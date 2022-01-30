Синоптики прогнозують неділю 30 січня з хуртовинами, сильним вітром та ожеледицею по всій країні

30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с та хуртовини, а на дорогах - ожеледиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

Також 30 січня прогнозують сніг, мокрий сніг, у західних, вночі і в північних областях місцями значний сніг, лише вночі у південних та східних областях без істотних опадів. Температура 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах температура вночі та вдень 7-12° морозу.

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31 січня вночі очікується помірний, вдень невеликий мокрий сніг, у південній частині країни без істотних опадів. 1 лютого в Карпатському регіоні, вночі і на північному сході невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, 31 січня в Україні пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовини. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 1 лютого 2-7° морозу), у південній частині вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 6-11° морозу.

2-3 лютого у західних областях невеликий сніг, у південно-східних областях мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 3 лютого у західних та північних областях 1-6° морозу; у південно-східних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла. У Карпатах часом сніг, температура вночі 6-12°, вдень 2-8° морозу.

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У Києві та області 30 січня сніг, мокрий сніг, вночі місцями значний сніг. Крім того, прогнозують пориви вітру, місцями хуртовину, на дорогах ожеледицю. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

31 січня у столиці та області очікується вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. 1 лютого без істотних опадів, але на дорогах ожеледиця. Крім того, прогнозують пориви вітру, місцями хуртовину. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 1 лютого 2-7° морозу).

2-3 лютого по області та в столиці істотних опадів не прогнозують. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2 лютого від 3° морозу до 2° тепла, 3 лютого очікують 1-6° морозу.

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