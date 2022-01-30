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Доручення Путіна щодо соцвиплат мешканцям окупованої частини Донбаса - чергове порушення суверенітету України, - МЗС

Доручення Путіна щодо соцвиплат мешканцям окупованої частини Донбаса - чергове порушення суверенітету України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України зреагувало на доручення президента РФ спростити надання російських виплат мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - зазначають у міністерстві.

Вказується, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації біля кордонів України.

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"У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям", - наголошують в МЗС.

Відомство вимагає від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес - насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив урядові "розглянути питання щодо надання громадянам Російської Федерації, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можливості подання з використанням єдиного порталу державних та муніципальних послуг заяв на отримання соціальних виплат та пільг без вказівки реєстрації".

Також читайте: 2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

Автор: 

МЗС (4167) путін володимир (24103) росія (65994) соцвиплати (312) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+22
А чому б ні? Хай платять. Треба тільки мати контроль хто одержує руську допомогу не може мати допомогу з бюджету України.
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30.01.2022 02:29 Відповісти
+8
Якщо підійти до цього питання з точки зору права - то це нічого не міняє! Зрозуміло що Кремль робить спроби прихованого підкупу населення окупованих територій Донбасу активізуючи та ************ їх до отримання російських паспортів Це нічим не відрізняється від "гречки на виборах" Однак один з загальноприйнятих принципів права - територіальний принцип Поки ОРДЛО не визнані державами як "суверенна територія" вони - складова частина України і на них (поки що (тимчасово) лише юридично) розповсюджується чинне законодавство України Навіть паспорт російський не робить цих людей повноцінними росіянами - у них (згідно з принципами міжнародного права) статус "російських громадян що проживають на території суверенної держави Україна" Навіть якщо Кремль визнає їх складовою частиною РФ це нічого не дасть як не дало нічого Криму Але Росія щось не спішить признавать ОРДЛО ні "независимими" ні включать в склад Росії Бо бояться - на Кримові вже "обпеклися" Так - і платить будуть (поки гроші не закінчаться) і підтримувать будуть зброєю і матеріальними засобами та лізти "защищать росийских граждан" - поки це буде вигідно Однак до себе приєднувать ці території може тільки ідіот (особливо зараз) Адже одна справа - "привласнить" фізичну особу, давши їй свій паспорт , і зовсім інша - привласнить територію іншої держави , тому що там з"явилися "громадяни Росії"!
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30.01.2022 07:14 Відповісти
+7
Так там такі хитрозроблені, що в загашнику тримають і паспорти України і отримують і там, і тут.Так що такий стан їх повністю задовольняє - а що, халява. Лиш забули, що халява має таку неприємну властивість -вилазити боком...
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30.01.2022 07:13 Відповісти
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А чому б ні? Хай платять. Треба тільки мати контроль хто одержує руську допомогу не може мати допомогу з бюджету України.
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30.01.2022 02:29 Відповісти
Так там такі хитрозроблені, що в загашнику тримають і паспорти України і отримують і там, і тут.Так що такий стан їх повністю задовольняє - а що, халява. Лиш забули, що халява має таку неприємну властивість -вилазити боком...
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30.01.2022 07:13 Відповісти
Он дэлает людям карашо. Там наши люди только паспорта не наши
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30.01.2022 10:24 Відповісти
Це легко вирішується, при нормальній владі. Отримувати лише особисто, а то передають посередникам за 20 відсотків, а ті в банках діляться з їх керівництвом, а це прирівняти держради, аж до зміни всього керівництва банку чи, якщо приватний, то націоналізації. А тим хто сам катається через пункти пропуску з ОРДЛО чи Криму ставити в українському паспорті відмітку біля прописки. А пенсіонерам біженцям давати пенсії при наданні паспорта, а для біометричних, це можна ставити на паперовий додаток, якщо отримують на картку, то пару раз в рік прийти в банк не так важно, щоб показати, що нема цієї відмітки. Але коли при владі купа держзрадників, то це лише теорія.
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30.01.2022 10:43 Відповісти
Надо провести замену паспортов, и прекратить разговоры, что там наши люди
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30.01.2022 12:19 Відповісти
Денежную реформу я не предлагаю, но купюры (для того чтоб отсечь не обеспеченный нал из Крыма и ЛДНР) можно было проштамповать.
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30.01.2022 13:27 Відповісти
Какой проізвол? Да ето же гєноцид? После такого ущємльонним надобно ввєсті...
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30.01.2022 09:54 Відповісти
Извините, я на русском.
1. *****, предоставило возможность ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ В РФ.
и, если это соответствует рос. законодательству, только тогда, может быть, ваше заявление будет рассмотрено, и потом, хер знает....
2. Рассмотрите 3 категории населения, девка 25 лет, баба 45, и старуха 75. О каких соцвыплатах может идти речь?
Девке для "материнского" капитала нужно с дитём ехать в ростов, за свидетельством.
Баба везде пролетает - субсидии по комуналке не выплачивают.
Старуха оформив РФ пенсию- лишается украинской (100%) и пенсии ДНР.
Какие то выплаты кто то и вымутит, но в этом больше пиара.
Це такє.
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30.01.2022 13:24 Відповісти
Заберу у тебя квартиру ."оккупирую" дам тебе документы на подпись что квартира моя - "выдам паспорт РФ" и буду платить только за свет"соц.выплаты"за все остальное будешь платить ты и ты будешь этому рад а еще разнесу соседскую квартиру родителей и ты тоже будешь рад за меня вступиться .потому что ты тупмолодец!
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30.01.2022 02:51 Відповісти
І порушення Мінська так само як і паспортизація населення.
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30.01.2022 04:43 Відповісти
Твоим идиотам в ОРЛДО с 2014 года платят пенсии зарплаты пособия похоронные...не пиши галиматью.они давно на довольствии России....наше кулебовское МИД абы пукнуть....
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30.01.2022 04:45 Відповісти
Якщо підійти до цього питання з точки зору права - то це нічого не міняє! Зрозуміло що Кремль робить спроби прихованого підкупу населення окупованих територій Донбасу активізуючи та ************ їх до отримання російських паспортів Це нічим не відрізняється від "гречки на виборах" Однак один з загальноприйнятих принципів права - територіальний принцип Поки ОРДЛО не визнані державами як "суверенна територія" вони - складова частина України і на них (поки що (тимчасово) лише юридично) розповсюджується чинне законодавство України Навіть паспорт російський не робить цих людей повноцінними росіянами - у них (згідно з принципами міжнародного права) статус "російських громадян що проживають на території суверенної держави Україна" Навіть якщо Кремль визнає їх складовою частиною РФ це нічого не дасть як не дало нічого Криму Але Росія щось не спішить признавать ОРДЛО ні "независимими" ні включать в склад Росії Бо бояться - на Кримові вже "обпеклися" Так - і платить будуть (поки гроші не закінчаться) і підтримувать будуть зброєю і матеріальними засобами та лізти "защищать росийских граждан" - поки це буде вигідно Однак до себе приєднувать ці території може тільки ідіот (особливо зараз) Адже одна справа - "привласнить" фізичну особу, давши їй свій паспорт , і зовсім інша - привласнить територію іншої держави , тому що там з"явилися "громадяни Росії"!
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30.01.2022 07:14 Відповісти
у кого то есть сомнения что эти республики решили признавать....? ещё у кого то есть сомнения после выдачи паспортов,голосования, валюты там рубля, подачи энергоресурсов,выдачу пенсий, признания образования, вот вот пишут будут призывать в армию..а тут мат помощ. мне так всё ясно и давно...
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30.01.2022 07:47 Відповісти
в Крыму отбирали укр. паспорта, когда выдавали рф-овские.но Крым стал рф-ией за 2 недели, а бардак с ордло прдолжается восьмой год! если выдано 1,4 млн. паспортов, то пуйло просто обязан шото решать, если укро-влада не мычит не телится...
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30.01.2022 07:53 Відповісти
Ніхто в Криму українські паспорти не відбирав.У мене в Криму залишилися колишні друзі, я у них вже давно питав, так вони відповіли, що українські паспорти залишилися на руках
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30.01.2022 09:39 Відповісти
однако пенсии Украина туда не платит(?), а укр.паспорта вероятно нужны для оформления био-евро на "подконтрольной" тер. короче , если есть возможность ограбить "державу", т.е. нас, граждан Украины, то почему не воспользоваться?
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30.01.2022 09:47 Відповісти
Все проплаченные пойдут в первых рядах вместе с женщинами и детьми...
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30.01.2022 07:59 Відповісти
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30.01.2022 09:15 Відповісти
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь тама...Димон Ведмедев из Бункера Путлера привезе спецрейсом прямо в Донецк на стрибителе СУ-57...Ждите карман шире...
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30.01.2022 09:31 Відповісти
А хто зараз Медведєв? Хіба його не зняв путлер?
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30.01.2022 09:35 Відповісти
Дилектор партии Ядреная РАБссия началник па любасу...
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30.01.2022 09:42 Відповісти
он ******* всея Рабссасии !
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30.01.2022 10:15 Відповісти
Та тут ще і халепа трапилася, розламався той стрібітєль під час злету.
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30.01.2022 09:36 Відповісти
А коли той Су-57 розламався на зльоті? Я чув, що він в Сирії навів доброго шереху, разом с СУ-35
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30.01.2022 09:44 Відповісти
Без сумніву, по житлових кварталах вони "специ" робити "шерех".
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30.01.2022 10:01 Відповісти
Да уж,бомбить больницы и школы,вы кацапы такие герои .
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30.01.2022 10:16 Відповісти
Я такий кацап, як ти балерон, ось тільки цікаво, а чого ти пишеш козлячою мовою? Я пишу рідною українською, а ти ? Так хто кацап? Я або ти? Мокшанський троль
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30.01.2022 16:23 Відповісти
ты кацап потому что вкидываеш кацапские фейки о аналогавнетах и кацапы научились пользоватся гугл переводчиком. а пишу я на вашем языке что бы тебе было понятнее и твоим парнокопытныхм соплеменикам
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30.01.2022 16:35 Відповісти
Ти б--ло колгоспне, якщо ти вважаєш Олевськ кацапстаном, то це невиліковно, в даний час працюю в Британії на відміну від тебе, і які я тут фейки вкинув? У мене про рашу все на рівні чуток, а ти ч-о вчи рідну мову, якщо він для тебе рідний. А щодо гугл то він мені і нахрен не треба я чудово володію крім рідного-українського ще й кацапським а також і англійською good night stupid son
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30.01.2022 19:56 Відповісти
Если я не прав то прошу прощения а вы не распостраняйте кацапские фейки. Фейки в том что все кацапские шорохи в сирии против школ.базаров и больниц. а турки как сбили их самолет так они только их помидоры подавили и на этом все закончилось. Украинский мой родной и Украина моя страна я думаю это доказал на войне с14 по 16 год в 28 омбр
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30.01.2022 20:05 Відповісти
У мене інформація на рівні чуток . а ти вчи рідну мову, а написати що ти десь типу служив може кожен
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31.01.2022 03:35 Відповісти
Горді "кормільці" Європи повинні відмовитися від такої подачки як і від українських соцвиплат!
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30.01.2022 09:33 Відповісти
А озабоченность выразили ?
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30.01.2022 09:47 Відповісти
готовят к признанию походу, ну а роспропагандоны выдадут это за победу *уйла.
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30.01.2022 09:47 Відповісти
Признание ДНР и ЛНР РАБссией автоматитески означает конец РАБссии...присоедиители... к ГУЛАГу Сралина...
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30.01.2022 09:53 Відповісти
В присоеденненых Абхазии и Ю.Осетии в 2008 году,уровень жизни поднялся на 180%,а зарплата там почти 5000 долларов в неделю...,Швейцария и Норвегия отдыхають...
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30.01.2022 09:58 Відповісти
А що, таки правду говорять що Зеленський і там на півставки руко-водить?
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30.01.2022 09:59 Відповісти
А чого тут сперечатись? За всіма Конвенціями окупаційна влада має забезпечувати місцеве населення під окупацією. Єдиний, хто порушує цю Конвенцію, це Київ. Чому? Чого Київ носиться з пенсіями та соцвиплатами для Донбасу? На війні, як на війні. Середини не буває. До речі, все одно цього недостатньо для підтримки свого впливу на місцевих. У такий спосіб місцеві не стануть патріотами, і не вдягнуть вишиванки. У часи окувації. То й не треба себе ОБМАНЮВАТИ. Займай тверду позицію. Керуйся міжнародними законами та Конвенціями. Тоді у тебе буде тверда позиція у майбутніх перемовинах та судах.
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30.01.2022 10:11 Відповісти
На, читай!

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30.01.2022 12:04 Відповісти
ще трохи зброї отримаємо і посилаєм нах....й мінські угоди.
там для України ніч хорошого нема.
тим більше що видача 1 млн паспортів зруйнувала всі плани і угоди
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30.01.2022 10:40 Відповісти
І що, це зупинить пліснявих в намаганні виконати "формулу штайнмаєра"?
Ні.
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30.01.2022 11:04 Відповісти
А в МИД Украины разве не знают, что Донбасс оккупирован РФ?
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30.01.2022 12:22 Відповісти
А те кто ушел после 14 года будут получать пенсию в Украине, если так то это бред, содержать врагов которые поливают грязью Украину, это больше чем Зрада
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30.01.2022 12:22 Відповісти
чого **********-чим більше раша витратить бабок,тим менше на війну залишиться
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30.01.2022 12:36 Відповісти
Оккупанті обязані обеспечивать соцвыплаты на оккупированных территориях. Рабочий момент, не более
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30.01.2022 12:37 Відповісти
Это первый шаг к признанию лугандона и к концу минских договорённостей.
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30.01.2022 15:07 Відповісти
Это первый шаг к признанию лугандона

Можешь назвать "плюсы" которые от этого получает РФ?
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30.01.2022 16:35 Відповісти
Сначала вопят, что оккупант обязан обеспечивать население, а когда оккупант начинает это делать, начинают вопить о нарушении суверенитета. Шизофреники.
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30.01.2022 15:21 Відповісти
 
 