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Новини Коронавірус і карантин
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Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України на півтора місяця

Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України на півтора місяця

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для громадян України на півтора місяця. При чому це стосується навіть тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС Італії.

В оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою, зокрема, туристичною, Україна відсутня.

Таким чином, з 1 лютого до 15 березня поточного року Україна належатиме до групи країн категорії E, для громадян яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини.

Виключення зроблять лише для українців, котрі мають посвідку на проживання в Італії, їдуть з офіційним працевлаштуванням, для лікування або навчання чи мають особисті стосунки з громадянами Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні

Автор: 

заборона (1461) Італія (1586) туризм (1564) туристи (276)


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Топ коментарі
+4
Во Франции https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/26/7133092/ полмиллиона инфицированных за день - им можно въехать.
В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.



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29.01.2022 13:39 Відповісти
+3
Відпочивайте у Іспанії,гарна країна та прекрасні люди,а макарони нехай жують сраку,ніколи мені там не подобалось,пихаті та самозакохані фашисти.
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29.01.2022 13:53 Відповісти
+2
планую в Грецію цим літом, туди хоч зараз їдь, за що повага до них, на відмінну від макарон... абсолютно без причин заборонили
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29.01.2022 14:05 Відповісти
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Макаронники бороду задрали.... ну-ну...
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29.01.2022 13:36 Відповісти
Во Франции https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/26/7133092/ полмиллиона инфицированных за день - им можно въехать.
В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.



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29.01.2022 13:39 Відповісти
Звідки їдуть грошовиті туристи тим можна, а з ЄС навіть без тесту можна. А ми папуаси, нам не можна
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29.01.2022 14:02 Відповісти
Бо всі знають що в Україні ті тести от фанаря робляться і сертифікати досить легко купити. А статистика тільки на бумазі , а на ділі зовсім інше.
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29.01.2022 14:25 Відповісти
ага в Італії не підробляють? https://www.theguardian.com/world/2022/jan/16/italian-nurse-accused-of-giving-fake-covid-jabs-to-anti-vaxxers
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29.01.2022 14:29 Відповісти
Підробляють. Але далеко не в таких масштабах
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29.01.2022 14:32 Відповісти
і це привіт для дискримінації по національній ознаці?
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29.01.2022 14:35 Відповісти
То це вийшло в пресу і медсестру арештували, а в Україні я хоть завтра заплачу і все буде і ніхто ніде нічого не скаже.
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29.01.2022 14:35 Відповісти
у нас теж, якщо вийде в пресу всіх арештують
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29.01.2022 14:37 Відповісти
Да ,але не вийде,а якщо вийде то коли хтось комусь переступив дорогу і на другий день відпустять.
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29.01.2022 14:41 Відповісти
Короче кажучи це дискримінація. Я як законослухняний громадянин обмежений в своїх правах. Це всерівно що презумція винуватості.
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29.01.2022 14:44 Відповісти
Як казав один президент нн.. років назад"Що маємо те маємо".
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29.01.2022 14:49 Відповісти
Тому хай жують сраку макарони
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29.01.2022 14:53 Відповісти
Карочє немає шо базарити.
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29.01.2022 15:01 Відповісти
Знаю навіть людей які можуть зробити.
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29.01.2022 14:36 Відповісти
можеш їх здати
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29.01.2022 14:40 Відповісти
Половина італійців просто подохне,адже основна маса українських ,,туристів,, є ті хто підтирає гузиці перестарілим італійцям.
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29.01.2022 13:41 Відповісти
щось знайома запорєбрікавая шняга...
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29.01.2022 16:00 Відповісти
Мак сім год не родив , та голоду не було. Що , що , а туризм до них точно не на першому плані.
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29.01.2022 13:46 Відповісти
Відпочивайте у Іспанії,гарна країна та прекрасні люди,а макарони нехай жують сраку,ніколи мені там не подобалось,пихаті та самозакохані фашисти.
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29.01.2022 13:53 Відповісти
планую в Грецію цим літом, туди хоч зараз їдь, за що повага до них, на відмінну від макарон... абсолютно без причин заборонили
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29.01.2022 14:05 Відповісти
і то правда-завищена у них самооцінка-"мачізм" аж пре- а в реалі-пшик пшиком, хоча дивно але вони таке ж саме говорять про французів)
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29.01.2022 14:30 Відповісти
а хто пихатіший північні чи південні?
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29.01.2022 14:33 Відповісти
Так судить не можу-від регіону теж залежить.
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29.01.2022 14:44 Відповісти
А Іспанія ще раніше заборонила в'їзд з України.
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29.01.2022 14:51 Відповісти
Ніт,вакцинованим можна.
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29.01.2022 15:34 Відповісти
Це просто їхнє відношення до нас як до папуасів, коли в нас було захворювання на мінімуі вони заборонили в'їзд а от з країн де рекорди по захворюванності і звідки їдуть грошовиті тутисти Welcome
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29.01.2022 13:59 Відповісти
Як співається в одній пісні:'Всі бідні на світі дурні'.
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29.01.2022 14:21 Відповісти
Хитра відмазка на період невизначеності з намірами Путіна до кінця Олімпіади
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29.01.2022 14:50 Відповісти
довбойби
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29.01.2022 15:04 Відповісти
Бояться мигрантов, которые приедут под видом туристов на фоне неопределенности полномасштабного вторжения!
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30.01.2022 04:25 Відповісти
 
 