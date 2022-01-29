У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Раніше про відключення Росії від SWIFT боялися заводити розмову, тепер про це дебатують.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй колонці на НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має продуману дипломатичну стратегію протидії російській ескалації. Зараз лунають закиди, що Україна начебто недооцінює рівень загрози. Але саме ми ще у листопаді ініціювали розробку комплексного пакету стримування Росії, до якого увійшли три рівні кроків: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблена оборонна спів­праця з нашою державою. Зараз до цієї тріади додано новий елемент — допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави. За ці тижні та місяці проведено сотні переговорів задля втілення цього пакету. Результати всі бачать. Кількість літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати", - написав Кулеба.

Міністр також похвалився значною міжнародною підтримкою України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв