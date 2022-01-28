Ексвійськовослужбовець в/ч 3021, де служив стрілець Рябчук: Були і катування, і цькування, і моральний тиск

Колишня військовослужбовець в/ч 3021, у якій служив нацгвардієць-вбивця Артемій Рябчук, розповіла про нестерпні умови служби.

Про це Олена Липовенко розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цій частині військовій були і катування, були і цькування, і моральний тиск. Особливо щодо тих, які більш розумні, більш досвідчені, які не курять, не пиячать, які хочуть добитися якоїсь справедливості і виконують свої певні обов’язки", - сказала вона.

За словами дівчини, служба серйозно підірвала її здоров’я. А домогтися надання адекватної медичної допомоги було неможливо.

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"Коли під час служби я знепритомніла, мої командири мене закрили у кабінетах своїх і не відпускали. І сміялися з мене. І коли я сказала, що я з собою зараз щось зроблю або давайте, везіть мене кудись, надайте допомогу. Ви ж розумієте, я просто тут помру. ... Мене почали цькувати, погрожувати. І сказали, що ти така симпатична дівчина, і ти повинна знати, що робити, якщо ти не хочеш проблем", - розповіла Липовенко.

За її словами, такі випадки в частині були непоодинокими.

"Один хлопчик тиждень ходив з температурою 39, він звертався до своїх командирів, і він ходив до караульної служби з такою температурою. Потім він знепритомнів, у нього були галюцинації. Йому довелося зробити операцію й видалати середнє вухо", - розповіла Липовенко.

"Були випадки, дуже багато випадків, коли хлопці стрілялися з автомата. Було дуже багато випадків", - додала вона.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.