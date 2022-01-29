Для того, щоб "уникнути кровопролиття в Європі" Джонсон ще раз готовий зустрітися з Путіним
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон активізує дипломатичні зусилля для вирішення кризи навколо України, в рамках яких проведе наступного тижня зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідмляє Укрінформ, із посиланням на агенцію Reuters.
Представник Даунінг-стріт заявив, що "прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".
"Він підтвердить необхідність деескалації з боку Росії та дипломатичного співробітництва під час розмови з президентом Путіним", - заявив речник британського прем'єра.
Втім, в офісі Джонсона не повідомили подробиць, коли саме відбудеться зустріч, зазначивши лише, що відбудеться "візит у регіон".
Як повідомлялося, 25 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Москви та сприятиме будь-якому розгортанню НАТО, якщо РФ здійснить нову агресію проти України.
Джонсон заявив, що готовий знову поговорити з Путіним на тлі загрози вторгнення російських військ до України, а також вкотре нагадав Москві про наслідки такого кроку. Останні переговори Джонсона з Путіним відбулися 13 грудня 2021 року.
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кроки назад від того бункерфюрера-значно більша перемога над ******,ніж його смерть.бо для нього та для вати то принизливіше
Сейчас западные неолибералы не могут просто назвать фашистской идеологию "Русскага Мира" и прекратить существование Рашки. Более того, они всячески поддерживают существование РФ. В чем с нами кардинально разные, увы, цели.
Чи не в очі? А, можливо, й не Пуйлу, а котромусь з його двійників?
А какая разніца?
Куди ляльководи накажуть цим клоунам, туди вони й заглядатимуть.
Пам'ятаєте як казав колись Шекспір:
"Трясця твоїй матері! Ні, ви тільки погляньте - перетворили світ на ляльковий балаган.."