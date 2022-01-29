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Президент Хорватії Міланович назвав прем'єр-міністра Пленковича "українським агентом" та порадив Києву розмовляти з бойовиками ОРДЛО

Президент Хорватії Міланович назвав прем'єр-міністра Пленковича

Президент Хорватії Зоран Міланович знову відзначився зухвалою заявою. Політик звинуватив прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича в тому, що той діє як "український агент", а також порадив Україні розмовляти з бойовиками ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Додав, що, мовляв, ніколи не пив каву з послом Росії.

Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний,
– заявив Міланович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

Політик також вважає, що в Україні начебто прославляють людей, які "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків".

Окрім того, президент Хорватії порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.

"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – стверджує Міланович.

Також читайте: Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"

росія (65949) Хорватія (301) Пленкович Андрій (38)


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Топ коментарі
+50
Вскрылась кремлевская консерва
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29.01.2022 13:05 Відповісти
+46
Взірвалася тухла московитсько-хорватська консерва ... Ще один брат Долдона молдавського.
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29.01.2022 13:05 Відповісти
+33
опять принесли чемодан с посольстав московии
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29.01.2022 13:06 Відповісти
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Той випадок, коли достатньо тільки глянути на фізіономію, щоб все зрозуміти про індивідума.
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29.01.2022 14:47 Відповісти
Вот что выходит, когда Боженька такой: - А этого, в качестве эксперимента сделаем без мозгов...
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29.01.2022 14:47 Відповісти
Морда спившегося кацапского дебилоида. Хорватский Додон? Зеля уже одобрил?
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29.01.2022 14:49 Відповісти
Байден наложит запрет на Северный потоп Путлера...,но у него нет таких полномочий...всем этим хозяйством заведуют газо-трейдеры или нефте-трейдеры на Мировом рынке...,кстати нефть марки Бренд поднялась впервые за лет 5,уже 91,85 за Баррель...
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29.01.2022 14:52 Відповісти
"Кроме того президент Хорватии посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами."С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", - утверждает Миланович".

Это кто, ордло "ядерное государство"?
Называл бы вещи своими именами, что это запоребрик. Но видно не судьба, звиздеть - не мешки ворочать.
Ну а то что шарлатанов в ЕС много - так это на его примере видно.
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29.01.2022 14:54 Відповісти
Якщо хорвати розмовляли би з сербськими сепаратистами в свій час, то сьогодні Хорватія була б Сербією і Герцоговиною. Розумний зрозуміє, а дурню не поясниш.
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29.01.2022 14:55 Відповісти
Уж кто бы точно помалкивал про вторую мировую и фашистов, так это хорваты...
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29.01.2022 14:57 Відповісти
Мало кто помнит такой исторический факт что бывшую Югославию бомбил не кто иной как Джозеф Байден,несколько встреч его со Слободаном Милошевичем окончились ничем...,потому Байде принял кардинальное решение....Пациента надо лечить...
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29.01.2022 14:58 Відповісти
Кстати тогда Байден назвал Слободана Милошевича Убийцей...Недавно Байден сказал о Путлере тож самое...Совпаднение? Не думаююю
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29.01.2022 15:00 Відповісти
миланович ПНХ !!!!
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29.01.2022 15:02 Відповісти
Агент кремля также наш гидрант-"И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?CNN"Между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины нарастает напряженность из-за разногласий по поводу вероятности дальнейшего российского вторжения.Тем временем Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США, и считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.
"У нас есть вопросы: почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США - один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", - сказал изданию чиновник США, обращаясь к украинской стороне.поведение Зеленского раздражает администрацию президента США.
"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно"https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html
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29.01.2022 15:08 Відповісти
это невозможно читать...
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29.01.2022 16:03 Відповісти
"украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно"
Как по мне, это последствия наркотической зависимости
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29.01.2022 16:09 Відповісти
Террориста Гиркина-Стрелкова после событий в Югославии наградили орденом...зато то что взорвал по факту всю Югославию...
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29.01.2022 15:11 Відповісти
Таке ж саме безтолкове бидло, як і наше Зе.
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29.01.2022 15:14 Відповісти
Гиркин-Стрелков взорвал и дома в Москве на улице Гурьянова и на Киширском шоссе вместе со своей любовницей...,наверняка Путлер дал звание ХЕРой РАБссии...
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29.01.2022 15:15 Відповісти
Цікаво, москалики йому платять готівкою, чи десь в теплих краях дали будиночок з басейном?
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29.01.2022 15:29 Відповісти
Хорватія а НАТО?! А Україні неможливо?!
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29.01.2022 15:36 Відповісти
Да, видно для него самая большая трагедия ХХ века - распад Югославии.
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29.01.2022 15:44 Відповісти
Вот откуда берется такое дерьмо, как этот хорват? Или он как наш, не хорват?
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29.01.2022 16:03 Відповісти
удивительно, что это говорит хорват, а не серб
видимо, там придурков тоже хватает
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29.01.2022 16:05 Відповісти
Такий самий клоун як у нас.
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29.01.2022 16:14 Відповісти
Этот ************* гандон наверное забыл что хорватия была союзником германии и не ему в этом упрекать Украину.
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29.01.2022 16:16 Відповісти
Та це лайно в Хорватії ніц не варто. Це в 90-х був у них був главою Франьо Туджман потужний політик. По новій конституції Хорватія унітарна парламентська держава. Цей міланович -це щось як земан у чехів, які періодично за кацапо-тугрики бовкають проти України.
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29.01.2022 16:56 Відповісти
Россия смотрит вперёд - есть страны которые ментально никогда не должны и близко находиться возле НАТО - Прежде всего Сербия и Венгрия. Их срочно нужно ,, выкинуть на помойку ,, в Россию. Кроме дичавшего головняка Европа от них ничего не увидит - это ,, руССкий мир ,,Германию , от помешательства и полной деградации ( в промышленности тоже) спасёт только удушение газом ( от жадности) - нужно , чтобы они построили СП2,3, 4 - а их газ никто не покупал и они засунули бы его себе и Раше в зад- уже сейчас Штаты являются главным поставщиком газа в Европу ( более40%) ........У Хорватов это временное затмение ( на уровне руководства как Янукович, Зе) - они никогда не были друзьями Раши , скорее наоборот.
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29.01.2022 17:11 Відповісти
Ахаха, так же как хорваты говорили со своими сепарами-сербами во время операции "Буря"?
Тогда да, можно и "поговорить"
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29.01.2022 17:14 Відповісти
ЧМО
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29.01.2022 17:25 Відповісти
кто как умеет так и зарабатывает))) этот я зыком
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29.01.2022 18:43 Відповісти
презік хорватії хоче дешевих росіянських енергоресурсів - пережити зиму. . . . а потім хоч трава не рости . . . . . такі забави політиків популістів - дегенератів. . . .
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29.01.2022 18:49 Відповісти
ДЛБ багато в Евросоюзі. Шкода визнавати що в Україні є також свої і їх богато адекватні лохам а може придурюються а самі льють воду на млинок москалів.
Хоча якщо аналізувати риторику його висловів то відчувається кремлівський вишкіл _ Бандера , "розстріл жидів", поляків і не цікавить що насправді їх розстріляли поляки поляків розстріляли москалі, а Бандерва взагалі у цей час сидів у концтаборі москальська пропаганда вимила мізки...

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29.01.2022 19:19 Відповісти
А может, человек имел в виду, что с боевиками должны говорить следователи из Киева?
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29.01.2022 20:23 Відповісти
Президент Хорватии - редкая цука. Хорваты выгнали сербов без переговоров за несколько дней . Где тогда тварь отсиживалась - а Теперь оно умничает и советы раздаёт
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29.01.2022 22:31 Відповісти
Хорватська кровосіся !
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29.01.2022 22:49 Відповісти
Слушать полупокеров себя не уважать.Разговаривать с русскими п@дарами никто не будет !
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29.01.2022 23:52 Відповісти
какая пропитая мерзкая рожа.
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31.01.2022 00:58 Відповісти
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