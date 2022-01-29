Зеленський запровадив щорічну грошову премію для найкращих курсантів до Дня пам'яті Героїв Крут

Найкращі курсанти військових навчальних закладів України будуть в День пам'яті Героїв Крут щорічно, починаючи з поточного року, отримувати грошові премії від президента України

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами у військовому ліцеї імені Івана Богуна в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому захищати Україну і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує", - заявив Зеленський.

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Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та подарунки за успіхи в навчанні.

Зеленський зазначив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.