вони добре пам'ятають, хто вони насправді.
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29.01.2022 09:27 Відповісти
передайте негру, що москалі вже вторглись і вже окупували аж цілий український півострів!
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29.01.2022 09:34 Відповісти
ТьІ етого негра в зад должен целовать. Он сделал больше для УкраиньІ нежели вся наша верхушка.
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29.01.2022 11:41 Відповісти
Нам необходимо посадить этот зад в Киеве, чтобы мы могли его целовать ежедневно, улучшая положение Украины каждый день.
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29.01.2022 13:24 Відповісти
Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін.

- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?.. Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела! ©
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29.01.2022 11:08 Відповісти
Тебе в течении недели твой Президент дал на вопрос о вторжении четкий ответ? ТьІ все понял?
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29.01.2022 11:40 Відповісти
Собираются- не собираются, не важно. Хороших санкций много не бывает!
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29.01.2022 12:50 Відповісти
Щоб від когось бажати санкції , треба почати їх самому давати ..принаймі для тих сепарів які живуть в Україні і себе там почувають комфортно.
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29.01.2022 14:49 Відповісти
О ..ні ... Росія не нападе , це говорить президент України і судячи по опитуванню більшість населення України.. цьому вірить....
Як може Росія напасти ?…… ні не віримо
....В 14.. російські танки пройшли по території України 200 км і всі давали вид , що їх не помічають..
....щось сказати без психолога ....тяжко
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29.01.2022 14:45 Відповісти
Щоб спастися від насильника треба кричати ..... Коли навіть варвари не нападуть , цього місяця, то не тому , що Зеленський говорить , що не треба іх помічати ,.. а тому що захід Кричить...
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29.01.2022 14:50 Відповісти
При нападі варварів дуже важливо їх замітити і дати команду «вогонь»...
бо знаючи переляканих українських політиків саме тих команд і дій можна не дочекатися..
...
о .. головне Рашку не спровокувати...не стріляти в відповідь...,...тихенько бути ,.. вважайте не перніть бо Рашка скаже , що вистрілили.
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29.01.2022 14:56 Відповісти
 
 