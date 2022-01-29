Президент Хорватії Міланович назвав прем'єр-міністра Пленковича "українським агентом" та порадив Києву розмовляти з бойовиками ОРДЛО
Президент Хорватії Зоран Міланович знову відзначився зухвалою заявою. Політик звинуватив прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича в тому, що той діє як "український агент", а також порадив Україні розмовляти з бойовиками ОРДЛО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Додав, що, мовляв, ніколи не пив каву з послом Росії.
Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний,
– заявив Міланович.
Політик також вважає, що в Україні начебто прославляють людей, які "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків".
Окрім того, президент Хорватії порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.
"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – стверджує Міланович.
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Это кто, ордло "ядерное государство"?
Называл бы вещи своими именами, что это запоребрик. Но видно не судьба, звиздеть - не мешки ворочать.
Ну а то что шарлатанов в ЕС много - так это на его примере видно.
"У нас есть вопросы: почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США - один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", - сказал изданию чиновник США, обращаясь к украинской стороне.поведение Зеленского раздражает администрацию президента США.
"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно"https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html
Как по мне, это последствия наркотической зависимости
видимо, там придурков тоже хватает
Тогда да, можно и "поговорить"
Хоча якщо аналізувати риторику його висловів то відчувається кремлівський вишкіл _ Бандера , "розстріл жидів", поляків і не цікавить що насправді їх розстріляли поляки поляків розстріляли москалі, а Бандерва взагалі у цей час сидів у концтаборі москальська пропаганда вимила мізки...