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Справу водія, який збив підлітків на переході в Харкові, передають до суду

Справу водія, який збив підлітків на переході в Харкові, передають до суду

Матеріали справи скерували до суду для розгляду по суті.

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, у якій постраждали два підлітки. Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Матеріали у справі з обвинувальним актом щодо водія направлено до Дзержинського суду міста Харкова для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.

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У поліції нагадали, що 11 листопада 34-річний водій "Toyota Land Cruiser 200" здійснив наїзд на двох підлітків, які переходили дорогу пішохідним переходомна перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. 13-річні хлопець та дівчинка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

"Згідно з висновком медиків, на момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння", - наголошується в повідомленні.

12 листопада затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

28 січня обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до Дзержинського суду міста Харкова для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

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ДТП (4480) підлітки (422) суд (11734) Харків (5672)


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нет такого давно района в харькове.... есть

Шевченковский район
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28.01.2022 20:56 Відповісти
Район Шевченковский, а суд так и остался Дзержинский. Ватный город, ватная судебная ветвь власти.
Страница суда на гос. сайте: https://dg.hr.court.gov.ua/sud2011/
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29.01.2022 11:12 Відповісти
кажется в новостях так и говорят (шевченковским судом.....) поинтересуюсь...странно ...
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29.01.2022 11:16 Відповісти
Посадить с Рябчуком в одну камеру, пусть смотрят друг на друга каждый день.
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29.01.2022 09:20 Відповісти
Дело зайцева в Хракове живет и процветает...
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29.01.2022 11:06 Відповісти
 
 