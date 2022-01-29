Південна Корея підготує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило в суботу, 29 січня, що направить в посольство в Україні трьох представників відомства для підготовки плану дій для громадян країни на випадок ускладнення геополітичної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це інформує інформує агентство "Ренхап".

За даними агентства, рішення ухвалено після того, як глава МЗС Південної Кореї Чун Хий Ен провів віртуальні консультації з главами південнокорейських дипломатичних місій в Росії, в Україні та інших країнах.

За даними МЗС Південної Кореї, зараз на території України перебувають приблизно 440 громадян країни, значна кількість з них у Києві.

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