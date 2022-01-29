Росія не може ветувати проведення засідання Радбезу ООН, скликане США з приводу агресивних намірів Кремля, - представництво України

Росія не може ветувати ініціативу США щодо розгляду на засіданні Ради Безпеки ООН питання агресії проти України, оскільки право вето не поширюється на процедурні моменти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при ООН.

Водночас, пояснили в постпредстві, Росія як країна, що займає місце Радянського Союзу в Радбезі ООН, може винести на голосування включення цього питання до порядку денного засідання РБ.

Відповідно до статті 27 Статуту ООН "рішення Ради Безпеки з питань процедури вважаються ухваленими, коли за них подано голоси дев’яти членів Ради" (усього в Радбезі 15 членів).

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Раніше високопоставлений представник адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.