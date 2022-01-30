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Путін під час планування вторгнення в Україну недооцінив негативні наслідки, - The Washington Post

Путін під час планування вторгнення в Україну недооцінив негативні наслідки, - The Washington Post

За даними розвідки США, президента РФ Володимира Путіна дезінформують радники, зокрема щодо наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Видання посилається на анонімні джерела серед офіційних осіб українського керівництва.

Видання також стверджує, що згідно з інформацією, яку має розвідка США, президент Росії Владімір Путін недооцінив, наскільки дорого йому може обійтися вторгнення в Україну у вигляді втрачених життів росіян та руйнівного впливу санкцій на російську економіку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін в розмові з Макроном: США та їхні союзники проігнорували ключове питання РФ щодо принципу неподільності безпеки

Аналітики розвідки також дійшли висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників, які, схоже, не бажають розповідати йому про всі наслідки воєнних дій.

"Для мене ідея вторгнення в Україну та її окупації будь-яким способом, навіть тимчасовим, є надзвичайно амбітною та дещо шаленою. Україна - велика країна. У Путіна, ймовірно, може бути план дуже швидкого розгрому української армії. Але я думаю, що уроки історії мають навчити його тому, що військовий успіх не вирішує безліч інших проблем, з якими він буде змушений зіткнутися", - сказав офіційний представник США, який спеціалізується на справах Росії.

Автор: 

путін володимир (24103) росія (65994) ЗМІ (1364)


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Топ коментарі
+36
***, та там в кожного казнокрада діти на загниваючому заході. Навыть в ***** донька в Голандії. Як накласти н аних всіх санкції, то вони самі ***** вдушать.

- Сынок, отступать некуда, позади Москва!
- Папа, я в Клифорнии.

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30.01.2022 01:05 Відповісти
+28
Хвалять і хвалять те *****. Скільки вже можна з нього надлюдину робити?Планами вторгнегня займається не *****, там є тисячі інших москалів.Ну буде інший цар, то що зміниться? Куди подіти фсб, гру, росгвардію, армію? Це ж мільйони покидьків.
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30.01.2022 01:31 Відповісти
+12
В КремХле раздавалась печальная музыка - очко ***** играло "Лебединое озеро"...
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30.01.2022 01:21 Відповісти
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***, та там в кожного казнокрада діти на загниваючому заході. Навыть в ***** донька в Голандії. Як накласти н аних всіх санкції, то вони самі ***** вдушать.

- Сынок, отступать некуда, позади Москва!
- Папа, я в Клифорнии.

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30.01.2022 01:05 Відповісти
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30.01.2022 07:52 Відповісти
хіба ту дурну доньку не виштовхали з Нідерланду?
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30.01.2022 09:28 Відповісти
не чув такого))
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30.01.2022 17:24 Відповісти
Треба доречі буде їх всї знайти, якщо що....... Українська діаспора по світу велика! Ну і горлянку, кожному родичу...... якщо що..........
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30.01.2022 10:33 Відповісти
Хто з кацапських царів оцінював наслідки ?
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30.01.2022 01:15 Відповісти
Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская(в народе Катька)
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30.01.2022 01:19 Відповісти
та що зруйнувала автономію Гетьманщини та Січ?
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30.01.2022 12:30 Відповісти
В КремХле раздавалась печальная музыка - очко ***** играло "Лебединое озеро"...
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30.01.2022 01:21 Відповісти
Коллорады мало что оценивают ... им лишняя хромосома не позволяет ...но! (Але!) наша справа підготуватись максимально та діяти рішуче.
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30.01.2022 01:28 Відповісти
Найсвіжіша "відмазка" для кацапських "побєждунів" : коли питають , чому Росія не атакує "хохлов", відповідають: "В Украине погодные условия неподходящие: зима тёплая и земля не промёрзла Поэтому невозможно использовать танки И облачность постоянная - применению авиации мешает! Как погода поменяется - так и будем наступать!" Я так думаю що генерали російські те саме і Путіну доповідають! (Можна подумать - колись кацапів погода зупиняла! Головне - "понти", а на людей - "плювать"! Та й зараз так само! Тримають сотню тисяч рил в польових таборах четвертий місяць під дощем і снігом у палатках - і нічого!)
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30.01.2022 07:49 Відповісти
Таки і нічого, бо кацапами видно і воші гидують.
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30.01.2022 08:39 Відповісти
Я цього не знаю - може просто добре організували банно-пральне обслуговування? Хоча у мене стосовно цього великі сумніви!
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30.01.2022 08:48 Відповісти
Хвалять і хвалять те *****. Скільки вже можна з нього надлюдину робити?Планами вторгнегня займається не *****, там є тисячі інших москалів.Ну буде інший цар, то що зміниться? Куди подіти фсб, гру, росгвардію, армію? Це ж мільйони покидьків.
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30.01.2022 01:31 Відповісти
Потрібен глобальний план, на повне знищення москалів. Навіщо вони світові, щоб гадити?
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30.01.2022 01:32 Відповісти
Посмотрите фильм Чапаев картошка план наступления это и будет Путин и Россия..😄
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30.01.2022 04:49 Відповісти
Кремлівський вуйко хоч і хоронится у кам'яному бункері але ж він не зовсім дурний. Якісь плани будує. Палаци скрізь. Для кого? Не думаю що він себе бачить у раю а ворогів у пеклі. Як колись казав. Ворогів може там і бажає бачить але ж себе у палацах виключно. Тож і політика його буде досить самозбережливою. Ця курва своє особисте життя дуже цінує. Либонь не ходила б на унітаз у бронеобладунках.
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30.01.2022 01:42 Відповісти
Нічого, з часом може ходити під себе, в памперси. Інсульт то ще такий "бандерівець", вмить в овоща перетворить.
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30.01.2022 08:43 Відповісти
Тварь подколодная - тысячи жизней для него только риски
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30.01.2022 02:13 Відповісти
С такими подонками нужно работать ихними же методами. Схватили бы детишек и внучков русских нуворишей живущих на праклятам западе и в калабуш. И можно ставить ультиматумы. Без извинений и объяснений. Языком приматов питерских подворотен.
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30.01.2022 02:44 Відповісти
Потрібно підготувати план по фізичній ліквідації всіх родичів кацапських чиновників, бізнесменів , військових, які проживають за кордоном.
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30.01.2022 03:08 Відповісти
Так. Це конче необхідний план. А також має бути план у разі нападу москви на Україну по фізичному знешкодженню ворогів держави які зараз перебувають на нашіх теренах. Має бути список із адресами. Бо вони нам в спину стрелять як ми їх не знешкодим.
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30.01.2022 03:21 Відповісти
Запросити хлопців з Моссаду?
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30.01.2022 07:26 Відповісти
Я за. Нехай досвідом поділяться.
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30.01.2022 12:54 Відповісти
The End,
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30.01.2022 02:43 Відповісти
Мокшане в чечне один раз просрали, второй раз застряли на 9 лет. В итоге все равно сели договариваться. Итог, чечня до сих пор живет по своим законам. Украина в 10 раз больше Чечни и как минимум в 30 раз имеет больше сил. Куда эти петухи намылились? Их безмозглость просто поражает
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30.01.2022 02:50 Відповісти
Но Чечне приходится риторикой подыгрывать х#йлу еще намного больше чем Лукашенко ему подыгрывает. Да и не только риторикой. Известны чеченцы на оккупированном Донбассе.
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30.01.2022 04:11 Відповісти
Ну так они союзники. Крах *****, будет означать остановка нефтеденег в Чечню и возможный крах Чечни. Так что в любом случае будут подыгрывать. Ничего личного, просто деньги.
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30.01.2022 12:36 Відповісти
в Украине очень слабая центральная власть, они сами ждут путина, не забывай об этом
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30.01.2022 09:13 Відповісти
Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
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30.01.2022 04:03 Відповісти
Господи наш, Отець Небесний, Вседержителю!!! Захисти Україну від московитів і їх поплічників. Воз'єднай усі сили супротив кремлівської нечисті. Зроби так щоб ординська погань зайнялась своїми справами внутрі їхньої держави. Амінь
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30.01.2022 07:12 Відповісти
Тільки не треба знову -сцарь добрий, бояри погані.
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30.01.2022 07:24 Відповісти
Колись написав одному "французу": "Якщо ЄС не бажає мать Україну своїм "буфером" між собою і Росією то вона отримає Україну як "буфер" Росії на кордоні ЕС Після цього "француза" "прорвало" І про "проститутку" почав писать і про "миття унітазів" Виявилося що у нього "Ліон" і "Марсель" з "Парижем" - недалеко від Долгопрудного!
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30.01.2022 07:25 Відповісти
так он же как чёрт дремучий.... пишут же что он не может пользоваться даже интернетом.... я тоже видел когда на его в алтае на вешании лапши народу мальчик спросил у него с зала... а вы подпишитесь на мой канал? путин отвечает..... а что тебе подписать? он даже не понимает как это и что это значит подписка на канал...его ото украинофобы всякие типа МАРКОВА СОВЕТНИКИ да скобееву с соловьовым смотрит...
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30.01.2022 07:42 Відповісти
Не на Ростов, а на Лукьяновку!
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30.01.2022 09:09 Відповісти
Адептам трампампам

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Джо Байдена защищать границу США, а не Украины.

45-й президент США Дональд Трамп считает, что политика действующего главы государства Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны. По его мнению, власти должны в первую очередь защитить границы США, а не Украины.
«Все в Вашингтоне одержимы, как защитить украинскую границу. Но сейчас для нас самая важная граница в мире - это не украинская граница, это американская граница. И мы не делаем ничего по этому поводу... Прежде чем говорить о вторжении в другие страны, наши лидеры должны остановить вторжение в эту страну»,- сказал господин Трамп на митинге в городе Конро (штат Техас). Его выступление транслировал в https://youtu.be/pio-Td-SIEU?t=221 YouTube Newsmax TV. По мнению экс-президента, администрация Джо Байдена должна отправить войска не в Восточную Европу, а на южную границу США из-за мигрантов.
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30.01.2022 09:10 Відповісти
М-да. Рыжий балбес совсем из ума выжил. Какие войска штатов в Украине? О чем он блеет? Или он собирался Девелинами с эмигрантами воевать, а тут их раз... и в Украину.
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30.01.2022 09:39 Відповісти
та просто рижа паскуда, ото були б нам і патрони і снаряди...
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30.01.2022 09:51 Відповісти
це вже наслідки погроз ?? ні. не можна зупинятись і давити потвору імперську доки не зникне з награбованих росіяєю земель. З боку РФ це була чергова імперська російська путінська спроба знов і знов створити умови для легімітації награбованого нею - Приднестроввя - П.Осетія - Абхазія - Крим - Донбас. Тільки після виводу своїх військових з цих територій поверне росію на шлях виздоровлення від імперскості і лише тоді сусіди почнуть вважати росян нормальними людьми. . .
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30.01.2022 09:17 Відповісти
Московити отримають відсіч,перемога буде за Україною,бо мєдвєдчук вже не літає щотижня до )(уйла за інструкціями.
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30.01.2022 09:57 Відповісти
Russia is not Rus' ! Russia is Muscovy !

Ukraine is real Rus'. Russian Federation - Muscovy, a mixture of Finno-Ugric peoples with immigrants from Rus' (Ukraine).
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30.01.2022 12:33 Відповісти
Russia is not Rus' ! Russia is Muscovy !

100 вiдсоткiв. респект.

а хто такi рюзьге? прикметник, до речi...

так называемые рюзьге, кацапская мокшадь- это азиопской сброд, без роду и племени, отказавшийся от своих корней, живущий по принципу Орды - ничего не обустраивать по-нормальному, кроме ставки хана, везде все засрать, а засравши все по самые уши, переходить на новые земли, отжимать их у соседей, засирать все там, отжимать, а потом по-новой и так до бесконечности, Орда-с в плохом смысле.

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30.01.2022 13:43 Відповісти
Навіть після часткової конфіскації майна рос.олігархів в Британії путлеру олігархи відірвуть башку.
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30.01.2022 14:26 Відповісти
Русские свиньи, вотки нет, иди домой
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30.01.2022 15:26 Відповісти
 
 