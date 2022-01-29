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Новини Війна
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Переговори між США та РФ - не про Донбас. Ставка - ми, Україна, - Клімкін

Переговори між США та РФ - не про Донбас. Ставка - ми, Україна, - Клімкін

Ставкою на теперішніх переговорах між Сполученими Штатами та Росією є майбутня доля України, а не лише Донбасу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про що зараз переговори між США та Росією? ... Вони взагалі не про Донбас. Можливо, це п’яте чи восьме питання. Насправді Росія вимагає навіть не гарантій того, що ми не будемо в НАТО... Росія вимагає декілька простих речей. Повністю зупинити всю співпрацю з Заходом військову - ніякого тренування, щоб нам не давали ніякої зброї. Просто зупинити, поставити на паузу. Чистий нуль. І щоб нам ніхто в принципі не допомагав", - сказав Клімкін.

На його думку, також Путін прагне, щоби Україна "припинили бути анти-Росією".

"Пам’ятаєте, колись Кучма казав, що Україна - не Росія? А Путін каже, що на сьогодні ми - антиросія", - додав він.

Читайте: Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Клімкін додав, що Путін "вбив" Мінські угоди, оздаючи на Донбасі паспорти РФ.

"Це справа не тільки про зброю, але зброя нам критично потрібна. Справа не тільки про санкції. Справа реально про те, що настав час, і як американці дають гарантії безпеки Японії і як вони дають Південній Кореї, казати, що без гарантій безпеки цей світ не працює. Росіяни хочуть гарантій? Давайте вимагати цих гарантій безпеки", - сказав він.

"Ставка в цих переговорах - насправді ми, Україна. Не Донбас, а ми, Україна", - додав ексголова МЗС.

Також читайте: Гудков про можливе вторгнення: Путін зуби обламає

Автор: 

росія (65949) шоу Шустера (309) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+32
Так. Все Клімкі каже вірно.
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29.01.2022 00:24
+13
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29.01.2022 00:36
+10
Петушок, само живи в своей *********, плати дань чеченам, да смотри вовремя, иначе глотки вам резать начнут, молись на патрет ***** с усердием, иначе в гестапо заберут, и не сунь своё рыло никуда, иначе разобьём твоё хлебало на подходе вместе с твоей **********. И ещё, передай *****, что Америка таки с нами И приготовила вам петухам большие подарки)))) а мы уж их вам доставим
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29.01.2022 10:19
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Так. Все Клімкі каже вірно.
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29.01.2022 00:24 Відповісти
Огрызко в рази крутіше висловлюється, але Цензор його не публікує..

Коли Клімкін був на посаді його і не чути було - Порошенко вів зовнішню політику сам
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29.01.2022 00:32 Відповісти
йди - завтра повертайся
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29.01.2022 00:37 Відповісти
ти типовий 73/43%зебіл, ти своїм дебілізмом навіть не втямив, що це саме ти сидиш на бантах.
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29.01.2022 01:16 Відповісти
Клімкін несе сам не знає що. хутіна попустили і послали ..а Клімкін накручує...він сам дуже схожий на російську консерву..це той міністр закордонних справ при якому підписали "мінську змову" ..або він нуль в дипломатії або ворог
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29.01.2022 01:21 Відповісти
Йди краще випий горілки….
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29.01.2022 02:11 Відповісти
кацап, пшёлнах
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29.01.2022 08:10 Відповісти
То ти не хотів чути.
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29.01.2022 09:20 Відповісти
Трайдент-2 Ракета имеет максимальную дальность 11 300 км и обладает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%A7_%D0%98%D0%9D разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения , оснащёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 килотонн . Благодаря высокой точности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA БРПЛ способна эффективно поражать малоразмерные высокозащищённые цели - углублённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 бункеры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 шахтные пусковые установки МБР .
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Коли військове керівництво Японії зомбувало населення та нав"язувало японцям війну з Америкою ,на них кинули атомну бімбу.Щоб дурне в голову не лізло.
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Як там полудурки-кацапи ********** верещати-"можєм павтаріть"?
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29.01.2022 00:32 Відповісти
Да уж...
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29.01.2022 00:32 Відповісти
Не сподобається Непрймемо
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29.01.2022 05:09 Відповісти
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29.01.2022 00:36 Відповісти
Хтось хабара цукром передав?
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29.01.2022 00:38 Відповісти
Ти вже своє взяв, чі мало
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29.01.2022 00:41 Відповісти
Смешно?
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29.01.2022 10:40 Відповісти
Уточніть, будь-ласка- це лютий 2014року, чи сьогодення.
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29.01.2022 08:34 Відповісти
сьогодення
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29.01.2022 10:36 Відповісти
Та я зрозумів . Та пригадав 20лютого 2014 року. У нас в цей деь Майдан ставив на коліна ригів. А я цілий день був на похоронах родича. Про події в середмісті Луцька взнавав від друзів по мобілі. І застав подібну картину біля ОДА на Київському майдані.
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29.01.2022 14:29 Відповісти
Ми не статисти Вирішувати Нам!
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29.01.2022 05:07 Відповісти
Ми вже вирішили. Але нам бракує власних сил. І нас кацапи не бояться на стільки, щоб не розпочати агресію. Вони розуміють, що нас самих вони можуть здолати. Про втрати вони дуже не піклються. Памʼятаєте відомий вислів - "бабы еще нарожают". Але вони лякаються наслідків з боку наших союзників. Як вони себе поведуть під час агресії проти нас. Тому зараз важливо що вирішать наші союзники. Ось на них зараз і йде тиск з боку кацапів. Щодо нас вони вже давно все вирішили. Тому в данному випадку від нас мало що залежить. Як би там не було, але в данному випадку статисти ми чи ні в перемовинах буде вирішувати позиція та риторика наших союзників.
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29.01.2022 12:15 Відповісти
Україна не цукерка й неперехідний приз.
Ставкою є майбутнє Європи й Світу.
Клямкін два бали
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29.01.2022 05:16 Відповісти
Клімкіну хвала!
Розумний чел!
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29.01.2022 05:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров. Наши источники сообщают, что информация не просто соответствует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше. Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
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29.01.2022 09:10 Відповісти
В прессу давно проникла информация шо пукин *****, и шо?
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29.01.2022 10:09 Відповісти
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29.01.2022 09:27 Відповісти
На пенсии.
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29.01.2022 09:28 Відповісти
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29.01.2022 09:29 Відповісти
Шо там ***** твоё, ещё не висит?
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29.01.2022 10:10 Відповісти
Цікаво, скільки із тих 73% відсотків це зараз розуміють.
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29.01.2022 09:36 Відповісти
Если Зе сядет за стол переговоров - все пройдёт спокойно, без суеты , это даже Майданом не назовут. Кто его будет защищать против Атовцев и вооруженной терробороны ? Максиму через 20 минут ему в лучшем случае ,, отвинтят ,, голову ,,..Не говорю о том , что ещё тысяч 200 киевлян помогут. Так , что Зе друзья и любимые девочки Путлера ,, пролетают,,- переговоры отменяются. В худшем случае будет много отрезанных яиц
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29.01.2022 09:37 Відповісти
Это ты будешь яйцерезом, хирург диванный
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29.01.2022 09:44 Відповісти
Если буду удостоит такой чести, то почему бы и нет. По поводу диванности- я волонтёр с времён Помаранчевой революции, притом активный и за свои деньги. Хоть мне хорошо за 60 идти добровольцем уже готов , что бы внуки не сказали , что дед струсил или был гнидой угромонгольской. Судя по риторике ( у меня тонкий нюх на ,, русский мир ,, ) ты ,, девочка ,: Путлера. Так, что, прыщавый дрочек , сиди на своём русском диване и не гавкай
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29.01.2022 09:57 Відповісти
Петушок, не приходи сюда
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29.01.2022 10:11 Відповісти
Весь Мир знает что в Украине не Гражданская война , а обычная война между Московией и Украиной, московская Орда захватила украинский Крым ,большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а также часть угольного бассейна на Донбасс, кремлёвский Фюрер замыкает разговор на часть захваченного участка угольной разработки в Донецкой области, а слабая украинская власть подыгрывает им показывая ,что они советские как и раньше
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29.01.2022 09:56 Відповісти
https://skeptik.com.ua/zelenskij-opasaetsya-chto-ssha-namerenno-razduvayut-ugrozu-vtorzheniya-rossii-smi/ Зеленский опасается, что из за Оманской договорённости США намеренно раздувают угрозу вторжения России
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29.01.2022 10:02 Відповісти
опять двадцать пять - нам настойчиво, через вот таких "климкинов" внушают мысль, что мы "никто". что мы должны принимать "как должное" все то что "порешают" взрослые дяденьки в москве или в вашингтоне. когда мы научимся расчитывать только на свои силы?
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29.01.2022 10:07 Відповісти
Задача Байдена- отсрочить полномасштабное нападение }{уйла до того, как или }{уйло сдохнет, или 73% полудурков выберут (вдруг ) проукраинскую власть в Украине.
После чего Украина с помощью Запада разберётся и с Донбассом, и с Крымом.
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29.01.2022 10:07 Відповісти
А когда жить собираешься ?
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29.01.2022 10:10 Відповісти
Не захотели федерации - теперь хищники поймали украинскую дичь и делят на части. Из всех областей Украины - Польше с залежами нефти и калия отойдут 3 , Румынии-2 , Венгрии -1, Доньасу -10, а остальное может достанется центральной Украине. Слава Украине, Героям из Банковой - Слава !!!
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29.01.2022 10:09 Відповісти
Петушок, само живи в своей *********, плати дань чеченам, да смотри вовремя, иначе глотки вам резать начнут, молись на патрет ***** с усердием, иначе в гестапо заберут, и не сунь своё рыло никуда, иначе разобьём твоё хлебало на подходе вместе с твоей **********. И ещё, передай *****, что Америка таки с нами И приготовила вам петухам большие подарки)))) а мы уж их вам доставим
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29.01.2022 10:19 Відповісти
Мабуть, дійсно, на планеті наплодилося багато дурнів і природа та Штати змушені застосовувати віруси та війни, аби трохи прибрати територію і особливо в Україні. По-перше, я українець із сомого першого покоління, а по-друге, не розуміти, що територія України складалася історично із різних територій та народів - це вже маніакально-депрессивний психоз. Німеччина, Штати і ще сотні країн, що живуть в системі федеративних відношень в краіні, ти визнаєш, як плата комусь, замість того, щоб визнати право народів і етносів на самовизначення та підтримку власного менталітету, власної мови, власної споконвічної культури. " А якщо тебе? О, а мене за що? "
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29.01.2022 13:46 Відповісти
Мордва, так долго перевод делало на Яндекс переводчике Смешались кони и люди, особенно понравились говноботские, ************* мантры))) ты такой же украинец, как твоё ***** африканец)))) скажи куратору из фсб, очень топорно работаете, вам до кгб, как до Киева раком)))
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29.01.2022 14:10 Відповісти
... Опять песня про старшего брата или систру. Не надоело быть несамостоятельными. Пора, может стать Самим Собой, а не Кукурузой респупликой😵
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29.01.2022 10:11 Відповісти
Вас, мордва сраная ***** продал уже давным давно
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29.01.2022 10:20 Відповісти
А вот и говновозик из Пердулево Эрзянской области ...
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29.01.2022 10:31 Відповісти
"Путін зі США вже домовились, а решта - театральна постановка, щоб "піпл хавав", - Гаррі Табах
https://patrioty.org.ua/politic/putin-zi-ssha-vzhe-domovylys-a-reshta--teatralna-postanovka-shchob-pipl-khavav--ofitser-harri-tabakh-407419.html
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29.01.2022 10:50 Відповісти
клімкін геть вже зглузду з'їхав порівнюючи Україну з ставкою в грі. Дурко заради "красного " слівця закладе і маму і отця. Вже завсім звихнувся в своїй пропаганді і накачці населення. Це ж треба було так задирати планку у пропагандонстві щоб знецінювати сам суб'єкт захисту!
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29.01.2022 14:43 Відповісти
 
 