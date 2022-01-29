Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення Заходу, – премʼєр-міністр Естонії Каллас
Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення заходу – НАТО і Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це вона заявила у інтервʼю The Guardian
Вона відзначила, що в перемовинах Росії є чітка схема, яку найкраще сформулював ексміністр закордонних справ СРСР Андрій Громико.
"Він сказав, що є три основні правила ведення перемовин з Заходом. По-перше, вимагайте максимуму, не смиренно просіть, а вимагайте. По-друге, висуньте ультиматуми, а по-третє, не віддавайте землі, тому що завжди знайдеться хтось на заході, хто запропонує вам щось, можливо, і половину того, чого у вас раніше не було", – зазначила вона.
Каллас вважає, що Захід може потрапити у пастку через обговорення шляхів деескалації.
"НАТО не викликало цю кризу і не планує ні на кого нападати. НАТО нічого не може зробити для деескалації. Ми не повинні робити жодних дороговартісних кроків, щоб вони отримали те, чого в них раніше не було", – переконана премʼєр-міністр.
Водночас вона підкреслила, що не виступає проти діалогу і не бачить поступок з боку НАТО в перемовинах із Росією.
Каллас також зазначила, що Європа повинна перестати опиратися на російську енергію, а Німеччина має визнати, що "Північний потік-2" ніколи не був суто комерційним проєктом.
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25.05.18 13:34 107712
Розгром російської ПВК "Вагнер" на опорному пункті "Сергій" 28 січня 2015 року. "Я вже п#зди тут отримую, Євгене Валерійовичу!"
Уничтожены в бою 28 явнаря на опорнике "Сергей":
Бурлаков Владимир Владимирович, 04.09.1984, г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 11, кв.37-38;
Гладышев Алексей Михайлович, 29.10.1976, г. Кинешма, ул. Щорса, д.9Б, кв.5;
Дутов Дмитрий Петрович, 01.01.1978, г. Ростов-на-Дону, ул.Пескова, д.40;
Ельмеев Андрей Николаевич, 31.12.1971, г. Тольятти, Самарской области, Бульвар 50 лет Октября, д.73, кв.436;
Загрубский Дмитрий Владимирович, 28.08.1973, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 141, кв.274;
Ивашин Артур Михайлович, 10.06.1982, г. Лермонтов, проезд Солнечный, д.4, кв.33;
Каштанов Родион Михайлович, 19.04.1989, Респ. Башкортастан, г. Нефтекамск, ул. Целинная, д. 18;
Киптиков Андрей Витальевич, 11.06.1966, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 105, корп.2, кв.819;
Клешнев Александр Юрьевич, 15.04.1967, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д.4, корп.1, кв. 19;
Корольков Иван Андреевич, 07.07.1989, Алтайский край, Тальменский р-н, ст. Озерки, пер. Партизанский, д.5;
Мечтанов Григорий Геннадьевич, 07.03.1967, г. Тольятти, б-р Ленина, д.12,кв.74
Наваев Александр Анатольевич, 06.01.1979, Владимирская область, г. Ковров;
Румянцев Александр Викторович, 27.11.1981, г. Cанкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.2, кор. 1, кв.52;
Шрейнер Андрей Артурович, 21.06.1971, г. Тольятти, ул. К.Маркса, д.29, кв.22 Джерело:
і чим менше зелений, відбулавлений блох буде лаятися з Амерікою - тим
більшим буде постачання.
шо ж ви так себе не цінете, шановні?
Крім занепокоєнь різного калібру НІЧОГО не отримували.
А от зараз отримуємо всебічну підтримку не на словах а на дії, от вам і кловун.
все равно ты порешь ахинею..."
Та мені до тебе Ду-у-у-уже далеко
"Иаку ахінеє як ти про рояль?
Та мені до тебе Ду-у-у-уже далеко"
Їм потрібний був час щоб побачити як і чи українці чинитимуть супротив.
От зараз американці бачать, що навіть попри миролюбність та зрадливість зеленого, українці запалу не втратили.
А при Зеленському "Мінський формат" фактично усунутий з повістки дня, знову повертаємося до Нормандського.
А Захід бачучи непоступливість Зеленського став надавати РЕАЛЬНУ допомогу, а не ********** до "формули Штармаєра", палким прихильником якої за час своєї каденції був Порошенко.
Хочу конкретики.
По пунктах.
Ви просто не розумієте що верзете отут.