Зеленський запровадив щорічну грошову премію для найкращих курсантів до Дня пам'яті Героїв Крут
Найкращі курсанти військових навчальних закладів України будуть в День пам'яті Героїв Крут щорічно, починаючи з поточного року, отримувати грошові премії від президента України
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами у військовому ліцеї імені Івана Богуна в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому захищати Україну і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує", - заявив Зеленський.
Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та подарунки за успіхи в навчанні.
Зеленський зазначив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.
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це так, для недалеких.
вгадайте, хто купив годинник?????
глагол оценить = назначить цену
Це короткий підсумок статтей ключових іноземних ЗМІ після прес-конференції Зеленського © сеть
Щоби продати ... )
ермак запросто перешлет пару штик на север ради мира на земле.
и тогда нам никто нихрена на даст оружия
cnn пишет о разногласиях руководства США и Украины в видении угроз с москвы
и не только
Два дебила - это...
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Бо не можна співати і ригати одночасно🤣
За все свои уворованные деньги!!!
А потом в тюрьму. Прижизненно!
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