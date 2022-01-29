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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації

Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації

Війська та авіація Західного військового округу Росії завершили планову перевірку бойової готовності і повертаються на місця базування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Интерфакс з посиланням на прес-службу військового округу.

При цьому продовжуються заходи бойової підготовки на полігонах.

"Попереду цілий комплекс заходів, зокрема двосторонні тактичні навчання з залученням авіації і систем ППО", - відповів командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Зазначається, що підрозділи бригад зв’язку, загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного і біологічного захисту прибувають у пункти постійної дислокації.

"Авіація, задіяна у ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування", - стверджують у прес-службі.

25 січня Західний і Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєготовності з передислокацією підрозділів на віддалені полігони.

Перевірку почали на тлі кризових відносин Росії з НАТО і побоювань США та Європи щодо нової російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі кількості військ РФ недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, - Кулеба

армія рф (17771) кордон (4817)


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Топ коментарі
+112
Козломордым верить, себя не уважать
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29.01.2022 11:39 Відповісти
+72
1000%%!!!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.01.2022 11:46 Відповісти
+59
Віри московитам немає!
Тай заскоро... Ми ще всю зброю не перевезли з США і Британії!
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29.01.2022 11:43 Відповісти
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Все верно. Паника - самые вежливые с семьями рвутся за кордон, гривны-в доллары, доллар космический, в запас скупается топливо, товары первой необходимости, инвесторы из страны, цены растут . Паника - страшнее войны , ***-о рассчитывал на это, но поскользнулся на арбузной корке, брошенной дедушкой Байденом. Дай бог ему здоровья. Слава Украине!
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29.01.2022 14:45 Відповісти
Ага, а некоторые (типа нашего гарантика и его агрохимии) сразу поверили и начали успокаивать украинцев. Вот успокоят, а путлер возьмёт и нападет , помните из истории - так гитлер неожиданно на союз и напал, тогда тоже всех успокаивали а тех кто не верил в миролюбие гитлеровцев в ГуЛаги сажали.
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29.01.2022 13:02 Відповісти
За что погибли десантники Псковской сводной дивизи ВДВ РАБссии...об этом и не только псковский депутат Лев Шлосберг...видос тут https://youtu.be/sF8H4BAKlpU
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29.01.2022 13:12 Відповісти
заявляет ))))
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29.01.2022 13:13 Відповісти
Давайте підсумуємо креш-тест останніх тижнів !
Що ми побачили, хто показав, що він друг України у важкий час, а хто навпаки підтвердив, що він ворог і підтримує путіна?!
Якщо когось забув, то доповніть!

Великі Друзі України і наші Союзники - Брати - США, Велика Британія, Канада, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Польща.

Підтримка Путіна - Німеччина, Франція, Угорщина, Хорватія, Люксимбург, Австрія, Чорногорія, Зеленський, Єрмак, Медведчук, Фірташ.

Прошу доповнити, може я когось забув!
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29.01.2022 13:13 Відповісти
Беня, Татаров, Демченко і вся ОПЗЖопа на чолі з Ківі.
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29.01.2022 13:33 Відповісти
Великий Друг України - Японія!
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29.01.2022 13:34 Відповісти
записати свого Президента( який би він не був) у час війни у Вороги може лише дуже "недалека" людина
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29.01.2022 17:19 Відповісти
Консервы закончились. Валите нах.у на свои болота, жрите мох и ягель.
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29.01.2022 13:20 Відповісти
Консерви з кротами тільки почали відкривати! Все, навіщо тримати війська, Зєля і так готовий здати Україну...
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30.01.2022 15:23 Відповісти
Нам за 8 лет войны уже давно должно быть пох нападет ***** или нет так как у нас уже должно быть все готово к жесткой обороне
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29.01.2022 13:21 Відповісти
не тільки до оборони,а й до контрнаступу і повному знищенні ворога.
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29.01.2022 14:57 Відповісти
Ты будешь в первых рядах, я полагаю?
Наступая на государство с 800 тысячной армией и вторым ядерным арсеналом!
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30.01.2022 13:01 Відповісти
в первіх рядах будем отлавливать таких как ті и уничтожать физически.
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30.01.2022 13:32 Відповісти
як тільки кацапня перейде кордон(офіційно) чи обстріляє ракетами треба всіх о тих мураєвих,ків,та жопоблок почати знищувати.бо це .....уйлівська армія в середені України.Усіх журнашлюх на всіх прокацапських ресурсах.Усіх моцковитськіх попів.Це буде ,,карт бланш,, для нас украінців раз влада не хоче бути українською,а фСБУ баканова не виконує своїх обов,язків
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30.01.2022 13:31 Відповісти
Журналісти , будь ласка , не використовуйте в новинах міфічні назви країн : тридев'яте царство , тридесяте государство , россія , царство царя Салтана і т.д. - міфічні назви для міфів та казок .
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів міфічної "Россіі" НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ( навіть на мапах самої ерефії ) ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого виник Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який згодом й став Мошковією ( Мошковськім царством ) .
Цар Мошковії ( позашлюбний син грузинського князя й половчанки , яка на той час була дружиною мошковського царя ) Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала ) , яку комуністи згодом перейменували на СРСР ( СССР ) .
При розпаді СРСР ( СССР ) й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ , яка існує , поки що , й до сьогодні .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ніякої " Россіі" , то , відповідно , й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ніяких "русскіх" .
Отже : Є ЕРЕФІЯ ( або ж Мошковія ) і є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж є МОШКОВІТИ , зважаючи на історію їх виникнення .
Мошковіти , відколи вони існують , завжди жили війною , вбивствами , грабежем , мародерством та крадіжками .
Правителі Мошковії завжди страждали почуттям своєї меншовартісності . Звідси і їх категорична відмова від своїх власних предків ( Кому ж хочеться визнавати себе потомком гвалтівника ? ) , і настирне примазування до чужих предків ( Але ж який слов'янин з потомка угро-фінки та татаро-монгола ? ) і самопроголошення свого "старшебратства" ( Дуже вже не хочеться мошковітам визнавати , що їх країна виникла лише 1991 року і є спадкоємицею Мошковії , країни , що виникла лише після занепаду Кримсько-Татарського ханства .) ...
В путлера , як і у всіх правителів Мошковії , надзвичайно хворе "самолюбіє" й дуже тисне почуття меншовартісності - звідси й така агресія й ненависть до сусідів , особливо до України , адже , скільки не знищували вони історичні документи , а правда про їх походження все одно вилазить , як не в документах , то в самій нашій лінгвістиці ( звідси й намагання за всяку ціну знищити нашу мову ) . Наприклад : в "русском язикє" чомусь ( чому ? ) нема такого слова , як "мошква" , проте , це слово є в українській мові й поліщуки й донині ним повсякденно користуються в побуті - має те ж значення , що й в "русском язикє" слово "гнус" - величезне скупчення кусючих дрібних болотніх комах . І таких прикладів багато .
Отже , допоки в ерефії будуть психічно хворі правителі , доти вона й буде нападати на сусідів , й особливо на Україну .
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29.01.2022 13:27 Відповісти
".... допоки в ерефії будуть психічно хворі правителі ...." Гаразд, а це що ... мнение правителей (дивись до кінця)- https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=376958764193925&external_log_id=92811831-8a2c-439e-99af-31a71d95dedb&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8
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29.01.2022 13:33 Відповісти
колись,при бровастому виводили з німеччини 1000 танків і 20000 військ, преса взахльоб, всі цілувались взасос. А що насправді. В Німеччині було так багато військ,що ще при Хрущові зробили два учбові танкові полки. (все таки 3 танкові армії,учебки в Украні не справлялись) а платаз землю під полігонами, горючкаі т.д вирішили відправити в Союз все це стало обузою,і тутдрібним шрифтом, що відводяться в місця постдислокації інженерні,хімзахист іще щось. А скільки буде понту, коли будуть рахувати по головах. Якраз для трепу Зеленського вистачить.
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29.01.2022 13:28 Відповісти
Заканчивается очередное "стояние на реке Калка" - орда подумала, и решила развернуться.
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29.01.2022 13:48 Відповісти
Все, домовився завгосп ермак? Здаємся?
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29.01.2022 14:04 Відповісти
Геть цапів з планети Земля!
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29.01.2022 14:18 Відповісти
Мыльная опера "Запугивание" закончилась.
Станиславский не верил с самого начала
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29.01.2022 14:19 Відповісти
Ще зовсім недавно балалайна зневажливо відповідала, коли йшлося про накопичення військ біля наших кордонів: наша територія, що хочемо, те й робимо! Ешелони з технікою та військами йшли мало не під акомпанемент гармошок та балалайок: от які ми грізні,тримайте мене семеро --- щаз как нападу! Не здивуюсь, якщо більшість відео було знято та закинуто в інет штатними співробітниками ФСБ...

Але останнім часом риторика змінилася: Никада, никада мы не не нападьом на Украину! У нас учения! ***** не чекав такого від Заходу, фраер сдал назад...Швидше за все, після закінчення навчань в Білорусії, війська буде відведено від України...І мерзавчик, такий собі крутий *****;

"Пацан сказал, пацан сделал! Взял, и отвел!"

Звичайно, всілякі фрау Штазі та Макрони зарепетують: Слава! Слава! В балалайні чергове побєдобєсіє : "Шеф! Санкции снимают!"

Але НАТО так невинно нагадає про свій ультиматум (у відповідь на російський):

--- А де виведення військ з Грузії, України, Молдови??

На другий день, на шпальтах расєйських газет:

---"***** в бункере повесился!!"
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29.01.2022 17:03 Відповісти
Балалайня выкатила рядами технику без персонала - чтобы CNN публиковала масштабные спутниковые снимки "концентрации" сил. На этих снимках видно что никакого жилья, лагеря по близости нет. То же самое говорил СIT. Но пипл хавает эту пропаганду левацких СМИ на службе у байдена/ пуйла
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29.01.2022 18:49 Відповісти
в 14 году точно так же выкатили на границе весной. А потом чем закончилось? и сейчас. Что легче - перебросить эшелоны с техникой и личным составом или только личный состав в роездах общего следования? Сколько времени для разворачивания тогда нужно? И если перемещение техники в больших масштабах отследишь, то личный состав... И без персонала - смешно звучит. только охрана посреди поля?
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29.01.2022 20:35 Відповісти
Ну так )))) фючерсы взлетели газ нефть))) на это была и ставка)))) ФРС ваше уже деньги печатает.... вот чего они добивались) и да 12 лярдов толстосумы вывели уже из Украины))))) не думаю что возвращать будут... В офшора оно спокойнее
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30.01.2022 01:41 Відповісти
"Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації"????? НЕмає підтвердження з інших джерел... Напевно, в"рамках"інформаційної війни...
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29.01.2022 14:33 Відповісти
Рокировка.Классика войны. Этот дурик хоть пикуля почитал бы. Про макиавелли я вообще молчу. там просто мозга качество не т
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30.01.2022 08:55 Відповісти
кацап не врёт лишь тогда,когда он просит водки - всё остальное - ложь..
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29.01.2022 14:41 Відповісти
!!
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30.01.2022 09:25 Відповісти
Врут как дышат
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29.01.2022 14:44 Відповісти
КАЦАПЫ ЖЕЛАЮ ВАМ 1 мильйон в СУТКИ УМИРАТЬ ОТ КОРОНОВИРУСА!!!
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29.01.2022 16:04 Відповісти
Дибил,такое не желают даже врагам.Вернется.
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30.01.2022 09:36 Відповісти
Тактика монгольосвокої орди кацап "відступає" вдаючи паніку, противник розслаблбляється і в ейфоріїї почиає наздоганяти арахамій і потрапляє в оточення.
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29.01.2022 14:46 Відповісти
Байдену,Джонсону,НАТО- респект.добре взяли путіна за яйця.---------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19396 16 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19396 ОТКРЫТЬ В

🇺🇦🇺🇸🇷🇺Кремль вынужден резко смягчить свою риторику в целях снижения военного напряжения. Впервые российский МИД через заместителя директора Департамента информации и печати Алексея Зайцева внятно и публично заявил свою позицию: Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. Тем не менее, от клишированных упреков в адрес США избавиться не удалось. По мнению российской стороны, конфликт между Россией и Украиной «давно был бы урегулирован», если бы не мистическое присутствие США. В повестку после продолжительного перерыва вернулся зампред Совбеза Дмитрий Медведев, что крайне актуально ввиду фактической системной роли Медведева «посыльного на Запад»: его общение со СМИ имело четкую направленность на разрядку напряжения. Медведев между делом отметил, что Россия не планирует размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле, а также подчеркнул, что РФ и США удалось наладить сотрудничество по линии аппаратов Совбезов. Резкая смена риторики может быть обусловлена попыткой Путина добиться новой встречи с Байденом. Данной возможности не исключил Песков, отметив, что новые переговоры лидеров стран вполне возможны. Россия сдает назад после неудачного шантажа западных партнеров, результатом которого стал серьезный удар по социально-экономическому положению российской стороны.
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29.01.2022 14:55 Відповісти
Видно мацкальські "ваєно-тєхнічєкіє атвєти" американцям паламались і загубились, патаму взяли час на їхній рємонт. Очікуйте.
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29.01.2022 19:02 Відповісти
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29.01.2022 23:56 Відповісти
нефуй бьіло кацапам требования вьідвигать до НАТО. ти диви які апетити у кацапердов. повернути якусь незрозумілу рускоязьічную імперію надумали. !!!
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30.01.2022 07:49 Відповісти
Всерився Вовчик Х.?
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29.01.2022 14:59 Відповісти
і ще.президентські вибори в рф 17.03.2024.тобто анексія ордло ,по аналогії з Кримом ,повинна бути або з 20.02.2022 ,або 20.02.2023 до 17.03.2022 ,або 17.03.2023 відповідно.
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29.01.2022 15:09 Відповісти
чего и следовало ожидать
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29.01.2022 15:10 Відповісти
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29.01.2022 15:13 Відповісти
Насчет "возвращения в казармы" - Это как посмотреть:
Угроза вторжения в Украину: российские комплексы ПВО прибыли в Беларусь «для участия в совместном учении»

29 января
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29.01.2022 15:29 Відповісти
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29.01.2022 15:41 Відповісти
Шо, і чаю не поп'ють … Геть з України московські убивці -окупанти!!
Смерть московітам та їх сраколизам в Україні!!!
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29.01.2022 15:50 Відповісти
ЭТО ШАНС ДЛЯ УКРАИНЫ СОЗДАТЬСИЛЬНУЮ АРМИЮ! ЕСЛИ НЕ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТО НАТО! И ТО БЫСТРО!!!
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29.01.2022 16:07 Відповісти
Брехня! Не верте москалям!
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29.01.2022 16:31 Відповісти
Два сапога пара, что украинский **********, что российский - оба брехливые, но наш конечно же его обогнал в сто раз.
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29.01.2022 16:40 Відповісти
ваш это *****.
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29.01.2022 18:35 Відповісти
Добра новина на вечiр:
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29.01.2022 17:12 Відповісти
Скотч не витримав, чи "скрепи"?
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29.01.2022 17:17 Відповісти
Абої не витримали.
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29.01.2022 19:04 Відповісти
А де ж єнотик? В студію.
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29.01.2022 19:15 Відповісти
Ранувато поки що. Ось коли побачимо, що дійсно ********** звідси - тоді буде як у віршику, який я написав пару років тому:

по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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29.01.2022 22:38 Відповісти
По всем дорогам пляс енотов
Тотальный транспортный коллапс
Кацапы валят дружно в жопу
И счастье валится на нас

Все трассы перекрыты в целях
Енотов с тростью всех спасти
А русофобом стал и Зеля
Ермак же на Ростов в пути

Закончил наркет с кокаином
На водку перешел пока
А Байден с Джонсоном едины
Везут нам NLAW ПэТээРКа
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30.01.2022 14:23 Відповісти
P.S.: пардон, не одразу побачив, що ви про літак, а не про кацапський відступ.
У такому випадку - звичайно, капрал Єнот завжди готовий!

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29.01.2022 22:41 Відповісти
не тою жвачкою слесарюги диркі залепили
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29.01.2022 19:15 Відповісти
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29.01.2022 19:45 Відповісти
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29.01.2022 19:45 Відповісти
Та не може бути, щоб лапті воду пропускали!
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29.01.2022 17:15 Відповісти
Росія заявляє, що її військ на Донбасі нема.
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29.01.2022 17:15 Відповісти
Молодец Зеленский, отстоял Украину! Нужно было раньше дать интервью западным СМИ, что бы те не разгоняли панику.
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29.01.2022 17:55 Відповісти
"отстоял" Бубасік на лижах в Буковелі,допоки США та Англія озброювали нашу армію.
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29.01.2022 18:24 Відповісти
Сестро! Пацієнтові зуйово! Велетенський заштрик пацієнтові!

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29.01.2022 22:44 Відповісти
а не кажеться ли вам что зеленский - мальчик навпаки. . . . дабьі щоб всем понравиться - такая вот судьба у артиста ********** жанра. .
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30.01.2022 07:56 Відповісти
Очевидно, что Путин ожидал экономического краха в Украине из-за высоких цен на энергоносители.Наслушался Медведчука, Порошенко и Тимошенко. Поэтому согнал армию, ждал событий как в Казахстане.
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29.01.2022 17:56 Відповісти
Да разве это высокие цены - 76 гривнов за куб газа для предприятий, 3,70 гривнов за один кв/час для предприятий - вон в Харькове танковый завод перешёл на однодневную неделю. Это результат правления одного человека.
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30.01.2022 11:47 Відповісти
а чому б не перевести промислове споживання електроенергії на нічний режим?
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30.01.2022 13:22 Відповісти
"Не верьте данайцам , дары приносящим".
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29.01.2022 18:40 Відповісти
Пусть теперь будет стыдно тем, кто не верил в Украину и эвакуировал послов.
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29.01.2022 19:17 Відповісти
йдіть нафуй за Урал - кацаперди. . .
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29.01.2022 19:24 Відповісти
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29.01.2022 19:42 Відповісти
Віри кацапам намає. Треба чекати на розвіддані від НАТО
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29.01.2022 20:14 Відповісти
Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації Джерело:

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29.01.2022 20:37 Відповісти
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29.01.2022 21:00 Відповісти
Один МІГ-31 дійсно повернувся не злітаючи під Новгородом. Файно так кабіна пілотів висить на шнурках. На "ехо" давно є інфа,а цензорята щось води в рот понабирали. Невже не хочуть злити *****?
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29.01.2022 21:10 Відповісти
Сайт"Волинські новини" ( від нардепа "замайбаха" і то дав інфу і фото. Красиво так в кучугурах снігу стоять.
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29.01.2022 21:17 Відповісти
25 января приехали через четыре дня уехали. Байден вроде раньше объявил о агрессии. С какой именно границы Украины? Сплошная манипуляция.
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29.01.2022 21:36 Відповісти
а конкретнее с какого по какое число . . и не забудь про требования паРашки до НАТО. . . . Если ваш сосед назьівает вас братом и направляет в вашу сторону дуло пистолета и говорить что єто для общей безопасности - то он не мой брат или друг а просто враг. росия - враг. и тьі мой враг - падла кацапская. .
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30.01.2022 08:02 Відповісти
Франківськ діє !



Жителі Івано-Франківської територіальної громади, які йдуть на службу у міський батальйон територіальної оборони, отримують премію 20 000 грн від міського голови.

За укладання першого контракту передбачена додаткова грошова винагорода 19 000 грн, яку новобранцям виплачують ЗСУ.

Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису:

- солдати , сержанти від 11 000 грн;

- офіцери запасу від 14 000 грн.

Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Вони служитимуть поряд із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом.
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29.01.2022 22:10 Відповісти
Зйо[b]уються, сцуки? Якщо так, то це добре. І бажано подалі, аж у Бурятію!
(але поки що не віримо)
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29.01.2022 22:47 Відповісти
пиривет из бурятии!

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29.01.2022 23:38 Відповісти
ОПА! а ось це вже серйозний дзвіночок, бо якщо америкоси кажуть, що москалі нападуть, то можна сумніватись, але якщо москаль каже, що "відвів війська", то треба серйозно готуватись до навали.... минулої весни вони також "відводили" тільки, щоб через пару місяців літом збільшити кількість вдвічі і почати величезні "навчання" на українських кордонах! так що ситуація різко погіршилась! НА ЖАЛЬ!
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30.01.2022 01:09 Відповісти
Ще раз про прописну істину-москалям вірити, себе не поважати. Якщо і проводяться якісь рокіровки, то тільки на руку. Використати час для підготовки-озброюватись, навчатись використовувати те, що прислали, навчання тероборони...та багато що потрібно зробити.
Підступнішої нації ще треба пошукати, так що пильнуймо і будьмо готові.
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30.01.2022 06:05 Відповісти
Ось що джавелін і стінгер животворящі роблять... ще б залізний купол
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30.01.2022 11:00 Відповісти
Такі заяви і відносна тишина на фронті - недобрі знаки. Готується провокація.
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30.01.2022 13:17 Відповісти
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