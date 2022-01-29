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Південна Корея підготує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Південна Корея підготує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило в суботу, 29 січня, що направить в посольство в Україні трьох представників відомства для підготовки плану дій для громадян країни на випадок ускладнення геополітичної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це інформує інформує агентство "Ренхап".

За даними агентства, рішення ухвалено після того, як глава МЗС Південної Кореї Чун Хий Ен провів віртуальні консультації з главами південнокорейських дипломатичних місій в Росії, в Україні та інших країнах.

За даними МЗС Південної Кореї, зараз на території України перебувають приблизно 440 громадян країни, значна кількість з них у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіка Корея визначила Україну як пріоритетну у наданні технічної допомоги, - посол

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посольство (947) евакуація (2341) Південна Корея (468)


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від Кореї чекаємо бодай на добре слово...
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29.01.2022 14:23 Відповісти
Зеленский первый раз сказал правду...
После слитых вагнеровцев, сдачи Цемаха, грабежа Украины, развала экономики, реванша пророссийских сил и множества прочих заслуг перед "родиной" спасение Зеленский с Коломойским видят только в России.
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29.01.2022 14:53 Відповісти
корея консультируется, откуда эвакуировать сначала. из москвы или из киева
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29.01.2022 14:28 Відповісти
А сєвєрная?
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29.01.2022 14:29 Відповісти
северной не хватило довольствия для посла в Украине
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29.01.2022 14:45 Відповісти
А щурі ? )
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29.01.2022 15:10 Відповісти
щурів можна, собак - ні!
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29.01.2022 15:56 Відповісти
Гундосая УМыШЛЕННО замалчивает ситуацию с реальным состоянием дел, одновременно стебясь с Байдена и Европейских друзей Украины

https://www.youtube.com/watch?v=6rdLuFNqFBA
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29.01.2022 16:37 Відповісти
Я бы посоветовал корейцам и ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ эвакуировать свои посольства пока не поздно из Парашки!! Пока не поздно!!
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29.01.2022 16:56 Відповісти
 
 