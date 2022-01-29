Два фільми про війну на Донбасі здобули нагороди американського кінофестивалю Sundance

Стрічка "Клондайк" українки Марини Ер Горбач отримала нагороду на престижному кінофестивалі Sundance в США за найкращу режисуру світового кіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держкіно.

"Повнометражна ігрова стрічка української режисерки Марини Ер Горбач "Klondike/Клондайк" отримала нагороду за найкращу режисуру конкурсної програми World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фільм створено у копродукції України та Туреччини, українським виробником є кінокомпанія Kedr Film", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що неігровий фільм Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" став Найкращою режисерською роботою в конкурсній програмі World Cinema Documentary Cometition. Стрічку створено у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України, українську сторону виробництва представляє кінокомпанія Moon Man.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"

Як зауважує Радіо Свобода, фільм "Клондайк" розповідає про подружню пару на Донеччині, життя якої змінюється з початком приходу російських гібридних сил та катастрофи малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року.

Фільм "Будинок зі скалок" розповідає про життя в дитбудинку на Донбасі неподалік лінії фронту.