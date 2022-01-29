За добу в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. 149 осіб померло, одужало 7 163 особи, - МОЗ

В Україні станом на ранок суботи 29 січня зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання COVID-19, одужало 7 163 особи, 149 померло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806); 78 564 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 27672 - 23712 осіб, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу - 26444 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 3340 осіб; летальних наслідків - 149;

Днем раніше, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нових випадків захворювання СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-1 , 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нових випадків захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4017961 людина; одужало – 3 615 257 особи; летальних наслідків - 100 031.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 осіб, з них отримали першу дозу – 15 306 057 осіб, отримали дві дози – 14 600 434 особи, отримали додаткову дозу – 16 362 особи, бустерну дозу – 322 543 особи. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

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