Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з російськими паспортами

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив забезпечити соціальними виплатами жителів окупованих Росією територій Донбасу, які отримали російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.

Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.

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