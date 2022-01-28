Зеленський провів телефонну розмову з Макроном - говорили про відновлення нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у президентському твітттері.

"Сказав телефоном Емманюелю Макрону, що саме його активна позиція зробила зустріч радників нормандської четвірки можливою. З'явився перший з 2019 року документ. Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується", - відзначається у повідомленні.

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