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Новини
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Два фільми про війну на Донбасі здобули нагороди американського кінофестивалю Sundance

Два фільми про війну на Донбасі здобули нагороди американського кінофестивалю Sundance

Стрічка "Клондайк" українки Марини Ер Горбач отримала нагороду на престижному кінофестивалі Sundance в США за найкращу режисуру світового кіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Держкіно.

"Повнометражна ігрова стрічка української режисерки Марини Ер Горбач "Klondike/Клондайк" отримала нагороду за найкращу режисуру конкурсної програми World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фільм створено у копродукції України та Туреччини, українським виробником є кінокомпанія Kedr Film", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що неігровий фільм Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" став Найкращою режисерською роботою в конкурсній програмі World Cinema Documentary Cometition. Стрічку створено у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України, українську сторону виробництва представляє кінокомпанія Moon Man.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"

Як зауважує Радіо Свобода, фільм "Клондайк" розповідає про подружню пару на Донеччині, життя якої змінюється з початком приходу російських гібридних сил та катастрофи малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року.

Фільм "Будинок зі скалок" розповідає про життя в дитбудинку на Донбасі неподалік лінії фронту.

Автор: 

нагорода (1277) США (23355) фільми (283)


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Топ коментарі
+12
https://ibigdan.livejournal.com/27919280.html Thanks, Friends

Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.

Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.

Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.

Це недовго. Але це важливо.

Важливо робити правильні речі.

Картинка просто так (ні).
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29.01.2022 22:27 Відповісти
+7
А в это время сериал "скоты" набирает рейтинги на пропагандонских московитских каналах, финансируеных из гос.бюджета страны-помойки.
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29.01.2022 22:13 Відповісти
+5
Зато продукция "Рошен" тут неплохо продается
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29.01.2022 22:26 Відповісти
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А в это время сериал "скоты" набирает рейтинги на пропагандонских московитских каналах, финансируеных из гос.бюджета страны-помойки.
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29.01.2022 22:13 Відповісти
Президеньсе кино!
... в Україні теж, на це тяга є...
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29.01.2022 22:22 Відповісти
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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29.01.2022 22:57 Відповісти
Обобщил и заклеймил! ... -- ...нам всё в торбу... *)
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29.01.2022 23:10 Відповісти
Так поэтому Зеленский и просит Запад - Памагите!!! Это он просит их свою медиа-продукцию там пристроить, а то москалей удалось уболтать, а западный мир нет. Хочется ему везде своих скотов пристроить, но пока не берут...
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29.01.2022 22:25 Відповісти
Зато продукция "Рошен" тут неплохо продается
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29.01.2022 22:26 Відповісти
Это для него запретная тема, бесит также как и скумбрия жены...
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29.01.2022 22:30 Відповісти
Сьогодні купив Рошену на 2 тис. гривень.
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29.01.2022 22:39 Відповісти
Эт точно... В русских магазинах Германии -- "Рошен" рулит круче всех!
...ещё гречки нашей валом -- с Белой Церкви, кстати... *)
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29.01.2022 22:47 Відповісти
Не знаю про русские магазины. Тут продается даже в WalMart. А если продает WalMart, то это значит - продается везде.
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29.01.2022 23:09 Відповісти
Украина не Россия -- Германия не США! ...чисто географически, хотя бы...*)
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29.01.2022 23:12 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27919280.html Thanks, Friends

Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.

Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.

Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.

Це недовго. Але це важливо.

Важливо робити правильні речі.

Картинка просто так (ні).
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29.01.2022 22:27 Відповісти
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29.01.2022 22:43 Відповісти
Меркель и ее партия это филиал газпром






Еспресо


@EspresoTV

· 1h

Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT https://
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29.01.2022 22:41 Відповісти
"Донбасс" Сергея Лозницы.
Рекомендую.
Кино полудокументальное... -- что ещё интересней.
...а ещё, мой старинный Друган в нём участвовал... (но это не реклама...*))
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29.01.2022 22:53 Відповісти
 
 