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Новини Війна
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Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі

Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі

Франція в рамках можливого розгортання сил НАТО на тлі загрози широкомасштабного нападу Росії на Україну має намір відправити кілька сотень військових до Румунії.

Про це заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що Румунія стала "зоною надзвичайної напруги" через агресивні наміри Росії.

Парлі підкреслила, що "дуже скоро" відбудеться зустріч членів НАТО щодо відправлення збройних сил до Румунії. Париж має намір відправити "кілька сотень людей" і бажає "бути основою для цих сил, які будуть таким чином розгорнуті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ще не ухвалила рішення про вторгнення в Україну, - Резніков

Автор: 

НАТО (6530) росія (65974) Румунія (1190) Франція (3098) Парлі (6)


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Топ коментарі
+7
***** спит и видит как бы захватить древнерусский город Бухарест.
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29.01.2022 20:41 Відповісти
+6
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/01/sobaka-kane-korso-vasya-olena-bilozerska.jpg Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків


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29.01.2022 20:44 Відповісти
+5
Французы с румынами знатные вояки, ну
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29.01.2022 20:48 Відповісти
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***** спит и видит как бы захватить древнерусский город Бухарест.
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29.01.2022 20:41 Відповісти
чекаємо на французські Аербаси в Борисполі із стратегічним грузом консервованих жаб
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29.01.2022 21:03 Відповісти
После знамени победы над Кремлём скажут, что без французской тушонки мы бы не победили
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29.01.2022 21:05 Відповісти
тушьонки-жабьйонки
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29.01.2022 21:18 Відповісти
Зря ржете. Не раз видел ватные заявки, что румыны это славяне. А стало быть тоже одиннарот
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29.01.2022 22:11 Відповісти
Это бинго а венгры никого не принимают
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29.01.2022 20:43 Відповісти
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/01/sobaka-kane-korso-vasya-olena-bilozerska.jpg Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків


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29.01.2022 20:44 Відповісти
это просто пипец... https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ ссыла:
https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків
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29.01.2022 20:49 Відповісти
Вася зробив мій вечір!
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29.01.2022 21:14 Відповісти
Французы с румынами знатные вояки, ну
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29.01.2022 20:48 Відповісти
Надо умело пользоваться их слабостями. Поставить спиной к спине, и усё, стоять будут насмерть
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30.01.2022 00:53 Відповісти
Ну у Франции сильнейшая армия Европы вообще то, и кроме того Москву они брали!
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30.01.2022 08:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=POH14-HMGFc
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29.01.2022 20:50 Відповісти
кацапня по хранцузcцькі.
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29.01.2022 21:03 Відповісти
А почему не во Французкую Гвиану?
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29.01.2022 20:51 Відповісти
Страшно. Там сейчас космодром кацапский.
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29.01.2022 21:06 Відповісти
Не пали контору, они же заклятые враги.
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29.01.2022 21:44 Відповісти
и давно Куру стал кацапским, лапотник?)
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29.01.2022 22:04 Відповісти
Так там же французский Иностранный Легион расквартирован.
Оно как то неловко золотые промыслы то отжимать, в Африке сподручнее.
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30.01.2022 06:19 Відповісти
По ходу у францов жабы сдохли......
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29.01.2022 20:53 Відповісти
які жаби? що ти мелеш?
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29.01.2022 20:56 Відповісти
ті жаби здохли .... що у лісі
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29.01.2022 21:05 Відповісти
да ты шо?...
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29.01.2022 20:53 Відповісти
Молодцы! А ведь могли просто написать в Спортлото!!!
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29.01.2022 20:59 Відповісти
А почему не в Конго ?
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29.01.2022 21:02 Відповісти
Може в Сенегал?
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29.01.2022 21:06 Відповісти
А Ливию бомбили самолётами бо там нефть .Такие они европейцы мы уже увидели ихнюю димакратию
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29.01.2022 21:07 Відповісти
дуня, давай уже про внешнее управление и величайшего клоуна в мире. тебе же хочется
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29.01.2022 21:14 Відповісти
Ты как совковый граненый стакан. Только вместо водки в него насрали.
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29.01.2022 21:35 Відповісти
Почему не водка? Потому,что алкоголь убивает клетки мозга. А у тебя в черепушке почти стерильно,только паутины немного между ушами и завалявшийся комсомольский значек..
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29.01.2022 22:10 Відповісти
хйло даже макрону нахамило
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29.01.2022 21:13 Відповісти
Дурацкие сообщения. И что они там будут делать в Румынии когда Россия нападет на Украину? Зачем вообще такую чушь писать.
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29.01.2022 21:33 Відповісти
Бабуля географию макрону обьясняла еще по картам пирирейса
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29.01.2022 21:34 Відповісти
Надо было еще партию тушенки отправить в Монголию. Не спрашивайте почему. Просто продолжить веселье.
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29.01.2022 21:47 Відповісти
Я вражений мужністю французів. А якщо вони висловлять глибоке стурбування, то взагалі буде пипець
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29.01.2022 21:51 Відповісти
Знал я одного деда русина , с тимишиоры регион Банат в румынии ,дошол до сталинграда так он мне говорил, еще придёт время и вам придётся доделывать то шо мы не смогли , а именно пить пиво на красной площади по 7 гривен !!!
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29.01.2022 21:54 Відповісти
"на фоне угрозы широкомасштабного нападения России на Украину намерена отправить несколько сотен военных в Румынию. Источник: "
А чего не в Бразилию?
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29.01.2022 21:58 Відповісти
А шо орки собираются нападать на Румынию???
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29.01.2022 22:33 Відповісти
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29.01.2022 22:44 Відповісти
На жопе было бы логичнее. И надпись,,юра,мы все просрали..,, прикрыла бы коричневые пятна
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29.01.2022 22:53 Відповісти
Хотя нет. Спереди *****,с желтым нимбом вокруг головки . А сзади надпись,,юра,мы всепросрали,,.
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30.01.2022 01:22 Відповісти
Скрепы сошлись
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30.01.2022 01:24 Відповісти
Согласно Стамбулской встречи 1999года , Россия должна вывести
войска из Приднестровия. Недавна Молдова сделала очередной
запрос к России. И как всегда ответа нет , а ихняя армия готовится
к оказанию "промощи" при возможны"х боевых действий в направлении Одессы. Молдаваны могли "попросить" румын обеспечить
прикрытие и навести порядок у себя в доме.
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29.01.2022 23:11 Відповісти
Странно. А соседи Румынии болгары два дня назад отказались от всех иностранных военных дабы не провоцировать москву в случае конфликта. Толи братушечный синдром, толи у консерв пуканы не держат.
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30.01.2022 01:50 Відповісти
Болгарія завжди тримала хвіст по вітру. І ніколи не поспішали приєднуватись до когось, доки бійка вже майже не закінчилась. Підтримати сильнішого - це краще, ніж отримати під око.
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30.01.2022 09:54 Відповісти
Краще б в Африку.... А як усе завершиться, вилізши із кущів, стати однією з країн-переможців, як це було за підсумками 2-ї Світової... Ой, ні, ще свої "легіони" для реалістичності повтору на початковій стадії війни - спрямувати на допомогу мокшанцям, і спонсувати їх усю війну економічно, зокрема і інтимними послугами... Ось тоді історія повториться в усій своїц повноті... Успіхів...
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30.01.2022 09:39 Відповісти
Невже парижанки погодились їхати у Румунію? Там же так багато циганів.
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30.01.2022 09:52 Відповісти
 
 