Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - пресцентр штабу ООС

Протягом минулої доби та з початку поточної ворожих обстрілів не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС.

У рануовому зведенні відзначається: "Упродовж минулої доби, 28 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС