Президент Хорватії Міланович назвав прем'єр-міністра Пленковича "українським агентом" та порадив Києву розмовляти з бойовиками ОРДЛО

Президент Хорватії Зоран Міланович знову відзначився зухвалою заявою. Політик звинуватив прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича в тому, що той діє як "український агент", а також порадив Україні розмовляти з бойовиками ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Додав, що, мовляв, ніколи не пив каву з послом Росії.

Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний,

– заявив Міланович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

Політик також вважає, що в Україні начебто прославляють людей, які "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків".

Окрім того, президент Хорватії порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.

"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – стверджує Міланович.

Також читайте: Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"