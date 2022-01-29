Спроби звалити на західних партнерів відповідальність за економічні негаразди є неприйнятними, - Порошенко

Для держави у стані війни, особливо у тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, потужна підтримка міжнародних партнерів і їхня солідарність - це запорука стійкості і перемоги над агресором.

Про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.

Він наголошує: сумніви щодо справжності цієї підтримки, над якою свого часу довелось працювати денно і нощно, є ударом по єдності та солідарності демократичного світу і грою проти національних інтересів України.

"Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування зеленої команди. Продовження економічної політики в інтересах корупційного "великого крадівництва" замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї", - переконаний Порошенко.

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"Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог", - наголошує п’ятий президент.

"Щиро вдячний союзникам України, які попри все підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!", - резюмує Порошенко.