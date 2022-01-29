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Новини Операція Об'єднаних сил
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Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - пресцентр штабу ООС

Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - пресцентр штабу ООС

Протягом минулої доби та з початку поточної ворожих обстрілів не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС. 

У рануовому зведенні відзначається: "Упродовж минулої доби, 28 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС

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обстріл (29063) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Брехня...вчера в райне Красногоровки бахало долго и не слабо...
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29.01.2022 09:27 Відповісти
вже бздять
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29.01.2022 10:41 Відповісти
 
 