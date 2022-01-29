У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян, - Держприкордонслужба
Майже в 2,5 раза зросла кількість громадян Росії, яким відмовили у пропуску в Україну за 2021 рік, досягнувши близько семи тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Протягом минулого року на державному кордоні України спостерігалося збільшення пасажиропотоку. Загалом рух пасажирів порівняно з позаминулим роком зріс на 18% і склав 39 млн осіб", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, прикордонники відмовили у пропуску через кордон близько 46 тис. осіб, що майже вдвічі більше ніж у 2020 році. З них кількість не пропущених іноземців становила близько 31 тис.
"Головними причинами відмов у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і минулого року, були карантинні обмеження та не підтвердження мети поїздки до нашої країни. Причиною непропуску через кордон для наших співвітчизників стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни", - наголосили у Держприкордонслужбі.
На другому місці за кількістю відмов у в'їзді - громадяни Молдови (понад 5300 осіб, майже втричі більше, ніж у 2020-му). Крім того, українським прикордонникам часто доводилося відмовляти громадянам Індії (1435), Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765).
Водночас, уточнюють у Держприкордонслужбі, значно знизилася кількість не пропущених в Україну громадян Ізраїлю.
Загалом прикордонники відмовили у пропуску через кордон 46 тис. осіб, серед яких близько 31 тис. – іноземці.
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Здесь водки нет!!!!
Не росіян, а московитів треба писати!
а мабуть брешуть як завжди.
Думаю никто не удивится, если окажется что в 10 раз больше, чем отказано
Жорсткий візовий контроль!!!
Хто за це має відповісти?!
Ну хто хто - барига звісно!!!
Чи є інші варіанти відповіді?
Шо це робиться, у нас Крим загарбали з калашами, 15000 вбитих на Донбасі, а ми навіть візи для ворогів не ввели! Ганьба!!!
Збройне захоплення Криму московитами в 2014 році, а у нас навіть візового режиму нема з агресором!!!
Це ганьба!!!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
на кацапії чомусь здорожали труні....
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Мало. Руснявым вообще нужно запретить в Украину ездить.