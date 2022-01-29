Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії, - Білий дім
США в пакеті санкцій, що готується на випадок "вторгнення" РФ в Україну, наголосили на заходах, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу, заявив співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Харрелл.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У віртуальному виступі в Експортному центрі в Массачусетсі він сказав: "Ми не можемо заздалегідь передбачити всі конкретні дії, але насправді мета полягає в тому, щоб вжити заходів, які, на нашу думку, згодом призведуть до зниження промислового потенціалу Росії та її виробничих потужностей, а не до проблем звичайних російських споживачів " .
Він зазначив, що "серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи", планується також "запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі", а також "знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах".
Харрел не конкретизував, на які сектори російської економіки будуть спрямовані санкції, проте ЗМІ з посиланнями на чиновників з Білого дому згадали про авіацію, морську справу, робототехніку, штучний інтелект, квантові обчислення та оборону.
Харрел також заявив, що у Вашингтоні "цілком впевнені, що у нас буде дуже високий рівень узгодженості з Європою, якщо Росія справді вторгнеться в Україну".
Як повідомило агентство Bloomberg, санкційні заходи загалом будуть підрозділятися на кілька категорій, включаючи обмеження на рефінансування російського суверенного боргу, фінансові санкції та виділення фізичних та юридичних осіб, близьких до Кремля.
Західні союзники також працюють над рядом заходів, пов'язаних із торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.
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Україна виборює СВОЮ незалежність.
А штати нам допомагають. Їм взагалі оця возня як зайва проблема.
Ментально- коцап коцапом.
та і пес би загриз ту бубу - він Україну зі Штатами рoзсiре, той на голову прибулавлений...
непройденный маршрут
Зєля запевняє весь світ, що росія не нападе.
Ну хіба що невдячні українці надумають усунити його від влади.
Тоді хутін двине далі в Україну, йому на допомогу.
Тому Захід не повинен говорити про злочинця пуйла!
В цьому був зміст вчорашнього бенефісу найвеличнішого.
@VolodymyrAriev
США скликали @sec_council ООН через російську загрозу.
Зеленський робить заяви, з яких журналісти зрозуміли, що керівництво України применшує небезпеку від РФ і звинувачує західних партнерів у панічних настроях.
Він знецінив зусилля наших партнерів.
Так діє ворог або ідіот.