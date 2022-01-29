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Угорщина не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО, - міністр оборони Бенке

Угорщина не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО, - міністр оборони Бенке

Угорщина не вважає доцільним у нинішній ситуації навколо України розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у суботу в ефірі радіостанції "Інфорадіо" міністр оборони країни Тібор Бенке.

За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надумані та заполітизовані судження": у МЗС відповіли Угорщині на заяву щодо "утисків" нацменшин в Україні

Автор: 

Угорщина (2336) НАТО (6530)


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Топ коментарі
+66
Мадяри ************* шльондри.
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29.01.2022 17:24 Відповісти
+33
так надо выходить из НАТО и вступить в ОДКБ! Там все ваши кореша!
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29.01.2022 17:40 Відповісти
+25
Фашистики у минулому, боягузи та хвойди в сьогоденні. Мріють за рахунок відтягування шматка України про свою задрипану Австро-Угорську імперію. Вже стовплять собі шматки, Путіну натякають, що вони "в дєле".
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29.01.2022 17:30 Відповісти
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А кто будет помогать самой коррумпированной стране в Европе?
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29.01.2022 19:16 Відповісти
Ця ситуація.як лакмусовий папірець-все лайно чудово визначає.
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29.01.2022 19:19 Відповісти
nu i ui na nih, mi budem prinimatj i zanimatsia drugimi horoshimi delami

Латвия вновь займется реабилитацией украинских военнослужащих и отдыхом их детей
Латвия восстановит летние лагеря для детей военнослужащих Украины, а также вернет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Dobra pozhalovatj k nam druzia.
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29.01.2022 19:26 Відповісти
Ой а шо такое? Я бы на месте керивныцтва НАТО угров из альянса выгнал а Украину принял. Венгрия полностью ложится под путлера разве не видно? На куя такой член НАТО???
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29.01.2022 20:01 Відповісти
Товарищ путен произошла чудовищная ошибка надо напомнить мадьярам 1956 год
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29.01.2022 20:13 Відповісти
Угорщина може бути в НАТО з прокремлівською пропагандую а Україна ні!? Може тому вона блокую рух України в НАТО?! Подумайте НАТО?
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29.01.2022 20:49 Відповісти
Та не, не может такого быть
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29.01.2022 22:26 Відповісти
Венгры- исключительные гамнюки. Европа от них ещё будет иметь много проблем- цыгане, всегда цыгане.
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29.01.2022 20:53 Відповісти
Вони не цигани.
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29.01.2022 21:53 Відповісти
но и не лучше цыган
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29.01.2022 22:36 Відповісти
Гірше.
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30.01.2022 06:59 Відповісти
Да,ничего общего этнически нет - это я в смысле поведения и менталитета. Если не ошибаюсь-,, осевшие, после длительных миграций гунны.
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30.01.2022 07:44 Відповісти
НАТО- содружество государств соседей объединившись перед лицом угрозы. Естественно, по истечению времени, политкурсы государств, еще естественней и их угрозы, меняются . Не-которые Государства забывают зачем собрались вместе. Остается одно, престиж и эксплуатировать содружество в своих полит интересах. Статьи периодически "перетрахивать" членов организации оставив тех кто придерживается принципам коллективной безопасности, нет. Вот и в...ются. Германия, Чехия, Венгрия, не-которые сьёжились и ждут критического часа признаться что не собираются участвовать или надеются отмахнутся прислав, каски или ещё что... Кому нужен альянс. Те,работают. Доказывая что содружество им актуально . Нормальное вообще-то явление.
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29.01.2022 21:29 Відповісти
Може все це заворушення для того щоб виявити ху із ху, а потім копен в дупен... Із НАТО. Дуже багато зайвого баласту, Хорватія, Мадяри, чехи із своїм алконавтом...
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30.01.2022 00:27 Відповісти
Не чіпайте чехів, лише одна країна НАТО заявила, що можуть надати не тільки зброю (і надають), а і солдат. А їх презік, то як в німеччині, нічого не вирішує. Їх прем'єр, у якого реальна влада, за нього вже вибачився.
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30.01.2022 07:03 Відповісти
второй или третий день наблюдаю какие-то вскукареки неких персонажей альтернативно одарённых с Венгрии, кого их мнение интересует? может я не в курсе?
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30.01.2022 00:39 Відповісти
Від Чопа до Будапешта всьго 300 кілометрів.
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06.02.2022 19:24 Відповісти
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