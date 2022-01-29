Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції, - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін у ході телефонних розмов з німецьким колегою Крістіною Ламбрехт та французьким Флоранс Парлі обговорили питання, пов'язані із ситуацією навколо України, йдеться у пресрелізах, поширених Пентагоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час розмови з Ламбрехтом сторони обговорили "занепокоєння у зв'язку з неспровокованим тривалим нарощуванням військової могутності Росії поблизу і в Україні".
Вони "наголосили на рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", а також обговорили "недавні дипломатичні контакти з Росією".
Міністри заявили, що Росія має "звернути з небезпечного шляху" і попередили, що вона "зіштовхнеться із серйозними наслідками у разі подальшого вторгнення в Україну".
Остін і європейські міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО та стримування на східному фланзі альянсу "перед лицем потенційної російської агресії", йдеться у повідомленні.
Остін подякував Парлі "за лідерство Франції у сфері стримування на східному фланзі".
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