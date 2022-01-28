Ексвійськовослужбовець в/ч 3021, де служив стрілець Рябчук: Були і катування, і цькування, і моральний тиск
Колишня військовослужбовець в/ч 3021, у якій служив нацгвардієць-вбивця Артемій Рябчук, розповіла про нестерпні умови служби.
Про це Олена Липовенко розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В цій частині військовій були і катування, були і цькування, і моральний тиск. Особливо щодо тих, які більш розумні, більш досвідчені, які не курять, не пиячать, які хочуть добитися якоїсь справедливості і виконують свої певні обов’язки", - сказала вона.
За словами дівчини, служба серйозно підірвала її здоров’я. А домогтися надання адекватної медичної допомоги було неможливо.
"Коли під час служби я знепритомніла, мої командири мене закрили у кабінетах своїх і не відпускали. І сміялися з мене. І коли я сказала, що я з собою зараз щось зроблю або давайте, везіть мене кудись, надайте допомогу. Ви ж розумієте, я просто тут помру. ... Мене почали цькувати, погрожувати. І сказали, що ти така симпатична дівчина, і ти повинна знати, що робити, якщо ти не хочеш проблем", - розповіла Липовенко.
За її словами, такі випадки в частині були непоодинокими.
"Один хлопчик тиждень ходив з температурою 39, він звертався до своїх командирів, і він ходив до караульної служби з такою температурою. Потім він знепритомнів, у нього були галюцинації. Йому довелося зробити операцію й видалати середнє вухо", - розповіла Липовенко.
"Були випадки, дуже багато випадків, коли хлопці стрілялися з автомата. Було дуже багато випадків", - додала вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
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Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не поважно.
1 ізолювати
2 ретельно допитати
рядовий склад підрозділу.
тому що будуть погрозами заставляти солдат розказувати легенди,
які складуть командири аби відвести від себе підозру.
Кто-то - смирится, а может - ещё и поймёт это издевательство над собой как своеобразный армейский юмор - и будет аналогично издеваться - при случае - над другими.
Другой же - или пожелает отомстить обидчикам любым способом, или покончит с собой.
Особенно - если человек набожный и считает что всё должно быть "по правильному".
Если человек после издевательств над ним мстит обидчикам - в состоянии аффекта может натворить и непотребное: он был в выборе - как сохранить своё достоинство: умереть или покарать обидчиков. Под горячую руку могут случайно попасть и непричастные - это уже его вина. Но основная вина - на тех, кто допустил издевательство над этим человеком, на тех - кто издевался - вина их жертвы ложится больше на них. А жертве - нужнее психологическая реабилитация.
Папа, где море ?
Придурок,скажи эти слова матерям погибших.
Где вы дибилы только беретесь?
Откуда вы гавноеды только беретесь?Какая свинья вас мразей толькр рожает?
Рябчук под тва метра роста,недумаю что его там обижали,это прихически больной ублюдок.
Девченке жизнь загубил за что ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·
Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. :
Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!
Ни где нибудь устроена, а на самом Южмаше.
Провокация полностью удалась.
"В ВСУ дедовщина!" - ликуют российкие пропагандисты.
"В ВСУ дедовщина", - вторят им украинские "полезные идиоты" (В.И. Ленин)
"Вот вам и армия по стадартам НАТО", - заливаются соловьем с голубого экрана в РФ.
"Теперь понятно, почему мы не в НАТО", - вторят комментаторы censor, не понимая, что
- этот стрелок - не военнослужаший ВСУ, а нацгвардеец, и за происшедшее отвечает не Министерство Обороны, а Министерство Внутренних Дел, а это совершенно разные ведомства.
Комментаторы censor - "полезные идиоты" (В.И. Ленин) - не понимают, что от вторжения АсвАбАдителей их закрывает лишь ВСУ, что власти на Банковой, возглавляемые Ермаком, давно об всем с Кремлем договорились и Украину Кремлю продали, и лишь ВСУ мешается под ногами, да Порошенко.
В отношении Порошенко уже дело открыто, на его имущество наложен арест, осталось немногое - замарать дерьмом ВСУ.
В этом деле суседям с востока комментатоторы censor активно содействуют.
Сильно ли меня удивляет такое поведение "мудрого народа"(С), избравщего президентом воюющрй державы комедианта?
Нет, нисколько.
Ведь это не меня ВСУ прикрывает на передовой от АсвАбАдителей и ЛДНР-ских братков (смотри монумент Захарченко в Донецке), а их.
Это не меня российская армия с ЛДНР-скими братками придет АсвАбАждать, а их.
Меня то придет убивать армия китайская, а австралийские вооруженные силы численностью аж в 40 тысяч человек, австралийские и мировые СМИ замазали дерьмом так, что не отмыться.
- разберемся с происшедшим и всех виновных накажем по всей строгости закона
- любые внеуставные нарушения подобные тому, какие случались в части, несущей охрану Южмаша, будут докладываться командованию Нацгвардии 24 часа в сутки 365 дней в году
- будет проведена инспекция всех частей Нацгвардии на предмет выявления нвнеуставных нарушений
- будет проведена воспитательная работа с личным составом
Если Вы не понимаете, как поступают в подобных ситуациях, то ни карьеры у Вас не будет, ни вообще в чем-либо успеха.
Собственно говоря, с таким стрвемлением вылить дерьмо на ВСУ, какое наблюдается в украинских СМИ, скоро и страны то у вас не будет.
Сочувствую.
А вчинок не виправдовний. Від слова "взагалі".
Тому тільки мінімум казарми, психологи, церква можуть цю заразу викорінити
1.Катування бійцями батальону ТОРНАДО:
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85/a-18525774
2.Мародерсво батальоном ШАХТАРЬСК
https://www.radiosvoboda.org/a/26641794.html
3.Нічні катування громадян в поліції
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52933484
4.Незаконне видобування
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-rodovyshche-avakivskykh/30380635.html
5.Перестрілка поліцейських у Княжичах
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28177858.html
5.Поліцейські допити як у гестапо та гвалтування у райвідділках
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-52861276
6.Вбивство п'яним поліціянтом дитини Кирила Тлявова
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-52861276
7.Вбивство Шеремета
https://www.bbc.com/russian/features-55534977
8.Рюкзаки сина Авакова
https://www.radiosvoboda.org/a/27546096.html
9.Здобудки Авакова за 7 років
https://www.dw.com/ru/nasledie-avakova-chto-ostavil-posle-sebja-jeks-glava-mvd-ukrainy/a-58273666
Якщо керівник "гавно", то він вибудуює свою вертикаль з такого самого "гавна".
"Подібне до подібного" (с)
А боротися з цим не тільки можливо, але й обов'язково потрібно.
Меня в тяжёлом состоянии отвезли в госпиталь, в киев. Двухсторонняя пневмония. Никто меня в части не лечил, пока на плацу не потерял сознание.
Офицеры, 80%, пьют.
По ночам подымали для отгрузки краденого леса.
Дедовщина ужасная, ребят унижали невыносимо. Особенно был такой четвертаков. Продовольствие в столовой розворовывалось, питание ужасное.
Много убегали, стрелялись... И всё это заминали.
Самый гнусный совок похоже был, когда засыпаешь с мечтой поквитаться с дедами, командиром отделения, замкомвзвода, а иногда и Святого Миколая просишь записать на разговор с командиром части где-то в подземном переходе на Троенщине...
Пиджак не поймет! Он с чертежами работает и у него максимум, это кнопку в кресло начальнику положить.
Армия это не институт благородных девиц.
Попытки оправдать убийцу при фотофиксации его умышленных действий выглядит как минимум глупо. Кто-то вообще думал как почти 2 метровый лось мог страдать от "дедовщины" расстреляной им девчонки? Или охранницы которую он впервые увидел?
Т.е. у нас обязательная срочная служба только в полицейско-охранных частях.
А теперь, где служила "черная" СС при Гитлере? Охрана Гитлера и партийной Конча-Заспы под Берлином и концлагеря. "Азов" - это уже вафен...
P.S. Ви, в армії, взагалі служили, що несете якийсь треш? Щоб там не писали в уставах, але в казармі, яка відділена від суспільства завжди буде "Основою статусу є фізична сила, уміння наполягти на своєму, конфліктостійкість".
Доречі, нічого нового, при совдепі навіть фільм про подібний випадок вийшов https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5336769 "Караул"
От про цей фільм коротко https://www.youtube.com/watch?v=O2hsvZ8zuC0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=O2hsvZ8zuC0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A5%D0%B0%D0%