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Новини
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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном - говорили про відновлення нормандського формату

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном - говорили про відновлення нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у президентському твітттері.

"Сказав телефоном Емманюелю Макрону, що саме його активна позиція зробила зустріч радників нормандської четвірки можливою. З'явився перший з 2019 року документ. Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулася реанімація Нормандського формату, - Мережко про вчорашню зустріч політичних радників у Парижі

Автор: 

перемовини (3004) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+6
Падло - срочно спешит слить Украину...
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28.01.2022 23:30
+6
Ось що пише впливова преса

Выходки бывшего комика начали действовать на нервы администрации Байдена. «Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривал за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то приводит в бешенство, то совершенно контрпродуктивен», - сообщила на этой неделе

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/28/why-imminent-pisses-zelensky-off-00003339
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28.01.2022 23:43
+6
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29.01.2022 00:11
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Падло - срочно спешит слить Украину...
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28.01.2022 23:30 Відповісти
Ножкой топнул? А то уже привыкать начинаем..
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28.01.2022 23:30 Відповісти
Та макарону пофіг Україна-у нього вибори через пару місяців
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28.01.2022 23:33 Відповісти
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28.01.2022 23:34 Відповісти
Павлин и щегол поговорили по телефону.
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28.01.2022 23:38 Відповісти
Ось що пише впливова преса

Выходки бывшего комика начали действовать на нервы администрации Байдена. «Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривал за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то приводит в бешенство, то совершенно контрпродуктивен», - сообщила на этой неделе

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/28/why-imminent-pisses-zelensky-off-00003339
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28.01.2022 23:43 Відповісти
Все возможно, но политико кремлевская помойка
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28.01.2022 23:58 Відповісти
А які закордонні видання ви вважаєте адекватними?
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29.01.2022 00:12 Відповісти
"відновлення нормандського формату" з "формулою штанмайєра" в забаганках *****/лаврова?
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29.01.2022 00:03 Відповісти
Макрона не цікавить питання "чому Зеленський ще не на сцені Кварталу 95"
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29.01.2022 00:06 Відповісти
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29.01.2022 00:11 Відповісти
Цьому скумбрієйо*у мало ганьби на прес-конференції?
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29.01.2022 00:13 Відповісти
Після письмової відповіді Госдепа х"ло в ах ує дзвонить макрону, тепер в свою чергу макрон дзвонить торчку і цей ******* знову почина пісню про зустрічі в норманському форматі та формулу штанмаєра.
Шо діється?
Може вже досить робити нам нєрви, скільки ще будемо терпіти цього виродка?
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29.01.2022 02:23 Відповісти
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29.01.2022 08:12 Відповісти
зеленьськай закончит хуже овоща януковычя... ну и поделом... пусть возьмет с собой еще дерьмака и остальных предателей Украины...
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29.01.2022 09:59 Відповісти
Нαχ він вам нужен цей Нормандський формат !
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29.01.2022 15:56 Відповісти
 
 