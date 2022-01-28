Головні новини 28 січня: Росія везе на кордон медбатальйони, Зеленський заспокоює іноземні ЗМІ

Росія стягнула до кордону з Україною медичні батальйони та запаси крові, Зеленський закликає західних лідерів та ЗМІ не нагнітати, боксера Вірчіса знайшли повішеним - головні новини 28 січня.

Росіяни везуть до кордонів медбатальйони й запаси крові

Про це написали поважні західні ЗМІ - Wall Street Journal та Reuters. Посилаються вони при цьому на американських чиновників.

Офіційно США кажуть, що поки досі не знають, вторгнуться великі сили РФ до України чи ні. Те саме повідомляє розвідка Німеччини. Пентагон при цьому додає, що в разі вторгнення РФ може захопити міста й значні території України.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде", - каже міністр закордонних справ РФ Лавров.

"Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - обіцяє білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Зеленський розповів іноземним журналістам, що ескалації немає

Президент зібрав пресконференцію, щоб заспокоїти представників західної преси. Він заявив, що не бачить більшої ескалації на кордоні, ніж було раніше. Що евакуація дипломатів - це помилка. А з Байденом у них нема непорозумінь.

Росія затримала двох українських рибалок

Рибалки вийшли в море з Генічеська на Херсонщині та не повернулися додому. В них відмовив двигун, і судно прибило до окупованого Криму. Їх затримали прикордонники Росії, українську сторону про це не повідомили.

"Слугу народа" Кузьміних спіймали на хабарі

За даними НАБУ, Сергій Кузьміних взяв 558 тис. грн хабаря. В "Слузі народу" кажуть, що ця новина стала для них шоком. Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних.

У "слуги народу" Воронька провели обшуки

У ДБР вважають, що депутат підробив документи про власне звільнення. Тепер Воронька ділять Разумков та Арахамія: спочатку голова МФО "Розумна політика", до якого входить Воронько, заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". Потім Арахамія, з політсили якого Воронько не вийшов, заявив, що Разумков "приватизував" депутата.

Боксера Вірчіса знайшли повішеним

Тіло 48-річного спортсмена із зашморгом на ли виявили на вулиці в Києві. Напередодні Вірчіс був на суді у справі Катерини Гандзюк та публічно вимагав, щоб Владислав Мангер повернув йому борг.

Вибух в будинку у Запоріжжі

У житловому будинку вибухнув газ. Загинула одна людина, двоє травмовані. Пошкоджено 7 квартир.

Стрілець Рябчук визнав провину

"Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", - сказав він на суді з обрання запобіжного заходу.

Перелік професій для військового обліку жінок скоротили

"Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій, спеціальностей, які потрібні зараз, лише зважаючи на виклики, загрози та розвиткуок Збройних сил", - розказав міністр оборони Резніков. Тепер зменшений перелік мають погодити МВС, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.