У президента Чехії "випадково" знищили секретний документ про причетність шпигунів ГРУ Мішкіна та Чепіги до вибухів у Врбетіце

Поліція Чеської Республіки перевіряє обставини знищення секретного документа чеських спецслужб щодо вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага".

За даними видання, у повідомленні Служби безпеки та інформації, призначеному виключно президентові Чехії Мілошу Земану, містилися дані, що до вибухів причетні агенти російської військової розвідки ГРУ.

Про знищення документа поліція дізналася в момент перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір з'ясувати наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які не мали права ознайомитися з ним.

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Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння "Новичком" у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак для "Чеського радіо" та сервера respekt.cz наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

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У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".