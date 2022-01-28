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Росія має пояснити Радбезу ООН свої агресивні дії проти України, - Білий дім

Росія має пояснити Радбезу ООН свої агресивні дії проти України, - Білий дім

На засіданні Ради Безпеки ООН, де планується обговорити російську загрозу стосовно України, РФ повинна пояснити свої наміри та дії.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений представник адміністрації США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ключове питання цього засідання полягає в тому, щоб Росія пояснила надзвичайне нарощування військової потужності біля кордонів України та інші загрози й дії з дестабілізації", - заявив посадовець. При цьому він зауважив, що Росія може намагатися дезінформувати членів Радбезу.

За його словами, Росія має нагоду сказати Раді Безпеки, чи обирає вона шлях дипломатії, чи зацікавлена в продовженні конфлікту.

"Сподіваємося й очікуємо, що наші колеги в Радбезі висловлять бажання просуватися шляхом дипломатії, а не війни", - додав представник Білого дому.

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Він зауважив, що відповідно до Статуту ООН, Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання миру і безпеки у світі. А нинішня ситуація становить явну загрозу і "потребує від нас участі в превентивній дипломатії, щоб уникнути кризи", заявив американський посадовець.

На його переконання, Рада Безпеки має зосередити свою увагу на вивченні фактів і розглянути, що чекає Україну, Європу і весь міжнародний порядок, якщо Росія продовжить агресію (про що на засіданні Радбезу розповість постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд).

За словами представника адміністрації США, Рада Безпеки ООН несе відповідальність за те, "аби надіслати чіткий сигнал Москві із закликом виключити подальше застосування військової сили" й використовувати дипломатичні зусилля.

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Він нагадав, що на сході України майже 3 млн людей потребують допомоги через більш ніж семирічний конфлікт, спричинений агресією Росії. "Подальше російське вторгнення в Україну матиме ще серйозніші наслідки", - додав посадовець.

Як повідомлялося, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати після декількох тижнів тісних консультацій з Україною і партнерами в Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня, скликають відкрите засідання РБ для обговорення загрозливої поведінки Росії й нарощування військ на кордонах України та в Білорусі.

Автор: 

росія (65949) США (23348) Радбез ООН (866)


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Топ коментарі
+10
Совбез ООН обязан был созвать зеленский. Какое позорище у нас в президентах.. Капец. Я уже начинаю его ненавидеть, как его российского тезку. Но при этом он еще и вызывает стойкое омерзение, отвращение и стыд перед союзниками!!
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28.01.2022 22:53
+3
********* не видит своё существование без войны .... и мы как и другие наши соседи видим это по результатам её оккупации ... потому предлагаю всем , купить ствол или продумать шаги сопротивления наперёд .... надо по максимуму дать им ***** при вторжении!
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28.01.2022 23:00
+1
Не дамо зеленим зрадникам зробити себе вдруге - дамо відсіч зелено-кацапським загарбникам!
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28.01.2022 23:09
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Совбез ООН обязан был созвать зеленский. Какое позорище у нас в президентах.. Капец. Я уже начинаю его ненавидеть, как его российского тезку. Но при этом он еще и вызывает стойкое омерзение, отвращение и стыд перед союзниками!!
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28.01.2022 22:53 Відповісти
В разі нападу росії на Україну Польша імпровізує напад на себе Білорусі і відкриє другий фронт. США в свою чергу прийдуть на допомогу союзнику по НАТО. Війська білорусі і росії будуть вщент розгромлені!
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28.01.2022 23:00 Відповісти
********* не видит своё существование без войны .... и мы как и другие наши соседи видим это по результатам её оккупации ... потому предлагаю всем , купить ствол или продумать шаги сопротивления наперёд .... надо по максимуму дать им ***** при вторжении!
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28.01.2022 23:00 Відповісти
Чуркін би одбрехався...
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28.01.2022 23:09 Відповісти
Не дамо зеленим зрадникам зробити себе вдруге - дамо відсіч зелено-кацапським загарбникам!
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28.01.2022 23:09 Відповісти
Легко. "Настамнєт".
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28.01.2022 23:12 Відповісти
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28.01.2022 23:12 Відповісти
если союзники дадут печенья зеленскому и его шобле, то они могут не работать на Кремль или они за идею на русских работают?
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29.01.2022 10:10 Відповісти
СовБез має вимагати від москотостана повернення або окупованих територій з компенсаціями або - СовБезу в попередній стан його створення: без москотів. Нехай шукають іншу заміну СССРу. Рашка не виправдала довіри, як отримала цей подарунок.
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29.01.2022 12:05 Відповісти
 
 