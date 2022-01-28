Зеленський провів телефонну розмову з Макроном - говорили про відновлення нормандського формату
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у президентському твітттері.
"Сказав телефоном Емманюелю Макрону, що саме його активна позиція зробила зустріч радників нормандської четвірки можливою. З'явився перший з 2019 року документ. Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується", - відзначається у повідомленні.
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+6 Nik Home #491151
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Выходки бывшего комика начали действовать на нервы администрации Байдена. «Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривал за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то приводит в бешенство, то совершенно контрпродуктивен», - сообщила на этой неделе
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/28/why-imminent-pisses-zelensky-off-00003339
Шо діється?
Може вже досить робити нам нєрви, скільки ще будемо терпіти цього виродка?