За добу в Україні зафіксовано 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. 94 особи померло, 3 145 - одужало, - МОЗ
В Україні станом на ранок неділі 30 січня зафіксовано 24 508 нових випадків захворювання COVID-19, одужало 3 145 осіб, 94 померло.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У повідомленні відзначається: "За добу 29 січня в Україні:
зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444);
34 202 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 692 осіб; летальних випадків – 94; одужало – 3 145 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 042 469 осіб; одужало – 3 618 402 особи; летальних випадків – 100 125; проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, отримали додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ковід - гостра реакція імунної системи людини на інвазію нового (найпевніше - спеціально генетично модифікованого) паразита типу нематоди. Саме тому ковід легко лікується Івермектином, який свідомо не реєструють в Україні для людей, хоч вже 40 років успішно застосовують для тварин, і він зареєстрований для людей у багатьох країнах, наприклад, у США.
Лікування ДУЖЕ просте - 2мл впити на воду раз на день, повторити 3-4 рази і ковіду нема. Решта ліків симптоматично.
Саме тому маски нікого захистити від ковіду не можуть; вони є лише засобом нагнітання істерії і символом покори злочинцям- розповсюджувачам цього глиста та вакцинаторам.
Івермектин вбиває вірус ковіду в культурах тканин поза організмом проблема в тому, що концентрація івермектину, яка для цтого потрібна у 9 разів вища, за максимальну, яка є безпечною для людей. Вже було кілька смертельних випадків фанатів такого "лікування".
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7404744/ Caly and colleagues reported that the addition of ivermectin at a concentration of 5μM (twice the reported IC50) to Vero‐hSLAM cells, 2 h post infection with SARS‐CoV‐2, resulted in a reduction in the viral RNA load by 99.98% at 48 h. 1 The authors suggested that this drug could reduce the viral load in infected patients, with potential effect on disease progression and spread. While the findings by Caly and colleagues provide some promise, several pharmacokinetic factors limit the immediate translation of their findings, and there is no evidence that the 5μM concentration of ivermectin used by Caly and colleagues in their in vitro SARS‐CoV‐2 experiment, can be achieved in vivo. First, the pharmacokinetics of ivermectin in humans is well described, 3 , 4 , 5 and even with the highest reported dose of approximately 1700 μg/kg (i.e., 8.5 times the FDA‐approved dose of 200 μg/kg), the maximum plasma concentration was only 0.28μM.
https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/
А що стосується нематодів, то симптоми ковіду ідентичні до симптомів гострої паразитарної інвазії. І сама хвороба легко лікується Івермектином - виключно протипаразитним препаратом, який нічого іншого не робить, як лише блокує проходження нервових імпульсів у нематодів та деяких членистоногих, і є хімічно нейтральним для ссавців.
Тут і до гадалки не ходи.
Багато країн або регіонів всередині країн, де застосовувався Івермектин, мають практично нульову смертність і вкрай низькі цифри госпіталізацій від ковіду.
Ну і ще одне - я випробував Івермектин на собі, вся родина пропила, я вже пролікував ним 12 ковідних хворих. У всіх одинаковий результат - швидке і повне виздоровлення без жодних ускладнень.
Більше того, оскільки Івермектин вбиває наповал всі типи глистів, про які люди і не здогадувалися, відступають хронічні хвороби - гіпертонія, артрит, дисбактеріоз, серцева недостатність, відновлюється нюх, смак, зір, з'являються додаткові сили. Щезає пост-ковідний синдром у всіх, хто бере профілактичні дози Івермектину (1.8 мл раз в тиждень, повтор 4 рази). Люди кажуть, що молодшають на 10-15 років. Взагалі, раз у півтора-два роки глистики поганяти нікому не зашкодить, крім фармацевтичної мафії.
https://web.archive.org/web/20190127035251/https://blogs.plos.org/thepanicvirus/2011/03/31/more-embarrassing-anti-vaccine-reporting-from-cbs-newss-sharyl-attkisson/ For years, CBS News's Sharyl Attkisson has been one of the least responsible mainstream journalists covering vaccines and autism. Again and again, she's parroted anti-vaccine rhetoric long past the point that it's been decisively disproved. To take but one recent example: In January, she posted (and then removed) a story claiming that a study in the Archives of Neurology said almost precisely the opposite of what it actually reported.
Це у вас правда у кожного своя, у породи диявольської. А у нас правда одна - не роби іншому того, чого не хотів би собі.
Ковід - зовсім інша хвороба, з характерними симптомами атаки паразита. Лікується Івермектином.
Грип або як модно казати вірусна інфекція Івермектином не лікується. От, для прикладу, те, що зараз назвали омікроном, від чого всі зараз поголовно хворіють, Івермектин не бере. Ми пробували - тема не про це. Поки програма вірусу не виконається, людина грипує. І дійсно, береться симптоматичне лікування, а у випадку приєднання бак.інфекції - антибіотик відповідного типу.
-- Fact-Checkers Are Used to Confuse the Public: Sharyl Attkisson
"Факт-чекери використовуються, щоб заплутати громадськість" - Шерил Аткісон
В https://www.theepochtimes.com/fact-checkers-are-used-to-confuse-the-public-sharyl-attkisson_4221169.html?utm_source=ref_share&utm_campaign=copy&rs=SHRWKBBM& інтерв'ю The Epoch Times п'ятикратна лауреатка Еммі за журналістські розслідування Шерил Аткісон (Sharyl Attkisson) сказала: "Вас змушують повірити, що ви в меншості, і змусити вас боятися висловлювати заперечення проти їхнього наративу".
переклад - https://www.ar25.org/article/fakt-chekery-vykorystovuyutsya-shchob-zaplutaty-gromadskist-sheryl-atkison.html
ось такі вони, "любителі статистики" від ВОЗ чи CDC.
https://web.archive.org/web/20190127035251/https://blogs.plos.org/thepanicvirus/2011/03/31/more-embarrassing-anti-vaccine-reporting-from-cbs-newss-sharyl-attkisson/ For years, CBS News's Sharyl Attkisson has been one of the least responsible mainstream journalists covering vaccines and autism. Again and again, she's parroted anti-vaccine rhetoric long past the point that it's been decisively disproved. To take but one recent example: In January, she posted (and then removed) a story claiming that a study in the Archives of Neurology said almost precisely the opposite of what it actually reported.
Seth Mnookin is a Professor of Comparative Media Studies/Writing at MIT and the Director of Institute's Graduate Program in Science Writing.
https://www.amacad.org/person/seth-mnookin Seth Mnookin is a Professor of Science Writing and the Director of the Graduate Program in Science Writing at MIT. His most recent book, The Panic Virus: The True Story Behind the Vaccine-Autism Controversy, won the National Association of Science Writers "Science in Society" Award and the New England chapter of the American Medical Writers Association's Will Solimene Award for Excellence. He is also the author of the 2006 New York Times bestseller Feeding the Monster: How Money, Smarts, and Nerve Took a Team to the Top, which chronicles the challenges and triumphs of the John Henry-Tom Werner ownership group of the Boston Red Sox. His first book, 2004's Hard News: The Scandals at The New York Times and Their Meaning for American Media, was a Washington Post Best Book of the Year.
The Epoch Times - цеhttps://en.wikipedia.org/wiki/Far-right ультраправа https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-14 [14] міжнародна багатомовна газета та медіа-компанія, пов'язана зhttps://en.wikipedia.org/wiki/New_religious_movement новим релігійним рухом https://en.wikipedia.org/wiki/Falun_Gong Фалуньгун . https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-20 [20] Газета, що базується вhttps://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City Нью-Йорку , є частиною Epoch Media Group , яка також керуєhttps://en.wikipedia.org/wiki/New_Tang_Dynasty_Television телебаченням New Tang Dynasty (NTD). https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-NBCNews-21 [21] The Epoch Times має веб-сайти в 35 країнах, але заблокована вhttps://en.wikipedia.org/wiki/Mainland_China материковому Китаї . https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-:13-22 [22]
The Epoch Times виступає проти Комуністичної партії https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Communist_Party Китаю https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-sfgate2-23 [23] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-24 [24] , просуває ультраправих політиків у Європі https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-Allen-**********-3 [3] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-:3-5 [5] і підтримує президента https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump Дональда Трампа в США; https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-:19-25 [25] https://en.wikipedia.org/wiki/NBC_News Звіт NBC News за 2019 рік показав, що це другий за величиною спонсор реклами про Трампа у https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook Facebook після кампанії Трампа. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-NBCNews-21 [21] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-:22-26 [26] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-BI-facebook-27 [27] https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube Новинні сайти та канали YouTube Epoch Media Group поширюють такі https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory теорії змови , як https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon QAnon та дезінформацію https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_hesitancy проти вакцин . https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-30 [30] У 2020 році https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times назвала це «машиною дезінформації глобального масштабу». https://en.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times#cite_note-:19-25 [25]
https://de.wikipedia.org/wiki/Epoch_Times
The Epoch Times - багатомовна міжнародна газета зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, заснована в 2000 році Джоном Таном і групою американців китайського походження. Девіз медіа - «Правда і традиції» і заснований на Фалуньгун.[2][3][4][5] Він представлений у друкованому та онлайн-версії.
Окрім новин, що становлять загальний інтерес, тематика газети зосереджена на новинах про Китай та питаннях прав людини. The Epoch Times використовує мережу джерел у Китаї, а також досвід і контакти китайських емігрантів, які проживають на Заході.[6][7][8][9]
The Epoch Times видається китайською мовою з травня 2000 року і широко розповсюджується в зарубіжних китайських громадах.[10] Він або продається, або розповсюджується безкоштовно в 35 країнах; серед іншого є різноманітні міжнаціональні регіональні видання. Друковані видання - щоденні та щотижневі - виходять німецькою, англійською, китайською та вісьмома іншими мовами,[11] онлайн-видання 21 мовою.[12] Типовим випуском є світові та національні новини, бізнес, гості автори, спорт, розваги, мистецтво та культура, подорожі, здоров'я та автомобілі.[13]
З 2015 по 2017 рік німецьке інтернет-видання регулярно критично повідомляло про злочинність у контексті імміграції. Це дало значний простір для ксенофобських образ, а також позицій Альтернативи для Німеччини.[14]
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/sira-dama-pidmorgnula-nyu-york-tayms-spotvoryuye-i-zminyuye-istoriyu-140751
Повстали.
Всі уряди (злочинці) - у відставку і на шибеницю.
Повна ліквідація олігархічних ЗМІ.
Компенсація з кишень олігархів всім перехворілим та померлим від ковіду та вакцинації, всім відстороненим від роботи.
Покарання всім виконавцям - в залежності від міри їх участі у пландемічному глобальному злочині.
Виявлення та покарання смертю всіх розповсюджувачів яєць ковідо-глистів.
Це так - програма-мінімум...
Я була вчора в Оттаві.
Я напишу трохи деталей пізніше, розкажу.