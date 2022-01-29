Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації

Війська та авіація Західного військового округу Росії завершили планову перевірку бойової готовності і повертаються на місця базування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Интерфакс з посиланням на прес-службу військового округу.

При цьому продовжуються заходи бойової підготовки на полігонах.

"Попереду цілий комплекс заходів, зокрема двосторонні тактичні навчання з залученням авіації і систем ППО", - відповів командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.

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Зазначається, що підрозділи бригад зв’язку, загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного і біологічного захисту прибувають у пункти постійної дислокації.

"Авіація, задіяна у ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування", - стверджують у прес-службі.

25 січня Західний і Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєготовності з передислокацією підрозділів на віддалені полігони.

Перевірку почали на тлі кризових відносин Росії з НАТО і побоювань США та Європи щодо нової російської агресії проти України.

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