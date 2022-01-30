Доручення Путіна щодо соцвиплат мешканцям окупованої частини Донбаса - чергове порушення суверенітету України, - МЗС
Міністерство закордонних справ України зреагувало на доручення президента РФ спростити надання російських виплат мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - зазначають у міністерстві.
Вказується, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації біля кордонів України.
"У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям", - наголошують в МЗС.
Відомство вимагає від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес - насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив урядові "розглянути питання щодо надання громадянам Російської Федерації, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можливості подання з використанням єдиного порталу державних та муніципальних послуг заяв на отримання соціальних виплат та пільг без вказівки реєстрації".
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1. *****, предоставило возможность ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ В РФ.
и, если это соответствует рос. законодательству, только тогда, может быть, ваше заявление будет рассмотрено, и потом, хер знает....
2. Рассмотрите 3 категории населения, девка 25 лет, баба 45, и старуха 75. О каких соцвыплатах может идти речь?
Девке для "материнского" капитала нужно с дитём ехать в ростов, за свидетельством.
Баба везде пролетает - субсидии по комуналке не выплачивают.
Старуха оформив РФ пенсию- лишается украинской (100%) и пенсии ДНР.
Какие то выплаты кто то и вымутит, но в этом больше пиара.
Це такє.
РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
25.11.2019 12:11
там для України ніч хорошого нема.
тим більше що видача 1 млн паспортів зруйнувала всі плани і угоди
Ні.
Можешь назвать "плюсы" которые от этого получает РФ?