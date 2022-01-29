Два фільми про війну на Донбасі здобули нагороди американського кінофестивалю Sundance
Стрічка "Клондайк" українки Марини Ер Горбач отримала нагороду на престижному кінофестивалі Sundance в США за найкращу режисуру світового кіно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держкіно.
"Повнометражна ігрова стрічка української режисерки Марини Ер Горбач "Klondike/Клондайк" отримала нагороду за найкращу режисуру конкурсної програми World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фільм створено у копродукції України та Туреччини, українським виробником є кінокомпанія Kedr Film", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що неігровий фільм Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" став Найкращою режисерською роботою в конкурсній програмі World Cinema Documentary Cometition. Стрічку створено у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України, українську сторону виробництва представляє кінокомпанія Moon Man.
Як зауважує Радіо Свобода, фільм "Клондайк" розповідає про подружню пару на Донеччині, життя якої змінюється з початком приходу російських гібридних сил та катастрофи малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року.
Фільм "Будинок зі скалок" розповідає про життя в дитбудинку на Донбасі неподалік лінії фронту.
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... в Україні теж, на це тяга є...
...ещё гречки нашей валом -- с Белой Церкви, кстати... *)
Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.
Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.
Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.
Це недовго. Але це важливо.
Важливо робити правильні речі.
Картинка просто так (ні).
Еспресо
@EspresoTV
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Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT https://
Рекомендую.
Кино полудокументальное... -- что ещё интересней.
...а ещё, мой старинный Друган в нём участвовал... (но это не реклама...*))