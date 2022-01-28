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Новини Хабарники
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У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабаря

У

Давид Арахамія підтвердив інформацію Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо причетності народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграмі речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри" , - цитує Палійчук заяву Арахамії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі, - джерела

У "Слузі народу" зазначили, що "якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого".

У фракції вітають зусилля антикорупційної інфраструктури щодо виявлення корупційних правопорушень та наголошують, що їхньою метою зробити її дієвою та по-справжньому незалежною. "Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних", - підсумували в партії.

Читайте також: НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4729) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+15
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28.01.2022 22:26
+11
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28.01.2022 22:09
+11
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28.01.2022 22:18
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"Для нас ця новина стала шоком ....

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28.01.2022 21:52 Відповісти
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28.01.2022 22:09 Відповісти
Только не в рот как прошлый раз?
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28.01.2022 23:10 Відповісти
етот иудей не сядет даже если будет детей кушать -таковы реалии Украины
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28.01.2022 23:16 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
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28.01.2022 23:09 Відповісти
но єта нє точна..🐸🐍💩
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28.01.2022 21:57 Відповісти
рахамію на каштан.
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28.01.2022 22:04 Відповісти
На гілляку...
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28.01.2022 22:33 Відповісти
Даже шоколад, пролежав рядом с кучей кафна, начинает пахнуть совсем не шоколадом...
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28.01.2022 22:08 Відповісти
З яким ентузіазмом зелені сосни засуджують Кузьміних...
Покидьків Трухіна, Брагара, брата Єрмака відразу ж кидались відмазувати і не дозволили провести чесне розслідування їхніх злочинів.
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28.01.2022 22:10 Відповісти
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28.01.2022 22:12 Відповісти
Від цих не чекала і не чекаю.
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28.01.2022 22:14 Відповісти
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28.01.2022 22:18 Відповісти
Сам Арахамія - суцільний шок! Мовчи, Давід, може будеш здаватися розумнішим, хоча навряд!
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28.01.2022 22:19 Відповісти
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
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28.01.2022 22:22 Відповісти
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28.01.2022 22:26 Відповісти
५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1487113511977340931 3 ч



Ничё, завтра выпустят под залох, дело развалится в "судах" и через месяц все забудут. Петлюра был прав.. Не так страшен путен, как местные гниды.
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28.01.2022 23:11 Відповісти
Роман Валерьевич Иванисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Роман Валерійович Іванісов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Бердянск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - украинский предпринимательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rivns1-2 [2] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме.
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28.01.2022 23:18 Відповісти
$20тисяч Та це ж стандартний конверт ОП/ЭрЗе, який розносить Трухін для дрібних, неважливих слуг уродів.
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28.01.2022 23:40 Відповісти
И братик у него... так себе...
Одни "понты с распальцовкой".
Никто, даже вспоминать не хочет.
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28.01.2022 23:52 Відповісти
такие умные речи он толкал в интервью журналистам , не будем указывать названия сми
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29.01.2022 00:26 Відповісти
"Причетність до отримання хабаря". Тобто він просто поруч проходив?
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29.01.2022 07:13 Відповісти
Кузьминых, возможно, виновен. Там у всех "рыльце в пушку".
Но он, брат киборга, вряд ли стал бы голосовать за Минск-2 (а такое голосование в Раде нам сейчас активно продвигают).
Мутная ситуация.
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29.01.2022 11:56 Відповісти
 
 