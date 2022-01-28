У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабаря
Давид Арахамія підтвердив інформацію Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо причетності народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграмі речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук.
"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри" , - цитує Палійчук заяву Арахамії.
У "Слузі народу" зазначили, що "якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого".
У фракції вітають зусилля антикорупційної інфраструктури щодо виявлення корупційних правопорушень та наголошують, що їхньою метою зробити її дієвою та по-справжньому незалежною. "Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних", - підсумували в партії.
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Покидьків Трухіна, Брагара, брата Єрмака відразу ж кидались відмазувати і не дозволили провести чесне розслідування їхніх злочинів.
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1487113511977340931 3 ч
Ничё, завтра выпустят под залох, дело развалится в "судах" и через месяц все забудут. Петлюра был прав.. Не так страшен путен, как местные гниды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме.
Одни "понты с распальцовкой".
Никто, даже вспоминать не хочет.
Но он, брат киборга, вряд ли стал бы голосовать за Минск-2 (а такое голосование в Раде нам сейчас активно продвигают).
Мутная ситуация.