Путін під час планування вторгнення в Україну недооцінив негативні наслідки, - The Washington Post
За даними розвідки США, президента РФ Володимира Путіна дезінформують радники, зокрема щодо наслідків збройної агресії.
Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.
Видання посилається на анонімні джерела серед офіційних осіб українського керівництва.
Видання також стверджує, що згідно з інформацією, яку має розвідка США, президент Росії Владімір Путін недооцінив, наскільки дорого йому може обійтися вторгнення в Україну у вигляді втрачених життів росіян та руйнівного впливу санкцій на російську економіку.
Аналітики розвідки також дійшли висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників, які, схоже, не бажають розповідати йому про всі наслідки воєнних дій.
"Для мене ідея вторгнення в Україну та її окупації будь-яким способом, навіть тимчасовим, є надзвичайно амбітною та дещо шаленою. Україна - велика країна. У Путіна, ймовірно, може бути план дуже швидкого розгрому української армії. Але я думаю, що уроки історії мають навчити його тому, що військовий успіх не вирішує безліч інших проблем, з якими він буде змушений зіткнутися", - сказав офіційний представник США, який спеціалізується на справах Росії.
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- Сынок, отступать некуда, позади Москва!
- Папа, я в Клифорнии.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал Джо Байдена защищать границу США, а не Украины.
45-й президент США Дональд Трамп считает, что политика действующего главы государства Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны. По его мнению, власти должны в первую очередь защитить границы США, а не Украины.
«Все в Вашингтоне одержимы, как защитить украинскую границу. Но сейчас для нас самая важная граница в мире - это не украинская граница, это американская граница. И мы не делаем ничего по этому поводу... Прежде чем говорить о вторжении в другие страны, наши лидеры должны остановить вторжение в эту страну»,- сказал господин Трамп на митинге в городе Конро (штат Техас). Его выступление транслировал в https://youtu.be/pio-Td-SIEU?t=221 YouTube Newsmax TV. По мнению экс-президента, администрация Джо Байдена должна отправить войска не в Восточную Европу, а на южную границу США из-за мигрантов.
Ukraine is real Rus'. Russian Federation - Muscovy, a mixture of Finno-Ugric peoples with immigrants from Rus' (Ukraine).
100 вiдсоткiв. респект.
а хто такi рюзьге? прикметник, до речi...
так называемые рюзьге, кацапская мокшадь- это азиопской сброд, без роду и племени, отказавшийся от своих корней, живущий по принципу Орды - ничего не обустраивать по-нормальному, кроме ставки хана, везде все засрать, а засравши все по самые уши, переходить на новые земли, отжимать их у соседей, засирать все там, отжимать, а потом по-новой и так до бесконечности, Орда-с в плохом смысле.