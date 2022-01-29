На 29 січня в країні дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей, - МОЗ

Станом на 29 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на помаранчевому - 16 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 28 січня рівень захворюваності по країні становить 709 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві рівень захворюваності становить 648 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксований в Івано-Франківській області - 1 917 на 100 тис. населення, а також у Сумській - 1 409, Тернопільській - 1 252 та Чернівецькій областях - 1 216 на 100 тис. населення.

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Показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування перевищено загалом по країні - 20,5% та у 15 областях.

Рівень госпіталізацій по країні станом на 28 січня становить 49,6 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій - 31,5.

Показник рівня госпіталізацій станом на 28 січня перевищено в дев'яти регіонах: у Вінницькій області - 72,8 на 100 тис. населення, Волинській - 65,9, Житомирській - 61,0, Закарпатській - 62,4, Івано-Франківській - 109,5, Рівненській - 66,4, Сумській - 65,3, Хмельницькій - 65,6 та у Чернівецькій області - 83,7 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 28 січня становить 32% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 18,9%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

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