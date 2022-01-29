Погодні умови 30-31 січня можуть призвести до порушення руху транспорту, - ДСНС

Гідрометцентр прогнозує небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня. Рятувальники закликають приготуватися до транспортних проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначають у ДСНС.

Пресцентр синоптиків інформує, що завтра в Україні сніжитиме. В західних, вночі місцями і в північних областях, прогнозують значний сніг, лише вночі в південних і східних областях - без суттєвих опадів. На дорогах - ожеледиця.

Температура вночі опуститься до 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах - до -12°.