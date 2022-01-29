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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході телефонних розмов з німецьким колегою Крістіною Ламбрехт та французьким Флоранс Парлі обговорили питання, пов'язані із ситуацією навколо України, йдеться у пресрелізах, поширених Пентагоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Під час розмови з Ламбрехтом сторони обговорили "занепокоєння у зв'язку з неспровокованим тривалим нарощуванням військової могутності Росії поблизу і в Україні".

Вони "наголосили на рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", а також обговорили "недавні дипломатичні контакти з Росією".

Міністри заявили, що Росія має "звернути з небезпечного шляху" і попередили, що вона "зіштовхнеться із серйозними наслідками у разі подальшого вторгнення в Україну".

Остін і європейські міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО та стримування на східному фланзі альянсу "перед лицем потенційної російської агресії", йдеться у повідомленні.

Остін подякував Парлі "за лідерство Франції у сфері стримування на східному фланзі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

Автор: 

Пентагон (1436) Парлі (6) Остін Ллойд (521) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+5
Нечего с ними обсуждать. По сути министры обороны Германии и Франции оказались заместителями министра обороны РФ.
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29.01.2022 08:56
+2
хлопці переймаються Україною - Бубі до сраці, травневі шашлики в кожній ноздрі - отбулавили підара...
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29.01.2022 08:22
+2
та можжуть сватів прикрити...
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29.01.2022 08:24
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хлопці переймаються Україною - Бубі до сраці, травневі шашлики в кожній ноздрі - отбулавили підара...
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29.01.2022 08:22 Відповісти
та можжуть сватів прикрити...
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29.01.2022 08:24 Відповісти
смішно
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29.01.2022 08:25 Відповісти
що?
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29.01.2022 08:35 Відповісти
Вже є чутки що в разі нападу на Україну Польша організує імпровізований напад Білорусі на себе і відкриє другий фронт завдяки чому зможуть підключитись США так як "відбудеться" напад на країну члена НАТО. І будуть бігти орки за поребрик лише пятки відблискуватимуть
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29.01.2022 08:29 Відповісти
У декого вже дахи з'їхали від нагнітання.
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29.01.2022 08:37 Відповісти
Один ты у нас кремень!
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29.01.2022 08:58 Відповісти
Якщо я відношуся з гумором до таких чуток, то мабуть так.
А як вам такий перебіг подій?
"Польша організує імпровізований напад Білорусі на себе і відкриє другий фронт завдяки чому зможуть підключитись США так як "відбудеться" напад на країну члена НАТО."
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29.01.2022 09:09 Відповісти
Як мені? А я вже бачив дещо подібне. У Грузії. Історія нагадує про Фінляндію. Тільки тоді орки починали з провокацій. Хто завадить НАТО використати методи орків проти орків?
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29.01.2022 09:38 Відповісти
А ще, мене трохи бентежить написання слова "Польща" у цьому "реалістичному" сценарії.
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29.01.2022 09:12 Відповісти
А німці з французами шо?
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29.01.2022 08:35 Відповісти
всрались як і зеленський.
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29.01.2022 08:39 Відповісти
Нечего с ними обсуждать. По сути министры обороны Германии и Франции оказались заместителями министра обороны РФ.
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29.01.2022 08:56 Відповісти
Ярмак и зеленский не смогут слить москае инфу, похоже
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29.01.2022 09:54 Відповісти
Вони зливають аоматично. Це фактично ФСБ.
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29.01.2022 14:09 Відповісти
 
 