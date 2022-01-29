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Новини Оборона
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Депутат парламенту Естонії Міхельсон після візиту в Україну: "Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги"

Депутат парламенту Естонії Міхельсон після візиту в Україну:

Україні слід більше грошей вкладати в оборону держави, а не в будівництво доріг.

Як передає Цензор.НЕТ із посмиланням на "Еспресо", про це голова Комітету у закордонних справах Парламенту Естонії Марко Міхельсон, написав у твіттері, підводячи підсумки своїх зустрічей в Україні.

Міхельсон також наголосив, що саме сильна демократія з громадянським суспільством та опозицією є запорукою незалежності Української держави

"Моя думка з нещодавньої поїздки до Києва: Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Це найкраща гарантія безпеки України на сьогодні. Демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії", - пише Міхельсон.

Він зазначає: українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі. Вони готові вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА

"Настрій у Києві далекий від паніки. Країна, яка 8 років перебуває в оборонній війні проти російської агресії знає, що означає справжня небезпека. Українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств", - повідомив естонський депутат.

"Президент Зеленський повинен продемонструвати справжнє лідерство та побудувати сильну національну єдність навколо політики безпеки та оборони в той час, коли це так необхідно. Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги, якщо ви розумієте, що я маю на увазі", - пише політик.

Він також застеріг, що сподівання Києва продовжити переговори в Нормандії справедливі, але вони не призведуть до довгострокового рішення.

"Путінська Росія ніколи не визнає суверенітет демократичної України. Поступка на вимоги Росії щодо Мінського процесу може стати самогубством для будь-якого демократичного лідера України", - вважає Міхельсон.

"Більше 70% українців підтримують членство своєї країни в ЄС і понад 60% підтримують членство в НАТО. Це через триваючу російську агресію. В українців високі патріотичні почуття. Захід має визнати, що стабільності та миру в Європі не буде без вільної та демократичної України. Головна проблема – не розширення НАТО, а розширення тоталітарної Росії", - резюмує естонський політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія з орбіти Коломойського одержала з бюджету чергові 1,3 млрд грн на ремонт доріг

Автор: 

дороги (3072) оборона (4820) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+51
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29.01.2022 16:33 Відповісти
+44
Это ясно все...
у власти зеленые предатели. и саботажники..кацапню слушают
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29.01.2022 16:32 Відповісти
+35
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29.01.2022 16:39 Відповісти
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Во-первых, он не прав в том, что это не его дело разпускать свой язык. Таких высказываний не позволяют себе даже американцы. Высказываться в подобном тоне - это большое неуважение, а не конструктивная критика партнеров.
Во-вторых, откуда он знает, сколько денег тратится на оборону, сколько на дороги и какие расчеты были произведены? Он что - военный эксперт, который знает все детали по секретным статьям расходов?
Это просто популизм со стороны балтийских стран, у которых своя функция в ЕС (распускать язык по всякому поводу) и свои интересы. Чем больше они распиарят российскую угрозу, тем больше смогут отхватить у Запада. А с Россией у них - огромный товарооборот и прекрасный бизнес. Это удобно, когда находишься под крышей НАТО.
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29.01.2022 18:16 Відповісти
У тебе прокся відклеілась.
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29.01.2022 19:03 Відповісти
Ты еще что за клоун?
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29.01.2022 22:25 Відповісти
Скільки грошей тратиться - це відкрита інфа з бюджету... На дороги тратиться В РАЗИ більше, ніж на оборону. У часи війни це ТУПО!
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29.01.2022 20:48 Відповісти
Во-первых, не все военные расходы видны в бюджете. Тем более в вашей ситуации, когда нельзя все разглашать.
Во-вторых, вы не имеете никакого представления, сколько денег должно тратиться на оборону и сколько на самом деле расходуется. В-третьих, расходы совершенно ничего не означают, если в стране коррупция. А она у вас до сих пор на уровне россии, и с этим вы ничего не смогли сделать.

Более глобально: когда я читаю ваши комментарии, у очень многих тут абсолютно одинаковое восприятие мира с русскими. Теория заговора, правительство и Зеленский - русские агенты, назло не тратят деньги на оборону (как будто у вас их очень много). Если правительство - агенты россии, о чем тогда весь шум? Они без боя вас всех сдадут. А если это не так, то откуда вы все, диванные эксперты, без конкретных аргументов верите какому-то клоуну михельсону, а не своим министрам, военным и многим другим людям, которые составляют бюджет и которые не являются агентами россии?
Но вам этого пока не понять. Вы слишком долго были в русском болоте и еле оттуда высунули голову. У вас до 2015 года стояли сотни памятников Ленина по всей стране, и пока не отняли Крым, вам и в голову не пришло их убрать. Будете учиться на своих ошибках.
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29.01.2022 22:24 Відповісти
Якщо ви порівняяєте асигнування на всю оборонну галузь, з непрямими витратами включно, і заплановані витрати на зелене крадівництво, у вас відпадуть усі питання, чи дуже багато є коштів. Поза тим, саме ви не маєте зеленого поняття про потреби війська гавіть в межах запланованих 290 мільярдів витрат. З яких лише третина піде на забезпечення діяльності ЗСУ. Але навряд чи вам буде цікаво порівнювати. Ви всіх диванних експертів однією лівою.
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29.01.2022 22:56 Відповісти
Еще раз. Оборонный бюджет всегда частично скрыт - его никогда не покажут полностью, в т.ч. по политическим причинам. Увеличьте бюджет в 2 раза, Путин обрадуется и скажет: они собираются напасть на Донбасс. Иду защищать.
Многие статьи расходов на топливо, транспорт и дороги на самом деле могут идти именно на оборону. Их не покажут во время военной ситуации, в которой вы находитесь.
Во-вторых, оборонный бюджет в любом случае будет в приоритете. Не надо думать, что ваши военные потерпят недофинансирование в 2 раза. Все делается для обороны в пределах возможностей. А людей, кого устраивает раздувать слухи и проблемах в армии, довольно много - и оппозиция перед выборами, и русские, чтобы посеять панику и другие.
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29.01.2022 23:15 Відповісти
Ще раз для кацапів. Бюджетні дані в Україні за загальними показниками по напрямах є повністю відкритими, на відміну від бюджетів московської госдури, де до 30% загального бюджету є таємним. Тож мені насрати на те, що скаже *****, і це лише ви зазираєте йому в очко. Витрати на паливо і логістику, в Україні проходять спеціальні процедури закупівлі, дані по яких відкриті не тільки для фахівців. І я знаю не лише про їх розмір, але й про рівень невиконання. Поза тим, усі ці статті включені до відповідних статей, які не розкриті у відкритому документі. Але загальні асигнування - опубліковані. Відкриваєте і вивчаєте, замість того, щоби нести пургу про склад витрат українських казначейських фінансів.
Що є пріорітетом у зеленої влади доречно коментувати людині, яка на цьому знається. А не запоребоиковим ботам з сумнівною реєстрацією. А людей, які бажають покрити зеленою дупою проблеми оборонного бюджету України на Цензорі часом банять. Не через особисті причини, за брехню, загалом.
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29.01.2022 23:31 Відповісти
передавай привіт Міхуілу... Радіємо, що він витончився настільки, що зможе побачити туфлі й без дзеркала.
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29.01.2022 18:22 Відповісти
А от Михуйло мы избавились 10 лет назад. А вы сделали его своим губернатором после этого. И еще кем-то там в вашем правительстве. Так что он больше ваш сейчас
Конечно, его и его клоунов (всяких советников из его команды) вам навязали американцы - но и это ваша вина, так как вы не смогли ничего поделать с коррупцией. Вот американцы вам и не доверяли в первые годы после майдана со всякими бриллиантовыми прокурорами и налоговиками.
Но не волнуйтесь, как мы его вам прислали, так сейчас и забрали. Лет на 6, минимум, будет изолирован.
Ну а мои слова насчет прибалтов вы вспомните лет так через 5-10. У нас тоже было подобное (наивное) восприятие.
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29.01.2022 22:37 Відповісти
О, ********** та перший Джоне, відкрий таємницю: чому, кожен неадекват-грузин, прибитий величчю манії?
Навіщо свистиш, що забрали *******, якщо воно обдовбалось та саме поплило? Навіщо стверджуєш, що він наш- якщо цей гордий козел- народжений вашими горами?
А за Зе!Беніну потвору- я відповідальність не несу.
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30.01.2022 12:09 Відповісти
Не в тему но может кто то знает. Наше чмо на олимпиаду в Пекин собирается или нет, а то читаю что ему там стрелку сам ***** назначил (предложил).
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29.01.2022 18:01 Відповісти
Ждёт приглашения на открытие -надо чтоб китайцы официально пригласили
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29.01.2022 18:33 Відповісти
як тренер сноубордистів чи призер обдовбаних до Олімпіаді?
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30.01.2022 13:34 Відповісти
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29.01.2022 18:04 Відповісти
Мітинг у Москві біля стін Кремлю.
Березень, 1991 року.

Хтось бачив подібні мітинги там же проти війни?

Ні, проти вбивств українців московіти не протестують.
.
Ви прослухали актуальну інформацію щодо політичних настроїв московітів та їх історичних уподобань...

Висновок: московіти бажають вбивати українців. Це їх архетип, з ним вони ввійшли до цього світу, з ним вони з нього йдуть. Не варто плекати надії на гуманізм, міжнародні домовленості та Заключний акт з безпеки і співробітництва у Європі. У питаннях ставлення Московії до України це не працює.

Замість відновлювати мости і будувати дороги в напрямках можливого пересування військ агресора, скоріше потрібно встановлювати інженерні загородження та копати протитанкові рови. Звісно, фірми Коломойського на цьому зароблять менше, аніж на Великому крадівництві.

Тоді не треба нити, збирати тривожні чемоданчики й готуватись до оборони. Під час війни артистів вождями не обирають - вони не вміють організовувати оборону, лише - знімати кіно, працюючи президентами, а вечорами підробляти, обшиваючи посполитих на машинці...
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29.01.2022 18:05 Відповісти
Ну все-таки в 2014 Нємцов організовував такий мітинг і тисяч 10-15 тоді вийшли. Там і Макаревич був, і Ахеджакова, і БГ... Інша справа, що для московії 10-15 тисяч це мізер!
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29.01.2022 20:42 Відповісти
В 14 в москві було за 50 тисяч. Та задля справедливості треба згадати, що в часи розстрілу першого парламенту московити не вийшли проти знищення власної демократії. Відтоді і покотилося.
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29.01.2022 23:08 Відповісти
Хотелось бы верить, что осел прислушается к советам умных политиков, которые поддерживают Украину !!!!
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29.01.2022 18:20 Відповісти
умных политиков и осел?
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29.01.2022 18:30 Відповісти
ОСЕЛ слушается ХОЗЯИНА(коломойского)
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29.01.2022 19:32 Відповісти
Какие советы,если его и Беню железно держит раша за "феберже",так,что оно только мычать может!
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29.01.2022 19:54 Відповісти
Михельсон подкинет денег на оборону? Или он не в курсе, что помимо обороны, есть ещё медицина, наука, пенсии?
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29.01.2022 19:10 Відповісти
да-да, дорогі дороги
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29.01.2022 19:11 Відповісти
Да-да, надо всё на армию как Северная Корея выкидывать. Вот тогда вы будете счастливы, сжирая траву.
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29.01.2022 19:18 Відповісти
до часу вступу в НАТО - саме так! Інакше - Україна буде окупована і зникне; стане федеральним округом.

ЗІ: мертвечук! перелогінся!
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29.01.2022 19:44 Відповісти
Ну вперёд и с песней тогда. Требуй с себя 100%ый налог на армию. Тогда я посмотрю чего на самом деле стоят твои слова.
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29.01.2022 20:01 Відповісти
А навіщо податок? Просто зменшити видатки на дороги і перекинути гроші на більш нагальні потреби - армію і медицину. От невже твоє утворення не дозволяє тобі осягнути такі елементарні речі?
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29.01.2022 20:44 Відповісти
Неужели твоё "утворэння" не помогает тебе увидеть, что ни о какой медицине и т.д. пан Михельсон не упомянул?
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29.01.2022 22:35 Відповісти
Ура-патриотам этого не понять. К сожалению, эти настроения, которые в т.ч. абсолютно безответственно раздуваются прибалтийцами, на руку в первую очередь России.
Хотя вроде и дураку должно быть ясно, что текущая война с Россией итак требует огромных ресурсов, а уазвимому населению нечего есть. Или, что увеличив военный бюджет Украины, Россия получает отличный аргумент для "защиты" Донбасса
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29.01.2022 22:45 Відповісти
Ага, так "нєчєго" єсть, що імортували 620 тис. машин в 2021 році...
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30.01.2022 11:26 Відповісти
Может твоя зекрыса подкинет и перестанет давать прессухи в наркотическом опьчнении,или она не знает ,что кроме воровства на ремонте дорог у него ещё есть и прямые обязанности? Шо зелупа,шо зебилы -на всех одна извилина
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29.01.2022 19:16 Відповісти
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29.01.2022 19:19 Відповісти
тупе зеленське чмо цього не розуміє
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29.01.2022 19:33 Відповісти
Множество фактов о «Большом строительстве», которые очень заинтересуют правоохранительные органы следующей власти, можно найти по ссылке:

https://zn.ua/project/velykebudivnytstvo/ru.html
"....Основная схема «дорожного крадительства» очень проста. В стоимости любого ремонта или строительства дорог 85% составляет стоимость строительных материалов как товара. То есть из 100 млн грн на ремонт дороги вы должны отнести 85 млн в магазин за асфальт, щебенку и т.п. На зарплату, прибыль, налоги и оплату строительной спецтехники направляют жалкий остаток в 15 млн грн.
То есть нечистым на руку игрокам достаточно завысить стоимость строительных материалов (примеров множество), и дальше все просто. «Маржа» через «скрутки» обналичивается в «конверты» и распределяется среди всех, кому надо. Поскольку речь идет о десятине от всего госбюджета, то крошек от распила хватает многим.
https://nashigroshi.org/
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29.01.2022 19:43 Відповісти
Что он понимает в программе " великого годівництва" злуг и самого Зе!
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29.01.2022 19:44 Відповісти
Депутат парламенту Естонії розуміє сьогоднішню ситуацію в Україні правильніше ніж президент України,але він, напевне, не розуміє,що то таке, політичний піар.Нам потрібно зібрати 25000 тисяч голосів під петицією до Зеленського про перерозприділення коштів з Великого крадівництва на оборонні потреби.І, тоді, хай вносить подання до Верховної Ради.Молоді Українці, візьміться за організацію цього процесу.
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29.01.2022 19:50 Відповісти
Перераспределять бюджет - однозначно надо.

Но принципиальная ошибка вашего поста в том, что считаете "президент не знает", "ему нужно открыть глаза", "царь хороший, бояре плохие" итд.

Даже если бы это было так: зачем стране голый король, который самоустранился и отдал все рычаги управления таким проходимцам, как Ермак и Ко?
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29.01.2022 20:12 Відповісти
Нам нужна петиция об отставке ЗЕчма и его шоблы
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29.01.2022 22:01 Відповісти
Средства на армию и дороги
на дороги 2021 - 320 млрд грн
на оборону 2021 - 40 млрд. грн
Украина занимает по коррупции 122 место в мире
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29.01.2022 19:52 Відповісти
Для глибшого розуміння масштабів афери рекомендуємо ознайомитися зі статтями про те,
як влада власноруч створила дорожній картель

https://zn.ua/ukr/internal/noviy-kurs-kurcya-ta-ruzvelt-yakogo-mi-zasluzhili-351581_.html Хто та як розпиляє 100 мільярдів гривень, виділених на Велике будівництво

як офіс президента усі сили кинув на те, щоб захистити дорожній картель та його корупційні оборудки.

https://zn.ua/ukr/internal/velike-budivnitstvo-zdorovoji-ljudini.html яким ефективним насправді міг би стати цей проєкт відновлення інфраструктури
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29.01.2022 20:02 Відповісти
весь цивилизованный мир видит что творит зелупа! кроме 73% зебилов, которые так крепко подосрали не только себе... жывотные, блеат!
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29.01.2022 20:41 Відповісти
Велике крадивныцтво это одна из самый больших афёр в истории Украины когда на распил пошли сотни миллиардов гривен.. и это в воюющей стране. Афёра наверняка готовилась за долго..и как только Бородатая бабушка, её Г+Г при помощи 73% ЗЕбильного быдлората поставили клоуна сразу же он обьявил про велике крадивныцтво..и пошёл распил которому даже Януковощь завидует..
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29.01.2022 20:57 Відповісти
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29.01.2022 20:59 Відповісти
Дороги слуги ригАналів роблять аби танки терористів без проблем їхали по Українській землі(((((
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29.01.2022 21:02 Відповісти
Что не ясно ??? ЗеНЕЛОХ очень занят! Он готовиться к ЕВРОБАСКЕТ 2025 !!!
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29.01.2022 21:38 Відповісти
глава Комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон
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29.01.2022 23:15 Відповісти
А в это время вокруг «Большого строительства» сгустились тучи Эксперты уже откровенно говорят, что 2022 год, может стать последним готом «Большого строительства», т к никакой нормативной и правовой документации на эту президентскую программу не существует, и никогда не существовало. Все работы, выполняемые в рамках так называемого «Большого строительства» на самом деле выполняются по планам и документации правительственной программы «Капитальный ремонт дорог 2018-2022 гг.» запущенной при президенте Порошенко. Единственное что привнесла в эту программу команда ЗЕ, это удорожание работ в два раза и условия, которые ограничили участие подрядчиков пятью крупными фирмами, которые в свою очередь передают субподряды разным мелким исполнителям. Сейчас этот «аттракцион щедрость» подходит к концу. Если в течение этого года власть не разработает новые планы работ и не найдет финансирование, проект завершится. Естественно на этом фоне борьба за участие в подрядах вышла на новые высоты. Поговаривают даже о конфликте Шефира с Ермаком из-за распределения заказов. Цифры откатов уже зашкаливают. А тем временем денег нет даже чтобы расплатиться с заказчиками по уже выполненным работам, «Укравтодор» должен подрядчикам около 140 миллиардов грн. А еще, враг №1 Офиса президента Петр Порошенко сегодня выступил с идеей передать 50 миллиардов грн. с «Большого строительства» Министерству обороны, в связи с военной угрозой со стороны России. Представляете, какой скрежет зубовный сегодня стоял в Офисе президента?
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29.01.2022 23:25 Відповісти
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30.01.2022 00:17 Відповісти
Теперь понять почему в ДОРОГИ, чтоб оккупанту проще было захватить Украину (быстро проехать по ровным дорогам)!
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30.01.2022 11:11 Відповісти
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