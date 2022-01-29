Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - пресцентр штабу ООС
Протягом минулої доби та з початку поточної ворожих обстрілів не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС.
У рануовому зведенні відзначається: "Упродовж минулої доби, 28 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привет
показати весь коментар29.01.2022 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Muron
показати весь коментар29.01.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль