УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7288 відвідувачів онлайн
Новини
10 061 49

У Польщі очікують до мільйона біженців з України у разі повномасштабного вторгнення Росії

У Польщі очікують до мільйона біженців з України у разі повномасштабного вторгнення Росії

У разі початку повномасштабної агресії РФ проти України на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, таку думку висловили віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", - сказав Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. "Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання підтримки України військом польським сьогодні не стоїть, - очільник Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Мацєй Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування. "Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник глави МВС.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - оцінив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польщі засудив агресивні дії Росії

У п'ятницю у Варшаві відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорили поточну ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. На початку засідання Ради національної безпеки президент Анджей Дуда заявив, що наразі прямої військової загрози Польщі немає. При цьому він додав, що такої ситуації, як сьогодні, не було з 1989 року.

Автор: 

біженці (1891) Польща (8617)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Біженці які зрештою шукатимуть роботу і я певен багато знайдуть і влаштуються. Роботящі, християни, не агресивні. Польщі це на руку...принаймі я так розумію віце міністра
показати весь коментар
29.01.2022 16:21 Відповісти
+17
дякуємо полякам !

а ще краще передайте цю інформацію німцям, бо однією Польщею біженці не обмежаться
показати весь коментар
29.01.2022 16:12 Відповісти
+13
хто хоче, хай біжить, звичайно я особисто будинок який збудував, якщо дійде до того заберу із собою.... а ще заберу штучок тридцять кацапні! зброя є Слава Україні!!!
показати весь коментар
29.01.2022 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с нашим Зе все равно будет

или миллион беженцев или миллион переселенцев

и скоро останется только квартал в расширенном формате
показати весь коментар
29.01.2022 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dE4xwpXljLM https://www.youtube.com/watch?v=dE4xwpXljLM

Браві морпєхи Ресурсной!
показати весь коментар
29.01.2022 18:23 Відповісти
ОП, ВР и Кабмин первые побегут.
показати весь коментар
29.01.2022 16:09 Відповісти
Так вони ж в Московію! Це інша річ!
показати весь коментар
29.01.2022 17:07 Відповісти
дякуємо полякам !

а ще краще передайте цю інформацію німцям, бо однією Польщею біженці не обмежаться
показати весь коментар
29.01.2022 16:12 Відповісти
это точно. мы в Германию побежит.
показати весь коментар
29.01.2022 16:49 Відповісти
хто хоче, хай біжить, звичайно я особисто будинок який збудував, якщо дійде до того заберу із собою.... а ще заберу штучок тридцять кацапні! зброя є Слава Україні!!!
показати весь коментар
29.01.2022 17:11 Відповісти
Біженці які зрештою шукатимуть роботу і я певен багато знайдуть і влаштуються. Роботящі, християни, не агресивні. Польщі це на руку...принаймі я так розумію віце міністра
показати весь коментар
29.01.2022 16:21 Відповісти
Наші люди роботящі і путящі, їм би додати досвіду зі школи, як вести власний бюджет спочатку, а потім як розпочати власний бізнес.
показати весь коментар
29.01.2022 16:38 Відповісти
Можливо й так.
Скажу таку річ- проходжу повз приміщення і спостерігаю як раз або два на рік там роблять ремонт для в'їзду чергового магазину. Хтось інвестує і прогорає. Щось в нас не те
показати весь коментар
29.01.2022 16:46 Відповісти
на шоу не вистачає.
показати весь коментар
29.01.2022 18:32 Відповісти
еще бы им в школе рассказывали, что такое политическая ответственность. а то сегодня ты голосуешь "против", а через 2.5 года - беженец.
показати весь коментар
29.01.2022 20:24 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 21:21 Відповісти
О остальные?
показати весь коментар
29.01.2022 16:23 Відповісти
а остальные Максим Максимовичи будут лизать кацапские сапоги
показати весь коментар
29.01.2022 21:21 Відповісти
Т.е. вас 1 миллион и вы все свалите в Польшу?
Я так и думал.
показати весь коментар
29.01.2022 22:08 Відповісти
Этот посыл нравится, поэтому и помощь Украине нужна в несколько раз больше, чем сейчас.
показати весь коментар
29.01.2022 16:25 Відповісти
Патриоты , Шо сказать.
показати весь коментар
29.01.2022 16:26 Відповісти
діти і жінки, які не хочуть бути трупами? а від рашки нічого іншого не дочекаєшся
показати весь коментар
29.01.2022 17:58 Відповісти
то надто оптимістично
показати весь коментар
29.01.2022 16:30 Відповісти
Буде більше, враховуйте що тимчасові переселенці з окупованих територій Донбасу і анексованого Криму потягнуться до вас, а це вже більше мільйону + інші бажаючи пожити за зразком(ти дивися в них же СРСР досі діє) і таких достатньо багато
показати весь коментар
29.01.2022 16:35 Відповісти
раз такі справи то значить нашим заробітчанам вже час створювати якісь осередки з первинного прийому наших же людей. щоб біженці зимою не ночували на дворі
показати весь коментар
29.01.2022 16:35 Відповісти
Миллион єто с заробитчанами, или наоборот отток будет и они рванут назад Родину защищать?
показати весь коментар
29.01.2022 16:40 Відповісти
Зелю від Пуйла захищати ?
показати весь коментар
29.01.2022 18:28 Відповісти
А в Германии ждут все остальные 26 миллионов украинцев, благодаря польскому коридору.
показати весь коментар
29.01.2022 16:44 Відповісти
Чехи, поляки действительно близкие добрые соседи и вообще ЛЮДИ с большой буквы.
показати весь коментар
29.01.2022 16:45 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1961874-rosiya-povidomila-pro-povernennya-sil-zakhidnogo-viyskovogo-okrugu-do-mists-bazuvannya Росія повідомила про повернення сил Західного військового округу до місць базування
показати весь коментар
29.01.2022 16:49 Відповісти
Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО, заявив у суботу в ефірі радіостанції "Інфорадіо" міністр оборони країни Тібор Бенке.

За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.
показати весь коментар
29.01.2022 17:11 Відповісти
Додбо **** поёт старые кацапские песни "о главном".
показати весь коментар
29.01.2022 17:18 Відповісти
ага їм і адік, рідний батько...........
показати весь коментар
29.01.2022 17:37 Відповісти
Земля об этом же поет
показати весь коментар
29.01.2022 23:32 Відповісти
Если бы поляки еще наши дипломы признали, думаю через год бы в украине остались одни менты, прокуроры и депутаты.
показати весь коментар
29.01.2022 17:24 Відповісти
думаю будет больше
показати весь коментар
29.01.2022 18:40 Відповісти
В смысле 1млн? Реально кто-то думает что от войны будет пытаться спастись один человек из сорока, а не каждый второй? Ну-ну.
показати весь коментар
29.01.2022 20:10 Відповісти
Ага поляки только и ждут кайфонуть рабами за сотку.
показати весь коментар
29.01.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 20:55 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 20:56 Відповісти
В Польщі спостерігається відтік робочої сили в Німеччину та інші країни, де значно більші зарплати.
показати весь коментар
29.01.2022 21:03 Відповісти
Boże chroń Polskę!!!
показати весь коментар
30.01.2022 11:27 Відповісти
Україна готова прийняти літаки та системи ППО і ПРО від Польщі!
показати весь коментар
24.02.2022 15:24 Відповісти
 
 