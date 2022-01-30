За добу в Україні зафіксовано 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. 94 особи померло, 3 145 - одужало, - МОЗ

В Україні станом на ранок неділі 30 січня зафіксовано 24 508 нових випадків захворювання COVID-19, одужало 3 145 осіб, 94 померло.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У повідомленні відзначається: "За добу 29 січня в Україні:

зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444);

34 202 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 692 осіб; летальних випадків – 94; одужало – 3 145 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 042 469 осіб; одужало – 3 618 402 особи; летальних випадків – 100 125; проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, отримали додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень".