Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький
Напад на Грузію в 2008 році та окупація Криму в 2014-му показали, що Росія готова порушити правила, прийняті в міжнародній політиці, і тому "Європейський союз і НАТО повинні зробити все можливе, щоб запобігти подальшим агресивним діям Володимира Путіна".
Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв’ю іспанському виданню "El Mundo", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Посадовець підкреслив, що "безпека України – це безпека всієї Європи, ніхто не знає, що зробить президент Росії Володимир Путін, але ми всі знаємо, що він у змозі зробити, тому його потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії".
"Мета Путіна - перевірити, скільки він може собі дозволити. Останніми роками він скористався відсутністю європейської єдності і перетнув чергові кордони. (...) Відбудова імперської могутності Росії - це мрія Путіна, яку ми повинні блокувати. Інакше, це стане жахом для всіх нас", - ствердив Моравецький.
На запитання іспанської газети, чи не можна зрозуміти вимоги Росії не розширювати НАТО на схід як бажання захистити власні інтереси, Моравецький відповів, що НАТО не є альянсом, налаштованим проти жодної країни, і Росії він жодним чином не загрожує. "Єдине, чого ми вимагаємо від Росії, - це поваги до права націй на самовизначення. Український народ заслуговує на це так само, як і російський", - підкреслив очільник польського уряду. Він додав, що і Україна, і Грузія мають повне право самостійно вирішувати свою долю.
Моравецький зазначив, що незважаючи на офіційні заяви Росії, які заперечують бажання до вторгнення в Україну, реальні дії показують протилежне. У військових питаннях Польща покладається на НАТО, але одностайна політика ЄС має доповнювати дії Альянсу, - пояснив він.
Польський прем'єр також заявив, що очевидно, що Польща надасть Україні "адекватну загрозі підтримку".
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Ця заява має насторожити всіх мешканців Украіни , так як це не жарт , а зрада 😠