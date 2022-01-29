Через численні порушення на конференції Рада адвокатів Києва визнана неповноважною, - рішення РАУ

Продовживши вивчення порушень, які були допущені під час організації та проведення конференції адвокатів міста Києва 7 листопада 2021 року, Рада адвокатів України дійшла висновку, що рішення ухвалені на цій конференції, не мають юридичних наслідків.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РАУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Численні скарги від адвокатів, як брали участь у зазначеній конференції, почали поступати одразу після її проведення. Тому не засіданні 15 грудня РАУ вже розглядала окремі порушення і дійшла висновку, що низка членів Ради адвокатів Києва була обрана всупереч закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", порядку та регламенту конференції і фактично не набрала більшості голосів. Таким чином було встановлено, що вони не набули повноважень. Серед цих осіб зокрема, був член РАУ від Києва Ігор Черезов.

Після цього Робоча групи із дослідження проведення конференцій адвокатів регіонів в 2021 році продовжила вивчати обставини проведення цієї конференції і знайшла ще низку суттєвих порушень.

Зокрема, голова Ради адвокатів міста Києва Петро Рябенко всупереч вимогам законодавства, порядку і регламенту конференції, фактично відмовився передати мандатній комісії протоколи районних загальних зборів адвокатів Києва.

"Головою Ради адвокатів міста Києва Рябенком було штучно створено умови, які унеможливили підтвердження мандатною комісією повноважень обраних та зареєстрованих делегатів конференції", - наголосив голова робочої групи, секретар РАУ Ігор Колесников.

Він додав, що рішення мандатної комісії лише про заміну тимчасових посвідчень на мандати на підставі реєстраційного списку без підтвердження повноважень обраних делегатів конференції як таких згідно протоколів, ставить під сумнів кількісний склад та повноваження делегатів конференції в цілому. А як наслідок – повноваження всієї конференції.

"Враховуючи вищевикладене, робоча група вбачає неповноважність даної конференції від 7 листопада 2021 року в цілому, а рішення, які були ухвалені є такими, що не мають юридичних наслідків. А саме: не набув за рішенням конференції 7 листопада 2021 року повноважень голова Ради адвокатів міста Києва Рябенко", - наголосив Ігор Колесников.

Інші члени РА і КДКА, які обиралися на конференції, також не набули повноважень.

Присутні на засіданні РАУ Ігор Черезов і Петро Рябенко намагалися зірвати обговорення, перебивали доповідачів, голосно сміялися, дозволяли собі образливі висловлювання на адресу членів РАУ, а зрештою – покинули засідання, не дочекавшись завершення розгляду питання.