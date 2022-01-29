УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5120 відвідувачів онлайн
Новини
1 712 27

Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення Заходу, – премʼєр-міністр Естонії Каллас

Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення Заходу, – премʼєр-міністр Естонії Каллас

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а метою Росії завжди було розділення заходу – НАТО і Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це вона заявила у інтервʼю The Guardian 

Вона відзначила, що в перемовинах Росії є чітка схема, яку найкраще сформулював ексміністр закордонних справ СРСР Андрій Громико.

"Він сказав, що є три основні правила ведення перемовин з Заходом. По-перше, вимагайте максимуму, не смиренно просіть, а вимагайте. По-друге, висуньте ультиматуми, а по-третє, не віддавайте землі, тому що завжди знайдеться хтось на заході, хто запропонує вам щось, можливо, і половину того, чого у вас раніше не було", – зазначила вона.

Також читайте: Естонія через російську загрозу збільшить витрати на оборону

Каллас вважає, що Захід може потрапити у пастку через обговорення шляхів деескалації.

"НАТО не викликало цю кризу і не планує ні на кого нападати. НАТО нічого не може зробити для деескалації. Ми не повинні робити жодних дороговартісних кроків, щоб вони отримали те, чого в них раніше не було", – переконана премʼєр-міністр.

Водночас вона підкреслила, що не виступає проти діалогу і не бачить поступок з боку НАТО в перемовинах із Росією.

Каллас також зазначила, що Європа повинна перестати опиратися на російську енергію, а Німеччина має визнати, що "Північний потік-2" ніколи не був суто комерційним проєктом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Естонії Каллас закликала збільшити ціну агресії для Росії у разі її нападу на Україну

Автор: 

путін володимир (24095) Естонія (1642) Каллас Кая (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Розумні слова, соромно що їх говорять наші добрі друзі і партнери замість української влади
показати весь коментар
29.01.2022 00:57
+7
країни Балтії добре розуміють з ким мають справу
показати весь коментар
29.01.2022 02:33
+4
являєте всю красу цієї гри, путін блєфує а поставки зброї в Україну справжні
показати весь коментар
29.01.2022 01:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/ https://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/



25.05.18 13:34 107712

Розгром російської ПВК "Вагнер" на опорному пункті "Сергій" 28 січня 2015 року. "Я вже п#зди тут отримую, Євгене Валерійовичу!"

Уничтожены в бою 28 явнаря на опорнике "Сергей":

Бурлаков Владимир Владимирович, 04.09.1984, г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 11, кв.37-38;
Гладышев Алексей Михайлович, 29.10.1976, г. Кинешма, ул. Щорса, д.9Б, кв.5;
Дутов Дмитрий Петрович, 01.01.1978, г. Ростов-на-Дону, ул.Пескова, д.40;
Ельмеев Андрей Николаевич, 31.12.1971, г. Тольятти, Самарской области, Бульвар 50 лет Октября, д.73, кв.436;
Загрубский Дмитрий Владимирович, 28.08.1973, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 141, кв.274;
Ивашин Артур Михайлович, 10.06.1982, г. Лермонтов, проезд Солнечный, д.4, кв.33;
Каштанов Родион Михайлович, 19.04.1989, Респ. Башкортастан, г. Нефтекамск, ул. Целинная, д. 18;
Киптиков Андрей Витальевич, 11.06.1966, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 105, корп.2, кв.819;
Клешнев Александр Юрьевич, 15.04.1967, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д.4, корп.1, кв. 19;
Корольков Иван Андреевич, 07.07.1989, Алтайский край, Тальменский р-н, ст. Озерки, пер. Партизанский, д.5;
Мечтанов Григорий Геннадьевич, 07.03.1967, г. Тольятти, б-р Ленина, д.12,кв.74
Наваев Александр Анатольевич, 06.01.1979, Владимирская область, г. Ковров;
Румянцев Александр Викторович, 27.11.1981, г. Cанкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.2, кор. 1, кв.52;
Шрейнер Андрей Артурович, 21.06.1971, г. Тольятти, ул. К.Маркса, д.29, кв.22 Джерело:
показати весь коментар
29.01.2022 00:50 Відповісти
Розумні слова, соромно що їх говорять наші добрі друзі і партнери замість української влади
показати весь коментар
29.01.2022 00:57 Відповісти
являєте всю красу цієї гри, путін блєфує а поставки зброї в Україну справжні
показати весь коментар
29.01.2022 01:06 Відповісти
опір мае бути.
і чим менше зелений, відбулавлений блох буде лаятися з Амерікою - тим
більшим буде постачання.
показати весь коментар
29.01.2022 06:35 Відповісти
П'ятий у 2014-2016 рр за часів Обами якісно вилизував їм дупи - НІЧОГО НЕ ОТРИМУВАЛИ
показати весь коментар
29.01.2022 07:54 Відповісти
клован, пісюком по роялі, був найкращій кандідат в президенти України?
шо ж ви так себе не цінете, шановні?
показати весь коментар
29.01.2022 08:01 Відповісти
Так що там про допомогу від Захода найвеличнішому ГЕТЬману?
Крім занепокоєнь різного калібру НІЧОГО не отримували.

А от зараз отримуємо всебічну підтримку не на словах а на дії, от вам і кловун.
показати весь коментар
29.01.2022 09:50 Відповісти
"ну о чем с тобою говорить?
все равно ты порешь ахинею..."
показати весь коментар
29.01.2022 09:54 Відповісти
Иаку ахінеє як ти про рояль?
Та мені до тебе Ду-у-у-уже далеко
показати весь коментар
29.01.2022 10:01 Відповісти
теж саме морзянкою, пліз
"Иаку ахінеє як ти про рояль?
Та мені до тебе Ду-у-у-уже далеко"
показати весь коментар
29.01.2022 10:03 Відповісти
та падло нажерлося до бестями... - тут точка.
показати весь коментар
29.01.2022 10:41 Відповісти
Захід не обіцяв допомогу одразу.
Їм потрібний був час щоб побачити як і чи українці чинитимуть супротив.
От зараз американці бачать, що навіть попри миролюбність та зрадливість зеленого, українці запалу не втратили.
показати весь коментар
29.01.2022 09:58 Відповісти
Зрадливість була у Мінську, коли ГЕТЬман спочатку здав Україну, а потім у ООН розповідав про "безальтернативність мінського процесу".

А при Зеленському "Мінський формат" фактично усунутий з повістки дня, знову повертаємося до Нормандського.

А Захід бачучи непоступливість Зеленського став надавати РЕАЛЬНУ допомогу, а не ********** до "формули Штармаєра", палким прихильником якої за час своєї каденції був Порошенко.
показати весь коментар
29.01.2022 10:06 Відповісти
І як підписаний мінськ здав Україну ?
Хочу конкретики.
По пунктах.
показати весь коментар
29.01.2022 10:40 Відповісти
До речі, допомога була і при Порошенку. Вже тоді в нас гостювали інструктори і з 2014 року штати виділяли в своєму бюджеті на оборону України великі кошти, більші ніж зараз.
Ви просто не розумієте що верзете отут.
показати весь коментар
29.01.2022 10:42 Відповісти
країни Балтії добре розуміють з ким мають справу
показати весь коментар
29.01.2022 02:33 Відповісти
путін наволочь - мікроскопічна копія наволочі аллозіевіча
показати весь коментар
29.01.2022 05:29 Відповісти
В розумного народу і прем'ер з розумом !
показати весь коментар
29.01.2022 08:27 Відповісти
Вони свого часу викинули всіх агентів КДБ та комуняк. А в нас зараз -Зе резидент ФСБ та агент ГРУ Дєрьмак керують країною...
показати весь коментар
29.01.2022 08:43 Відповісти
Больше всего угрозу воспринимают конечно Украина ,Эстония, Латвия, Литва и Польша и это понятно. Странно почему такого же понимания и обеспокоенности нет скажем у Румынии, Словакии, Чехии ( про Венгрию умолчу, они вообще "странные") Есть ощущение потенциальной угрозы и у Швеции, Финляндии, Грузии, Молдове ( но они пока не в зоне непосредственного обострения)
показати весь коментар
29.01.2022 09:04 Відповісти
ознакомься с составом советского союза и историей и все поймеш
показати весь коментар
29.01.2022 09:22 Відповісти
Ну скажем Историю и СССР я знаю раз в сто - двести лучше Вас. Поэтому я и так все понимаю. И уже очень давно. Все происходящее не входит в понятие " невозможного" или даже "неожиданного". Все это было по сути предрешено.
показати весь коментар
29.01.2022 09:28 Відповісти
Певно треба ще і на карту дивитись.
показати весь коментар
29.01.2022 10:00 Відповісти
Ну вы меня еще в картографии поучите... Смешно...
показати весь коментар
29.01.2022 10:37 Відповісти
А що смішного ? Країни, які сусідствують з рашкою і Білорусью найвразливіші.
показати весь коментар
29.01.2022 10:39 Відповісти
Тут не только географическое расположение, или то что Прибалтийские государства бывшие республики СССР и то что скажем в Эстонии и Латвии соотношение этнических русских больше чем такое же соотношение в Украине. Плюс их стратегическое положение в Балтийском море практически блокирующие Финский залив. Но и исторический фактор Польша - Раша исторические враги с времен основания Московии, занятие поляками Москвы, пяти разделов Польши ( именно пяти), подавления двух польских восстаний. Не нужно сбрасывать из расчета " сувалкинский коридор" небольшой участок соединяющий страны Балтии с Польшей и наоборот разделяющий Беларусь и Калининградскую обл. РФ ( часть бывшей Вос. Пруссии) Кроме этого именно эти четыре страны наиболее активны в поддержке Украины ( в том числе и по собственным причинам и исторической памяти)
показати весь коментар
29.01.2022 10:52 Відповісти
 
 