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Новини Коронавірус і карантин
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На 29 січня в країні дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей, - МОЗ

На 29 січня в країні дві

Станом на 29 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на помаранчевому - 16 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 28 січня рівень захворюваності по країні становить 709 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві рівень захворюваності становить 648 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксований в Івано-Франківській області - 1 917 на 100 тис. населення, а також у Сумській - 1 409, Тернопільській - 1 252 та Чернівецькій областях - 1 216 на 100 тис. населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання коронавірусом. 149 осіб померло, одужало 7 163 особи, - МОЗ

Показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування перевищено загалом по країні - 20,5% та у 15 областях.

Рівень госпіталізацій по країні станом на 28 січня становить 49,6 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій - 31,5.

Показник рівня госпіталізацій станом на 28 січня перевищено в дев'яти регіонах: у Вінницькій області - 72,8 на 100 тис. населення, Волинській - 65,9, Житомирській - 61,0, Закарпатській - 62,4, Івано-Франківській - 109,5, Рівненській - 66,4, Сумській - 65,3, Хмельницькій - 65,6 та у Чернівецькій області - 83,7 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 28 січня становить 32% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 18,9%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, - Ляшко

На 29 січня в країні дві червоні та 16 помаранчевих областей, - МОЗ 01

Автор: 

епідемія (218) коронавірус (19923)


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ЧОГОСЬ ПРИМОВКЛИ АНТИВАКЦИНАТОРИ...
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29.01.2022 10:39 Відповісти
Вимирають потихенько ....
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29.01.2022 10:57 Відповісти
А що Ви від них очикуєте и чому волаєте судячи з того, що капсом пости свої пишете? Антиваксерам це все ковідобєсіє якось до лампади. Аби їх не чіпали і не ускладнювали життя своїми дебільними заборонами та локдаунами яки ні до чого не призводять, судячи з стану справ на третьому році пандемії.
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29.01.2022 14:28 Відповісти
Мы просто тащимся от вас и от того, сто происходит в мире и как вас обули! На комментарии просто времени не хватает.
Люблю наблюдать за https://www.youtube.com/watch?v=rjLMEtuzuek НОВОСТЯМИ ИЗ ИТАЛИИ, где 90% привитых, большинство третьей, и 200тыс в сутки заражений и переполненые больницы.
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30.01.2022 09:53 Відповісти
а Ви любитель вакцин подивіться як у Канаді людей допекли... загугліть "Конвой свободи"
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29.01.2022 14:33 Відповісти
саме цікаве - пишуть про всяку лабуду зі всього світу. Знаходять такі новини, що просто капець, а що робиться в Канаді - мовчать, як в рот води набрали... Бутусов, борець ти за правду і чесну журналістику, агов !!!
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29.01.2022 18:29 Відповісти
Тому що в Україні самий страшний злочин це не вірити в короновірус. Якщо в тебе є медійний ресурс, на який заходить багато користувачив, його може забанити як і Google, та можуть забрати і "слуги народу". Дали вказівку, що антівакцінаторів меншість, от і приходиться видаляти коменти, та лайки, а то і зовсім банити.
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30.01.2022 13:03 Відповісти
 
 