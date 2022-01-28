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Новини Війна
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Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу, - голова "Української жіночої варти" Білецька

Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу, - голова

Кожній родині варто заздалегідь підготувати план дій на випадок можливої агресії Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила голова організації "Українська жіноча варта" Олена Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потрібно, щоб в будинку вашому, в родині мали план дій. Що, якщо відбувається обстріл, куди ви біжите. Чи є у вас сховища, чи проведена інвентаризація цього сховища, чи підготовлені у вас наплічники тривожні чи медичні якісь аптечки. Хто за що відповідає, хто у вашій родині піклується про дітей маленьких. Хто про людей поважного віку. Ці всі речі повинні бути заплановані", - сказала вона.

Білецька наголосила, що варто отримати базову підготовку з надання першої домедичної допомоги. А також розважливо підходити до закупівлі набоїв та захисного спорядження.

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"Скільки би ви там бронежилетів, чого б ви не купили, скільки б ви набоїв не купили - якщо ви не вмієте цим користуватися, воно вам абсолютно ніколи не допоможе", - сказала вона.

"Ви повинні знати своїх сусідів, знати можливості і свої, і своїх сусідів. І на випадок надзвичайної ситуації ви повинні кооперуватися і виживати. І в першу чергу - чинити опір і вижити", - додала Білецька.

Автор: 

шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+10
Треба не панікувати і закупляти скумбрію по 8 грн. Скоро буде по 10.
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28.01.2022 23:58
+10
Мої сусіди не можуть двері за собою закрити в спільному тамбурі,чи підмести те що висипалось зі сміттєвого пакета,8 рік не встановлюють двірний дзвінок,і ніколи не впускали навіть поріг квартири під приводом -ой,та у нас ремонт...
Уявляю як ми будем кооперуватись)
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28.01.2022 23:59
+7
Верно! хотите мира ? готовьтесь к войне! ... и смотрите видосы Д. Корчинского!
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28.01.2022 23:53
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Пойди дура купи оружие и набои)))Ты в какой стране живешь?
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28.01.2022 23:53 Відповісти
Як гадаєш, шо магазини зброї продають? Може квіти?
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29.01.2022 00:05 Відповісти
Ну не гони тут хєрні. У нас що, вільний продаж зброї? Дозвіл на зброю за день зможеш оформити?
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29.01.2022 00:22 Відповісти
Я власник зброї, бо відчував в тому потребу. За місяць отримав дозвіл. Придбав. А можна скиглити що це неможливо.
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29.01.2022 00:27 Відповісти
Хорошие советы у вас. Но все таки вы в какой стране живете, Украине? У большинства народа жизнь от зарплаты и до зарплаты. Они если и подумывают о войне, то понимают, что сразу останутся без работы, а значит и без денег. И первой неоходимостью было бы закупится продуктами, так и на них денег нет. Может многие бы и хотели купить ружьишко да не за что.Как по вашему какой процент людей в Украине может выделить деньги из своего бюджета на оружие и боеприпасы?
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29.01.2022 02:03 Відповісти
Откуда об этом знать нардепам?
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29.01.2022 08:48 Відповісти
Ніяких порад я не даю. Відчуваєш потребу - знайдеш спосіб її задовольнити, або це не потреба. А розмови на користь бідних це просто знайти причину не купувати зброю. У більшості в кого не вистачає грошей на зброю смартфон коштує дорожче аніж зброя. Так і виходить - то зброю неможливо купити, то можливо але грошей не вистачає, то дощі, то жінка штани випрала, а надіти більше нічого .

До речі кацапи вагони тим кого гнали до Сибіру надавали безкоштовно.
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29.01.2022 10:49 Відповісти
Ок, вашу точку зрения я понимаю. Вы мою нет. Вести бессмысленый спор у меня сегодня нет настроения. Все равно, вы останетесь при своем мнении.
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29.01.2022 11:50 Відповісти
Взагалі не розумію чому жалітися на нестачу грошей це точка зору? І що ти пропонуєш? Не купляти зброю тим в кого є бажання це робити, та знайшли на це кошти?
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29.01.2022 12:18 Відповісти
Та да нема за що купити машин стільки нових дома як гриби ростуть і всі *** бідні нахер так прибіднюватись.
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29.01.2022 11:14 Відповісти
О, за тех кто построил новую хатинку можете не переживать. Там стволы сразу приобретены, в не зависимости от вторжения России.
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29.01.2022 11:46 Відповісти
Я так візьму і дозвіл не спитаю.
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29.01.2022 06:49 Відповісти
ну хоть ножик с топориком хороший закупите, ведь в случае большого замеса, будут месится люди между собой, моментом пользоваться
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29.01.2022 01:49 Відповісти
Да ладно панику нагонять . Нужно будет нароем порешаем будут гореть в аду кацарылые черти
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29.01.2022 03:42 Відповісти
Верно! хотите мира ? готовьтесь к войне! ... и смотрите видосы Д. Корчинского!
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28.01.2022 23:53 Відповісти
Пішов він в діру той корчинський. Тільки й може що срати мозком.
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29.01.2022 00:08 Відповісти
А что можеш ти ?
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29.01.2022 00:09 Відповісти
можливо він великий філософ, або мислитель, або воєначальник, або винахідник чогось, або просто хоробрий воїн - нехай розповість, а ми будемо за ним записувати
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29.01.2022 00:13 Відповісти
Відрізняти лайно від патріотів.
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29.01.2022 00:14 Відповісти
Ну ок, а я можу відрізняти у Халф-лайф людей від прибульців і шо ? .... Це теж саме чого досягнув ти ))) а саме *****)))
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29.01.2022 00:25 Відповісти
Обтікай від свого корча.
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29.01.2022 00:31 Відповісти
тобто ?)) що до тебе не може підійти якийсь поц і сфоткатись ??)))
та і Ківа неоднозначний поц ... пожливо він під прикриттям в ОПЗЖ ... слухає шо там Медведчук піздить і передає до контр спец служб ... ти ж не знаєш .... так шо "протікай"!
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29.01.2022 00:54 Відповісти
Ти якої статі? Ти дозволяєш підійти до тебе будь якому поцу, покласти руки на тебе та сфотографуватися з тобою? Ти пітор? Може ти хвойда? Може ти хвойда чоловічої статі?
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29.01.2022 01:06 Відповісти
А он ,между прочим, этой рукой своего Елдака теребил в Верховной Раде
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29.01.2022 07:34 Відповісти
не знаю , это же ты ищещь фотки с Кивой ... наверно нравиться тебе он сильно))))
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29.01.2022 15:20 Відповісти
Корчинський сам казав, що вони з Ківою близькі друзі і багато чого роблять разом. А по їх поведінці видно, хто з них кого *пе.
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29.01.2022 10:28 Відповісти
Як сказала вчора Королевська на "Свободі слова" у Шустера - "Так він же Україну вже захищав". Хоча земляки з Полтавщини протестували проти його командування в місцевому територіальному батальйоні. Але потім, вступивши до ОПЗЖ, чомусь змінив свої погляди на повністю протилежні. Якесь воно безпринципне і кончене.
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29.01.2022 11:02 Відповісти
Нічого воно не міняло, разом з арестовичом та дугіним 2055 році на рашці і презентувало в мацкве "Евразийский антиоранжевый фронт", саме фото в статті. https://fakeoff.org/backstage/dugin-arestovich-i-korchinskiy-tri-bogatyrya-golubogo-evraziyskogo-spetsnaza-gru-rf
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29.01.2022 11:47 Відповісти
Та я про Киву, а не Корчинського. Кива ж був в АТО на побігеньках у Авакова.
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29.01.2022 12:25 Відповісти
Кива з непогашеною судимістю, був призначений командиром батальйону "Полтавщина" (батальйон "Полтава, рота "Кременчуг", рота "Кременчуг"), але бійці збунтувалися, і аваков замість того, щоб призначити нормального командира, розпустив цей батальйон. Питання з судимістю аваков вирішив ти, шо амністував Киву. І відразу дав йому звання майора, і трохи більше ніж за рік став полковником.
В жодних бойових діях участі не приймав, тільки кришував контрабанду на Донбасі. На посаді замісника начальника УМВС України в Донецькій області, та в Крим на посаді глави штабу національного захисту Херсонської області.
Був начальником департаменту протидії наркозлочинності НПУ.
Мав довідку інваліда другого ступеню по шизофренії, і це обійшли просто, він перестав проходити обстеження і групу інвалідності з нього зняли.
Коли йому було 9 років при Союзі у нього розстріляли батька маніяка, є серіал "Слідство вели… з Леонідом Каневським", серія "Маска смерті" 2009 року.
Кива друг Яроша, що не дивно, бо щоб зробити Правий Сектор, вбили Музичка, а Клиху підмішали в їжу щось, він відключився, після чого його підвезли до кацапського кордону і передали ФСБ. Клиха кацапи так катували, за те що він воював проти них в Чечні, що він, за словами його матері, частково втратив розум. Карпюка Ярош послав на перемовини до мацкви ніби для перемовин про відміну так званого кримського референдуму, далі рік про нього взагалі не було чути, також страшно катували, він також воював проти кацапів в Чечні, він оговорив непричетних людей, після чого намагався покінчити з життям. Тортури витримати неможливо, чи з глузду з'їдеш, чи підпишеш, що завгодно. Деякі витримують, але при цьому гинуть. Так кацапи закатували Радуєва, що він помер.
Отака компанія фальшивих патріотів Кива, Корчинський, Ярош.
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29.01.2022 14:33 Відповісти

Корчинський - готуємось до війни. Інструктаж. Російська агресія, вторгнення
https://youtu.be/L_yucyZMJ14
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29.01.2022 00:08 Відповісти
Всьо... Війна цієї зими відміняється! Київ путін бере шуфутінським !

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28.01.2022 23:54 Відповісти
кому і що цей жид зібрався давати за мілих?
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29.01.2022 00:07 Відповісти
Може Шафутінського взяти в обмінний фонд
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29.01.2022 01:03 Відповісти
Треба не панікувати і закупляти скумбрію по 8 грн. Скоро буде по 10.
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28.01.2022 23:58 Відповісти
Ну купляй по 8 і запхай собі у писок, бо буде по 10
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29.01.2022 07:45 Відповісти
Мої сусіди не можуть двері за собою закрити в спільному тамбурі,чи підмести те що висипалось зі сміттєвого пакета,8 рік не встановлюють двірний дзвінок,і ніколи не впускали навіть поріг квартири під приводом -ой,та у нас ремонт...
Уявляю як ми будем кооперуватись)
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28.01.2022 23:59 Відповісти
Така ж фігня. Мої тільки ще й ватні на всю голову.
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29.01.2022 00:11 Відповісти
Як почнеться війна можеш під шумок їх перевиховати!
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29.01.2022 00:23 Відповісти
главное, что бы тебя ни кто под шумок не стал перевоспитывать
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29.01.2022 01:43 Відповісти
А кому дістались наркомани чи бомжуваті алкаші..ото кооперація
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29.01.2022 00:28 Відповісти
не смешно, могут вас поймать и воспользоваться по полной. Если серьезно, то если что, валите
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29.01.2022 01:45 Відповісти
Та будемо валити ворога, куди ж ми подінемося з власної землі.
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29.01.2022 11:05 Відповісти
В случае войны и в случае любых подозрительных действий с их стороны стреляй их нахрен.
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29.01.2022 01:44 Відповісти
ага, совет от диванного война
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29.01.2022 01:46 Відповісти
война

Классика. Типичная безграмотная вата, не знающая русский язык, на который они так молятся.
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29.01.2022 04:41 Відповісти
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29.01.2022 00:34 Відповісти
респект Сумской полиции
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29.01.2022 00:35 Відповісти
Понабудовували, як в Європі - одне скло, а тепер мішки з піском приходиться тягати.
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29.01.2022 11:07 Відповісти
Де Закон про зброю?
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29.01.2022 01:04 Відповісти
Написав на 1551 - "повідомьте де укриття за моєю домашньою адресою, та який алгоритм дій" написав УВАГА 21 січня.... Мудра київська владо вже 8 діб пише відповідь. Орієнтовна дата відповіді ВОСЬМЕ єтіть ЛЮТОГО!!!
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29.01.2022 01:31 Відповісти
Інтерактина карта укриттів Києва

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&amp%3Bll=50.433909133043876%2C30.48571115&amp%3Bz=11&ll=50.433909133043855%2C30.48571115&z=10 Интерактивной картой с локациями укрытий удобно пользоваться смартфоном с включенной геолокацией. В большинстве убежищах Киева номер телефона можно найти на интерактивной карте Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/developments/6624-v-kieve-sozdali-interaktivnuyu-kartu-s-lokaciyami-ukrytiy.html © Comments.ua
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29.01.2022 02:23 Відповісти
ну хоть почистили бы убежища, ну и сартиры в них надо восстановить, а ну да денег нет. Ну короче лучше бы это все не начиналось
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29.01.2022 01:41 Відповісти
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29.01.2022 07:47 Відповісти
"
"Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу" с вух сторон, если Россия придет и с одной стороны, если не придет
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29.01.2022 09:16 Відповісти
Говорить можно много. Но реальность совершенно другая. 90% не имеет и не будет иметь ни какого " плана", бомбоубежищ нет, какой то подготовки нет, бежать ( ну давайте реально смотреть на вещи) некуда и не с чем, и ни где ни кто не нужен. Максимальная "подготовка" на что способно население это 1) следить за новостями 2) запастись на случай отключения эл. энергии, газа, водоснабжения, поставки продовольствия, мед препаратов ( хотя бы на небольшой промежуток времени) 3) иметь наличные деньги ( а не в банке) 4) собрать в одном месте все свои документы ( и что бы они были под рукой) Это пожалуй тот РЕАЛЬНЫЙ набор на что способно 90% населения ( и это касается не только скажем Киева, Винницы или Житомира но и Харькова, Запорожья, Мариуполя, районов Донецкой и Луганской обл и т.д. ( т.е. мест возможной атаки). Такова действительность. Для каких то организованных действий в стране за 8 лет войны не сделано было ничего, кроме " призывов" и "говорильни" И это факт.
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29.01.2022 09:19 Відповісти
"Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу" в любое время и с двух сторон, если Россия придет
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29.01.2022 09:20 Відповісти
Принцесса Швеции - Мадлен, сержант ВДВ:
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29.01.2022 12:41 Відповісти
 
 