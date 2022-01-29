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Новини
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У президента Чехії "випадково" знищили секретний документ про причетність шпигунів ГРУ Мішкіна та Чепіги до вибухів у Врбетіце

У президента Чехії

Поліція Чеської Республіки перевіряє обставини знищення секретного документа чеських спецслужб щодо вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага".

За даними видання, у повідомленні Служби безпеки та інформації, призначеному виключно президентові Чехії Мілошу Земану, містилися дані, що до вибухів причетні агенти російської військової розвідки ГРУ.

Про знищення документа поліція дізналася в момент перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір з'ясувати наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які не мали права ознайомитися з ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння "Новичком" у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак для "Чеського радіо" та сервера respekt.cz наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му. ФОТО

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

вибух (4514) Чехія (1653) Чепіга Анатолій (41) Мішкін Олександр (30)


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Топ коментарі
+60
Президент Чехії,як і президенти Хорватії,Німеччини,та України,"випадково" виявились аґентурою РФ. Буденність...
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29.01.2022 19:28 Відповісти
+38
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29.01.2022 19:32 Відповісти
+30
президент Чехії то сама випадковість, як і наш зелений шашлик.
самі не знають шо зроблять в наступну секунду
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29.01.2022 19:29 Відповісти
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Схоже когось присли і воно замітає сліди.
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29.01.2022 19:22 Відповісти
Видать каких то новичков, уничтожают все без разбору.
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29.01.2022 19:24 Відповісти
Вам же сказано,не специально,а случайно!ну,со всеми бывает.
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29.01.2022 19:48 Відповісти
Насчет случайно уничтожили, мы можем дать фору любому.
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29.01.2022 19:23 Відповісти
Президент Чехії,як і президенти Хорватії,Німеччини,та України,"випадково" виявились аґентурою РФ. Буденність...
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29.01.2022 19:28 Відповісти
Да и еще предательская хеоргиевская ленточка развевалась на ветру.
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29.01.2022 20:53 Відповісти
ніякої зради - то кольори німецького князівства Anhalt-Zerbst
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29.01.2022 21:01 Відповісти
ну в Україні - це колишній президент - свиня порошенко
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29.01.2022 23:06 Відповісти
а шо таке?
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29.01.2022 19:28 Відповісти
но коррупция в Украине. смотрите не перепутайте
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29.01.2022 19:29 Відповісти
Так, корупція в Україні. Вам пора це признати.
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29.01.2022 19:45 Відповісти
коррупция есть везде
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29.01.2022 19:45 Відповісти
шредер перелогинься
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29.01.2022 20:23 Відповісти
интересно Земан в какую сумму какой валюты или валют обозначил эту
" СЛУЧАЙНОСТЬ"?????
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29.01.2022 19:29 Відповісти
президент Чехії то сама випадковість, як і наш зелений шашлик.
самі не знають шо зроблять в наступну секунду
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29.01.2022 19:29 Відповісти
Оно еще живое, этот Земан
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29.01.2022 19:31 Відповісти
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29.01.2022 19:32 Відповісти
Саш, привет..ну ты разобрался, как и кому платят по первой линии?
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29.01.2022 19:40 Відповісти
Бажаю! Так, це зветься за збереження життя. виплата ця складає приблизно 6000 гривень.
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29.01.2022 19:44 Відповісти
Друга лінія..по 5 тысяч они дополнительно получают? Так называемые за тишину?
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29.01.2022 19:51 Відповісти
так, і друга лінія раніше отримувала. я тобі довів , що зеленське платить вам за збереження життя окупантам?
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29.01.2022 19:55 Відповісти
Это назввается по другому..5 тысяч рядовому, если не получил взысканий..алкаши и наркоманы не получают..это рядовым..командиру отделения 6 тысяч, если нет залетов..причем тут жизнь оккупантов хз
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29.01.2022 20:01 Відповісти
головне що ти все зрозумів, вибач я звільнився в 2019 році. я просто спитав по телефону у свого товариша з 58 бригади.
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29.01.2022 20:12 Відповісти
Сірьож, бережи себе. Ти ще потрібен своїй рідні.
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29.01.2022 20:14 Відповісти
пнх поцріот. по іншому я тобі малоросу не можу пояснити своє ставлення до тебе.
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29.01.2022 20:28 Відповісти
Орест Рубаха, ничего не понял..Вы можете свои мысли формировать доступней?
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29.01.2022 20:28 Відповісти
Что за тема? Обоснуй
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29.01.2022 20:46 Відповісти
воно з росіянської партії сволота. де головний комуняка та кацапський запроданець алєжка тягнібок.
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29.01.2022 21:36 Відповісти
Ой, Саш...Спасибо..да куда я денусь, мы в мой Шахтерск вернемся..если не на танках, то на БМП..
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29.01.2022 20:25 Відповісти
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29.01.2022 20:28 Відповісти
Petroff&Boshiroff Inc
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29.01.2022 19:40 Відповісти
В нашем ОПе по вагнеровцам уже давно все документы на капусту порубили !
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29.01.2022 19:44 Відповісти
Пару тройнку дней назад Христо Грозева назначили испрлнительным директором Билингкэт
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29.01.2022 19:47 Відповісти
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29.01.2022 19:48 Відповісти
Вітаємо!
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29.01.2022 20:24 Відповісти
Когда уже следующая серия? Или лучше сразу заключительная, чтоб закрылись все вопросы.
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29.01.2022 20:41 Відповісти
случайно )))
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29.01.2022 19:50 Відповісти
тоже ведь парадокс, гэбнявый Земан брал деньги у ***** и играл на русской дудке, а доигрался до того, что Чехия подарила! нам груз вооружений стоимостью 240 миллионов гривен.

еще пару штук таких игроков на русской дудке пока исполняют в Венгрии и Германии, надеюсь тоже доиграются
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29.01.2022 19:51 Відповісти
У них пропадають секретні документи з ОП, а у нас всі державні секрети з ОП в копіях на другий день прямують до столу путлера. І при цьому ніяких розлідувань.
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29.01.2022 19:53 Відповісти
Лейтенант Б. стоит на шухере !
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29.01.2022 20:11 Відповісти
По ходу в этих ихних европах бардак не лучше нашего( Понимаю почему они так обделались от касапских танков. Если бы не зонтик натовский, сидели бы все уже лапками к верху. Брал бы их пуйло голыми руками и разделывал по одному как кроличьи тушки.
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29.01.2022 19:55 Відповісти
Тогда в 2014 году Украине помогали реально военной помощью всего 4 страны...Литва,Чехия Болгария и Канада...,Но Порошенко расшевелил страны НАТО...выступая в обеих Палатах Конгресса США 18 сентября 2014 года...Именно в этот день была создана Антироссийская Коалиция против КГБшной Хунты...
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29.01.2022 19:55 Відповісти
гоша ты не туда залетел. вернись назад на русвесну и рассказывай там эту херню. тут тебе никто не поверит
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29.01.2022 20:03 Відповісти
интересно какую сумму потратила фсб на эту случайность...
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29.01.2022 19:57 Відповісти
Сегодня в сухом остатке? Джо Байден напомнил РАБссии события в Югославии...где старина Джо херачил рюсский Мир ну ОЧЕНЬ нехило вместе с Гиркиным-типа Стрелковым...хотите повторит?,...Казламордые?
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29.01.2022 20:02 Відповісти
Рукописи не горять...
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29.01.2022 20:03 Відповісти
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29.01.2022 20:06 Відповісти
Фу ***.
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29.01.2022 20:35 Відповісти
Энтони Блинкэн Глава Госдепа и китайский глава госдепа Ван И говорили по телефону около 2 часов...,признали что экономика США круче всех в Мире,китайцы подтягиваются но что медленно...видать США закрыли доступ к новейшим технологиям особенно в авиации и военно-морском деле...
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29.01.2022 20:13 Відповісти
Ну нас этим точно не удивишь -зекрыса каждый день под наркотой и жжет ...
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29.01.2022 20:15 Відповісти
На Авиабазу НАТО в Румынии переброшен сверсекретный самолет-разведчик SL...что входит в его задачи по разведке конечно мы не узнаем...,но что в нем есть крутого..это просмотр и считывание любой информации на расстоянии 5 000 км...,это значит если он летит над Крымом...то знает все что происходит в Новосибирске или Якутске...
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29.01.2022 20:22 Відповісти
СМИ США пишут, что зеленое говно доигралось, Байден больше с ним говорить не хочет, Джонсон летит в Украину поговорить, чтобы он хотя бы не мешал защитить страну... Очень надеюсь, что речь зайдет об отставке зеленого куска говна.
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29.01.2022 20:24 Відповісти
У меня есть идея телесериала, примерно на 100 серий, с участием этого поца, конечно же в качестве заключенного. Есть шансы отбить хоть часть разворованного им бюджета.
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29.01.2022 23:51 Відповісти
Сменая власти в Украине должна происходить только законным способом..типа Голобородька должен уехать в свой колхоз Лукашенко законным способом...
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29.01.2022 20:31 Відповісти
Ничего удивительного, Земан известный ватник и этого не скрывает, что еще было ожидать давая ему документ.

Меня другое удивляет, почему для важных документов нет заверенных копий? Мы же не в средневековье живем, да и тогда были переписчики.
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29.01.2022 20:33 Відповісти
Надеюсь,у американской разведки эти материалы сохранились.
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29.01.2022 20:35 Відповісти
Думаю, що, зважаючи про згадані експертизи ДНК та відбитків пальців, питання стояло про те, хто ознайомлювався конкретно з цим екземпляром.
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29.01.2022 22:00 Відповісти
Иногда мои 2 сына спорят кто сильнее в Мире..ВАТА Путлера или Илан Маск... Моя Сенаторша пытается их помирить простым способом...дает одному и второму книгу ...один читает Собачье Сердце,второй Карла Маркса... я наблюдая со стороны за этим концертом ржунимагу....
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29.01.2022 20:36 Відповісти
👍🏼👏🏻👏🏻👏🏻
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29.01.2022 20:38 Відповісти
Нету дела -нету тела...
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29.01.2022 20:40 Відповісти
В чем секрет расследований Христо Грозева и его Билингкет?А в том что он и его команда не мудаки Лещенки Гнвпы Бигусы и не Пиховшеки и прочие бараны журналистики...
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29.01.2022 20:45 Відповісти
Почему Медведчук с подельниками сидит под домашним арестом а не в тюрьме? Ведь уголовная статья предатель родины
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29.01.2022 20:46 Відповісти
как следует из заметки уничтожен бумажный документ. С учетом же современного документооборота явно существует электронная версия, а с использованием Backup-ирования подобных документов не одна.
единственный минус это невозможность снятия пальчиков, чтобы проверить какакой возможный "крот" с документом ознакомился.
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29.01.2022 20:46 Відповісти
ГРУ зачистило документ , Земану приготовиться )
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29.01.2022 20:53 Відповісти
Ведмедчук очень хитрый Лис с КГБшным стажем...,с 1971 года...,посадить его по факту невозможно,а доказать вину тем более...,не миллиардерша Оскана Марченко спасет супруга за любые миллиарды...,а шоу с его якобы его домашним арестом..шоу для дураков... Леонид Данилыч своих не бросает...
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29.01.2022 20:53 Відповісти
Да нормальный он чувак друг нашего барыги всё будет в ажуре миллиардеры не садятся
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29.01.2022 21:43 Відповісти
Ну прям випадково... взяли і знищили !
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29.01.2022 20:58 Відповісти
Зманы Орбаны Додоны Макроны и прочие Сильвио Берлускони с Ангелой Шмеркель прошли суровый отбор на экзаменах на Мацковии...получая чемодан с баксами и Еврами они клянутся верой и правдой служить Мавзолею чЛенина...,думаете это так просто?
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29.01.2022 21:02 Відповісти
Скорее тебе в голову.
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30.01.2022 09:42 Відповісти
Голобородька наехал на Байдена...,неопытный болван за 2,5 года наделал ошибок и проколов больше,чем все Генсеки СССр вместе взятые за 70 лет советской власти...Потому и нет Ссср...
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29.01.2022 21:14 Відповісти
Старый паралитик Земан известный агент Кремля. Вот вам и Европа, вот вам НАТО, вот вам ЕС - каждый день одна-две рашен консервы" взрываются" при чем все на высших гос. постах. Все пропитано коррупцией, потому что идеологией ( как раньше во времена коммунистов) тут и не пахнет. А теперь можете представить что у нас внутри страны твориться по этому поводу... При чем под разной личиной, от радикальных "патриотов" до тихих и незаметных людишек во власти. Есть открытые кремляди типа ОПЗЖопса, НАШИ, отряд Шария.. так те хоть на свету, а сколько в тени или в сумерках...
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29.01.2022 22:04 Відповісти
А можно в такой же документ Зелю завернуть и к Земану отправить?
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29.01.2022 22:49 Відповісти
Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають.
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30.01.2022 00:18 Відповісти
Неужели ЗЕМАН -Штирлиц
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30.01.2022 04:41 Відповісти
Зе(man -> человек)!
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30.01.2022 11:02 Відповісти
У нас свої «знищення» по вагнерівцях, Ізоляції, офшорах, нардепах від мами, відкотах з асфальту, харчуванні військових, школярів, енергетики…
Але в Україні не тільки сраколизи привладні, є і Патріоти України повсюди!!
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30.01.2022 09:41 Відповісти
Раньше "мыши ели", пожар или "ветром уносило", сегодня это называется "случайно уничтожили" (не креативно, моги бы сказать отцифровали, но "вирус скушал")!
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30.01.2022 11:00 Відповісти
Ищите руSSкие консервы
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30.01.2022 12:23 Відповісти
это ж сколько кацап*ких кротов осело в этой Эвропе......
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30.01.2022 18:00 Відповісти
 
 