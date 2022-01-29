Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі

Франція в рамках можливого розгортання сил НАТО на тлі загрози широкомасштабного нападу Росії на Україну має намір відправити кілька сотень військових до Румунії.

Про це заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що Румунія стала "зоною надзвичайної напруги" через агресивні наміри Росії.

Парлі підкреслила, що "дуже скоро" відбудеться зустріч членів НАТО щодо відправлення збройних сил до Румунії. Париж має намір відправити "кілька сотень людей" і бажає "бути основою для цих сил, які будуть таким чином розгорнуті".

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