Угорщина не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО, - міністр оборони Бенке

Угорщина не вважає доцільним у нинішній ситуації навколо України розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у суботу в ефірі радіостанції "Інфорадіо" міністр оборони країни Тібор Бенке.

За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.

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