УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11002 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 573 454

Спроби звалити на західних партнерів відповідальність за економічні негаразди є неприйнятними, - Порошенко

Спроби звалити на західних партнерів відповідальність за економічні негаразди є неприйнятними, - Порошенко

Для держави у стані війни, особливо у тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, потужна підтримка міжнародних партнерів і їхня солідарність - це запорука стійкості і перемоги над агресором.

Про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.

Він наголошує: сумніви щодо справжності цієї підтримки, над якою свого часу довелось працювати денно і нощно, є ударом по єдності та солідарності демократичного світу і грою проти національних інтересів України.

"Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування зеленої команди. Продовження економічної політики в інтересах корупційного "великого крадівництва" замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї", - переконаний Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Зеленського для іноземних журналістів. ВIДЕО

"Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог", - наголошує п’ятий президент.

"Щиро вдячний союзникам України, які попри все підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!", - резюмує Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Порошенко Петро (15192)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
до чего же упорото-тупые зебилы...
показати весь коментар
29.01.2022 21:08 Відповісти
+53
показати весь коментар
29.01.2022 21:09 Відповісти
+50
Я так понимаю, Нелох уже начал строительство патронного завода? Когда открытие?
показати весь коментар
29.01.2022 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
показати весь коментар
30.01.2022 01:00 Відповісти


- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк? ...
показати весь коментар
30.01.2022 01:00 Відповісти
Когда политик становится клоуном, это понятно. Но когда клоун, становится политиком, это беда
показати весь коментар
30.01.2022 01:03 Відповісти
Никому не кажется странным совпадение,что ,,разговоры,, в нормандском формате кацапы отложили на две недели, после того,как на две недели отложили решение про арест Порошенко? У меня есть подозрение,что ,,посадка Пороха,,-это условие ***** для зебилов.
показати весь коментар
30.01.2022 01:30 Відповісти
Друзі, наприкінці минулого року США додали 200 млн доларів військової допомоги. 300 млн доларів було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500. Ще 500 млн буде надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатковий пакет - 300 млн.

Моя позиція, що Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць, а не роздавати їх корупційно неробам з діючої влади.

https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__%5b0%5d=AZVArsGWoVHOadpxGUcH-lcBay8yfmSRqykGNSoH_qqoxQb6_SLP6zA9OTDD7kxbdy0TZNh3n0LRTWBbutqmh9uUFFKmutExLJioathsvXFm_6EAdbhEwizER5oYKDFek8BXKclXVq6om5f5tddgYZMjzSi3cKHoDLFJC3Bi1vEUMlR9yGC2I1-d8NK-ohRRW4g&__tn__=-%5dC%2CP-R Петро Порошенко
показати весь коментар
30.01.2022 02:28 Відповісти
І чого воно само за п'ять років не зробило ТАКУ зарплатню?
А зараз таке вилізло з вимогами.

А може КРАЩЕ 50 тис, ні ні 100 тис і не гривень, а доларів!!!
Тупий популізм від ГЕТЬмана
показати весь коментар
30.01.2022 05:23 Відповісти
зебил, сравни цены и коммуналку при порохе и зеле. спроси у родителей)))
показати весь коментар
30.01.2022 07:54 Відповісти
Вона практично такою була, по нинішнім цінам.
показати весь коментар
30.01.2022 08:20 Відповісти
Плавали. Знаем его тысячу в день.
https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html А сам на бюджетные деньги покупал сырье у врага для своего частного заводика .
показати весь коментар
30.01.2022 11:34 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 03:53 Відповісти
Ну и кто патриот,тот кто строит в Украине дороги или тот кто строил заводы в липецке?
показати весь коментар
30.01.2022 06:24 Відповісти
тот кто не ворует,а зе сйчас вне конкуренции
показати весь коментар
30.01.2022 06:33 Відповісти
Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з "Великого Будівництва"
на 80%, або на 5,8 млрд грн.
Джерело:
показати весь коментар
30.01.2022 08:49 Відповісти
сайт это свынячий, поэтому фабрики в липецке
показати весь коментар
30.01.2022 07:44 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 07:43 Відповісти
так заставляют подписать минские соглашения, подписанные тобой
показати весь коментар
30.01.2022 07:43 Відповісти
сам понял, что сказал?
показати весь коментар
30.01.2022 08:42 Відповісти
С петенового согласия подписали минские. Но теперь он минские уже критикует. Двуличный крендель.
показати весь коментар
30.01.2022 09:54 Відповісти
зайве пояснювати дегенератам-зебілам, що Порох тут категорично проти не самих мінських документів з 2014-го, 15-го років, а проти "імплементації формули Штанмайєра" в редакції ************, про що домовився (і чи підписав? - бо нічого не кажуть!) Зе-клоун в грудні 2019-го року.
Але все ж таки спробую...
показати весь коментар
30.01.2022 14:24 Відповісти
"Лунають відверто антиукраїнські заяви, як від президента Хорватії, який сказав, що "Україну не треба захищати, бо ми найкорумпованіше країна Європи". Корупція - наше слабке місце. І ні Петро Порошенко, ні чинний президент Зеленський не зробили достатньо, щоб закрити це слабке місце: реформувати судову систему, призначити антикорупційного прокурора. Нам могли надавати більш серйозну зброю всі ці роки, якби партнери вважали, що ми більш чиста і реформована країна, але маємо корупційний безлад і відутність верховенства права."
показати весь коментар
30.01.2022 08:42 Відповісти
Корупція,це друге ім'я порошенка.
показати весь коментар
30.01.2022 10:10 Відповісти
а вам, зебілам, ще не доходить, що реформу судової системи в цивілізованому варіанті неможливо провести за одну каденцію? І навіть за дві-три? Чи для вас судова реформа полягає в ліквідації всіх судів та створенні розстрільних трійок сталінського зразка?
показати весь коментар
30.01.2022 14:27 Відповісти
Нічого не скажеш вміє агент російських спецслужб Порошенко зняти з себе всю відповдальність за все ,що відбувається в Україні.

Алексей Кучеренко
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
показати весь коментар
30.01.2022 08:53 Відповісти
Олігарх,творець партії регіонів,подєльник мєдвєдчука черговий раз гавкнув з під шконки.🤣🤣🤣
показати весь коментар
30.01.2022 10:09 Відповісти
Гавкаєш ти , в даному випадку , зелена потворо
показати весь коментар
30.01.2022 12:13 Відповісти
Ось сидів би зараз Порошенко у СІЗО і меньш язиком молол. Сам же собі на нову карну справу набалакає. Зекловану і так стає вигідним зробити з Порошенко зрадника, щоб на цьому відмовитися від Мінського формату.
показати весь коментар
30.01.2022 13:37 Відповісти
Зелупа не робить, порошенко сам себе з мєдвєдчуком зрадником зробив,бо дуже любить владу і гроші і ніяких принципів,честі а є насправді малодушним баригою.
показати весь коментар
30.01.2022 14:54 Відповісти
міністерка економіки Юлія Свириденко заявлвяла, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію - орієнтовно https://biz.censor.net/news/3301966/******************************************************************************. Джерело: https://biz.censor.net/n3312942
показати весь коментар
30.01.2022 11:52 Відповісти
- "міністерка економіки Юлія Свириденко заявлвяла...... $195 млрд."
********************************************************************
Якщо вірити цим цифрам ($195 млрд), то який приріст економіки стався за рік? Візьми калькулятор, порахуй, і ти будеш здивований. Усі економіки світу просто ридають від заздрів.
показати весь коментар
30.01.2022 12:37 Відповісти
Свора зелена збіглася захищати міллірди бені і *********** зе , так як відчувають свій кінець в грабуванні Украіни 😠
показати весь коментар
30.01.2022 12:16 Відповісти
А подкуп грязьпромом всякой падали в Германии, Хорватии, Чехии это разве не политическая коррупция высочайшего уровня?? И эти же твари еще обвиняют Украину в бытовой коррупции которая якобы не дает возможность принять ее в НАТО!!
показати весь коментар
30.01.2022 12:45 Відповісти
Зроблено було ним багато: Україні необхідні ********** !
7 (сім) центральних баз зберігання б/п були пограбовані і знищені при
"сивочолому криголамі" , плюс
2 (два) Центральних Арсенала ЗСУ. ракетної техніки.
Збройні калібри НАТО не підходять для основного переліку зброї в Україні . Мільярдні збитки і хто поніс реальну відпоівідальність головнокомандуючий, генерали...?
показати весь коментар
30.01.2022 12:47 Відповісти
Не сім, а п'ять. Дві були підірвани при Януковичу.

Ну не побудував за п'ять років патроного заводу, заводу по виробництву снарядів великого калібру, заводу по виробництву орудійних стволів, та заводу по виробництву сволів до стрелкової зброї, так щощ, Порошенко за це розстріляти?
Можно подумати, що все це при Зеленському хошь почали будувати.
показати весь коментар
30.01.2022 13:41 Відповісти
Два сапога пара. И от этого становится грустно . Хоть они и показушно борятся один против другого, но Комик является его последователем .В принципе ничего не поменялось во внутренней политике после получения высших должностей Кварталом, а во внешней политике даже стало хуже . Например огрызания Комика в сторону стран союзниц это уже от собственной глупости, а не от политической неопытности
показати весь коментар
30.01.2022 14:16 Відповісти
По сути у нас теперь везде жопа. И во внешней политике и в экономике (((((
показати весь коментар
30.01.2022 15:34 Відповісти
Да согласен .
показати весь коментар
30.01.2022 16:01 Відповісти
Отличная возможность чтобы в очередной раз пропиариться в непростой для страны момент. И Петрушка никогда ее не упустит . Как Вовик на шашлычки собрался когда окопы рыть надо , так зрада , Как Петюня Киев с Лондоном перепутал и там начал окапываться -перемога адназначна!
показати весь коментар
30.01.2022 12:54 Відповісти
ПОХОДУ ще рік-другий і ПОРОХ БУДЕ САДИТИ ЗЕЛЕНЬКА !
показати весь коментар
30.01.2022 13:34 Відповісти
Петро обіцяв стати Президентом через рік, ще у 2020-му. Ось тільки зараз вже 2022-й і виходить що була чергова обіцянка-цацанка виробника солоденького.
Ось магазини "Рошен" будувати під час війни він не обіцяв, зате набудував цілу купу.
показати весь коментар
30.01.2022 13:45 Відповісти
Так він багато чого обіцяв ! Наприклад долар по 10 гривень , а не по 30 . Та багато чого ще
показати весь коментар
30.01.2022 13:59 Відповісти
Через високий Лондонський суд , чи суд Тель-Авиву ?
показати весь коментар
30.01.2022 14:02 Відповісти
через суд штату Делавер, там реальніше звинувачення.
показати весь коментар
30.01.2022 15:45 Відповісти
Ти диви, яке воно лякливе гімно. Ще й скаржеться, мовляв дядечку Адміне, мене дорослі дописувачі ображають - захистіть будь ласочка. А то ще й порохоботський план залучення дурбелеників на майдани у підтримку Пороха не виконую - ще й за це стусани й запотиличники вигрібати. Ох і тяжкі днини тепер у порохоботів - останнім часом порохоботінг виходить якийсь малоефективний, навіть іноваційні винаходи лабораторії токсикогенної порохоботології не рятують
показати весь коментар
30.01.2022 21:08 Відповісти
Зебильным тварям как всегда магазины рошен в жопе муляют, а энергокомпании каломойского и велике крадивныцтво это уже ваше личное??
показати весь коментар
30.01.2022 13:51 Відповісти
саме цікаве: пистять, що не підприємці, а саме Порох "магазини Рошен будував під час війни". Муляє їх, що "Рошен" випускає якісну продукцію, і досі відкриваються все нові і нові точки, де торгують його виробами.
показати весь коментар
30.01.2022 14:37 Відповісти
Дежурные 5 копеек от Петюни. Приняли, проехали.)
показати весь коментар
30.01.2022 20:46 Відповісти
Порох тужится-тужится, пыжится-пыжится
"Бу-бу-бу-ла-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
А оно ж ну нихренашечки не выходит.
показати весь коментар
30.01.2022 21:14 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 01:20 Відповісти
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
показати весь коментар
31.01.2022 04:25 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 