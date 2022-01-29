Переговори між США та РФ - не про Донбас. Ставка - ми, Україна, - Клімкін
Ставкою на теперішніх переговорах між Сполученими Штатами та Росією є майбутня доля України, а не лише Донбасу.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Про що зараз переговори між США та Росією? ... Вони взагалі не про Донбас. Можливо, це п’яте чи восьме питання. Насправді Росія вимагає навіть не гарантій того, що ми не будемо в НАТО... Росія вимагає декілька простих речей. Повністю зупинити всю співпрацю з Заходом військову - ніякого тренування, щоб нам не давали ніякої зброї. Просто зупинити, поставити на паузу. Чистий нуль. І щоб нам ніхто в принципі не допомагав", - сказав Клімкін.
На його думку, також Путін прагне, щоби Україна "припинили бути анти-Росією".
"Пам’ятаєте, колись Кучма казав, що Україна - не Росія? А Путін каже, що на сьогодні ми - антиросія", - додав він.
Клімкін додав, що Путін "вбив" Мінські угоди, оздаючи на Донбасі паспорти РФ.
"Це справа не тільки про зброю, але зброя нам критично потрібна. Справа не тільки про санкції. Справа реально про те, що настав час, і як американці дають гарантії безпеки Японії і як вони дають Південній Кореї, казати, що без гарантій безпеки цей світ не працює. Росіяни хочуть гарантій? Давайте вимагати цих гарантій безпеки", - сказав він.
"Ставка в цих переговорах - насправді ми, Україна. Не Донбас, а ми, Україна", - додав ексголова МЗС.
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Коли Клімкін був на посаді його і не чути було - Порошенко вів зовнішню політику сам
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Коли військове керівництво Японії зомбувало населення та нав"язувало японцям війну з Америкою ,на них кинули атомну бімбу.Щоб дурне в голову не лізло.
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Як там полудурки-кацапи ********** верещати-"можєм павтаріть"?
Ставкою є майбутнє Європи й Світу.
Клямкін два бали
Розумний чел!
В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров. Наши источники сообщают, что информация не просто соответствует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше. Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/razozlili-rossiyan-horosho-zhe-vse-bylo/
После чего Украина с помощью Запада разберётся и с Донбассом, и с Крымом.
https://patrioty.org.ua/politic/putin-zi-ssha-vzhe-domovylys-a-reshta--teatralna-postanovka-shchob-pipl-khavav--ofitser-harri-tabakh-407419.html