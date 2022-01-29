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Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з російськими паспортами
Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив забезпечити соціальними виплатами жителів окупованих Росією територій Донбасу, які отримали російський паспорт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.
Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.
Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.01.2022 19:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тунгусский метеорит
показати весь коментар29.01.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Aleksandr
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Линкин Парк
показати весь коментар30.01.2022 15:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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зараз побачать виплати, навіть як що мізерні
все одно багато хто побіжить за паспортами.
і нахера нам півтора мільйона продажних людей?
кого ми збираємось повертати?
ті що за Україну, вже давно втікли.
і не треба казати про пенсіонерів.
сидять на двох пенсіях ще й сепарів підгодовують.