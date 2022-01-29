Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України на півтора місяця
Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для громадян України на півтора місяця. При чому це стосується навіть тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС Італії.
В оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою, зокрема, туристичною, Україна відсутня.
Таким чином, з 1 лютого до 15 березня поточного року Україна належатиме до групи країн категорії E, для громадян яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини.
Виключення зроблять лише для українців, котрі мають посвідку на проживання в Італії, їдуть з офіційним працевлаштуванням, для лікування або навчання чи мають особисті стосунки з громадянами Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.