Росія має пояснити Радбезу ООН свої агресивні дії проти України, - Білий дім

На засіданні Ради Безпеки ООН, де планується обговорити російську загрозу стосовно України, РФ повинна пояснити свої наміри та дії.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений представник адміністрації США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ключове питання цього засідання полягає в тому, щоб Росія пояснила надзвичайне нарощування військової потужності біля кордонів України та інші загрози й дії з дестабілізації", - заявив посадовець. При цьому він зауважив, що Росія може намагатися дезінформувати членів Радбезу.

За його словами, Росія має нагоду сказати Раді Безпеки, чи обирає вона шлях дипломатії, чи зацікавлена в продовженні конфлікту.

"Сподіваємося й очікуємо, що наші колеги в Радбезі висловлять бажання просуватися шляхом дипломатії, а не війни", - додав представник Білого дому.

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Він зауважив, що відповідно до Статуту ООН, Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання миру і безпеки у світі. А нинішня ситуація становить явну загрозу і "потребує від нас участі в превентивній дипломатії, щоб уникнути кризи", заявив американський посадовець.

На його переконання, Рада Безпеки має зосередити свою увагу на вивченні фактів і розглянути, що чекає Україну, Європу і весь міжнародний порядок, якщо Росія продовжить агресію (про що на засіданні Радбезу розповість постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд).

За словами представника адміністрації США, Рада Безпеки ООН несе відповідальність за те, "аби надіслати чіткий сигнал Москві із закликом виключити подальше застосування військової сили" й використовувати дипломатичні зусилля.

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Він нагадав, що на сході України майже 3 млн людей потребують допомоги через більш ніж семирічний конфлікт, спричинений агресією Росії. "Подальше російське вторгнення в Україну матиме ще серйозніші наслідки", - додав посадовець.

Як повідомлялося, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати після декількох тижнів тісних консультацій з Україною і партнерами в Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня, скликають відкрите засідання РБ для обговорення загрозливої поведінки Росії й нарощування військ на кордонах України та в Білорусі.