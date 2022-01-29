Переговори між США та РФ - не про Донбас. Ставка - ми, Україна, - Клімкін

Ставкою на теперішніх переговорах між Сполученими Штатами та Росією є майбутня доля України, а не лише Донбасу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про що зараз переговори між США та Росією? ... Вони взагалі не про Донбас. Можливо, це п’яте чи восьме питання. Насправді Росія вимагає навіть не гарантій того, що ми не будемо в НАТО... Росія вимагає декілька простих речей. Повністю зупинити всю співпрацю з Заходом військову - ніякого тренування, щоб нам не давали ніякої зброї. Просто зупинити, поставити на паузу. Чистий нуль. І щоб нам ніхто в принципі не допомагав", - сказав Клімкін.

На його думку, також Путін прагне, щоби Україна "припинили бути анти-Росією".

"Пам’ятаєте, колись Кучма казав, що Україна - не Росія? А Путін каже, що на сьогодні ми - антиросія", - додав він.

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Клімкін додав, що Путін "вбив" Мінські угоди, оздаючи на Донбасі паспорти РФ.

"Це справа не тільки про зброю, але зброя нам критично потрібна. Справа не тільки про санкції. Справа реально про те, що настав час, і як американці дають гарантії безпеки Японії і як вони дають Південній Кореї, казати, що без гарантій безпеки цей світ не працює. Росіяни хочуть гарантій? Давайте вимагати цих гарантій безпеки", - сказав він.

"Ставка в цих переговорах - насправді ми, Україна. Не Донбас, а ми, Україна", - додав ексголова МЗС.

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