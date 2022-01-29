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Новини Окуповані території
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Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з російськими паспортами

Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з російськими паспортами

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив забезпечити соціальними виплатами жителів окупованих Росією територій Донбасу, які отримали російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.

Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова видача російських паспортів в ОРДЛО порушує мінські домовленості, - заява ЄС

Автор: 

путін володимир (24095) соцвиплати (312) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+41
Най ху...ло забирає цих ордло і дає спокій Україні...
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29.01.2022 13:07 Відповісти
+28
зато какие расеянские пенсы счастливые - распахнули свои кашельки пошире
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29.01.2022 13:10 Відповісти
+26
вже майже мільйон паспортів отримали.
зараз побачать виплати, навіть як що мізерні
все одно багато хто побіжить за паспортами.
і нахера нам півтора мільйона продажних людей?
кого ми збираємось повертати?
ті що за Україну, вже давно втікли.
і не треба казати про пенсіонерів.
сидять на двох пенсіях ще й сепарів підгодовують.
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29.01.2022 13:17 Відповісти
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29.01.2022 19:59 Відповісти
Так может хватит платить ордлу пенсии? Лучше нашим пенсам добавить, а то всё грозятся. что новые пенсы пенсий не получат, бо пенсионный фонд пустой. Ордло уже восемь лет как никаких налогов Украине не платит. Сколько можно с ними церемониться? А мы им со своих налогов пенсии платим, и умершим пенсам тоже.
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29.01.2022 22:01 Відповісти
Україна має негайно припинити виплачувати будь-які гроші тім,хто отримав "аусвайс" расєї ! Н-авіть в Україну непускати !
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29.01.2022 22:47 Відповісти
все раССеянские АУСВАЙСЫ выданные в оккупированном Крыму и областях Донецка и Луганска - являются не более чем бумагой и не являются документами от слова вообще.
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30.01.2022 15:12 Відповісти
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