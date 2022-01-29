За добу в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. 149 осіб померло, одужало 7 163 особи, - МОЗ
В Україні станом на ранок суботи 29 січня зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання COVID-19, одужало 7 163 особи, 149 померло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806); 78 564 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 27672 - 23712 осіб, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу - 26444 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 3340 осіб; летальних наслідків - 149;
Днем раніше, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нових випадків захворювання СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-1 , 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нових випадків захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4017961 людина; одужало – 3 615 257 особи; летальних наслідків - 100 031.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 осіб, з них отримали першу дозу – 15 306 057 осіб, отримали дві дози – 14 600 434 особи, отримали додаткову дозу – 16 362 особи, бустерну дозу – 322 543 особи. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нащастя, ваша родина ще не вбила його своїм способом життя.
Всьго вам найкращого!
https://www.youtube.com/watch?v=86RjSgUVrv4&ab_channel=AdrianZP
---------------------------------------------
это исключительно Ваши смешные фантазии.
Сразу извиняюсь шо линк на кацапстан, но это вчера было и в хитпараде зашкварах у Петрушевского на Прямом:
https://www.kp.ru/online/news/4604529/ Украинец 27 раз привился от ковида ради путевки в санаторий
Иммунная система запоминает каждого "врага" на время, примерно равное средней продолжительности жизни человека в доисторическую эпоху (20-30 лет). Бустер даётся через 10 лет (плюс-минус) после первой прививки, если есть реальная угроза заражения, чтобы болезнь протекла вообще бессимптомно.
це не має ніякого відношення.
Це лютий кацапський провокатор, котрий раніше носив нік Акваріус, і 3 роки назад рвав тут рубаху за Зеленського. Майте на увазі, ця гнида взагалі спутніком вколота в себе в Мордорі, тому й пише полоумну маячню. Спутнік просто так подіяв...
И это хорошая новость.