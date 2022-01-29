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Вже 36 випадків коронавірусу зафіксовано серед спортсменів та персоналу Олімпіади в Китаї
Протягом 28 січня серед осіб, залучених до Олімпійських ігор, було виявлено 36 нових інфікованих хворобою COVID-19, повідомив оргкомітет Зимових ігор у Пекіні 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію Reuters.
Серед інфікованих 19 спортсменів або членів делегацій: їхні тести, зроблені після прибуття до країни 28 січня, виявили коронавірус.
Також коронавірусну хворобу виявили у семи осіб, які вже прилетіли та перебували на спеціальній території, що відмежовує учасників Олімпіади від інших людей.
Топ коментарі
+9 HartmannEri
показати весь коментар29.01.2022 15:32 Відповісти Посилання
+1 Amen Amen #462705
показати весь коментар29.01.2022 15:42 Відповісти Посилання
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На момент перегляду даних два повідомлення про смерть у людей молодше 30 років із потенційним міокардитом все ще залишалися під питанням і не були включені до підрахунку випадків.
Серед симптомів, про які повідомлялося, були: біль у грудях, тиск або дискомфорт (89%), задишка (30%), відхилення результатів ЕКГ (72%) та аномальні результати МРТ серця (72%).
Автори дослідження відзначили, що міокардит після вакцинації лікується швидше, ніж у типових вірусних випадках; однак, враховуючи, що вакцинація більше не вважається надійним способом уникнення зараження COVID, не зрозуміло, чи має це якесь конкретне відношення до аналізу шкоди і вигод вакцинації від COVID, особливо з огляду на низький ризик ускладнень після зараження коронавірусом для вікової група з найбільшим ризиком серцево-судинних ускладнень після вакцинаці