УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11797 відвідувачів онлайн
Новини
3 224 63

Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" знову може зупинитися через борги за електроенергію, - Волинець

Шахтоуправління

Уряд має контролювати питання боргів державних шахт. Зокрема, шахтоуправління "Південнодонбаське №1" заборгувало понад 195 млн гривень.

На цьому наголосив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Держпідприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" в черговий раз опинилося під загрозою зупинки через борги за електроенергію", - написав він.

Волинець зазначає, що борг шахти ШУ "Південнодонбаське №1", яка знаходиться в управлінні Міністерства енергетики, формується починаючи з 2018 року і станом на січень 2022 року досяг критичних 195,5 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахтарі з Вугледару просять Міненерго не змінювати керівника підприємства без погодження з ними

Водночас він підкреслив, що розташована поруч шахта ім. Сургая, яка має ідентичні показники по реалізації продукції, майже завжди своєчасно розраховується за спожиту електроенергію.

"Уряд повинен негайно взяти під контроль не тільки цю ситуацію, але взагалі проблему боргів державних шахт. Бо як ми час від часу бачимо по ситуації на ШУ "Південнодонбаське №1", через безглузді рішення менеджерів тисячі працівників вугільної галузі знову піддаються ризику залишитися без роботи", - підсумував Волинець.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року держава виділила з резервного фонду держбюджету 300 млн гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.

Також читайте: Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: 

Волинець Михайло (97) борг (2149) шахта (704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Если у шахты есть долги и она работает, то у руководства есть виллы в Испании, "Лексусы" и куча недвижимости.....
показати весь коментар
29.01.2022 20:15 Відповісти
+3
О клятый Порох знову краде!
показати весь коментар
29.01.2022 19:48 Відповісти
+3
Помните Азиров говорил что "Донбасс всю страну кормит"
показати весь коментар
29.01.2022 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Волынець это ахметовская ставленникца
показати весь коментар
29.01.2022 19:48 Відповісти
та без вопросов !

шахта має проблеми з оплатою за спожиту електроенергію. За вимогою постачальника ЕК «Укренерговугілля», державне підприємство може бути повністю знеструмлене 28 лютого, включаючи агрегати водовідливу та вентиляції, повідомляє пресслужба ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля». Шахтарі мають намір не допустити затоплення шахти, бо це буде означати повне знищення містоутворюючого підприємства та екологічну катастрофу для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80 Вугледара

интересно ЗЕ-льоные девки ***** пляшут вокруг шахты с виробничою потужність 1,2 млн т вугілля на рік.
показати весь коментар
29.01.2022 20:35 Відповісти
Да не вопрос - Национализировать всё украденое Ахметовым а Ахметова посадить в тюрьму на 25 лет
показати весь коментар
29.01.2022 20:41 Відповісти
А когда начнете национализировать украденное беней и его посадите на 25 лет?
показати весь коментар
29.01.2022 20:53 Відповісти
И беню тоже посадить .Я кстати дал бы бене пожизненное в отличие от Ахметика
показати весь коментар
29.01.2022 21:00 Відповісти
Оценил твой юмор
показати весь коментар
29.01.2022 21:04 Відповісти
давай без тебя мы у себя разберемся..ты решай свои задачи возле своей речки в США
показати весь коментар
29.01.2022 23:38 Відповісти
Запрети мне, бенин холоп.
показати весь коментар
29.01.2022 23:42 Відповісти
Тебе запретить? Зачем?
показати весь коментар
29.01.2022 23:45 Відповісти
Ну так и не тявкай тогда.
показати весь коментар
29.01.2022 23:47 Відповісти
Я понял, с тобой по нормальному нельзя..ну хорошо..
показати весь коментар
29.01.2022 23:51 Відповісти
Ты другого ожидал, русский бенин холоп?
показати весь коментар
29.01.2022 23:59 Відповісти
От трампопомпона ожидал.
показати весь коментар
30.01.2022 00:06 Відповісти
Ты меня с кем-то спутал, русский.
показати весь коментар
30.01.2022 00:07 Відповісти
Тебя?? Да ты тут вещаещь уже пару лет точно
показати весь коментар
30.01.2022 00:17 Відповісти
С 2014, русский. С тех самых пор, когда твои братухи напали на Украину.
показати весь коментар
30.01.2022 00:35 Відповісти
Прикинь, братан что то я тебя не видел в 15 в ДАПе..
показати весь коментар
30.01.2022 01:19 Відповісти
идиот Олег Петрович !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
шахта в долгах - государственная !!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.01.2022 22:35 Відповісти
О клятый Порох знову краде!
показати весь коментар
29.01.2022 19:48 Відповісти
крадэ ,крадэ ,скоро суд
показати весь коментар
29.01.2022 21:01 Відповісти
Та і зараз краде на різних схемах. Ясна річ що не стільки, як під час президентства, тому і дуже бажае повернутися.
показати весь коментар
29.01.2022 22:19 Відповісти
А чего тогда его Нарик не посадит? Или он с ним в доле?
показати весь коментар
30.01.2022 06:32 Відповісти
Чого? А мені розповіли ще у 2019-му. Після івнагурації Зеленського, люди з команди Порошенко міттьтево не звілянилися А ПЕРЕДАВАЛИ ЛЮДЯМ ЗЕЛЕНСЬКОГО СХЕМИ крадіжок. Так що в долі. З самого початку у долі.
показати весь коментар
30.01.2022 12:52 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 19:48 Відповісти
Саш, я еще и 20 лет в шахте проработал..ну пока руский мир меня освобождать не пришел))) Волынец- рыба еще та, независимый профсоюз..ага..
показати весь коментар
29.01.2022 23:49 Відповісти
Сірьож, найбільші націоналісти на Донбасі-це мешканці окупованих міст та інших населених пунктів. Я відповідаю за свою слова, бо я це бачив, і відчув. Так було і буде! Я повернувся в своє рідне місто, а тобі не має куди повертатись.
показати весь коментар
30.01.2022 00:06 Відповісти
Саш, хоть ты понимаешь..быть националистом во Львове и в Донецке- это разное((( ну как есть
показати весь коментар
30.01.2022 00:14 Відповісти
Саш, в Донбассе шахты очень глубокие..уголь дорогой получается. Карьеры дешевле..Австралия так работает.
показати весь коментар
30.01.2022 00:09 Відповісти
Карьеры..просто гребут уголь с поверхности
показати весь коментар
30.01.2022 00:10 Відповісти
так а ще переробляють бувші отвали чи як їх там оті гори над землею. там же офуєнний бізнес!
показати весь коментар
30.01.2022 00:45 Відповісти
Та да..шламы это называтся
показати весь коментар
30.01.2022 01:23 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 19:49 Відповісти
для кружевных ЗЕ-линых труселей
показати весь коментар
29.01.2022 20:37 Відповісти
Помните Азиров говорил что "Донбасс всю страну кормит"
показати весь коментар
29.01.2022 19:53 Відповісти
Та да! кармільци хєрові.
показати весь коментар
29.01.2022 20:16 Відповісти
шахта з виробничою потужністю 1,2 млн т вугілля на рік.

что лучше заплатить американским шахтерам, а шахту затопить ?
показати весь коментар
29.01.2022 20:38 Відповісти
Южнодонбасская нормальная шахта..чем Волынец то недоволен? Ну от корыта профсоюзов его двинули, это да..
показати весь коментар
29.01.2022 23:54 Відповісти
Радуйся дурачек ,теперь Африка всю страну кормит и то, если бы не уевый Ахметка,который этот уголь закупает -собирал бы ты валежник ,чтобы жопу свою обогреть.А теперь скажи мне что я не прав и чего то приврал!
показати весь коментар
29.01.2022 21:43 Відповісти
Если у шахты есть долги и она работает, то у руководства есть виллы в Испании, "Лексусы" и куча недвижимости.....
показати весь коментар
29.01.2022 20:15 Відповісти
Якщо шахтарі зупинять роботу, то шахта вийде з ладу і на поновлення її роботи потрібни будуть велики гроши.
А Зеленському та Шмигалю - ГАНЬБА!!!
показати весь коментар
29.01.2022 22:21 Відповісти
То вы ж за зелень голосовали,то и вам ганьба?
показати весь коментар
30.01.2022 11:35 Відповісти
Згодне, нам ганьба.
Але ви за Порошенко голосували, тому вам трічи ГАНЬБА!!!
показати весь коментар
30.01.2022 13:07 Відповісти
А як же ж армія, мова, віра?)))До речі при Порошенко шахтарям справно платили, іноді навіть наперед бабосікі давали, це я точно знаю ,і я не казав шо я за Пороха голосував)))Так шо мені не зовсім ганьба)))
показати весь коментар
30.01.2022 21:07 Відповісти
Ну якщо за Педро не голосували, тоді не ганьба )))
показати весь коментар
30.01.2022 22:39 Відповісти
Волинець іще та риба,корупціонер і сепаратист.
Таку гниду треба давно посадити,до речі це чмо топило за (руцькій мір)
показати весь коментар
29.01.2022 20:29 Відповісти
Не гони ! Когда он топил за РФ ???
показати весь коментар
29.01.2022 20:31 Відповісти
Не, он у нас столуется, и прекрасно понимает, что в "русском мире" его от кормушки отодвинут. Поэтому никогда он за него не топил.
показати весь коментар
29.01.2022 20:49 Відповісти
Нічого страшного. ВАЗелінський спише борги.
показати весь коментар
29.01.2022 20:36 Відповісти
Апогей абсурду, у державної шахти, яка добуває вугілля для виробництва електроенергії державної ТЕС немає грошей щоб заплатити за електроенергію
показати весь коментар
29.01.2022 20:46 Відповісти
Уся електроенергія пішла на соціальні ліфти
показати весь коментар
29.01.2022 20:47 Відповісти
х\й знає... закони ринку для тих шахт не мають ніякого значення? при космічній ціні на вугілля залишатись в боргах??? як це???
показати весь коментар
29.01.2022 20:51 Відповісти
Если у нас есть работающие шахты, нафига покупаем уголь за границей? Кто в теме?
показати весь коментар
29.01.2022 21:01 Відповісти
Бо ціх шахт мало. Бо замість того, щоб погасити заборгованість перед шахтарями у жовтні, та дати державним шахтам гроши на розвіток (з заборгованістю та на розвиток всього до 2-х млрд гривен) купували електроєнергію, через прокладку Арахамії у Беларусії.

Тому, без грошей, українськи державні шахти зупинени... А Шмигаль у Ахметова працював... А Гетьманцев був помічником депутат у двух державних зрадників. А Зеленський зовсім нічого не розуміє в макроекономіці.

Це якщо дуже стисло.
показати весь коментар
29.01.2022 22:27 Відповісти
Понял, все это печально☹️
показати весь коментар
29.01.2022 22:36 Відповісти
Это тебе обьяснил хрен из инета?..ну ну..про марку угля это уже сложно, я так понимаю
показати весь коментар
29.01.2022 23:43 Відповісти
Если сложно, то это про водно-угольную смесь, которую придумали в Германии еще при Гитлере и на которой ездили в ЮАР автомобили, когда из-за построенного юаровцами завода по производству ядерного оружия их взули настоящими санкциями, а не как Путлера и нефть в стране не поступала.

Если про сложное, то это про то, как в 2016-2019-м году, при Порошенко, можно было успеть проложить новые магистральные газопроводы, параллельно существующей ГТС, только трубами меньшего диаметра, а заодно и построить новые газокомпрессорные станции, и тогда меньше было бы сегодня проблем с давлением газа в трубах. Скажите невозможно? При независимости, в 1997-м году Украина за 6 месяцев проложила 500 км газопровода до города Керчь.
показати весь коментар
30.01.2022 00:11 Відповісти
Я понял. Иди отдыхай..прорабатывай теорию про водно- угольную смесь)))
показати весь коментар
30.01.2022 00:19 Відповісти
Я в теме..вопросы?
показати весь коментар
29.01.2022 23:41 Відповісти
Половина всех ТЭС спроектирована под уголь антрацитовой группы (марки А - антрацит и Т - тощий). Вторая половина - под уголь газовой группы (Г - газовый и ДГ - длиннопламенный газовый).Проблема в том, что все шахты, добывающие антрацитовую группу, оказались на неподконтрольной Украине территории. Та что Бумбас все таки свое дело делал ,не смотря на издеж некоторых лиц...От така уйня...
показати весь коментар
30.01.2022 23:05 Відповісти
Так їм Ахметов електроенергію без коштів не дає. Ви собі уявляєте ******* шахту без електрики?
показати весь коментар
29.01.2022 22:28 Відповісти
Так у нас свой уголь и есть? Какого тогда в Казахстане и США покупали ?
показати весь коментар
30.01.2022 11:04 Відповісти
Почитай я написал трохи выше.
показати весь коментар
30.01.2022 23:14 Відповісти
 
 