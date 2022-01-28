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Ексвійськовослужбовець в/ч 3021, де служив стрілець Рябчук: Були і катування, і цькування, і моральний тиск

Ексвійськовослужбовець в/ч 3021, де служив стрілець Рябчук: Були і катування, і цькування, і моральний тиск

Колишня військовослужбовець в/ч 3021, у якій служив нацгвардієць-вбивця Артемій Рябчук, розповіла про нестерпні умови служби.

Про це Олена Липовенко розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цій частині військовій були і катування, були і цькування, і моральний тиск. Особливо щодо тих, які більш розумні, більш досвідчені, які не курять, не пиячать, які хочуть добитися якоїсь справедливості і виконують свої певні обов’язки", - сказала вона.

За словами дівчини, служба серйозно підірвала її здоров’я. А домогтися надання адекватної медичної допомоги було неможливо.

Читайте: Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші". ФОТО

"Коли під час служби я знепритомніла, мої командири мене закрили у кабінетах своїх і не відпускали. І сміялися з мене. І коли я сказала, що я з собою зараз щось зроблю або давайте, везіть мене кудись, надайте допомогу. Ви ж розумієте, я просто тут помру. ... Мене почали цькувати, погрожувати. І сказали, що ти така симпатична дівчина, і ти повинна знати, що робити, якщо ти не хочеш проблем", - розповіла Липовенко.

За її словами, такі випадки в частині були непоодинокими.

"Один хлопчик тиждень ходив з температурою 39, він звертався до своїх командирів, і він ходив до караульної служби з такою температурою. Потім він знепритомнів, у нього були галюцинації. Йому довелося зробити операцію й видалати середнє вухо", - розповіла Липовенко.

"Були випадки, дуже багато випадків, коли хлопці стрілялися з автомата. Було дуже багато випадків", - додала вона.

Також читайте: На "Південмаші" розповіли про загибель охоронниці Віри Лебединець: Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

дідівщина (19) Дніпро (3297) стрілянина (1794) шоу Шустера (309) Нацгвардія рф (35)


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Топ коментарі
+36
Нарешті все прояснилось. А нам чешуть про стандарти НАТО. Совок сраний.
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28.01.2022 22:09
+34
я ж писав тут, що коли спливуть факти, ми ще будемо якщо не співчувати цьому Рябчику, але принаймні не топити його в лайні повністю.

- і не забуваємо - Нацгвардія це менти з усім лайном яке їм притаманне - нормальній людині серед ментів не вижити
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28.01.2022 22:10
+28
тупые совковые командиры никуда не делись
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28.01.2022 22:14
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Сторінка 4 з 4
Вина в загибелі цих 5 солдатів Нацгвардії повністю лежить на командира цієї військовою частини.
Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не поважно.
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28.01.2022 23:39 Відповісти
По перше ВЕСЬ підрозділ, в першу чергу командирів, на час слідства відсторонити від служби. Як рентгеном просвітити біографії командирів, загиблих і поранених військовослужбовців. Відтворити весь день по хвилинах. На молекули розкласти біографію "стрілка" і його час протягом дня похвилинно. Тільки після цього починати робити якісь висновки суддям. Стрілок "свою справу" вже зробив. Тепер ВСЕ залежить від професійності Слідчих і Суддів. Тільки після оголошення вироку ПУБЛІКА може коментувати все до посиніння.
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28.01.2022 23:49 Відповісти
На пару недель покажут бурную деятельность, а через месяц все забудется и все будет так же как и раньше. В феодальной стране не может быть иначе.
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29.01.2022 00:02 Відповісти
Люди почему вы это терпите с собой..... С врагом они воевать должны, зачмвыренные, за себя постоять не могут((( Армия я Должна! быть профессиональной, а не из несчастных ребят с бедных слоёв населения, что не могут заплатить за не призыв....
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28.01.2022 23:50 Відповісти
Совковые гены исправит только могила...
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28.01.2022 23:57 Відповісти
Если эти холуи будут обвинять солдата. то они такие же упыри как и те, что травили. Кто вернет тех ребят, которых эти офицеры-ублюдки сжили со свету?
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28.01.2022 23:55 Відповісти
Менталітет у військових цієї в/ч чисто радянський. І це ж вони далеко від фронту. Такі мабуть готові зустрічати мишебратів
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29.01.2022 00:01 Відповісти
з перших хвилин цієї жахливої новини я строчив що терміново потрібно
1 ізолювати
2 ретельно допитати
рядовий склад підрозділу.
тому що будуть погрозами заставляти солдат розказувати легенди,
які складуть командири аби відвести від себе підозру.
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29.01.2022 00:18 Відповісти
Издевательство над собой каждый человек может перенести по разному.

Кто-то - смирится, а может - ещё и поймёт это издевательство над собой как своеобразный армейский юмор - и будет аналогично издеваться - при случае - над другими.

Другой же - или пожелает отомстить обидчикам любым способом, или покончит с собой.
Особенно - если человек набожный и считает что всё должно быть "по правильному".

Если человек после издевательств над ним мстит обидчикам - в состоянии аффекта может натворить и непотребное: он был в выборе - как сохранить своё достоинство: умереть или покарать обидчиков. Под горячую руку могут случайно попасть и непричастные - это уже его вина. Но основная вина - на тех, кто допустил издевательство над этим человеком, на тех - кто издевался - вина их жертвы ложится больше на них. А жертве - нужнее психологическая реабилитация.
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29.01.2022 00:20 Відповісти
Майже логічно, тільки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) стан афекту не може тривати годинами, днями, місяцями. А із слів фігуранта, він два місяці чекав, поки до його рук попаде зброя. Тут інше, - холоднокровне масове вбивство. Мотив незрозумілий, у кращому разі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0 помста
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29.01.2022 10:12 Відповісти
Возможно - обида после издевательств накапливалась как снежный ком. Потом - лавина: действия в состоянии аффекта.
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29.01.2022 20:15 Відповісти
Це було би можливим, якщо б у момент заступлення в караул над фігурантом знущалися, і це останнє знущання стало от спусковим гачком. Але, сам убивця стверджував, що він спеціально чекав 2 місяці, коли отримує зброю для убивства своїх "кривдників"
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29.01.2022 23:42 Відповісти
Зеленский: почему мы не в НАТО ?
Папа, где море ?
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29.01.2022 00:58 Відповісти
Обіди зібралось в пацанові і він сказав своє слово.Був і я в його шкурі, зовсім його не осуджую
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29.01.2022 01:20 Відповісти
Ты дегинират.
Придурок,скажи эти слова матерям погибших.
Где вы дибилы только беретесь?
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29.01.2022 09:19 Відповісти
писать научись дюгянерат а потом диагнозы ставь
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29.01.2022 11:11 Відповісти
Скажем! Вы матери воспитали конченых ублюдков, ибо такими и сами являетесь. Собакам - собачья смерть
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29.01.2022 15:48 Відповісти
Решил ****..ся?
Откуда вы гавноеды только беретесь?Какая свинья вас мразей толькр рожает?
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30.01.2022 19:35 Відповісти
Командир частини хай розказує матерям , як він довів людей до звірів
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29.01.2022 12:15 Відповісти
Если человек идиот,то это неизлечимо.
Рябчук под тва метра роста,недумаю что его там обижали,это прихически больной ублюдок.
Девченке жизнь загубил за что ?
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30.01.2022 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=-UC%2CP-y-R Olena Lypovenko

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·

Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. :
Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!
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29.01.2022 02:13 Відповісти
В Днепре была устроена провокация.
Ни где нибудь устроена, а на самом Южмаше.
Провокация полностью удалась.
"В ВСУ дедовщина!" - ликуют российкие пропагандисты.
"В ВСУ дедовщина", - вторят им украинские "полезные идиоты" (В.И. Ленин)
"Вот вам и армия по стадартам НАТО", - заливаются соловьем с голубого экрана в РФ.
"Теперь понятно, почему мы не в НАТО", - вторят комментаторы censor, не понимая, что
- этот стрелок - не военнослужаший ВСУ, а нацгвардеец, и за происшедшее отвечает не Министерство Обороны, а Министерство Внутренних Дел, а это совершенно разные ведомства.

Комментаторы censor - "полезные идиоты" (В.И. Ленин) - не понимают, что от вторжения АсвАбАдителей их закрывает лишь ВСУ, что власти на Банковой, возглавляемые Ермаком, давно об всем с Кремлем договорились и Украину Кремлю продали, и лишь ВСУ мешается под ногами, да Порошенко.
В отношении Порошенко уже дело открыто, на его имущество наложен арест, осталось немногое - замарать дерьмом ВСУ.
В этом деле суседям с востока комментатоторы censor активно содействуют.
Сильно ли меня удивляет такое поведение "мудрого народа"(С), избравщего президентом воюющрй державы комедианта?
Нет, нисколько.
Ведь это не меня ВСУ прикрывает на передовой от АсвАбАдителей и ЛДНР-ских братков (смотри монумент Захарченко в Донецке), а их.
Это не меня российская армия с ЛДНР-скими братками придет АсвАбАждать, а их.
Меня то придет убивать армия китайская, а австралийские вооруженные силы численностью аж в 40 тысяч человек, австралийские и мировые СМИ замазали дерьмом так, что не отмыться.
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29.01.2022 02:26 Відповісти
Ну, живя среди кенгуру, на другом континенте виднее что в Украине, ясен пень
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29.01.2022 08:33 Відповісти
А що треба було робити по-вашому? Факт розстрілу засекретитти і все замовчувати?
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29.01.2022 09:14 Відповісти
Выступление руководства Нацгвардией требовалось, в котором говорится что
- разберемся с происшедшим и всех виновных накажем по всей строгости закона
- любые внеуставные нарушения подобные тому, какие случались в части, несущей охрану Южмаша, будут докладываться командованию Нацгвардии 24 часа в сутки 365 дней в году
- будет проведена инспекция всех частей Нацгвардии на предмет выявления нвнеуставных нарушений
- будет проведена воспитательная работа с личным составом

Если Вы не понимаете, как поступают в подобных ситуациях, то ни карьеры у Вас не будет, ни вообще в чем-либо успеха.
Собственно говоря, с таким стрвемлением вылить дерьмо на ВСУ, какое наблюдается в украинских СМИ, скоро и страны то у вас не будет.
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29.01.2022 13:30 Відповісти
Расшифруйте кого замазали СМИ, спич бурный но концовка смазана.
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29.01.2022 10:30 Відповісти
У Вас дислексия?
Сочувствую.
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29.01.2022 13:26 Відповісти
А что ты куришь?
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29.01.2022 15:50 Відповісти
Странно, ведь все кто разваливал нашу армию, удрали в РФ,...
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29.01.2022 03:15 Відповісти
Какую армию разваливали? Которой никогда не было? Столько бреда начитаешься на этом сайте.
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29.01.2022 04:57 Відповісти
Він психічно здоровіший за багатьох нас. І факт свідомих контрольних пострілів це підтверджує. Причина здійснення контрольних пострілів-дідівщина, або спланована диверсія. На диверсію взагалі не схоже. На доданок свідчення курсантів в.ч. 3021, 2213 і інших та минулі випадки. Все це Аваківське насліддя керівництва. Може і замовні вбивства скоро випливуть.
А вчинок не виправдовний. Від слова "взагалі".
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29.01.2022 08:38 Відповісти
Не несіть маячню. До чого тут Аваков. Позастатутні відносини виникають усюди, де живуть поза суспільством у замкненому просторі (в казармі чи тюремній камері), особливо серед чоловіків, та іще молодих. Тут не має значення країна, етнос, керівник. Боротися із цим можна, але перемогти природу неможливо. Соціальні норми суспільства автоматично у казарму не переносяться.
Тому тільки мінімум казарми, психологи, церква можуть цю заразу викорінити
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29.01.2022 10:28 Відповісти
Аваков тут ні до чого?

1.Катування бійцями батальону ТОРНАДО:
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85/a-18525774

2.Мародерсво батальоном ШАХТАРЬСК
https://www.radiosvoboda.org/a/26641794.html

3.Нічні катування громадян в поліції
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52933484

4.Незаконне видобування
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-rodovyshche-avakivskykh/30380635.html

5.Перестрілка поліцейських у Княжичах
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28177858.html

5.Поліцейські допити як у гестапо та гвалтування у райвідділках
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-52861276

6.Вбивство п'яним поліціянтом дитини Кирила Тлявова
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-52861276

7.Вбивство Шеремета
https://www.bbc.com/russian/features-55534977

8.Рюкзаки сина Авакова
https://www.radiosvoboda.org/a/27546096.html

9.Здобудки Авакова за 7 років
https://www.dw.com/ru/nasledie-avakova-chto-ostavil-posle-sebja-jeks-glava-mvd-ukrainy/a-58273666

Якщо керівник "гавно", то він вибудуює свою вертикаль з такого самого "гавна".
"Подібне до подібного" (с)

А боротися з цим не тільки можливо, але й обов'язково потрібно.
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29.01.2022 16:24 Відповісти
С.Старе. в.ч. 2213
Меня в тяжёлом состоянии отвезли в госпиталь, в киев. Двухсторонняя пневмония. Никто меня в части не лечил, пока на плацу не потерял сознание.
Офицеры, 80%, пьют.
По ночам подымали для отгрузки краденого леса.
Дедовщина ужасная, ребят унижали невыносимо. Особенно был такой четвертаков. Продовольствие в столовой розворовывалось, питание ужасное.
Много убегали, стрелялись... И всё это заминали.
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29.01.2022 08:03 Відповісти
Виталий, в каком это году, про четвертакова поподробнее, если мразь, ответит по закону.
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29.01.2022 10:32 Відповісти
Вот и срочная служба не в армии, а у полицаев,какой может быть порядок,патриотизм,уважение к товарищам по службе и подчинённым среди тех,кого используют для охраны от народа агента кремля гетьмановича,работавшего на подонка сивковича.
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29.01.2022 08:11 Відповісти
А в чем проблема оказания мед помощи? Почему люди страдают? Бред какой- то, 21 век! Кто-то в НАТО просится? С таким отношением к военнослужащим, к их здоровью? О дисциплине и неуставных отношениях отдельная тема, командиры должны отвечать головой и реальными сроками за подобные случаи, трибуналом, по всей строгости. Потому что их прямая обязанность пресекать всякие "дедовщины", а не поощрять и, тем более самим в этом участвовать.
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29.01.2022 08:57 Відповісти
Не, она, как и все мы, свидетельница не распятых, а расстреляных мальчиков, а конкретно вроде пяти мальчиков.
Самый гнусный совок похоже был, когда засыпаешь с мечтой поквитаться с дедами, командиром отделения, замкомвзвода, а иногда и Святого Миколая просишь записать на разговор с командиром части где-то в подземном переходе на Троенщине...
Пиджак не поймет! Он с чертежами работает и у него максимум, это кнопку в кресло начальнику положить.
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29.01.2022 10:27 Відповісти
Погано, що Лісовегко у своєму виступі не назвала року альних прізвищ як постраждалих, так і катів... Так важче зам було б підтасовувати та замовчувати минулі злочини (якщо відновлять розслідування) буде важче
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29.01.2022 09:10 Відповісти
Липовенко
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29.01.2022 09:15 Відповісти
Ми живемо і жили в мафіозній країні керованій кримінальними мафіозними кланами. Події в армії відзеркалюють ситуацію і порядки в державі. І минула і нинішня влади це влада хлопців з 90-х, кримінальних російсько-українських олігархічних кланів. Події в Дніпрі, Херсонській області-справа Гандзюк, насильницька смерть відомого боксера...так живе вся Україна. То чому ми не в НАТО та ЄС питання недоречне. Риба гниє з голови!
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29.01.2022 09:19 Відповісти
Всё общие слова:" катування, моральний тиск, цькування". Кому то конфетку не дай и ему это "катування" , пошли дурака нах7й и уже "моральний тиск" , попроси разгильдяя помыть руки уже есть "цькування".
Армия это не институт благородных девиц.

Попытки оправдать убийцу при фотофиксации его умышленных действий выглядит как минимум глупо. Кто-то вообще думал как почти 2 метровый лось мог страдать от "дедовщины" расстреляной им девчонки? Или охранницы которую он впервые увидел?
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29.01.2022 09:51 Відповісти
Страдаю сильнее всех именно "лоси". В прежней жизни их никто не унижал и уважали. А в армии стая набрасывается на самого сильного, чтобы обезопасить себя в будущем. В моем призове сорвался первым самым сильный из нас, мастер спорта по вольной борьбе, призер Союза, двухметровый гигант Серега Веселов. Два года в ОДР под Ростовом в результате. Это потому, что в стройбате оружие не выдают, поэтому были не трупы, а госпитализированные.
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29.01.2022 10:39 Відповісти
Что такое ОДР?
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29.01.2022 12:21 Відповісти
Сокращенный суржик это что-то, трудно написать дисбат? Или это много букаф.
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29.01.2022 18:08 Відповісти
Як у країні, яка воює і повинна цінувати кожне життя, може бути совкова дідовщина у військах? Це ж яким дебільним командиом потрібно бути, щоб так урядувати своїм підрозділом.
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29.01.2022 10:02 Відповісти
І шо нам робити, чоловік з прапором агресора, настойку боярышника 3 раза по 0.5 литра в день не предлагать
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29.01.2022 18:11 Відповісти
совковая армия-тюрьма...
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29.01.2022 10:07 Відповісти
Заметь - это карательно-охранная военизировання организация, которая укомплектовуется по призыву.
Т.е. у нас обязательная срочная служба только в полицейско-охранных частях.
А теперь, где служила "черная" СС при Гитлере? Охрана Гитлера и партийной Конча-Заспы под Берлином и концлагеря. "Азов" - это уже вафен...
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29.01.2022 10:32 Відповісти
Читая коментаторов, оправдывающих убийство ни в чем не повинных людей, включая женщин, возникает острое желание перестрелять этих коментаторов с обязательнымыми контрольными в голову и в жопу, что бы наверняка. Потому что если выживут, то поползут на избирательные участки и там снова проголосуют за таких же моральных уродов, как они сами.
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29.01.2022 10:30 Відповісти
Ух ты - к чему приводит 2 года у власти!
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29.01.2022 10:33 Відповісти
Я все-таки верю, что тебя мама нормальным родила. А вот когда тебя привели на концерт "Вечерного квартала"...
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29.01.2022 10:34 Відповісти
Бредишь? Меня от твоего квартала тошнит. Два с лишним года не могу послушать чего там этот ********** пытается донести до народа. У меня рвотный рефлекс на на этот голос с "хрипотцой".
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29.01.2022 10:47 Відповісти
Выстрели себе в мозх
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29.01.2022 15:57 Відповісти
Вчера у Шустера выступление бывшей военнослужащей в днепропетровской части очень похоже на отрепетированный монолог. Это будет иметь продолжение в виде расследования? Или организовывается новая политическая структура?
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29.01.2022 12:39 Відповісти
Чого ж ти ***** не застрелилася?
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29.01.2022 13:19 Відповісти
Женщина с проходной тоже над гандоном измаильским издевалась, что мразь осиротил 9тилетнюю деаочку!
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29.01.2022 13:23 Відповісти
Страшно то, что такие моральные уроды, как командиры и подобные им солдаты, составляют большую прослойку в нашем обществе, что удивляться, у нас и президент такой же: членистоногих пианист, без моральных ценностей, отколотый, пропитый, люди из его окружения, посмотрите на их лица: арахамия, Ермак, татаров и прочие. Менты и судьи такие же, за редким исключением. Теперь главное чтобы суд был справедливый. Ставлю себя на место этого парня, убийство ужасно, но как защитить себя, если командиры ******...
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29.01.2022 13:57 Відповісти
Не узагальнюйте і не бруднісь армію та командирів.
P.S. Ви, в армії, взагалі служили, що несете якийсь треш? Щоб там не писали в уставах, але в казармі, яка відділена від суспільства завжди буде "Основою статусу є фізична сила, уміння наполягти на своєму, конфліктостійкість".
Доречі, нічого нового, при совдепі навіть фільм про подібний випадок вийшов https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5336769 "Караул"
От про цей фільм коротко https://www.youtube.com/watch?v=O2hsvZ8zuC0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=O2hsvZ8zuC0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A5%D0%B0%D0%
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30.01.2022 00:07 Відповісти
Що ти пишеш мавпо: "Страшно то, что такие моральные уроды, как командиры и подобные им солдаты, составляют большую прослойку в нашем обществе" в якому вашому общєстве? в фейсбуці? Потвора спокійно розстріляла людей які не зробили і нічого не могли зробити їй поганого, ти щось блєєш про моральних уродів, уроди ті хто його зробив, хто виховав
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31.01.2022 00:30 Відповісти
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