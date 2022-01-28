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Керівництво України просить допомогти зброєю, а не надсилати американські війська, – конгресмени США в Києві

Керівництво України просить допомогти зброєю, а не надсилати американські війська, – конгресмени США в Києві

Україна не надсилала США запиту про надання американських військ для оборони в разі агресії з боку Росії.

Про це заявили представники делегації Конгресу США під час пресконференції в Києві 28 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Український уряд не просить надіслати війська. Вони сказали: ми будемо боротися самостійно, якщо нам доведеться, ми готові боротися, просто допоможіть нам із озброєнням, щоб у нас було все необхідне для захисту. Тому ніяких заяв про (американські – ред.) війська на території країни не було. І таких запитів також не надходило", – заявив член Палати представників Конгресу США демократ Ґрегорі Мікс.

За його словами, делегація від США активно запитує уряд України про військові потреби країни, які в подальшому передадуть відповідним комітетам США і будуть офіційно розглянуті. Член Палати представників наголосив, що в даній ситуації дуже важливу роль грає правильно підібраний час, тому американський уряд активно працює над питаннями вчасного надання допомоги Україні.

Дивіться: Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США. ФОТОрепортаж

"Правильно підібраний час – дуже важливий. Тому ми запитуємо, що ми можемо дати, що може використовуватися в потрібний час. Причина чому президент Байден говорить про чітку можливість вторгнення, тому що погода теж грає важливу роль в цьому питанні. Існує вікно, коли Путін може вирішити, що він хоче діяти. Тому ми хочемо бути певними, що у вас є все можливе захисне озброєння, щоб захистити людей. І цей процес відбувається прямо зараз. І ми працюємо над цим, щоб, коли ми повернемося, ми повернемося до відповідних комітетів, щоб почати працювати в цьому напрямку", – сказав він.

Нагадуємо, це вже друга делегація від Конгресу США, яка цього місяця відвідала Київ.

Читайте: "Ми лише на початку": у Пентагоні пообіцяли, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні

Автор: 

Конгрес США (1236) зброя (7523) США (23348)


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Топ коментарі
+17
Да, это верно, но просит не это вонючее руководство, а НАРОД. И вообще, конгрессмены, посоветуйте вове взять деньги на ЗСУ со своего любимого "Большого Воровства" и с его офшорных счетов.
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28.01.2022 21:19
+16
NATO введи війська в Україну!
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28.01.2022 21:21
+16
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28.01.2022 21:21
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Зелені контрацептиви при владі..., що поробиш...
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28.01.2022 21:18 Відповісти
Сивочолому Обама лише ковдри надавав і чотири протиартилерійських радара, а зраднику Зеленському з усього світу озброєння надають.
Ну то таке....
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28.01.2022 21:43 Відповісти
То надають не зє. Но то таке.
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28.01.2022 21:51 Відповісти
ЗЕбанате зброю дали завдяки українському народу і всупереч зеленському, який взагалі забив на вимоги США. США просто зжалилася і не стала вимагати виконання всіх вимог, надіючись на те, що їх виконають потім. І погрози не дати зброю почалися саме при Зебіле, згадайте. (навіяло шурпойобом)
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28.01.2022 22:06 Відповісти
Да, это верно, но просит не это вонючее руководство, а НАРОД. И вообще, конгрессмены, посоветуйте вове взять деньги на ЗСУ со своего любимого "Большого Воровства" и с его офшорных счетов.
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28.01.2022 21:19 Відповісти
Питання: а хто обрав це "вонючее руководство" як не народ?
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28.01.2022 21:57 Відповісти
Это было давно и они оказались аферистами и жуликами. Сейчас их рейтинг упал в несколько раз и это уже необратимо. Долго обманывать народ не вышло
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29.01.2022 00:34 Відповісти
Зелене чмо, ще не вирішило на якому воно боці:
1) за "піаніно" (=за парашу);
2) за громадян України.

Якщо за громадян воно має сказати про це вийти публічно і повідомити про свою позицію!
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28.01.2022 21:21 Відповісти
Треск недоимперии: Москву принуждают к покаянию и миру

https://www.youtube.com/watch?v=cYQN9DKnSCs
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28.01.2022 21:21 Відповісти
NATO введи війська в Україну!
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28.01.2022 21:21 Відповісти
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28.01.2022 21:21 Відповісти
Интересное заявление.
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28.01.2022 21:29 Відповісти
А чому б не ввести на законне прохання України? Чи хоча б не об"явити при над Україною безпольотну зону для літаків РФ та РБ? Іще бажано взяти під контроль з повітря кордон між тимчасово окупованими територіями з Росією?
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28.01.2022 21:33 Відповісти
ти де таке читав? помєняєтся флаг і будем дальше жить" скинь..........
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28.01.2022 21:46 Відповісти
Так це типова жопозиція бавовняного лохторату (на Тишлангу зокрема багато таких коментів) - "та мне ваще без разницы, какой там флаг болтается, главное шоб коммуналка, бухло и жрачка дёшевые были!"
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28.01.2022 21:57 Відповісти
"Будет газ дещевый, предприятия будут работать" І таких повно
"Зеленський хоче помиритися з Путіним, а Порошенко йому мішає, бо йому війна вигідна" і таке інше
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28.01.2022 22:01 Відповісти
Юридична? Скажи, ти серйозно віриш, що тільки теліпати мовами, не підкріплюючи це бойовими стовбурами - цього достатньо, щоб зупинити росію, якій так і кортить захопити не тільки Донецьку і Луганську галузь, а більше ніж підлогу країни аж до Карпат?
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28.01.2022 21:49 Відповісти
Знайома маніпуляція - відволікати увагу на роботу кондиціонерів, коли треба рятувати корабель.
Але фіаско ❌
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28.01.2022 22:00 Відповісти
К сожалению у нас надо чинить всё и кондиционер,и силовую установку, и румпельную,а всё это и называется корабль.
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28.01.2022 22:17 Відповісти
У момент бойової тривоги або критичної аварії займаються не цим. Тут пріоритет - боротьба і виживання.
Хоча концепція коменту вище була "с подковыркой" - і що характерно, поцієнта ніщо не здивувало...
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28.01.2022 23:10 Відповісти
'теліпати мовами' - эта пять! Слава гуглопереводу!
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29.01.2022 05:41 Відповісти
Далеко не повна добірка шедеврів машинного перекладу:

"підлога країни"
"статеві ганчірки"
"нема сечі терпіти ці пекельні борошна"
"в селі немає роботів"
"мінські домовини"
"кохати горілку на нирках"
"світ на Донбасі"
"стовбур зброї"
"драбина під'їзду"
"за рискою зубожіння"
"Сподівання Савченко"
"Комбат Насіння"
"стиснути руку в куркуль"
"набої у крамницях автоматів"
"нам усміхнеться частка"
"революція Переваги"

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29.01.2022 17:22 Відповісти
ключове слово "НА ПРОХАННЯ УКРАЇНИ", ця влада ніколи цього не зробить.
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28.01.2022 21:43 Відповісти
Щось не зрозумів: а хто це проти надсилання американських військ?!
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28.01.2022 21:49 Відповісти
Ну так всі зебіли знають, що Порошенко особисто склади палив і підривав. Навіть в Чехію їздив палити. А бубочка молодець. Просто надо пєрєстать стрєлять і заглянути в очі путену.
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28.01.2022 22:19 Відповісти
Ты доказательства причастности Порошенко к этому уже нашел, дебил?
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28.01.2022 22:40 Відповісти
Але зебіли не можуть скласти 2+2 і похмуро запідозрити, ХТО такий їхній сонцесяйний кумир. І в чиїх інтересах він грає.
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28.01.2022 22:08 Відповісти
А что ты конкретно предлагаешь? а???
Визжать на каждом углу? Сеять панику? Первым начать войну?
Объявить военное положение тем самым закрыть все границы, отрубить интернет, всю связь, ввести комендантский час и т.д. что бы все предприятия остановились и в ***** всю экономику...
Ты не понимаешь, дебюил, что ***** этого только и ждет?
***** ждет повод! ты это понимаешь, дебил?
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29.01.2022 09:14 Відповісти
нужна помощь ПВО, авиацией и ударными беспилотниками.
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28.01.2022 22:29 Відповісти
73% вы хоть сейчас поняли за кого проголосовали, дебилы?
вы просто не понимаете... когда придёт какой нибудь бурят сюда.. типа братский рюский народ и всё такое, который жил в шатре всю жизнь.. увидит вашу современную хатку с кирпича, то он с вами быстро поменяется
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28.01.2022 22:31 Відповісти
Всіх тут і положимо в сиру землю. Але щось не пригадаю, щоб баризі хтось допомагав із світових лідерів. Навіть зустрічатись гидували.
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28.01.2022 23:39 Відповісти
Голобородьки..та косите бабло на асвальте на Ковиде..ваш всемирный кидала и аферист Коломойский известен дажн на Луне и Марсе...кроысы вы позорные...Леонид Данилычу прювэт...
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28.01.2022 23:05 Відповісти
млять! оказывается дело только в заявлении с просьбой прислать войска. а украинцам втирают, что США никогда не введут свои войска в Украину.
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28.01.2022 23:16 Відповісти
Допоможіть, будь ласка, ще припиненням фінансування вбивць та захисту їх коштів у себе в країні.
А ще краще - чутливим попередженням ваших "союзників" по НАТО, що співпраця (Німеччина, Угорщина) з рашистськими масовими вбивцями вже дуже СКОРО буде мати ВІДЧУТНІ ДЛЯ НИХ юридичні наслідки!!
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29.01.2022 12:14 Відповісти
 
 