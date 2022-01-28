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Новини Війна
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Головні новини 28 січня: Росія везе на кордон медбатальйони, Зеленський заспокоює іноземні ЗМІ

Головні новини 28 січня: Росія везе на кордон медбатальйони, Зеленський заспокоює іноземні ЗМІ

Росія стягнула до кордону з Україною медичні батальйони та запаси крові, Зеленський закликає західних лідерів та ЗМІ не нагнітати, боксера Вірчіса знайшли повішеним - головні новини 28 січня.

Росіяни везуть до кордонів медбатальйони й запаси крові

Про це написали поважні західні ЗМІ - Wall Street Journal та Reuters. Посилаються вони при цьому на американських чиновників.

Офіційно США кажуть, що поки досі не знають, вторгнуться великі сили РФ до України чи ні. Те саме повідомляє розвідка Німеччини. Пентагон при цьому додає, що в разі вторгнення РФ може захопити міста й значні території України.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде", - каже міністр закордонних справ РФ Лавров.

"Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - обіцяє білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Зеленський розповів іноземним журналістам, що ескалації немає

Президент зібрав пресконференцію, щоб заспокоїти представників західної преси. Він заявив, що не бачить більшої ескалації на кордоні, ніж було раніше. Що евакуація дипломатів - це помилка. А з Байденом у них нема непорозумінь.

Росія затримала двох українських рибалок

Рибалки вийшли в море з Генічеська на Херсонщині та не повернулися додому. В них відмовив двигун, і судно прибило до окупованого Криму. Їх затримали прикордонники Росії, українську сторону про це не повідомили.

"Слугу народа" Кузьміних спіймали на хабарі

За даними НАБУ, Сергій Кузьміних взяв 558 тис. грн хабаря. В "Слузі народу" кажуть, що ця новина стала для них шоком. Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних.

У "слуги народу" Воронька провели обшуки

У ДБР вважають, що депутат підробив документи про власне звільнення. Тепер Воронька ділять Разумков та Арахамія: спочатку голова МФО "Розумна політика", до якого входить Воронько, заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". Потім Арахамія, з політсили якого Воронько не вийшов, заявив, що Разумков "приватизував" депутата.

Боксера Вірчіса знайшли повішеним

Тіло 48-річного спортсмена із зашморгом на ли виявили на вулиці в Києві. Напередодні Вірчіс був на суді у справі Катерини Гандзюк та публічно вимагав, щоб Владислав Мангер повернув йому борг.

Вибух в будинку у Запоріжжі

У житловому будинку вибухнув газ. Загинула одна людина, двоє травмовані. Пошкоджено 7 квартир.

Стрілець Рябчук визнав провину

"Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", - сказав він на суді з обрання запобіжного заходу.

Перелік професій для військового обліку жінок скоротили

"Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій, спеціальностей, які потрібні зараз, лише зважаючи на виклики, загрози та розвиткуок Збройних сил", - розказав міністр оборони Резніков. Тепер зменшений перелік мають погодити МВС, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.

Автор: 

хабар (4729) жінки (632) Зеленський Володимир (24275) Міноборони (7465) росія (65949) Рябчук (33) Слуга народу (2817) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+16
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28.01.2022 23:03
+7
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28.01.2022 23:35
+7
J. Pavliv


@JohannPavliv

·
https://twitter.com/JohannPavliv/status/1487180106284027919 1 мин



Антизахідна риторика зелених вже почала вносити розкол в ряди американців: республіканці вимагають стенограми розмови Байдена і Зеленського. Як так далі піде зелена гоп-компанія позбавить нас і союзників, і допомоги.



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28.01.2022 23:47
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Мед батальоны? Странно, я думал мобильные крематории.
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28.01.2022 22:54 Відповісти
яка війна, щоб наступати потрібно мати 300-400 тис орків
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29.01.2022 00:10 Відповісти
Путин хочет молниеносно захватить всю Украину и для этого может и не нужно 300 тыс. А Зеленский рьяно за Путина стоит и всем врет, что тот не думает наступать, отрицая очевидную подготовку Путина к наступлению. Это предательство. Это как Сталин перед войной с немцами отрицал нападение фашистов на СССР. Все повторяется, зеленые похоже в сговоре с врагом.
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29.01.2022 08:52 Відповісти
Сьогодні Фуйло зїв "чижика"
"Ведмідь на воєводстві" Салтиков-Щедрін

Топтигін Перший

Топтигин 1-й Топтигин перший так хотів потрапити на скрижалі Історії, що забув про те, що вмів барлогу будувати, а «усе на одне повертав: » Кро-Вопролитиев… кровопролитиев… от чого потрібно!» Лев за цю спрагу крові зробив ведмедя в майорський чин і відправив у далекий ліс воєводою.

Тільки прибув - вирішив назавтра кровопролиття вчинитися А в очікуванні випив цебро Горелки й улігся на галявинці спати. На лихо летів мимо Чижик, прийняв ведмедя за опецьок, сіл на нього й запік. Ведмідь із похмілля й не розібрався, що це за «внутрішній супостат», а просто взяв і з'їв Чижика. За це надто вуж дрібне лиходійство став Топтигин посміховищем усього лісу. І ворона, і жаба, і навіть комар дражнили його через кущі: «Дурень ти, дурень!

Чижика з'їв! » Ведмідь, щоб виправдатися в очах начальства, зруйнував уночі друкарню, а «добутку розуму людського у відхожу яму закопав». Але було вже пізно… Лев не повірив, що здатно на такі подвиги той самий Топтигин, «якої маво Любимова Чижика сиел! » (автор відтворює безграмотну орфографію Лева). https://parta.at.ua/publ/z_rosijskoji_literaturi/saltikov_shhedrin_m_e/kazki_m_e_saltikova_shhedrina_jak_politichna_satira/64-1-0-827
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29.01.2022 10:35 Відповісти
никто не хочет говно ОГВЗ покупать а ни на 70 процентов составляют портфель ЗВР. отсюда - он пуст. вот и мечется говно-клован.
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28.01.2022 23:01 Відповісти
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28.01.2022 23:03 Відповісти
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28.01.2022 23:35 Відповісти
О!
Зеленський ще не на сцені Кварталу 95"?
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29.01.2022 00:11 Відповісти
J. Pavliv


@JohannPavliv

·
https://twitter.com/JohannPavliv/status/1487180106284027919 1 мин



Антизахідна риторика зелених вже почала вносити розкол в ряди американців: республіканці вимагають стенограми розмови Байдена і Зеленського. Як так далі піде зелена гоп-компанія позбавить нас і союзників, і допомоги.



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28.01.2022 23:47 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVZMN9HOefFK-SjCcjW1SxzT99cy8SV32g0rQRRlAjrXDH-M8OukNU4sqygpnQFtNymnR3SauizXQGyUxuWoxs30Xd0k_SY6qeNykQ19cKYBpEf1luLknDfaPxhIfOPx6A&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7161018507271717?__cft__[0]=AZVZMN9HOefFK-SjCcjW1SxzT99cy8SV32g0rQRRlAjrXDH-M8OukNU4sqygpnQFtNymnR3SauizXQGyUxuWoxs30Xd0k_SY6qeNykQ19cKYBpEf1luLknDfaPxhIfOPx6A&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Результати прес-конференції з іноземцями:

1. Не розгойдуйте кришку!

2. Ви занадто гучно нас рятуєте! Навіть якщо нападе Путін, навіщо дратувати нас цією інформацією, інвестори про це не здогадаються.

3. Тисяча Джавелінів це ще не привід призначити прокурора САП.
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29.01.2022 00:03 Відповісти
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29.01.2022 00:18 Відповісти
І все одно підлога країни за Зеленського. Розумниця він наша...

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29.01.2022 00:49 Відповісти
Насколь же надо быть тупым чтобы в ЗЕ-баране видеть "розумницю"
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29.01.2022 09:26 Відповісти
******** Pu, Везет санчасть. Т.е. собираеться убивать и колечить ваших детей... Вы ***** русские. Ваше состояние души - смерть и горе...!!!
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29.01.2022 00:53 Відповісти
"Нет у Украины другой идеи, кроме Священной Мести русским свиньям... И Нет большей радости смотреть на горелые трупы русских идиотов, пошедших воевать за плешивого импотента - ибо нех звенеть копытами по Украинской Земле !!!"
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29.01.2022 01:01 Відповісти
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29.01.2022 09:16 Відповісти
Что взять с директора убогого кварталла, который мозолил глаза и собирал недоумков на просмотр контента на почве отмывания ворованых денег?
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29.01.2022 09:20 Відповісти
 
 