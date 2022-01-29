Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" знову може зупинитися через борги за електроенергію, - Волинець
Уряд має контролювати питання боргів державних шахт. Зокрема, шахтоуправління "Південнодонбаське №1" заборгувало понад 195 млн гривень.
На цьому наголосив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Держпідприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" в черговий раз опинилося під загрозою зупинки через борги за електроенергію", - написав він.
Волинець зазначає, що борг шахти ШУ "Південнодонбаське №1", яка знаходиться в управлінні Міністерства енергетики, формується починаючи з 2018 року і станом на січень 2022 року досяг критичних 195,5 млн гривень.
Водночас він підкреслив, що розташована поруч шахта ім. Сургая, яка має ідентичні показники по реалізації продукції, майже завжди своєчасно розраховується за спожиту електроенергію.
"Уряд повинен негайно взяти під контроль не тільки цю ситуацію, але взагалі проблему боргів державних шахт. Бо як ми час від часу бачимо по ситуації на ШУ "Південнодонбаське №1", через безглузді рішення менеджерів тисячі працівників вугільної галузі знову піддаються ризику залишитися без роботи", - підсумував Волинець.
Нагадаємо, що наприкінці 2021 року держава виділила з резервного фонду держбюджету 300 млн гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.
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шахта має проблеми з оплатою за спожиту електроенергію. За вимогою постачальника ЕК «Укренерговугілля», державне підприємство може бути повністю знеструмлене 28 лютого, включаючи агрегати водовідливу та вентиляції, повідомляє пресслужба ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля». Шахтарі мають намір не допустити затоплення шахти, бо це буде означати повне знищення містоутворюючого підприємства та екологічну катастрофу для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80 Вугледара
интересно ЗЕ-льоные
девки***** пляшут вокруг шахты с виробничою потужність 1,2 млн т вугілля на рік.
шахта в долгах - государственная !!!!!!!!!!
что лучше заплатить американским шахтерам, а шахту затопить ?
А Зеленському та Шмигалю - ГАНЬБА!!!
Але ви за Порошенко голосували, тому вам трічи ГАНЬБА!!!
Таку гниду треба давно посадити,до речі це чмо топило за (руцькій мір)
Тому, без грошей, українськи державні шахти зупинени... А Шмигаль у Ахметова працював... А Гетьманцев був помічником депутат у двух державних зрадників. А Зеленський зовсім нічого не розуміє в макроекономіці.
Це якщо дуже стисло.
Если про сложное, то это про то, как в 2016-2019-м году, при Порошенко, можно было успеть проложить новые магистральные газопроводы, параллельно существующей ГТС, только трубами меньшего диаметра, а заодно и построить новые газокомпрессорные станции, и тогда меньше было бы сегодня проблем с давлением газа в трубах. Скажите невозможно? При независимости, в 1997-м году Украина за 6 месяцев проложила 500 км газопровода до города Керчь.