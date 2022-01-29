Для того, щоб "уникнути кровопролиття в Європі" Джонсон ще раз готовий зустрітися з Путіним

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон активізує дипломатичні зусилля для вирішення кризи навколо України, в рамках яких проведе наступного тижня зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідмляє Укрінформ, із посиланням на агенцію Reuters.

Представник Даунінг-стріт заявив, що "прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".

"Він підтвердить необхідність деескалації з боку Росії та дипломатичного співробітництва під час розмови з президентом Путіним", - заявив речник британського прем'єра.

Втім, в офісі Джонсона не повідомили подробиць, коли саме відбудеться зустріч, зазначивши лише, що відбудеться "візит у регіон".

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Як повідомлялося, 25 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Москви та сприятиме будь-якому розгортанню НАТО, якщо РФ здійснить нову агресію проти України.

Джонсон заявив, що готовий знову поговорити з Путіним на тлі загрози вторгнення російських військ до України, а також вкотре нагадав Москві про наслідки такого кроку. Останні переговори Джонсона з Путіним відбулися 13 грудня 2021 року.

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