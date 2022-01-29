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Зеленський запровадив щорічну грошову премію для найкращих курсантів до Дня пам'яті Героїв Крут

Зеленський запровадив щорічну грошову премію для найкращих курсантів до Дня пам'яті Героїв Крут

Найкращі курсанти військових навчальних закладів України будуть в День пам'яті Героїв Крут щорічно, починаючи з поточного року, отримувати грошові премії від президента України

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами у військовому ліцеї імені Івана Богуна в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому захищати Україну і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. ФОТО

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та подарунки за успіхи в навчанні.

Зеленський запровадив щорічну грошову премію для найкращих курсантів до Дня памяті Героїв Крут 01

Зеленський зазначив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.

виплати (1062) Зеленський Володимир (24275) премія (386) курсанти (136)


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Топ коментарі
+12
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29.01.2022 14:36 Відповісти
+11
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29.01.2022 14:30 Відповісти
+9
За рахунак 95га кварталу?
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29.01.2022 14:18 Відповісти
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За рахунак 95га кварталу?
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29.01.2022 14:18 Відповісти
да, только бюджет квартала вырос до бюджета Украины
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29.01.2022 14:24 Відповісти
хто б сумнівався
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29.01.2022 15:06 Відповісти
ось вам!
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29.01.2022 18:34 Відповісти
а нагороджувати треба від імені держави.....
це так, для недалеких.
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29.01.2022 14:18 Відповісти
Зєля ліхорадочно хоче зібрати собі особисту гвардію?
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29.01.2022 14:19 Відповісти
Президентом станеш тоді Зевіслюк , коли украінці це визнають , а прки що , ти резидент 😠
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29.01.2022 14:20 Відповісти
На подарунки командирам ..... ахахахаха. Жити стало веселіше.
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29.01.2022 14:20 Відповісти
у моєї доньки, годиннмк від президента, придбаний за мої податки.
вгадайте, хто купив годинник?????
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29.01.2022 14:21 Відповісти
Маски на дітей одягнули,щоб у рило не харкнули
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29.01.2022 14:25 Відповісти
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29.01.2022 14:28 Відповісти
нада просто пиристать нюхать и гундосить
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29.01.2022 18:33 Відповісти
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29.01.2022 14:30 Відповісти
Ого , будку від'їв 😆
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29.01.2022 14:36 Відповісти
В родині Скумбрієвичів всі такі?
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29.01.2022 15:07 Відповісти
чем дальше, тем больше становиться похож на скумбрию, по исвестной стоимости
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29.01.2022 14:37 Відповісти
Далі буде схожість на ковбасу по 2-20.
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29.01.2022 15:36 Відповісти
Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит

глагол оценить = назначить цену
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29.01.2022 14:31 Відповісти
«Навіщо тоді ви просите у нас зброю?»
Це короткий підсумок статтей ключових іноземних ЗМІ після прес-конференції Зеленського © сеть
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29.01.2022 14:32 Відповісти
Навіщо Зевіслюк просить зброю ?

Щоби продати ... )
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29.01.2022 14:35 Відповісти
может быть, надо американцам оставить аудиторов ндля контроля за этими хреновинами модными.
ермак запросто перешлет пару штик на север ради мира на земле.
и тогда нам никто нихрена на даст оружия
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29.01.2022 14:40 Відповісти
https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html https://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html


cnn пишет о разногласиях руководства США и Украины в видении угроз с москвы

и не только
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29.01.2022 14:58 Відповісти

Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр

_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
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29.01.2022 14:34 Відповісти
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29.01.2022 14:36 Відповісти
майбутній Херцог Криворізький "Скумбрієвич"
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29.01.2022 15:09 Відповісти
Коли Зельонський дає інтерв'ю , навіть солв'і замовкають ,
Бо не можна співати і ригати одночасно🤣
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29.01.2022 14:38 Відповісти
https://delo.ua/politics/putin-resil-predostavit-socvyplaty-zitelyam-okkupirovannogo-donbassa-392092/ Путин решил предоставить соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса https://www.ukr.net/source/delo-124.html перед тем как провести военную операцию "шахтёров" с ВСУ в Мариупольском направлении
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29.01.2022 14:41 Відповісти
То і в США та Європі "храждане РФ" також соцвиплати отримують чи через європейський суд будуть вимагати
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29.01.2022 15:11 Відповісти
Потрібна справа! Трагічно-героїчні сторінки історії нашої країни слід пам'ятати, щоб не забути хто наш ворог.
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29.01.2022 14:42 Відповісти
Этот дегенерат сейчас ждёт приглашение на открытие Олимпиады...надеюсь,"забудут" за него и тут,как и поздравить с др -больше нет сил терпеть это позорище
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29.01.2022 14:52 Відповісти
Бубочка должен за свои деньги купить необходимое для украинской армии!!!
За все свои уворованные деньги!!!
А потом в тюрьму. Прижизненно!
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29.01.2022 15:10 Відповісти
А чого не з народом на Аскольдовій могилі? Паркетний Президент
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29.01.2022 15:12 Відповісти
когда он работать будет?
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29.01.2022 15:15 Відповісти
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29.01.2022 15:15 Відповісти
Государство ценит....ха ха ха!Особенно государство оценило Бурбу и его команду

.
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29.01.2022 15:16 Відповісти
Признач краще щорічну, підвищену допомогу хлопцям з війни...
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29.01.2022 15:40 Відповісти
зрада-зрада.
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31.01.2022 00:53 Відповісти
 
 