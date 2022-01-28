В разі вторгнення РФ може захопити міста та значні території України. Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін (оновлено)
Адміністрація США, як і раніше, не визначила, чи має намір Росія нападати на Україну, проте вважає, що з військової точки зору Москва тепер має все для здійснення такої атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.
"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення використати свої збройні сили проти України. Зараз у нього, поза сумнівом, є така можливість. І в його розпорядженні є безліч варіантів, включаючи захоплення міст та значних територій, але також, звичайно, дії або провокаційні політичні акти, такі як визнання територій, що відкололися", - сказав глава Пентагону.
При цьому, за словами глави Пентагону, "конфлікт не є неминучим".
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі, зі свого боку, зазначив на брифінгу, що "правильним варіантом у цій ситуації має бути дипломатія".
Міллі наголосив, що у разі збройного конфлікту Росії навряд чи вдасться досягти своїх завдань легко, оскільки українські Збройні сили за останні роки стали боєздатнішими.
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На всяк випадок дайте ше зброї!
-это памятка тем, кто собирается что-то подписывать с Путиным
а о вагнергейте - все наоборот
очень страшно, что только от заскока одного
человекаманьяка зависит мир у нас и ... в Европе..
в том то и есть главный вопрос всех цензоровских и остальных вангований. 9/10 айсберга, которые и есть главной его частью, скрыты в глубине. никто не обладает полнотой информации, а учитывая то, что союзники не доверяют ни дерьмаку, ни его команде, у них просто должен быть свой, не обнародованный руководству Украины план.
ви дитина? чі досить старенький? ВІН ВЖЕ НАПАВ! давно, вже вісім років як, ви розумієте, що війна - не прогулянка весела по садочку з квітами
14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".
Мураєв уже підготував нам капітулянтську конституцію з "широкою культурною автономією регіонів", "особливим статусом кожного регіону" і вже збирається її пропагувати. Більше того, у нього вже, судячи з повідомлень зі східних областей, є армія пропагандистів та агітаторів. Тому в Лондоні та Вашингтоні, напевно, уважно відстежують, як на все це відреагує Київ.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208
Это серьезный процесс, со сканированием местности, рекогсцинировкой и т.д.
Поэтому захватить даже Харьков не так просто. Это серьезные разрушения, и заводов в первую очередь. И харьковчанам, нравится им или нет придется защищаться, другого выхода нет. А патаму чта они делали танки для укрофажиздов!!!! Они там фсье нацики......
Имейте это в виду!!!!
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Як може Росія напасти ?…… ні не віримо
....В 14.. російські танки пройшли по території України 200 км і всі давали вид , що їх не помічають..
....щось сказати без психолога ....тяжко
бо знаючи переляканих українських політиків саме тих команд і дій можна не дочекатися..
...
о .. головне Рашку не спровокувати...не стріляти в відповідь...,...тихенько бути ,.. вважайте не перніть бо Рашка скаже , що вистрілили.