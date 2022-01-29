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Новини Коронавірус і карантин
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Вже 36 випадків коронавірусу зафіксовано серед спортсменів та персоналу Олімпіади в Китаї

Вже 36 випадків коронавірусу зафіксовано серед спортсменів та персоналу Олімпіади в Китаї

Протягом 28 січня серед осіб, залучених до Олімпійських ігор, було виявлено 36 нових інфікованих хворобою COVID-19, повідомив оргкомітет Зимових ігор у Пекіні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію Reuters.

Серед інфікованих 19 спортсменів або членів делегацій: їхні тести, зроблені після прибуття до країни 28 січня, виявили коронавірус.

Також коронавірусну хворобу виявили у семи осіб, які вже прилетіли та перебували на спеціальній території, що відмежовує учасників Олімпіади від інших людей.

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Китай (4689) Олімпіада (687) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Мир окончательно вывихнулся. Вместо того, чтоб влепить кЕтайцам по "самые помидоры" за тот многолетний трындец, который они устроили по всему миру, им оставляют право проведения ОИ, еще и едут туда...
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29.01.2022 15:32 Відповісти
+1
Є версія, що короновірус -з Вєктора. А китайцям його пєтровбаширов завезли, коли на Вєкторі стався вибух та витік з біолабораторії. Як в 1979 десь на Уралі з сибіркою було...
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29.01.2022 15:42 Відповісти
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Мир окончательно вывихнулся. Вместо того, чтоб влепить кЕтайцам по "самые помидоры" за тот многолетний трындец, который они устроили по всему миру, им оставляют право проведения ОИ, еще и едут туда...
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29.01.2022 15:32 Відповісти
Є версія, що короновірус -з Вєктора. А китайцям його пєтровбаширов завезли, коли на Вєкторі стався вибух та витік з біолабораторії. Як в 1979 десь на Уралі з сибіркою було...
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29.01.2022 15:42 Відповісти
Німці були б проти
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29.01.2022 15:58 Відповісти
Допереклав те,що не зробив антивакцинатор ЕРАЗМ.

На момент перегляду даних два повідомлення про смерть у людей молодше 30 років із потенційним міокардитом все ще залишалися під питанням і не були включені до підрахунку випадків.

Серед симптомів, про які повідомлялося, були: біль у грудях, тиск або дискомфорт (89%), задишка (30%), відхилення результатів ЕКГ (72%) та аномальні результати МРТ серця (72%).

Автори дослідження відзначили, що міокардит після вакцинації лікується швидше, ніж у типових вірусних випадках; однак, враховуючи, що вакцинація більше не вважається надійним способом уникнення зараження COVID, не зрозуміло, чи має це якесь конкретне відношення до аналізу шкоди і вигод вакцинації від COVID, особливо з огляду на низький ризик ускладнень після зараження коронавірусом для вікової група з найбільшим ризиком серцево-судинних ускладнень після вакцинаці
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29.01.2022 18:31 Відповісти
По мере сил своих старайтесь - беречь здоровье от врачей.(с)
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30.01.2022 01:00 Відповісти
 
 