Погодні умови 30-31 січня можуть призвести до порушення руху транспорту, - ДСНС
Гідрометцентр прогнозує небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня. Рятувальники закликають приготуватися до транспортних проблем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, також у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначають у ДСНС.
Пресцентр синоптиків інформує, що завтра в Україні сніжитиме. В західних, вночі місцями і в північних областях, прогнозують значний сніг, лише вночі в південних і східних областях - без суттєвих опадів. На дорогах - ожеледиця.
Температура вночі опуститься до 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах - до -12°.
Будь ласка, зачекайте...
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А я ж ночной дальнобой. Доездился, шо аж в клинику на неделю зарулил, от перенапряга...
Крепче за шофёрку держись, баран! *)