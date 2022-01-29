Депутат парламенту Естонії Міхельсон після візиту в Україну: "Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги"
Україні слід більше грошей вкладати в оборону держави, а не в будівництво доріг.
Як передає Цензор.НЕТ із посмиланням на "Еспресо", про це голова Комітету у закордонних справах Парламенту Естонії Марко Міхельсон, написав у твіттері, підводячи підсумки своїх зустрічей в Україні.
Міхельсон також наголосив, що саме сильна демократія з громадянським суспільством та опозицією є запорукою незалежності Української держави
"Моя думка з нещодавньої поїздки до Києва: Україна є живою демократією із сильним громадянським суспільством та політичною опозицією. Це найкраща гарантія безпеки України на сьогодні. Демократія – найкращий засіб стримування проти російської агресії", - пише Міхельсон.
Він зазначає: українське військове командування професійне, досвідчене та впевнене у собі. Вони готові вести боротьбу з усіма можливими загрозами, які можуть виникнути.
"Настрій у Києві далекий від паніки. Країна, яка 8 років перебуває в оборонній війні проти російської агресії знає, що означає справжня небезпека. Українське керівництво все ще вважає, що безпосередньої загрози поки немає. Тому вони стурбовані рішенням кількох західних країн щодо початку скорочень посольств", - повідомив естонський депутат.
"Президент Зеленський повинен продемонструвати справжнє лідерство та побудувати сильну національну єдність навколо політики безпеки та оборони в той час, коли це так необхідно. Київ має інвестувати сьогодні більше в оборону, ніж у дороги, якщо ви розумієте, що я маю на увазі", - пише політик.
Він також застеріг, що сподівання Києва продовжити переговори в Нормандії справедливі, але вони не призведуть до довгострокового рішення.
"Путінська Росія ніколи не визнає суверенітет демократичної України. Поступка на вимоги Росії щодо Мінського процесу може стати самогубством для будь-якого демократичного лідера України", - вважає Міхельсон.
"Більше 70% українців підтримують членство своєї країни в ЄС і понад 60% підтримують членство в НАТО. Це через триваючу російську агресію. В українців високі патріотичні почуття. Захід має визнати, що стабільності та миру в Європі не буде без вільної та демократичної України. Головна проблема – не розширення НАТО, а розширення тоталітарної Росії", - резюмує естонський політик.
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Во-вторых, откуда он знает, сколько денег тратится на оборону, сколько на дороги и какие расчеты были произведены? Он что - военный эксперт, который знает все детали по секретным статьям расходов?
Это просто популизм со стороны балтийских стран, у которых своя функция в ЕС (распускать язык по всякому поводу) и свои интересы. Чем больше они распиарят российскую угрозу, тем больше смогут отхватить у Запада. А с Россией у них - огромный товарооборот и прекрасный бизнес. Это удобно, когда находишься под крышей НАТО.
Во-вторых, вы не имеете никакого представления, сколько денег должно тратиться на оборону и сколько на самом деле расходуется. В-третьих, расходы совершенно ничего не означают, если в стране коррупция. А она у вас до сих пор на уровне россии, и с этим вы ничего не смогли сделать.
Более глобально: когда я читаю ваши комментарии, у очень многих тут абсолютно одинаковое восприятие мира с русскими. Теория заговора, правительство и Зеленский - русские агенты, назло не тратят деньги на оборону (как будто у вас их очень много). Если правительство - агенты россии, о чем тогда весь шум? Они без боя вас всех сдадут. А если это не так, то откуда вы все, диванные эксперты, без конкретных аргументов верите какому-то клоуну михельсону, а не своим министрам, военным и многим другим людям, которые составляют бюджет и которые не являются агентами россии?
Но вам этого пока не понять. Вы слишком долго были в русском болоте и еле оттуда высунули голову. У вас до 2015 года стояли сотни памятников Ленина по всей стране, и пока не отняли Крым, вам и в голову не пришло их убрать. Будете учиться на своих ошибках.
Многие статьи расходов на топливо, транспорт и дороги на самом деле могут идти именно на оборону. Их не покажут во время военной ситуации, в которой вы находитесь.
Во-вторых, оборонный бюджет в любом случае будет в приоритете. Не надо думать, что ваши военные потерпят недофинансирование в 2 раза. Все делается для обороны в пределах возможностей. А людей, кого устраивает раздувать слухи и проблемах в армии, довольно много - и оппозиция перед выборами, и русские, чтобы посеять панику и другие.
Що є пріорітетом у зеленої влади доречно коментувати людині, яка на цьому знається. А не запоребоиковим ботам з сумнівною реєстрацією. А людей, які бажають покрити зеленою дупою проблеми оборонного бюджету України на Цензорі часом банять. Не через особисті причини, за брехню, загалом.
Конечно, его и его клоунов (всяких советников из его команды) вам навязали американцы - но и это ваша вина, так как вы не смогли ничего поделать с коррупцией. Вот американцы вам и не доверяли в первые годы после майдана со всякими бриллиантовыми прокурорами и налоговиками.
Но не волнуйтесь, как мы его вам прислали, так сейчас и забрали. Лет на 6, минимум, будет изолирован.
Ну а мои слова насчет прибалтов вы вспомните лет так через 5-10. У нас тоже было подобное (наивное) восприятие.
Навіщо свистиш, що забрали *******, якщо воно обдовбалось та саме поплило? Навіщо стверджуєш, що він наш- якщо цей гордий козел- народжений вашими горами?
А за Зе!Беніну потвору- я відповідальність не несу.
Березень, 1991 року.
Хтось бачив подібні мітинги там же проти війни?
Ні, проти вбивств українців московіти не протестують.
.
Ви прослухали актуальну інформацію щодо політичних настроїв московітів та їх історичних уподобань...
Висновок: московіти бажають вбивати українців. Це їх архетип, з ним вони ввійшли до цього світу, з ним вони з нього йдуть. Не варто плекати надії на гуманізм, міжнародні домовленості та Заключний акт з безпеки і співробітництва у Європі. У питаннях ставлення Московії до України це не працює.
Замість відновлювати мости і будувати дороги в напрямках можливого пересування військ агресора, скоріше потрібно встановлювати інженерні загородження та копати протитанкові рови. Звісно, фірми Коломойського на цьому зароблять менше, аніж на Великому крадівництві.
Тоді не треба нити, збирати тривожні чемоданчики й готуватись до оборони. Під час війни артистів вождями не обирають - вони не вміють організовувати оборону, лише - знімати кіно, працюючи президентами, а вечорами підробляти, обшиваючи посполитих на машинці...
ЗІ: мертвечук! перелогінся!
Хотя вроде и дураку должно быть ясно, что текущая война с Россией итак требует огромных ресурсов, а уазвимому населению нечего есть. Или, что увеличив военный бюджет Украины, Россия получает отличный аргумент для "защиты" Донбасса
https://zn.ua/project/velykebudivnytstvo/ru.html
"....Основная схема «дорожного крадительства» очень проста. В стоимости любого ремонта или строительства дорог 85% составляет стоимость строительных материалов как товара. То есть из 100 млн грн на ремонт дороги вы должны отнести 85 млн в магазин за асфальт, щебенку и т.п. На зарплату, прибыль, налоги и оплату строительной спецтехники направляют жалкий остаток в 15 млн грн.
То есть нечистым на руку игрокам достаточно завысить стоимость строительных материалов (примеров множество), и дальше все просто. «Маржа» через «скрутки» обналичивается в «конверты» и распределяется среди всех, кому надо. Поскольку речь идет о десятине от всего госбюджета, то крошек от распила хватает многим.
https://nashigroshi.org/
Но принципиальная ошибка вашего поста в том, что считаете "президент не знает", "ему нужно открыть глаза", "царь хороший, бояре плохие" итд.
Даже если бы это было так: зачем стране голый король, который самоустранился и отдал все рычаги управления таким проходимцам, как Ермак и Ко?
на дороги 2021 - 320 млрд грн
на оборону 2021 - 40 млрд. грн
Украина занимает по коррупции 122 место в мире
як влада власноруч створила дорожній картель
https://zn.ua/ukr/internal/noviy-kurs-kurcya-ta-ruzvelt-yakogo-mi-zasluzhili-351581_.html Хто та як розпиляє 100 мільярдів гривень, виділених на Велике будівництво
як офіс президента усі сили кинув на те, щоб захистити дорожній картель та його корупційні оборудки.
https://zn.ua/ukr/internal/velike-budivnitstvo-zdorovoji-ljudini.html яким ефективним насправді міг би стати цей проєкт відновлення інфраструктури