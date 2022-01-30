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Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький

Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький

Напад на Грузію в 2008 році та окупація Криму в 2014-му показали, що Росія готова порушити правила, прийняті в міжнародній політиці, і тому "Європейський союз і НАТО повинні зробити все можливе, щоб запобігти подальшим агресивним діям Володимира Путіна".

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв’ю іспанському виданню "El Mundo", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Посадовець підкреслив, що "безпека України – це безпека всієї Європи, ніхто не знає, що зробить президент Росії Володимир Путін, але ми всі знаємо, що він у змозі зробити, тому його потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії".

"Мета Путіна - перевірити, скільки він може собі дозволити. Останніми роками він скористався відсутністю європейської єдності і перетнув чергові кордони. (...) Відбудова імперської могутності Росії - це мрія Путіна, яку ми повинні блокувати. Інакше, це стане жахом для всіх нас", - ствердив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

На запитання іспанської газети, чи не можна зрозуміти вимоги Росії не розширювати НАТО на схід як бажання захистити власні інтереси, Моравецький відповів, що НАТО не є альянсом, налаштованим проти жодної країни, і Росії він жодним чином не загрожує. "Єдине, чого ми вимагаємо від Росії, - це поваги до права націй на самовизначення. Український народ заслуговує на це так само, як і російський", - підкреслив очільник польського уряду. Він додав, що і Україна, і Грузія мають повне право самостійно вирішувати свою долю.

Моравецький зазначив, що незважаючи на офіційні заяви Росії, які заперечують бажання до вторгнення в Україну, реальні дії показують протилежне. У військових питаннях Польща покладається на НАТО, але одностайна політика ЄС має доповнювати дії Альянсу, - пояснив він.

Польський прем'єр також заявив, що очевидно, що Польща надасть Україні "адекватну загрозі підтримку".

Також читайте: Прем’єр-міністр Польщі Моравецький 1 лютого приїде в Україну

Автор: 

НАТО (6530) Польща (8620) путін володимир (24103) росія (65994) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
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30.01.2022 00:44 Відповісти
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30.01.2022 00:25 Відповісти
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30.01.2022 00:27 Відповісти
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30.01.2022 00:25 Відповісти
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30.01.2022 00:28 Відповісти
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30.01.2022 00:27 Відповісти
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30.01.2022 00:43 Відповісти
Ого , воно вже зізналося в тому , що являється агентом кремля 😡
Ця заява має насторожити всіх мешканців Украіни , так як це не жарт , а зрада 😠
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30.01.2022 01:31 Відповісти
Польскій політик назвав речі своїми іменами,а від нашого ми дочекаємся подібних заяв.Напевне ні.
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30.01.2022 00:42 Відповісти
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30.01.2022 00:44 Відповісти
Як приблизно сказав молодший Чорновіл - Я не можу зрозуміти як синхронні перекладачі працюють на бріфінгах Зеленського. Це філологічні тортури.
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30.01.2022 00:54 Відповісти
А те що нарід без розумових здібностей обрав це опудало не страшно? І зараз наполягає в тому що це кращий пырзидент(.
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30.01.2022 10:24 Відповісти
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30.01.2022 00:46 Відповісти
А як би Москва закликала керівництво НАТО, наприклад, виключити із спільноти Іспанію та Португалію, як можливу погрозу цих країн на безпековий прохід російських суден уздовж північносхідної атлантики?
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30.01.2022 00:49 Відповісти
Європа повинна усвідомити, що *****, само по собі, не є загрозою, - там колективний їбанутий організм, який буде постійно нести загрозу. Яка б амеба його не очолювала.
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30.01.2022 00:53 Відповісти
Так. І того організму цілих 150 мільйонів. Включно з моїми кацапськими родичами.
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30.01.2022 00:58 Відповісти
помиляєтесь , так як саме ху@ло і є Гітляром номер два сьогодні в світі 😠
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30.01.2022 01:33 Відповісти
Бэзпэка Украины это прежде всего бэзпэка поляков и прибалтов
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30.01.2022 02:40 Відповісти
Згоден- бункерного щура потрібно замачіть пряма у бункєрнам сартірє...
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30.01.2022 08:49 Відповісти
У Варшаві відкрилися курси вивчення московського нарєчія








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30.01.2022 10:03 Відповісти
***** "пу#іна", вже зупиняти не треба! *****, разом з **************, треба закопати... Навіть, як що буде потрібно, усіх поросяпсів кинути у ту яму...
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30.01.2022 11:24 Відповісти
 
 