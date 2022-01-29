Депутат парламенту Естонії Міхельсон після візиту в Україну: "Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги"

Україні слід більше грошей вкладати в оборону держави, а не в будівництво доріг.

Як передає Цензор.НЕТ із посмиланням на "Еспресо", про це голова Комітету у закордонних справах Парламенту Естонії Марко Міхельсон, написав у твіттері, підводячи підсумки своїх зустрічей в Україні.

Міхельсон також наголосив, що саме сильна демократія з громадянським суспільством та опозицією є запорукою незалежності Української держави

"Моя думка з нещодавньої поїздки до Києва: Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Це найкраща гарантія безпеки України на сьогодні. Демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії", - пише Міхельсон.



Він зазначає: українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі. Вони готові вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.

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"Настрій у Києві далекий від паніки. Країна, яка 8 років перебуває в оборонній війні проти російської агресії знає, що означає справжня небезпека. Українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств", - повідомив естонський депутат.



"Президент Зеленський повинен продемонструвати справжнє лідерство та побудувати сильну національну єдність навколо політики безпеки та оборони в той час, коли це так необхідно. Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги, якщо ви розумієте, що я маю на увазі", - пише політик.



Він також застеріг, що сподівання Києва продовжити переговори в Нормандії справедливі, але вони не призведуть до довгострокового рішення.



"Путінська Росія ніколи не визнає суверенітет демократичної України. Поступка на вимоги Росії щодо Мінського процесу може стати самогубством для будь-якого демократичного лідера України", - вважає Міхельсон.



"Більше 70% українців підтримують членство своєї країни в ЄС і понад 60% підтримують членство в НАТО. Це через триваючу російську агресію. В українців високі патріотичні почуття. Захід має визнати, що стабільності та миру в Європі не буде без вільної та демократичної України. Головна проблема – не розширення НАТО, а розширення тоталітарної Росії", - резюмує естонський політик.

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