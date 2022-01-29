Вже 36 випадків коронавірусу зафіксовано серед спортсменів та персоналу Олімпіади в Китаї

Протягом 28 січня серед осіб, залучених до Олімпійських ігор, було виявлено 36 нових інфікованих хворобою COVID-19, повідомив оргкомітет Зимових ігор у Пекіні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію Reuters.

Серед інфікованих 19 спортсменів або членів делегацій: їхні тести, зроблені після прибуття до країни 28 січня, виявили коронавірус.

Також коронавірусну хворобу виявили у семи осіб, які вже прилетіли та перебували на спеціальній території, що відмежовує учасників Олімпіади від інших людей.

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