Спроби звалити на західних партнерів відповідальність за економічні негаразди є неприйнятними, - Порошенко
Для держави у стані війни, особливо у тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, потужна підтримка міжнародних партнерів і їхня солідарність - це запорука стійкості і перемоги над агресором.
Про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.
Він наголошує: сумніви щодо справжності цієї підтримки, над якою свого часу довелось працювати денно і нощно, є ударом по єдності та солідарності демократичного світу і грою проти національних інтересів України.
"Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування зеленої команди. Продовження економічної політики в інтересах корупційного "великого крадівництва" замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї", - переконаний Порошенко.
"Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог", - наголошує п’ятий президент.
"Щиро вдячний союзникам України, які попри все підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!", - резюмує Порошенко.
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- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк? ...
Моя позиція, що Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць, а не роздавати їх корупційно неробам з діючої влади.
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__%5b0%5d=AZVArsGWoVHOadpxGUcH-lcBay8yfmSRqykGNSoH_qqoxQb6_SLP6zA9OTDD7kxbdy0TZNh3n0LRTWBbutqmh9uUFFKmutExLJioathsvXFm_6EAdbhEwizER5oYKDFek8BXKclXVq6om5f5tddgYZMjzSi3cKHoDLFJC3Bi1vEUMlR9yGC2I1-d8NK-ohRRW4g&__tn__=-%5dC%2CP-R Петро Порошенко
А зараз таке вилізло з вимогами.
А може КРАЩЕ 50 тис, ні ні 100 тис і не гривень, а доларів!!!
Тупий популізм від ГЕТЬмана
https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html А сам на бюджетные деньги покупал сырье у врага для своего частного заводика .
на 80%, або на 5,8 млрд грн.
Джерело:
Але все ж таки спробую...
Алексей Кучеренко
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
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Якщо вірити цим цифрам ($195 млрд), то який приріст економіки стався за рік? Візьми калькулятор, порахуй, і ти будеш здивований. Усі економіки світу просто ридають від заздрів.
7 (сім) центральних баз зберігання б/п були пограбовані і знищені при
"сивочолому криголамі" , плюс
2 (два) Центральних Арсенала ЗСУ. ракетної техніки.
Збройні калібри НАТО не підходять для основного переліку зброї в Україні . Мільярдні збитки і хто поніс реальну відпоівідальність головнокомандуючий, генерали...?
Ну не побудував за п'ять років патроного заводу, заводу по виробництву снарядів великого калібру, заводу по виробництву орудійних стволів, та заводу по виробництву сволів до стрелкової зброї, так щощ, Порошенко за це розстріляти?
Можно подумати, що все це при Зеленському хошь почали будувати.
Ось магазини "Рошен" будувати під час війни він не обіцяв, зате набудував цілу купу.
"Бу-бу-бу-ла-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
А оно ж ну нихренашечки не выходит.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.