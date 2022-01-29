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У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Раніше про відключення Росії від SWIFT боялися заводити розмову, тепер про це дебатують.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй колонці на НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має продуману дипломатичну стратегію протидії російській ескалації. Зараз лунають закиди, що Україна начебто недооцінює рівень загрози. Але саме ми ще у листопаді ініціювали розробку комплексного пакету стримування Росії, до якого увійшли три рівні кроків: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблена оборонна спів­праця з нашою державою. Зараз до цієї тріади додано новий елемент — допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави. За ці тижні та місяці проведено сотні переговорів задля втілення цього пакету. Результати всі бачать. Кількість літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати", - написав Кулеба.

Міністр також похвалився значною міжнародною підтримкою України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв

Автор: 

росія (65994) SWIFT (159) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
Зеля своими выступлениями помогает решить эту дискуссию в пользу путлера.
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29.01.2022 23:51 Відповісти
+21
У Варшаві протестували під мокшанською амбасадою...
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30.01.2022 00:20 Відповісти
+19
Ага. Перейдут на историческую валюту - шишки
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30.01.2022 00:04 Відповісти
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29.01.2022 23:50 Відповісти
Ага. Перейдут на историческую валюту - шишки
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30.01.2022 00:04 Відповісти
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30.01.2022 00:58 Відповісти
вы напрасно смеётесь. Телеграф, как запасное средство связи есть в банках. Кроме того между крупными банками есть системы электронного обмена платежами и другими документами, помимо СВИФТ
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31.01.2022 01:13 Відповісти
отключение России от SWIFT означает эмбарго на торговлю нефтью и газом. Это означает исключение из рыночного предложения 10 млн баррелей нефти в день. Это приведет к многократному увелечению цены на нефть - подобно тому как росла цена на газ. Германия потребляет на треть русскую нефть и на 50% газ Они никогда не пойдут на повышение цен из за Украины. Никто и никогда не введет эмбарго для РФ.

Кроме самих украинцев. которые в случае вторжения могут уничтожить все газо/нефтепроводы и таким образом не понадобится никакой SWIFT
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30.01.2022 01:15 Відповісти
Кацап ты беспамятный! Откуда тебе знать, как разваливался сэрэсэр. А развалился он даже без всяких эмбарго на кацапское сырье. Рейган сумел договориться с Саудией и они опустили цену на нефть так, что река нефтедолларов для кацапов превратилась в унылый ручеек. Стало не за что покупать жратву. Компенсировать нехватку нефти добычей в странах Аравийского полуострова ничего не стоит. Больше читать надо, кацапыдло ты американское.
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30.01.2022 08:36 Відповісти
детка, ты мне будешь рассказывать ухтельные историии? Когда ты родился у меня была пятая жена. Рейган и с кем не договаривался, совок сам по себе был говном
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30.01.2022 20:33 Відповісти
Згадалась поговірка початку 90-х: "У ВР були дебати, хто кого буде **ати."
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30.01.2022 07:35 Відповісти
Зеля своими выступлениями помогает решить эту дискуссию в пользу путлера.
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29.01.2022 23:51 Відповісти
Если честно, то Зеленский и сам часто не понимает то или иное свое выступление на прессу.
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29.01.2022 23:56 Відповісти
там - набор слов.. причем начинает он с намеков на "плохого Порошенко" - но через десяток слов - уже (сам того не понимая) - хвалит Пороха за то, что тот "защищает Украину своими действиями и умом"

"Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!
І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу!
Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки!
Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками!
І вони зараз захищають майбутнє України, то ж давайте говорити про майбутнє!"(с)зеленский
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29.01.2022 23:59 Відповісти
Кокаин полностью выгрыз кловану мозги
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30.01.2022 00:26 Відповісти
Які?
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30.01.2022 07:34 Відповісти
У нього кокс замість мозку, щоб павуки з мухами не воювали у такому затишному пустому місті.
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30.01.2022 07:38 Відповісти
1.начинает он с намеков на "плохого Порошенко" -

2.но через десяток слов - уже (сам того не понимая) - хвалит Пороха за то, что тот "защищает Украину своими действиями и умом"

3."Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!

у порохобота галюніки


ДЕ ТУТ ЗЕ ПРО ЗАХИСТ БАРИГОЮ УКРАЇНИ?
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30.01.2022 00:57 Відповісти
зелений ідіотик не зміг цитату до кінця дочитати?
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30.01.2022 01:02 Відповісти
Языком писюанист мелет всякую фигню.
Делами - он жёстко работает на паРашу.
Строит диктатуру чтобы слить Украину под путлера по белорусскому сценарию.
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30.01.2022 00:09 Відповісти
ВАЗеленський робить все те ж саме, що й бандюкович у 2013 році, коли, по команді кацапів, зірвав підписання асоціації України з Євросоюзом у Вільнюсі.
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30.01.2022 00:00 Відповісти
Фига ли деботировать! Кулеба, отключай уже наконец!
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30.01.2022 00:32 Відповісти
Мне тоже , не дает покоя один вопрос - достаточно ли кремлевские крысы заплатили Бене, что-бы кукла, прочно сидящая жопой на его руке - Зеля, так нагло и без хитрости саботировала оборону Украины во время подготовки вторжения российских оккупантов?
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30.01.2022 01:15 Відповісти
Отключите этих аватаров от всего!Они бы и солнце согласились отключить себе на пользу.если это было возможно.
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29.01.2022 23:53 Відповісти
Дебатуй не дебатуй всё равно при власти Х@#. Поверните кацапам рубильник и они вам скоро на болотах завоют "верните Буша и его ножки, мы так больше не будем".
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29.01.2022 23:54 Відповісти
Та шо там дискутувати, звісно треба відключати. Ще після анексії Криму потрібно було це зробити, або хоча б після збиття малазійського Боїнга.
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29.01.2022 23:59 Відповісти
Логично. Главный наш враг - лилиПутин. А Джонатан Свифт знал толк в войнах с лилипутами.
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30.01.2022 00:00 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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30.01.2022 00:00 Відповісти
Цікаво, якщо б на кону стояла не Україна, а, наприклад, такі ж не члени НАТО як Швеція чи Суомі, були би дискусії що до відлючення/невідключення свіфту, чи пе с танули би зразу по кремлівському бункеру?
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30.01.2022 00:05 Відповісти
нато б розвалилось. вони б почали довго і нудно консультуватись і занепокоюватись
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30.01.2022 00:11 Відповісти
Сколько объяснять тупым, что отключение SWIFT следует после полного эмбарго на торговлю. А не так. что сначала отключают расчёты, а потом гонят эшелоны с золотом в оплату за газ и прочее кацапское барахло.
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30.01.2022 00:10 Відповісти
Все верно вы написали. Именно поэтому сейчас Штаты ведут переговоры с ОАЕ, Сауд. Аравией и Катаром, чтобы в случае чего те продавали газ и нефть ЕС.
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30.01.2022 00:17 Відповісти
Вот это верно. Но тут ведь как, если в ЕС арабского нефтегаза прибавится, значит где-то его убавится и появится место для кацапского.
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30.01.2022 00:18 Відповісти
країни близького сходу можуть повністю замістити російський нафтогаз стримуючий фактор був лише ОПЕК,якщо росію виключають з ринку араби просто відкриють вентіль тим паче собівартість їх нафти в рази нижча за ту яку продає москва.
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30.01.2022 01:01 Відповісти
У арабів стільки газу, що зникнення рашагазобензоколонки лише приведе до стабільності постачання , не використання їх в якості зброї, і внаслідок, зменшення цін. Коли кацапи на засіданні ОПЕК демонстративно вийшли та ще щось нявкнули, що є приниженням на той час голови ОПЕК шейха з ОАЕ, а у них за це сувора кара, там за дрібниці саджають іноземців країн G7 і ці країни мовчать, то в Європі час від часу газ був безкоштовний, а іноді платили за його споживання. Тільки втручання рудого друга путлера, Трампа, який пригрозив, що виключить зі списку союзників США, а внаслідок США припинить їх прикриття ядерною зброєю, привело, до того, що кацапам дозволили повернутися до перемовин, але вже на гірших умовах. А те що Західна Європа зробила сама для себе кацапський зашморг у вигляді кацапського постачання енергоносіїв, а їх холуї нацисти знищили атомну енергетику, то вона сама собі вина. Навіть Франція вже збирається будувати нові АЕС. А фріци вперто і далі їх демонтують.
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30.01.2022 08:09 Відповісти
"Західна Європа зробила сама для себе кацапський зашморг у вигляді кацапського постачання енергоносіїв, а їх холуї нацисти знищили атомну енергетику, то вона сама собі вина. "
==========================================================
10000000000000 %%%%%%
А в Франції між тим не була закрита НІ ОДНА ядерна єлектростанція. І, як ви позначили, будуть будуватись нові.
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30.01.2022 08:41 Відповісти
Дайош чЕБУрашку!!
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30.01.2022 00:13 Відповісти
У Варшаві протестували під мокшанською амбасадою...
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30.01.2022 00:20 Відповісти
як гарно написано "па русски"
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30.01.2022 00:34 Відповісти
Усі, задовбали. Якщо за 15 хвилин не розпочнеться відключення РФ від SWIFTу, я зроблю собі чаю.
З лимончиком.
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30.01.2022 00:21 Відповісти
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30.01.2022 00:24 Відповісти
Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають.
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30.01.2022 00:26 Відповісти
Что то у вас фантазии замороченые какие то...но реальность ещё круче -наркоман , и о президента Украины,устраивает позорный бенефис на весь Мир,втаптывая в дерьмо всю страну...
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30.01.2022 00:32 Відповісти
У нас реальность открытая. Там закулисная. Да и Зеленскому вряд ли офицера ФСБ дали. Слишком вертляв. Максимум прапорщиком обозначили в личном досье.
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30.01.2022 00:36 Відповісти
Зачем Зеленскому, когда есть Ермак, т.е. реально управляющий Украиной агент ?
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30.01.2022 01:16 Відповісти
Что бы не плакал. Как игрушку дитяте.
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30.01.2022 01:30 Відповісти
"Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають."

Додам повну картину.

При цьому грає паршива музика піаніно. Сам шмаркля грає, в водночас у нього в одній руці підніс з доріжками коксу, а в іншій звернута у трубку купюра доларів, а бринькання все одно продовжує. Поруч Ем*ак риє в паркеті нору. Хламідія з пустими очима зомбі, які внього зазвичай від народження, гойдається на кришталевій люстрі. Коля катлета, весь у велюровому спортивному одязі, перед кожним на стіл кладе по лимону, а стефанчук доїдає у куті кобилу і ногами намагається відштовхнути ненажерливого васю "тобі п**да", кива "чухає" те, що звик, і просить кожного по черзі йому в цьому допомогти.
Коли заходить путлер, кріт перестиє рити і надягає на звичайний піджак генеральскі погони РФії і орден героя Мордору, падає кришка піаніно, від вереску шмарклі з люстри падає Хламідія, лимони літять в різні боки, стефанчук однією рукою ловить лимон, а іншою віддає честь, якої і немає і не було, вася, з лементом "порву за путіна" нарешті відриває, цілу ногу у дохлого коня, а коля катлета стає на коліна, кива нарешті перестає "чухати" і кидається вилизувати з урчанням взуття путлера, хоча усім зрозуміло, що це його клон, бо на голову вище, хоча у чешках кабаєвой, значно ширше, і взагалі вузькоокіше і жовтіше за китайця, але всі роблять вигляд, що цього не бачать, бо той, що у бункері, ще образиться.
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30.01.2022 08:45 Відповісти
Да хватит вам с этим зеленским. Он такой же как все мы, за исключением настоящих мужчин, которые защищают Украину на фронте. Нам нужно создать снова ядерное оружие. Иначе мы погибнем. Обама прислал одеяла, Бербок пластмассовые каски. Сран.е венгры и хорваты уже смеются. Не обманывайте сами себя. Ядерное оружие! Даже "грязная бомба" подойдёт. Наберите в Чернобыле 2 ведра радиактивных гвоздей - вот вам и начинка для боеголовки! И уже все начнут уважать. И хватит позориться, ползаем на брюхе перед проститутками.
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30.01.2022 00:46 Відповісти
Вместо ядерного можно ваккумные бомбы. Поражающий эффект такой же.
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30.01.2022 01:00 Відповісти
Ні.
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30.01.2022 08:50 Відповісти
Що "нi" ?
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30.01.2022 09:08 Відповісти
Вакуумні бомби небезпечні тим, що бомба падає, випускає газ, яким потім підривається. Він проникає навіть у бомбосховища, дихати ж треба, але цих бомб треба скидати килимовим бомбардуваннями і багато, кацапи ними вибили захисників Джохара (Грозний ) у Другу Чеченську. Але снайпера, наприклад, на даху 16 поверху вона не зачепить, якщо будинок міцний і не в низині. Також це й ТОС "Буратіно", де залпову систему ставлять на Т-72, бо важка. Є менш важка ТОС "Cонцепек". "Буратіно" та "Cонцепек" кацапи завезли давно в ОРДЛО, і "Буратіно" точно використовували. Кацапи пробують перевести на колісну базу, проект ТОС "Тосочка", але ніхто її в дії ніде не бачив, а "Буратино" ще в Афгані використовували. Вакуумні бомби схожі на РПГ "Джміль", суміш однакова, у нас його аналог зробили у 2018 і 2019 (по інерції) тисячу штук, плюс США зараз підкинула свої (вони навіть на вигляд схожі), але ним той же танк не підбити, це проти піхоти, і особливо у зачиненому просторі укриття, не броньованої техніки. Те що вона стіни пробиває, то в житловому будинку їх КПВТ проб'є. А танк взагалі прошиває весь будинок навиліт. Так кацапи воювали зі снайперами у Ічкерії.
Ядерна зброя на порядки потужніше, винищую усе і вщент. Вона легка, і універсальна, є для мінометів, гармат і аж до важких бомбардувальників та міжконтинентальних ракет. Не була би настільки потужна, що той хто нею стріляє теж загине, то і переносну армійську версію зробили, . І стосовно ядерних зарядів у вигляді чемоданів, дипломатів, це теж правда, це жах спецcлужб Заходу. Але технологія надкомпактних зарядів досі складна, і вирахувати, хто це зробив не проблема, а це вже ядерна війна.
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30.01.2022 10:16 Відповісти
Ядерное оружие жестко регулируется международными соглашениями. Я не помню точных формулировок, но попытка "присоединения к ядерному клубу" будет встречена массой всевозможных санкций. В отличие от ЯО, вакуумные бомбы не подпадают ни под какие международные соглашения, и ничего не нарушают. Но, вам виднее; спорить не буду.
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30.01.2022 11:18 Відповісти
Добавлю - Регулярные и непредсказуемые отключения электроснабжения. Порча систем водоснабжения и канализации. Нарушение работы городских служб по уборке мусора. Развал службы пожарной охраны. Дискредитация служб медицинской помощи. Транспортный коллапс. Все эти средства хороши. Тем более что мы ими уже полностью овладели.
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30.01.2022 01:11 Відповісти
Якось після 2014 року США запропонували Північні Кореї надати гарантії, якщо ті відмовляться від ядерної зброї, на що ті відповіли, якщо коротко: знаємо ваші гарантії.
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30.01.2022 08:49 Відповісти
Всё это шоу. И Кулеба, и все остальные знают что РФ уже сваяла некую самопальную замену СВИФТа. Транзакции просто будут проходить медленнее.
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30.01.2022 00:59 Відповісти
Кремль надеялся, что на его военный шантаж, американцы начнут с ним переговоры про передел Европы. Но кремлевский дебил не учел, что другое время, другие условия. Его просто послали нах и объяснили, что если россия дернется, то их не будет. А будет нефть и газ в обмен на еду.(с)
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30.01.2022 01:08 Відповісти
Это смогли сделать с Ираком и Ираном. Но не сделают с великокацапией. Слишком тесны связи.И экономические и личные.
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30.01.2022 01:27 Відповісти
Бізнес, яким фактично володіють керівники різних рівнів ВО Свобода, чудово почуває себе у рашці.
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30.01.2022 08:52 Відповісти
Фондовый рынок РАБссии рухнкл без всяких ссанкций Еще пара Ультиматумов Путлера и все буде гаразд...
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30.01.2022 02:09 Відповісти
Вашими устами...
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30.01.2022 02:12 Відповісти
В дохлом Сссре была экономика 15,8% от Мирового ВВП,доля РАБссии 1.67%...невелика потеря...,ВВП New-Yorka и то больше
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30.01.2022 02:21 Відповісти
Вот именно. Если РФ исчезнет, то мир этого даже и не заметит. И сейчас цена на газ от рашки никак не зависит.
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30.01.2022 07:39 Відповісти
московицкий ставленик палится
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30.01.2022 02:39 Відповісти
РФ здатна нанести ракетний удар по всій Україні, - Гай
https://www.youtube.com/watch?v=D5M4oez0ffc
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30.01.2022 03:21 Відповісти
Про это уже давно пишут:
Т/кГенерал СВР:Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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30.01.2022 08:06 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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30.01.2022 05:35 Відповісти
На роисю нужно скинуть несколько галлонов с бесплатной водкой и они там сами друг друга перегрызут за нее.
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30.01.2022 06:26 Відповісти
Несколько это сколько понадобится? Один галлон, это 3, 78 литра. Семь бутылок это на один вечер в пятницу, пятерым друзьям.
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30.01.2022 07:43 Відповісти
Андрей Данилко,он же Верка Сердючка порвал пуканы РАБссиянским пропагандонам похлеще взріва подлодки Курск... ,заспівавши Батько Наш Бандера,Україна Мати...,каже блогер Сергей Стерненко... видос тут https://youtu.be/kNMTS6uF8-U
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30.01.2022 07:46 Відповісти
СВИФТ, хм. Братец лис, только не бросай меня в терновый куст!
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30.01.2022 07:55 Відповісти
Проблемы для РАБссии придумала сама себе РАБссия,впервые после 1945 года по факту воруя чужие территории,типа Приднествовье,Абхазию,Ю.Осетию,Крым ,Кусок Донбасса...но во всем виноваты США,Госдеп,Пентагон и прочие блоки НАТО...,Крысы мавзолейные,когда нежретесь своей дремучестью,созовите СовБез ООН и сообщите всему Миру...что вы больше не дерьмо Шариковское : Взять и поделить...
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30.01.2022 08:03 Відповісти
Интересное видео от Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачовой...,типа подруг по жизни...https://youtu.be/***********
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30.01.2022 08:17 Відповісти
В случае затяжной большой войны в Европу из Украины хлынет миллион беженцев.

В случае затяжного кризиса в России оттуда в Европу хлынет 140 миллионов беженцев, которые загадили 1\8 часть суши.

Нужны они в Европе?

Мож будет проще менять ихние говеные нефть и газ на замечательные цифирки в европейских банках?

Даже не на цветные бумажки. На определенное расположение электронов в кристалле кремния.
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30.01.2022 08:48 Відповісти
Муамар Каддафи затеял было создание золотого нефтяного динара и Саддам Хуссейн к этому процессу подключился. Казнили их обоих за разрушение мировой финансовой системы. Даже пробиркой в ООН размахивали. Непорядок пресекли на корню! Но нельзя же этот пузырь надувать бесконечно.
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30.01.2022 09:03 Відповісти
Тут деякі розумники, навіть з Австралії, кажуть, що Кацапія-Хуйляндія обійдеться і без СВІФТ, бо має щось своє саморобне. Так от розумники-дурники не розуміють, що США, як емітент свого долара, при бажанні можуть заборонити будь-які транзакціїї всіх банків світу з кацацапськими банками в доларах. І що тоді ***** буде робити? Перейде на юані та рупії?
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30.01.2022 08:50 Відповісти
Вообще то именно это верх его мечтаний. Он уже на пути выхода из доллара. И даже во многом преуспел. С Китаем товарооборот уже % на сорок в национальных валютах.
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30.01.2022 09:08 Відповісти
 
 