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Новини
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У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян, - Держприкордонслужба

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян, - Держприкордонслужба

Майже в 2,5 раза зросла кількість громадян Росії, яким відмовили у пропуску в Україну за 2021 рік, досягнувши близько семи тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Протягом минулого року на державному кордоні України спостерігалося збільшення пасажиропотоку. Загалом рух пасажирів порівняно з позаминулим роком зріс на 18% і склав 39 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикордонники відмовили у пропуску через кордон близько 46 тис. осіб, що майже вдвічі більше ніж у 2020 році. З них кількість не пропущених іноземців становила близько 31 тис.

Також читайте: Від початку року прикордонники не пропустили в Україну 6,4 тис. громадян РФ

"Головними причинами відмов у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і минулого року, були карантинні обмеження та не підтвердження мети поїздки до нашої країни. Причиною непропуску через кордон для наших співвітчизників стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни", - наголосили у Держприкордонслужбі.

На другому місці за кількістю відмов у в'їзді - громадяни Молдови (понад 5300 осіб, майже втричі більше, ніж у 2020-му). Крім того, українським прикордонникам часто доводилося відмовляти громадянам Індії (1435), Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765).

Водночас, уточнюють у Держприкордонслужбі, значно знизилася кількість не пропущених в Україну громадян Ізраїлю.

Загалом прикордонники відмовили у пропуску через кордон 46 тис. осіб, серед яких близько 31 тис. – іноземці.

Також читайте: Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6126) кордон (4817) прикордонники (1109)


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Топ коментарі
+26
Та введіть вже, нарешті візи для кацапів.
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29.01.2022 09:26
+17
візовий режим з кацапами і Білорусами
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29.01.2022 09:37
+16
Візовий режим з московією мав бути введений ще в 14 році!!!
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29.01.2022 09:38
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Нужно было их растрелять и обобрать до нитки!!!
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29.01.2022 09:24 Відповісти
Мы такое не будем делать - мы же не кацапы ...
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29.01.2022 10:01 Відповісти
А зря, нужно быть гиршыми за кацапов, нужно сеять панику в их рядах. И что бы эти мрази боялись не только покойного Степана Андреевича, но и простого рядового украинца
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29.01.2022 10:05 Відповісти
Абизян иди нах за свой поребрик!!!
Здесь водки нет!!!!
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29.01.2022 10:37 Відповісти
ТІ что еще за хрен с горы?
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29.01.2022 13:03 Відповісти
ви вважаєте себе цивілізованою людиною, чи ототожнюєте себе з московітами-андрофагами?
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29.01.2022 15:43 Відповісти
Та введіть вже, нарешті візи для кацапів.
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29.01.2022 09:26 Відповісти
Кому сейчас эта волокита и растрата денег нужна? Кацапам и так прекрасно отказывают при помощи одного нехитрого штампа.
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29.01.2022 09:32 Відповісти
Як кому? Візи по $200, виручку на посилення обороноздатності України
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29.01.2022 09:34 Відповісти
А наши чинуши будут списывать по 300 долл за каждую визу из бюджета на себя?
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29.01.2022 09:44 Відповісти
Нет уж, пусть лучше погранец с чашкой чая и штампик.
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29.01.2022 09:45 Відповісти
Давно нужно было закрыть границу для кацапов, нахер они вообще здесь нужны? Нех. шастать и точка.
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29.01.2022 10:42 Відповісти
нема кому... ми звикли обирати до владних структур запроданців та таємних агентів московітських спецслужб.
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29.01.2022 15:46 Відповісти
Простих московитів не пускають, а всякі Шуфутінські і Басти спокійно дають концерти і заробляють тут бабло!
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29.01.2022 09:28 Відповісти
Доречі у вас в тексті помилок багато!
Не росіян, а московитів треба писати!
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29.01.2022 09:29 Відповісти
Не Росія, а московія! Пишіть правильно!
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29.01.2022 09:30 Відповісти
не пройшло півкацдевізіі, хоть щось.... як зелені не брешуть..
а мабуть брешуть як завжди.
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29.01.2022 09:31 Відповісти
візовий режим з кацапами і Білорусами
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29.01.2022 09:37 Відповісти
Візовий режим з московією мав бути введений ще в 14 році!!!
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29.01.2022 09:38 Відповісти
нема кому; Країною керують маланські запроданці. Ви ж, напевно, чули про їхні таємні обнімашки з пуйлом?
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29.01.2022 15:52 Відповісти
Интересно бы узнать статистику по другим цифрам -1) сколько граждан Украины за 2021 год "посетили" РФ ( включая и через Беларусь) 2) сколько граждан Украины "посетили" оккупированные территории ОРДЛО за 2021 год 3) сколько граждан Украины " посетили" оккупированный и аннексированный Крым ( и Севастополь) за 2021 г. ( отдельно за весь год и дополнительно данные в "курортный сезон" май - сентябрь. Мне например данная статистика была бы более интересна чем то сколько из заезжающих граждан страны оккупанта не "пропустили".
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29.01.2022 09:39 Відповісти
Что то вы путаете...Или это может ввели последнее время ( и я не в курсе)..
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29.01.2022 10:41 Відповісти
Все таки не очень то верится. Потому что шатающихся и в Крым и в ОРДЛО ( через РФ) и в РФ стало конечно меньше, но не на столько что бы это касалось только обладателей ( второго паспорта РФ), приглашения от " родственников" или документов" о временном проживании"( разве что их в РФ дают как "горячие пирожки" всем чьи предки родились в составе Российской империи в границах 1813 года). Ну если так то это хорошо. Как говорится " нехр-н шастать", что бы потом не приходилось вытаскивать как заложников. К этому нужно было бы еще разорвать еще с 2014 г. дип отношения, закрыть посольства и консульства, прервать все виды транспортного включая авто. сообщение) Но это уж как есть. ( не хватило " политической воли")
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29.01.2022 11:02 Відповісти
Нет я не настолько категоричен. У меня не причин вам не доверять. Просто я высказал свои сомнения. Не верится что все посещающие РФ, Крым и т.д. паспорт РФ, вид на жительство в РФ или "приглашение от родственников" ( хотя возможно именно эти предложения "штампуются", как говорится бизнес есть бизнес) Но если вы со знанием ситуации говорите что все выглядит именно так., то вероятно так и есть. ( я не посещал все эти территории как минимум с 2012-1013 г) Но я подобным положением дел удовлетворен. Если у нас не доходят руки, то пусть это своими руками делает РФ. Война то "гибридная" но все таки это война, а значит должны быть и соответствующая реакция. Нужно как минимум вводить визовый режим. А лучше разрыв дип отношений.
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29.01.2022 11:30 Відповісти
Во.. так это еще зависит от вида транспорта... Ну и система...
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29.01.2022 12:34 Відповісти
А еще было бы очень интересно узнать: Сколько граждан РФ ВПУСТИЛИ в Украину.
Думаю никто не удивится, если окажется что в 10 раз больше, чем отказано
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29.01.2022 10:23 Відповісти
Потрібно негайно вводити візовий режим для московитів і бульбашів!!!
Жорсткий візовий контроль!!!
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29.01.2022 09:41 Відповісти
А скільки пропустили ?
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29.01.2022 09:44 Відповісти
Подумати тільки... Там 100% ніби за Україну?!
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29.01.2022 10:28 Відповісти
Ну, а військо чого зібрали? Не для війни ж банальної, то ж просто непропущених треба провести, їм сільна нада.
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29.01.2022 09:57 Відповісти
Нехай прихильники і Порошенка, і Зеленського пояснять чому з кацапами не було введено візовий режим відразу після захоплення Криму? Хоча питання, скоріше за все, риторичне.
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29.01.2022 09:59 Відповісти
Какого хрена их вообще пускать? Приехал кацап - от ворот поворот. Есть там родственники - решайте визу, чтобы выехать. Это абсурд какой-то. У меня там тоже родственники, но я в гробу их видал, и в гробу даже видеть не хочу, ни слышать, ни знать
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29.01.2022 10:12 Відповісти
абсурд те, шо ми до влади запроданців та агентів кремля обираємо! подивіться на цю шоблу з кандидатів у президенти: одні риги, ***********, майбахи, просто "гості" з московії... пальчевські/разумкови/бабийулі/авакяни/бойки з рабіновічами... ***.ть, фу! аж засмерділо! на нормальних людей нас чомусь не тягне.
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29.01.2022 16:03 Відповісти
Почему не тянет? Я на позапрошлых парламентских за Самопомощь голосовал, они сами слились, потом за Голос, так этот, что без боя не сдаётся, быстро лыжи натер. Я в следующий раз ни за какие идеи и лозунги за львовских "патриотов", которые присягу принимают, а потом мандаты складывают и расходятся, ни в коем случае голосовать не буду. Потом, не считая рыгов, кто там? "Сила и честь", "Удар", "Юлька"? Только ЕС остались, но мне лично друг медведчука и ахметова как-то не подходит, он олигарх, чмо похуже ЗЕ, хоть я за сывочолого и голосовал, потому что думал, что Вовка лизаться с пуйлом начнет. А оно вон как, катастрофы не произошло, он даже на украинском заговорил
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29.01.2022 18:01 Відповісти
Мрази и так просачиваются в Украину - в Киев через Вышгород ...
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29.01.2022 10:13 Відповісти
Чому після того як Путін напав на Україну в 2014 році і забрав Крим не введено візовий режим з агресором?!
Хто за це має відповісти?!
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29.01.2022 10:13 Відповісти
Відповісти хто має?
Ну хто хто - барига звісно!!!
Чи є інші варіанти відповіді?
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29.01.2022 10:45 Відповісти
як це хто? дружбан пуйла пєца, 5-й президент наш.
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29.01.2022 16:05 Відповісти
Давно настав час вводити візовий режим.
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29.01.2022 10:17 Відповісти
знакомый участник АТО не смог поехать похоронить отца в мордор,а его бывший коллега ватан как с добрым утром ездит к маме которая живёт в Черновцах и посмеивается...вот так.
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29.01.2022 10:18 Відповісти
Ага, потім в буцигарні гнити...
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29.01.2022 10:25 Відповісти
Європі треба відміняти безвіз поки Україна не введе візовий режим з Московією !
Шо це робиться, у нас Крим загарбали з калашами, 15000 вбитих на Донбасі, а ми навіть візи для ворогів не ввели! Ганьба!!!
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29.01.2022 10:20 Відповісти
Та мало того, європа санкції вводе проти параші, а ми з нею на всіх обкртах торгуємо. Це ж треба під час війни один президент барига, другий, м'яко говорячі, тупий.
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29.01.2022 10:56 Відповісти
15 000 вбитих на Донбасі !!!
Збройне захоплення Криму московитами в 2014 році, а у нас навіть візового режиму нема з агресором!!!
Це ганьба!!!
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29.01.2022 10:27 Відповісти
Країною правлять агенти кремля та запроданці; шо тут незрозуміло?
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29.01.2022 16:08 Відповісти
Тю, так они ч/з ордло уже прошли по программе гундосой-сивухи
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29.01.2022 10:31 Відповісти
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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29.01.2022 10:42 Відповісти
на фоні кацапського вторженя в Україну,
на кацапії чомусь здорожали труні....
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29.01.2022 11:08 Відповісти
БЕларусов на хиба???? ИМ и так достается.Беларусским мусорам и воякам то да.Им вообще закрыть на всегда дорогу в цивилизацию.
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29.01.2022 12:47 Відповісти
В 2021 году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян, - Госпогранслужба Источник:
========
Мало. Руснявым вообще нужно запретить в Украину ездить.
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29.01.2022 12:57 Відповісти
Якщо скасувати безвіз, то бізнес на шлагбаумі (1000$ - пущу, 0$ - не пущу) закінчиться, будуть втрати для економіки: https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://www.google.com/search?q=хабар+прикордонник
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29.01.2022 14:29 Відповісти
 
 