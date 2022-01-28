Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу, - голова "Української жіночої варти" Білецька

Кожній родині варто заздалегідь підготувати план дій на випадок можливої агресії Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила голова організації "Українська жіноча варта" Олена Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потрібно, щоб в будинку вашому, в родині мали план дій. Що, якщо відбувається обстріл, куди ви біжите. Чи є у вас сховища, чи проведена інвентаризація цього сховища, чи підготовлені у вас наплічники тривожні чи медичні якісь аптечки. Хто за що відповідає, хто у вашій родині піклується про дітей маленьких. Хто про людей поважного віку. Ці всі речі повинні бути заплановані", - сказала вона.

Білецька наголосила, що варто отримати базову підготовку з надання першої домедичної допомоги. А також розважливо підходити до закупівлі набоїв та захисного спорядження.

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"Скільки би ви там бронежилетів, чого б ви не купили, скільки б ви набоїв не купили - якщо ви не вмієте цим користуватися, воно вам абсолютно ніколи не допоможе", - сказала вона.

"Ви повинні знати своїх сусідів, знати можливості і свої, і своїх сусідів. І на випадок надзвичайної ситуації ви повинні кооперуватися і виживати. І в першу чергу - чинити опір і вижити", - додала Білецька.