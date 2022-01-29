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Погодні умови 30-31 січня можуть призвести до порушення руху транспорту, - ДСНС

Погодні умови 30-31 січня можуть призвести до порушення руху транспорту, - ДСНС

Гідрометцентр прогнозує небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня. Рятувальники закликають приготуватися до транспортних проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

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"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначають у ДСНС.

Пресцентр синоптиків інформує, що завтра в Україні сніжитиме. В західних, вночі місцями і в північних областях, прогнозують значний сніг, лише вночі в південних і східних областях - без суттєвих опадів. На дорогах - ожеледиця.

Температура вночі опуститься до 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах - до -12°.

Автор: 

Гідрометцентр (159) негода (760) ДСНС (5148)


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В том году, у нас на пару дней так дунуло и заснежило, шо все рейсы отменили.. -- но только дневные.
А я ж ночной дальнобой. Доездился, шо аж в клинику на неделю зарулил, от перенапряга...
Крепче за шофёрку держись, баран! *)
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29.01.2022 22:32 Відповісти
Київ і Карпати не вся Україна.
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29.01.2022 22:37 Відповісти
Точно- прогноз Коля Оболонський давав.
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29.01.2022 22:57 Відповісти
убивайте любых зеленых человечков в военной форме с флажком РФ на территориии Украины - оккупанты точно могут привести к нарушению движения транспорта
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29.01.2022 22:49 Відповісти
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29.01.2022 23:13 Відповісти
Кстати я тоже это заметил. Утром, будний день, раньше стояли пробки по часу, на вьезде, сейчас пусто, пролетаешь)))
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30.01.2022 00:46 Відповісти
зєлененьким ніхто не вірить, з лайна не зліпиш пулю. А риторика у розмовах з союзниками викликає занепокоєння у психічному здоровлі керівних зєбланів.
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30.01.2022 07:32 Відповісти
 
 