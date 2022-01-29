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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не може ветувати проведення засідання Радбезу ООН, скликане США з приводу агресивних намірів Кремля, - представництво України

Росія не може ветувати проведення засідання Радбезу ООН, скликане США з приводу агресивних намірів Кремля, - представництво України

Росія не може ветувати ініціативу США щодо розгляду на засіданні Ради Безпеки ООН питання агресії проти України, оскільки право вето не поширюється на процедурні моменти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при ООН.

Водночас, пояснили в постпредстві, Росія як країна, що займає місце Радянського Союзу в Радбезі ООН, може винести на голосування включення цього питання до порядку денного засідання РБ.

Відповідно до статті 27 Статуту ООН "рішення Ради Безпеки з питань процедури вважаються ухваленими, коли за них подано голоси дев’яти членів Ради" (усього в Радбезі 15 членів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має пояснити Радбезу ООН свої агресивні дії проти України, - Білий дім

Раніше високопоставлений представник адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.

 

Автор: 

ООН (3372) Радбез ООН (866)


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Топ коментарі
+25
ООН треба вже поставити перед фактом або вони змінюють устав, або саморозпускаються. Ну не може країна агрессор володіти правом вето. Це як маніяк в суді з правом вето на рішення суду. Ідіотизм і балаган.
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29.01.2022 00:18
+11
Тобто, юридично можно нічого не змінювати, просто не пустити представників рашки під приводом, що їх немає в уставі оон, є якійсь ссср але він не прийшов.
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29.01.2022 00:32
+11
Це все класно, єдине що тревожить, куча зеленого гімна в кріслі президента, в такі історичні часи.
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29.01.2022 01:03
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ООН треба вже поставити перед фактом або вони змінюють устав, або саморозпускаються. Ну не може країна агрессор володіти правом вето. Це як маніяк в суді з правом вето на рішення суду. Ідіотизм і балаган.
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29.01.2022 00:18 Відповісти
Насправді, їм не треба нічого змінювати в уставі, РФ там аж ніяк не згадується.
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29.01.2022 00:27 Відповісти
Так Росія є постійним членом ради безпеки ООН з правом вето, я про це
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29.01.2022 00:32 Відповісти
В уставі нічого про росії немає.
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29.01.2022 00:33 Відповісти
тобто, вони право вето мають, але на пташиних правах
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29.01.2022 00:35 Відповісти
це як з церквою РПЦ. Всі знають що підробка все - та мовчать...
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29.01.2022 07:33 Відповісти
Тобто, юридично можно нічого не змінювати, просто не пустити представників рашки під приводом, що їх немає в уставі оон, є якійсь ссср але він не прийшов.
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29.01.2022 00:32 Відповісти
Так не вийде, вони правонаступник ссср. Саме тому і отримали ці преференції
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29.01.2022 00:36 Відповісти
Аж ніяк, вони отримали ці преференції тому що мали яо. Той клочок паперу, що демонстрували у якісті доказу правопреємництва був тільки приводом підняти тему. Юридично правопреємництво повинні були підтвердити всі члени СНГ(екс-срср), але Україна не підтвердила цього.
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29.01.2022 00:43 Відповісти
Тобто усі ці хутінські закидони задля цього?
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29.01.2022 00:41 Відповісти
Він явно не розраховує на те, що хтось сприйматеме його закидони серйозно. Це закидони заради закидонів, а ось нащо йому це потрібно, ми щє побачимо, якщо він не засцить. Але може і засцяти.
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29.01.2022 00:46 Відповісти
моя версія: в нас з 2022 мінімалка стала вищє ніж у рф, тобто месседж "ви що - хочете як в Україні" з цього року перестав працювати і це велика проблема для россійської державністі.

Це не заслуга зелені і я не зебот. Я порохобот, але розумію, що в демократичному суспільстві президент не має на ці параметри багато впливу і це повністю заслуга демократії, якої як вогня бояться у Кремлі.
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29.01.2022 00:54 Відповісти
Зараз є інтернет, всі притомні все прекрасно розуміють - сьогоднішня ЕрЕфія - Франкенштейн зібраний з брехні та брехнею правиться. Вся історія -фейк. Ідеологія - побудована на фейкі -фейк.

РПЦ - фейкова церква, створена на підробці документа з фальшивими підписами. Гундяй -гєнєрал ФСБ фактично вийшов з Православья та став сєктантом.Зараз він руйнує Православьє всередині, робе діверсії...
З якого боку не поглянь- це просто жах!
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29.01.2022 07:40 Відповісти
Інтернет він теж різний, а на московії більшість ********** дивиться
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29.01.2022 10:48 Відповісти
так Сталін і задумав при створенні ООН. Навіть на стадії процедури створенн ООН практично всі майбутні члени були не згідні, тоді Молотовв "знак протесту" покидав установче засідання. Так може бути і зараз. Питання тільки в порядок деннийі встане небензя і "широко крокуючи піде геть як незгідний" і не повертався зовсім.
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29.01.2022 06:45 Відповісти
хорошо хоть так....
После сег. заявлений зеленского я боялся услышать, что на мне надо никакое ООН, все хорошо, не нагнетайте.
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29.01.2022 00:32 Відповісти
а есть ли механизм выбить мироворцев? расставить превентивно на севере, юге, востоке... может тогда хоть эти полоумные испугаются?
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29.01.2022 00:34 Відповісти
Конечно есть. Надо сначала самим проиграть, а мы к этому не готовы.
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29.01.2022 00:36 Відповісти
"расставить превентивно"
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29.01.2022 00:51 Відповісти
Согласен, не был достаточно внимателен. Исправляюсь новым ответом: либо механизма нет, либо если этот механизм придумать на ходу, то миротворцев будет недостаточное количество и будут стрелять через их головы, как это уже происходило. Реальные боевые действия дают возможность оценить реальные необходимые ресурсы, а превентивно всегда выставляют формальное количество.
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29.01.2022 01:05 Відповісти
Речь конечно же про людской ресурс, так как он гибко мобилизируем особенно если речь идёт про контрактную службу с самыми развитыми странами мира.
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29.01.2022 01:08 Відповісти
Миротворцы оон беззубы, а вот просить о вводе надо лично штаты. Но они не горят желанием вводить превентивно, плюс у них вся логистика с другого полушария, при серьезном замесе им не хватит группировки в черном море.
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29.01.2022 01:11 Відповісти
Це все класно, єдине що тревожить, куча зеленого гімна в кріслі президента, в такі історичні часи.
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29.01.2022 01:03 Відповісти
"Росія як країна, що займає місце Радянського Союзу в Радбезі ООН, може винести на голосування включення цього питання до порядку денного засідання РБ"
-------
The Security Council has five permanent members-China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States
---------
кацапія, китай , французи проти от і нема кворума.
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29.01.2022 01:13 Відповісти
Ну вообще по уставу там 15 членов, просто не все прстоянно там.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности.
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29.01.2022 01:15 Відповісти
И французы в совбезе не могут быть против украины, это глупости. лепениху никто туда не пустит.
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29.01.2022 01:19 Відповісти
французи за гас можуть все, як і німці.
щось не чутно за домогу Україні від Франції, а ні шолома, а ні польового шпиталю
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29.01.2022 01:28 Відповісти
Нет, они максимум могут воздержаться в оон. За решения рашки/китая не голосовали и не будут, максимум, во внутренней политике могут повыделываться.
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29.01.2022 01:35 Відповісти
Из перечисленного вами списка под сомнением только Китай: воздержится или за. Остальные, очевидно, будут против.
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29.01.2022 01:37 Відповісти
Хотя, после моторсичи я бы на китай не рассчитывал сильно, но это нечто, что нужно принять по умолчанию. Китайский режим недемократический, демос=народ, значит китайская коммунистическая партия антинародна. Следовательно, китайский режим временен.
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29.01.2022 01:40 Відповісти
це все дуже схоже на вангування і з моеї і вашої сторони - час покаже як і що воно буде - доживемо, побачимо...
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29.01.2022 01:42 Відповісти
франсузам, схоже, вже уранове родовищє продали в Миколаєві...Вони свої АЕС не закривали, як ганси...То газ з Ресурсної їм не критично.
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29.01.2022 07:48 Відповісти
Все може бути вперше(((
оон лайно.
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29.01.2022 06:37 Відповісти
а не пора ли скомпрометировавший себя совбез разогнать... а с ней и ООН... и сделать новую аналогичную организацию, но без расии...
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29.01.2022 09:58 Відповісти
 
 