Путін під час планування вторгнення в Україну недооцінив негативні наслідки, - The Washington Post

За даними розвідки США, президента РФ Володимира Путіна дезінформують радники, зокрема щодо наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Видання посилається на анонімні джерела серед офіційних осіб українського керівництва.

Видання також стверджує, що згідно з інформацією, яку має розвідка США, президент Росії Владімір Путін недооцінив, наскільки дорого йому може обійтися вторгнення в Україну у вигляді втрачених життів росіян та руйнівного впливу санкцій на російську економіку.

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Аналітики розвідки також дійшли висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників, які, схоже, не бажають розповідати йому про всі наслідки воєнних дій.

"Для мене ідея вторгнення в Україну та її окупації будь-яким способом, навіть тимчасовим, є надзвичайно амбітною та дещо шаленою. Україна - велика країна. У Путіна, ймовірно, може бути план дуже швидкого розгрому української армії. Але я думаю, що уроки історії мають навчити його тому, що військовий успіх не вирішує безліч інших проблем, з якими він буде змушений зіткнутися", - сказав офіційний представник США, який спеціалізується на справах Росії.