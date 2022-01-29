Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі
Франція в рамках можливого розгортання сил НАТО на тлі загрози широкомасштабного нападу Росії на Україну має намір відправити кілька сотень військових до Румунії.
Про це заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
Зазначається, що Румунія стала "зоною надзвичайної напруги" через агресивні наміри Росії.
Парлі підкреслила, що "дуже скоро" відбудеться зустріч членів НАТО щодо відправлення збройних сил до Румунії. Париж має намір відправити "кілька сотень людей" і бажає "бути основою для цих сил, які будуть таким чином розгорнуті".
Топ коментарі
+7 До Коле #494615
показати весь коментар29.01.2022 20:41 Відповісти Посилання
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.01.2022 20:44 Відповісти Посилання
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар29.01.2022 20:48 Відповісти Посилання
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https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків
Оно как то неловко золотые промыслы то отжимать, в Африке сподручнее.
А чего не в Бразилию?
войска из Приднестровия. Недавна Молдова сделала очередной
запрос к России. И как всегда ответа нет , а ихняя армия готовится
к оказанию "промощи" при возможны"х боевых действий в направлении Одессы. Молдаваны могли "попросить" румын обеспечить
прикрытие и навести порядок у себя в доме.