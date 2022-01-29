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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для того, щоб "уникнути кровопролиття в Європі" Джонсон ще раз готовий зустрітися з Путіним

Для того, щоб

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон активізує дипломатичні зусилля для вирішення кризи навколо України, в рамках яких проведе наступного тижня зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідмляє Укрінформ, із посиланням на агенцію Reuters.

Представник Даунінг-стріт заявив, що "прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".

"Він підтвердить необхідність деескалації з боку Росії та дипломатичного співробітництва під час розмови з президентом Путіним", - заявив речник британського прем'єра.

Втім, в офісі Джонсона не повідомили подробиць, коли саме відбудеться зустріч, зазначивши лише, що відбудеться "візит у регіон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія відіграє найважливішу роль задля підготовки нових санкцій проти РФ через ситуацію довкола України, - Джонсон

Як повідомлялося, 25 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Москви та сприятиме будь-якому розгортанню НАТО, якщо РФ здійснить нову агресію проти України.

Джонсон заявив, що готовий знову поговорити з Путіним на тлі загрози вторгнення російських військ до України, а також вкотре нагадав Москві про наслідки такого кроку. Останні переговори Джонсона з Путіним відбулися 13 грудня 2021 року.

Також читайте: Джонсон про можливе вторгнення РФ до України: "Може бути нова Чечня"

Автор: 

путін володимир (24095) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+12
Правильнее тебя в психушку посадить. Чтоб ты там принудительно препараты принимал, раз сам их не пьешь.
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29.01.2022 10:54
+11
Дають можливість тєрпілам спокійно відійти, не псуючи повітря.
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29.01.2022 10:38
+10
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29.01.2022 10:39
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Дають можливість тєрпілам спокійно відійти, не псуючи повітря.
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29.01.2022 10:38 Відповісти
Та никогда расея не нападет на Украину. Гибридно да, отжать там район какой-то и все. Развязать 3ю мировую войну - это самоубийство. Для имбецылов, которые считают, что в Украине нету ядерного оружия скажу одно. У нас есть 5 АЭС. не 4, а 5. Чернобыльская до сих пор действующая, между прочим. Так вот. Их нужно заминировать в первую очередь. Заминировать грамотно, что б если шо - выхлоп был максимально возможным. И вот если нас попытаются окупирровать и будут ковровые бомбардировки городов - то тогда, хер с ним - весь мир в труху, шоб на этом сраном земном шарике места не было ни кому!!! ИМХО!!!!! Иесли уходить, то уходить красиво. А вы скажите: "А как же наши дети?". Так пусть дети будут рабами кацапов?
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29.01.2022 10:38 Відповісти
Правильнее тебя в психушку посадить. Чтоб ты там принудительно препараты принимал, раз сам их не пьешь.
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29.01.2022 10:54 Відповісти
Когда Иван с Рязани придет к тебе домой и будет трахать твою жену и дочь, а возможно и тещу, и тут ты на это надеешся, и даст тебе сто рублей на вотку и шобы сдачу принес, вспомни меня, бедолага
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29.01.2022 11:00 Відповісти
так ничего нового - многие думают так дравно. вполне вероятно, резиденты рф уже внедрены на АЭС, шоб помешать такому плану. но это теоретически: президент у нас не Бандера...
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29.01.2022 11:14 Відповісти
Презедент у нас хрен знает что...
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29.01.2022 11:17 Відповісти
А "Моніка Зєлінскі" готова зустрічатися з Путіним хоч тричі... за одну ніч...
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29.01.2022 21:30 Відповісти
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29.01.2022 10:39 Відповісти
Да хай вже нападають, скоріше створиться українсько - китайский кордон...)))
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29.01.2022 10:45 Відповісти
Министр по делам Европы Михаэль Рот заявил, что МИД Германии считает "Голодомор "ужасающей катастрофой", но не согласился с определением "геноцид". Точно так же повела себя и Парламентская ассамблея Совета Европы,отказавшаяся признать Голодомор в Украине геноцидом.
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29.01.2022 10:54 Відповісти
Московитам потрібна вся Україна для підтимки свого "вялічія" та міфу про слав'нський народ та приналежність до Європи. А як вони то роблять: через Єрмака-Коломойського-Зеленського чи прямим військовим вторгненням - вже другорядне. Не вийде Єр-Ко-Зе - попруть армією. А нам треба готуватись до найгіршого сценарію розвитку подій, бо без України міфічна "Росія" з міфічним "слав'янським руським народом", що були вигадані 300 років тому Петром І, лусне, наче мильна бульбашка.
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29.01.2022 10:56 Відповісти
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29.01.2022 10:59 Відповісти
Якщо так все є як тут надруковано , то світ пегеміг те ***** і війни далі вже не буде ні в якому випадку . Його його ж щури придушать у тому його бункері .
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29.01.2022 11:11 Відповісти
а якщо не щури і не в бункері-то вже й не перемога?
кроки назад від того бункерфюрера-значно більша перемога над ******,ніж його смерть.бо для нього та для вати то принизливіше
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29.01.2022 11:42 Відповісти
перемогою рахується все те , що в різних ступенях принесе максимальне руйнування мордору разом з його щурами . Як в тому анекдоті ...... пливуть по річці дон гроби , в одних хороші кацапи а в других погані ..... але пливуть всі !!! А Бог нас потім розсудить .
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29.01.2022 11:53 Відповісти
Рональд Рейган, республиканец, проблему Советского Союза решил просто, ясно назвал коммунизм формой безумия, а СССР - империей зла, и прекратил существование этого самого корня зла.
Сейчас западные неолибералы не могут просто назвать фашистской идеологию "Русскага Мира" и прекратить существование Рашки. Более того, они всячески поддерживают существование РФ. В чем с нами кардинально разные, увы, цели.
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29.01.2022 11:01 Відповісти
Отставка на носу, Толстый БоДжо торопится заглянуть в глаза Путлеру и застолбить место в Газпроме, пока французкий извращенец геронтофил путераст Макарон отвлекся, надо успеть лизнуть дупу бункерной крысы.
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29.01.2022 11:08 Відповісти
Дякуємо США, Великобританії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Тупції, які допомагають Україні, а наш Володя, Німеччина стали з росією в один ряд. Радянський Союз, наслідування якого після розпаду перейшло до росії, крім заводів, спеціалістів та різного майна привезли на росію звідти і нацизм, який разом впроваджують в життя. Німецький нацизм не здох, він сьогодні живе на росії.
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29.01.2022 12:28 Відповісти
Джонсон вже готовий знову зазирнути в очі Пуйлу..
Чи не в очі? А, можливо, й не Пуйлу, а котромусь з його двійників?
А какая разніца?
Куди ляльководи накажуть цим клоунам, туди вони й заглядатимуть.
Пам'ятаєте як казав колись Шекспір:
"Трясця твоїй матері! Ні, ви тільки погляньте - перетворили світ на ляльковий балаган.."
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29.01.2022 15:40 Відповісти
 
 