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Новини Санкції проти Росії
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Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії, - Білий дім

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії, - Білий дім

США в пакеті санкцій, що готується на випадок "вторгнення" РФ в Україну, наголосили на заходах, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу, заявив співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Харрелл.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У віртуальному виступі в Експортному центрі в Массачусетсі він сказав: "Ми не можемо заздалегідь передбачити всі конкретні дії, але насправді мета полягає в тому, щоб вжити заходів, які, на нашу думку, згодом призведуть до зниження промислового потенціалу Росії та її виробничих потужностей, а не до проблем звичайних російських споживачів " .

Він зазначив, що "серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи", планується також "запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі", а також "знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена обговорила з банками США санкції проти Росії, - Bloomberg

Харрел не конкретизував, на які сектори російської економіки будуть спрямовані санкції, проте ЗМІ з посиланнями на чиновників з Білого дому згадали про авіацію, морську справу, робототехніку, штучний інтелект, квантові обчислення та оборону.

Харрел також заявив, що у Вашингтоні "цілком впевнені, що у нас буде дуже високий рівень узгодженості з Європою, якщо Росія справді вторгнеться в Україну".

Як повідомило агентство Bloomberg, санкційні заходи загалом будуть підрозділятися на кілька категорій, включаючи обмеження на рефінансування російського суверенного боргу, фінансові санкції та виділення фізичних та юридичних осіб, близьких до Кремля.

Західні союзники також працюють над рядом заходів, пов'язаних із торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США може проголосувати за санкції проти Росії вже наступного тижня, - The New York Times

Автор: 

санкції (12074) США (23348)


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Топ коментарі
+11
Штати думають над санкціями, а в Україні повно товарів продається з Московії! Влада США більший патріот України ніж влада України! Ганьба на весь світ!
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29.01.2022 09:07
+3
Это было нужно сделать сразу же после начала агрессии РФ против Грузии.
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29.01.2022 09:22
+3
То есть плохо что США дают оружие Украине ? Вот же скот, быдло неблагодарное. Почему амереканцы должны воевать за такое дерьмо как ты ?
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29.01.2022 09:33
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Наша відповідь Соросу.

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29.01.2022 09:06 Відповісти
Штати думають над санкціями, а в Україні повно товарів продається з Московії! Влада США більший патріот України ніж влада України! Ганьба на весь світ!
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29.01.2022 09:07 Відповісти
Використовую... Україна достатньо газу видобуває для побутових споживачів! Не бачу проблеми, а проблеми приватних підприємств Ахметова мене не цікавлять!
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29.01.2022 09:24 Відповісти
Зрозумів.
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29.01.2022 09:50 Відповісти
То есть плохо что США дают оружие Украине ? Вот же скот, быдло неблагодарное. Почему амереканцы должны воевать за такое дерьмо как ты ?
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29.01.2022 09:33 Відповісти
Навзаєм.
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29.01.2022 09:51 Відповісти
Від вас тхне кацапською методичкою.
Україна виборює СВОЮ незалежність.
А штати нам допомагають. Їм взагалі оця возня як зайва проблема.
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29.01.2022 09:52 Відповісти
Петро Воля, не кацап? - я африканець
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29.01.2022 10:01 Відповісти
Не знаю, що у нього в родословній. Можливо навіть свині і козли були..
Ментально- коцап коцапом.
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29.01.2022 10:03 Відповісти
моя думка казачок сам по собі 73
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29.01.2022 10:06 Відповісти
такі будуть палити в спину - 5 колонна.
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29.01.2022 10:07 Відповісти
Вже стріляє.
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29.01.2022 10:21 Відповісти
так - ганьба
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29.01.2022 10:22 Відповісти
Як вже набридло безкінечно читати оце - будуть будуть будуть будуть . . Скільки не говори - халва , в роті солодше не стає .
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29.01.2022 09:09 Відповісти
Вони кажуть будуть санкції з надією що не буде великої війни.
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29.01.2022 09:53 Відповісти
Я розумію ,, просто не люблю коли безкінечно повторюють одне й те ж . . Сказав раз , ну другий , як відрізав , і досить . А то , враження таке що - тебе вважають за дебіла , якому треба повторити 100 разів , щоб дійшло нарешті .
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29.01.2022 10:32 Відповісти
Це ж не для нашої авдиторії, а в уха хутлєру. До баби Вови погано доходить, стара вже...
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29.01.2022 10:34 Відповісти
Впевнений, що Мінфін США вже працює над санкціями проти ворогів України Зеленського, Єрмака, Арахамії та іншої агентури ФСБ.
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29.01.2022 09:17 Відповісти
Ви не володієте ситуацією зовсім і видаєте свої забаганки за впевненість.
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29.01.2022 09:20 Відповісти
В любом случае Зеленский многое делает в интересах рф, его многое связывает с московией, он привык там работать...
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29.01.2022 09:30 Відповісти
В московитів є компромат на Зеленського! Кажуть є відео як він ще в квн грав... Його в сауні раком Юзік грав!
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29.01.2022 09:32 Відповісти
буба рoзсiреться зі штатами.
та і пес би загриз ту бубу - він Україну зі Штатами рoзсiре, той на голову прибулавлений...
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29.01.2022 09:19 Відповісти
"розісре" і "розісреться"
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29.01.2022 09:21 Відповісти
"розсере" - так гут?
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29.01.2022 09:35 Відповісти
Правильно, в кам'яний період їх, в печери і землянки. Якщо їм війна важливіша ніж власний добробут, то нехай воюють, з тиграми, медведями і комариками.
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29.01.2022 09:20 Відповісти
Это было нужно сделать сразу же после начала агрессии РФ против Грузии.
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29.01.2022 09:22 Відповісти
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29.01.2022 09:48 Відповісти
Здається у слові "зниження" варто "ж" замінити на "щ" 😬
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29.01.2022 10:00 Відповісти
Між Зеленським і Байденом зростають розбіжності через Росію, Зеленский головою крутить то у сторону Лукашенко , т у сторону Кремля, а ЕС йому чужий, українська армія теж чужа тому що не радянська.
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29.01.2022 10:14 Відповісти
Надейся на непомерный труд и крепость рук ---пройдеш
непройденный маршрут
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29.01.2022 10:21 Відповісти
А могли бы против Путина и его окружения ввести. Зачем тогда президент, если за него отдувается вся страна..... Его решения ему и санкции!
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29.01.2022 10:27 Відповісти
Против страны который год санкции это не влияет на внешнюю и даже внутреннюю политику)
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29.01.2022 10:29 Відповісти
А навіщо санкції?
Зєля запевняє весь світ, що росія не нападе.
Ну хіба що невдячні українці надумають усунити його від влади.
Тоді хутін двине далі в Україну, йому на допомогу.
Тому Захід не повинен говорити про злочинця пуйла!

В цьому був зміст вчорашнього бенефісу найвеличнішого.
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29.01.2022 10:34 Відповісти
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev

США скликали @sec_council ООН через російську загрозу.
Зеленський робить заяви, з яких журналісти зрозуміли, що керівництво України применшує небезпеку від РФ і звинувачує західних партнерів у панічних настроях.

Він знецінив зусилля наших партнерів.
Так діє ворог або ідіот.
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29.01.2022 10:37 Відповісти
я в шоке от этих его заявлений. Зачем он это сделал???
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29.01.2022 16:26 Відповісти
помітив дуже цікаву тенденцію за останній тиждень... ті батьки, що не хочуть, щоб їх дітлах поїхав в Україну вбивати та якщо вчиться у військовому вишу - роблять так, щоб його виключили : Дитина розкурює вайпер десь біля входу до вишу, на нього докладують та відраховують ... пропонуючи за поновлення величенький хабар.. звісно його платити ніхто не збирається
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29.01.2022 10:42 Відповісти
США с Украиной разные политические цели. Им интересно сохранение государства РФ, как противовес Китаю, нам это совсем неинтересно, а даже наоборот.
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29.01.2022 11:06 Відповісти
 
 