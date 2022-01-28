Керівництво України просить допомогти зброєю, а не надсилати американські війська, – конгресмени США в Києві

Україна не надсилала США запиту про надання американських військ для оборони в разі агресії з боку Росії.

Про це заявили представники делегації Конгресу США під час пресконференції в Києві 28 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Український уряд не просить надіслати війська. Вони сказали: ми будемо боротися самостійно, якщо нам доведеться, ми готові боротися, просто допоможіть нам із озброєнням, щоб у нас було все необхідне для захисту. Тому ніяких заяв про (американські – ред.) війська на території країни не було. І таких запитів також не надходило", – заявив член Палати представників Конгресу США демократ Ґрегорі Мікс.

За його словами, делегація від США активно запитує уряд України про військові потреби країни, які в подальшому передадуть відповідним комітетам США і будуть офіційно розглянуті. Член Палати представників наголосив, що в даній ситуації дуже важливу роль грає правильно підібраний час, тому американський уряд активно працює над питаннями вчасного надання допомоги Україні.

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"Правильно підібраний час – дуже важливий. Тому ми запитуємо, що ми можемо дати, що може використовуватися в потрібний час. Причина чому президент Байден говорить про чітку можливість вторгнення, тому що погода теж грає важливу роль в цьому питанні. Існує вікно, коли Путін може вирішити, що він хоче діяти. Тому ми хочемо бути певними, що у вас є все можливе захисне озброєння, щоб захистити людей. І цей процес відбувається прямо зараз. І ми працюємо над цим, щоб, коли ми повернемося, ми повернемося до відповідних комітетів, щоб почати працювати в цьому напрямку", – сказав він.

Нагадуємо, це вже друга делегація від Конгресу США, яка цього місяця відвідала Київ.

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