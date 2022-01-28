Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу, - голова "Української жіночої варти" Білецька
Кожній родині варто заздалегідь підготувати план дій на випадок можливої агресії Росії.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила голова організації "Українська жіноча варта" Олена Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Потрібно, щоб в будинку вашому, в родині мали план дій. Що, якщо відбувається обстріл, куди ви біжите. Чи є у вас сховища, чи проведена інвентаризація цього сховища, чи підготовлені у вас наплічники тривожні чи медичні якісь аптечки. Хто за що відповідає, хто у вашій родині піклується про дітей маленьких. Хто про людей поважного віку. Ці всі речі повинні бути заплановані", - сказала вона.
Білецька наголосила, що варто отримати базову підготовку з надання першої домедичної допомоги. А також розважливо підходити до закупівлі набоїв та захисного спорядження.
"Скільки би ви там бронежилетів, чого б ви не купили, скільки б ви набоїв не купили - якщо ви не вмієте цим користуватися, воно вам абсолютно ніколи не допоможе", - сказала вона.
"Ви повинні знати своїх сусідів, знати можливості і свої, і своїх сусідів. І на випадок надзвичайної ситуації ви повинні кооперуватися і виживати. І в першу чергу - чинити опір і вижити", - додала Білецька.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі кацапи вагони тим кого гнали до Сибіру надавали безкоштовно.
та і Ківа неоднозначний поц ... пожливо він під прикриттям в ОПЗЖ ... слухає шо там Медведчук піздить і передає до контр спец служб ... ти ж не знаєш .... так шо "протікай"!
В жодних бойових діях участі не приймав, тільки кришував контрабанду на Донбасі. На посаді замісника начальника УМВС України в Донецькій області, та в Крим на посаді глави штабу національного захисту Херсонської області.
Був начальником департаменту протидії наркозлочинності НПУ.
Мав довідку інваліда другого ступеню по шизофренії, і це обійшли просто, він перестав проходити обстеження і групу інвалідності з нього зняли.
Коли йому було 9 років при Союзі у нього розстріляли батька маніяка, є серіал "Слідство вели… з Леонідом Каневським", серія "Маска смерті" 2009 року.
Кива друг Яроша, що не дивно, бо щоб зробити Правий Сектор, вбили Музичка, а Клиху підмішали в їжу щось, він відключився, після чого його підвезли до кацапського кордону і передали ФСБ. Клиха кацапи так катували, за те що він воював проти них в Чечні, що він, за словами його матері, частково втратив розум. Карпюка Ярош послав на перемовини до мацкви ніби для перемовин про відміну так званого кримського референдуму, далі рік про нього взагалі не було чути, також страшно катували, він також воював проти кацапів в Чечні, він оговорив непричетних людей, після чого намагався покінчити з життям. Тортури витримати неможливо, чи з глузду з'їдеш, чи підпишеш, що завгодно. Деякі витримують, але при цьому гинуть. Так кацапи закатували Радуєва, що він помер.
Отака компанія фальшивих патріотів Кива, Корчинський, Ярош.
Корчинський - готуємось до війни. Інструктаж. Російська агресія, вторгнення
https://youtu.be/L_yucyZMJ14
Уявляю як ми будем кооперуватись)
Классика. Типичная безграмотная вата, не знающая русский язык, на который они так молятся.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&%3Bll=50.433909133043876%2C30.48571115&%3Bz=11&ll=50.433909133043855%2C30.48571115&z=10 Интерактивной картой с локациями укрытий удобно пользоваться смартфоном с включенной геолокацией. В большинстве убежищах Киева номер телефона можно найти на интерактивной карте Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/developments/6624-v-kieve-sozdali-interaktivnuyu-kartu-s-lokaciyami-ukrytiy.html © Comments.ua
"Кожна родина повинна мати план дій на випадок обстрілу" с вух сторон, если Россия придет и с одной стороны, если не придет