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Новини Війна
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У парламенті ФРН закликали "врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", а не наданням зброї

У парламенті ФРН закликали

У німецькому Бундестазі підкреслюють значення переговорів з Росією. Мовляв, надання зброї Україні не зміцнить роль Заходу як посередника у врегулюванні загострення.

Так вважає очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", - заявив Мютценіх в інтерв'ю виданню RND.

За його словами, завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий, і виступати посередником у врегулюванні". Постачання зброї Києву цю роль не зміцнить, вважає Мютценіх. Крім того лідер соціал-демократів у Бундестазі закликав "готуватися до гіршого", наголосивши на напруженій ситуації на кордоні Росії та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редакція Spiegel закликає німецький уряд надати озброєння Україні

Водночас депутат розкритикував заяву колишнього глави ВМС Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха (Kay-Achim Schönbach) щодо втрати Криму Україною, яка призвела до відставки Шенбаха. "Це зухвале твердження. Анексія Росією Криму суперечить міжнародному праву", - наголосив Мютценіх.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

Читайте також: У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

Автор: 

Німеччина (7475) зброя (7526) росія (65994) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+56
Дипломатия плюс револьвер имеют больше шансов на успех, чем просто дипломатия.
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30.01.2022 02:14 Відповісти
+41
Складається враження що Берлін дуже занепокоєний можливою зміною поточного стану у РФ. Не дай Боже зміцнити Україну щоб вона навіть випадково не спаплюжила скрєпний лік московії моцними ляпасами. Германські фарісеї.
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30.01.2022 02:24 Відповісти
+35
Який конфлікт ви можете владнати, якщо ви ПП-2 поставили вище за суверенітет України, вище за життя українців? Гроші понад усе...
Сіли на голку ***** і загнали Європу в енегітічну кризу, отримавши газ в 5 разів дорожче... і наблизивши до нас війну. Покидьки, не забудемо...
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30.01.2022 02:50 Відповісти
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Германия перепутала: в своей благодарности за бескровное присоединение ГДР благодарить нужно американцев, а не никак не СССР и РФ. Жлобы неблагодарные.
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30.01.2022 16:56 Відповісти
какое же эти немцы - идиоты.....
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30.01.2022 18:56 Відповісти
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