В разі вторгнення РФ може захопити міста та значні території України. Чи вторгнеться - ми не знаємо, - глава Пентагону Остін (оновлено)

Адміністрація США, як і раніше, не визначила, чи має намір Росія нападати на Україну, проте вважає, що з військової точки зору Москва тепер має все для здійснення такої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення використати свої збройні сили проти України. Зараз у нього, поза сумнівом, є така можливість. І в його розпорядженні є безліч варіантів, включаючи захоплення міст та значних територій, але також, звичайно, дії або провокаційні політичні акти, такі як визнання територій, що відкололися", - сказав глава Пентагону.

При цьому, за словами глави Пентагону, "конфлікт не є неминучим".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі, зі свого боку, зазначив на брифінгу, що "правильним варіантом у цій ситуації має бути дипломатія".

Міллі наголосив, що у разі збройного конфлікту Росії навряд чи вдасться досягти своїх завдань легко, оскільки українські Збройні сили за останні роки стали боєздатнішими.

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